Chcesz kupić swój pierwszy smartwatch? Oto najlepsze propozycje do 500 zł

Spis treści

Źródło: PCWorld / Daniel Olszewski

Smartwatch do 500 zł - Na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Decydując się na zakup pierwszego smartwatcha, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na jego cenę. Inteligentne zegarki oferują mnóstwo funkcji, które mogą przydać się w różnych okolicznościach, ale warto sprawdzić, czy faktycznie będziemy z nich korzystać oraz jak bardzo są nam potrzebne. Z tego też powodu w rankingu znajdziecie budżetowe propozycje, które posiadają wszystkie najważniejsze opcje, a jednocześnie kosztują mniej niż 500 zł.

Przy zakupie smartwatcha warto również wziąć pod uwagę jego przeznaczenie. Jeśli będziemy go używać głównie do sportu, to z całą pewnością przyda nam się wytrzymały zegarek z certyfikatem wodoszczelności. Jeżeli głównym zastosowaniem będzie dla nas sprawdzanie powiadomień oraz kontrolowanie nadchodzących połączeń, to sama konstrukcja nie będzie aż tak istotna, a my możemy zwrócić większą uwagę na design urządzenia.

ORO-MED Smart Crystal

Jedna z najtańszych propozycji w naszym zestawieniu. Model Smart Crystal kupimy już za około 200 zł. Urządzenie wyróżnia się przede wszystkim swoim designem, który w żaden sposób nie sugeruje, że na naszym nadgarstku znajduje się smartwatch, a nie klasyczny zegarek. Posiada on jednak szereg funkcji, które czynią go użytecznym nie tylko podczas sprawdzania aktualnej godziny.

ORO-MED Smart Crystal został wyposażony w funkcje pomiaru tętna oraz ciśnienia, a także możliwość monitorowania aktywności fizycznej. Dzięki połączeniu ze smartfonem, będziemy również mogli sprawdzić powiadomienia dotyczące sms-ów, poczty mail czy Facebooka.

Warto również zaznaczyć, że smartwatch spełnia normy wodoszczelności na poziomie IP68, a więc możemy w nim swobodnie pływać i zanurzyć się na głębokość kilku metrów.

Aktualne ceny w sklepach ORO-MED Smartwatch Oro Smart Crystal Srebry 207 zł

Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Watch znajdziemy w serwisie Ceneo już za około 470 zł. Urządzenie posiada klasyczny design, który upodabnia go do standardowego zegarka. Został on więc wyposażony w okrągłą tarczę oraz kolory, które będą współgrały nawet z eleganckim ubiorem.

Ekran smartwatcha posiada przekątną 1.39 cala, a bateria ma pojemność 420 mAh. Warto dodać, że wyświetlacz został wykonany w technologii AMOLED, dzięki czemu widoczne na nim informacje będą dla nas wyraźne i czytelne.

Urządzenie posiada system GPS oraz 17 wgranych trybów fitness, które zegarek automatycznie wykryje podczas treningu i zbierze dane dotyczące wykonywanych ćwiczeń.

Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit to smartwatch, którego głównym przeznaczeniem jest codziennie monitorowanie zdrowia oraz aktywności fizycznej. Urządzenie zostało wyposażone w aplikację Huawei Zdrowie, dzięki której w łatwy sposób będziemy mogli śledzić nasze postępy w ćwiczeniach, a także obserwować zmiany w jakości snu czy poziomie natlenienia krwi.

Model Watch Fit posiada 96 trybów treningowych, co jeszcze bardziej ułatwi nam monitorowanie naszej aktywności. W przeciwieństwie do poprzednich pozycji w naszym zestawieniu smartwatch od marki Huawei posiada prostokątną tarczę. To sprawia, że wygląda nowocześnie, a sam design jasno wskazuje na jego zastosowanie.

Urządzenie dostępne jest w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym oraz różowym. Warto również zaznaczyć, że zegarek posiada wbudowany GPS oraz baterię o pojemności 180 mAh.

Amazfit GTR 2E

Tym, co urzekło nas najbardziej w modelu GTR 2E jest jego design. Smartwatch posiada klasyczny wygląd, dopełniony okrągłą tarczą i ciemnymi wariantami kolorystycznymi. Wyświetlacz, o przekątnej 1.39 cala, jest chroniony przez szkło Gorilla Glass, a sama koperta została wykonana z aluminium.

Na pokładzie urządzenia znajdziemy podstawowe funkcje takie jak: krokomierz, pulsoksymetr, barometr czy licznik spalonych kalorii. Smartwatch może się także połączyć z naszym telefonem, dzięki czemu uzyskamy dostęp do powiadomień dotyczących wiadomości oraz przychodzących połączeń. Amazfit GTR 2E jest kompatybilny zarówno z systemem Android, jak i iOS, a więc może zostać sparowany niemal z każdym smartfonem.

Garmin Forerunner 35

Garmin Forerunner 35 to sportowy smartwatch z kwadratową kopertą oraz wyświetlaczem o przekątnej 0.93 cala. Urządzenie posiada wbudowany odbiornik GPS oraz jest w stanie monitorować nasze tętno nieustannie przez całą dobę. Smartwatch jest skierowany głównie do osób aktywnych fizycznie, którym z całą pewnością spodobają się takie funkcje jak: liczenie spalonych kalorii, przypomnienia o ruchu czy krokomierz.

Model Forerunner 35 został także wyposażony w zestaw narzędzi treningowych, które umożliwiają skorzystanie z wstępnie skonfigurowanych profili sportowych. Należą do nich między innymi: bieganie, jazda na rowerze oraz cardio. Dane dotyczące aktywności fizycznej wykonywanej w poprzednich dniach, możemy na bieżąco sprawdzać w serwisie Garmin Connect.