Dzień Dziecka tuż-tuż. Najwyższa więc pora pomyśleć o prezencie. Jednym z najpopularniejszych dziś dziecięcych marzeń jest deskorolka elektryczna. Na ulicach jest ich coraz więcej. Wiele osób korzysta z nich nawet jadąc do pracy. Nic więc dziwnego, że e-deskorolki podbiły także serca dzieci.

Czym różni się deskorolka elektryczna od klasycznej?

Zarówno w przypadku deskorolki klasycznej, jak i elektrycznej, kierowanie odbywa się przy pomocy balansu ciała. Przechylając się odpowiednio, użytkownik może skręcić lub przyspieszyć, a także zahamować. Wśród podobieństw można też wymienić wygląd. Analogicznie do deskorolek klasycznych, te elektroniczne nadają się przede wszystkim do przemieszczania się po mieście, po równym terenie.

Jednak na tym koniec podobieństw – pojazdy te bardzo się między sobą różnią. Po pierwsze, elektryczne deskorolki posiadają silnik i akumulator. Dodatkowo, urządzenia te mają wbudowane czujniki, a także żyroskop – wszystko po to, by można było nimi sterować. Różni się także wielkość kół oraz kształt podestu.

Rodzicom sen z powiek spędza zazwyczaj kwestia bezpieczeństwa. Oczywiście, w przypadku każdej deskorolki kask i ochraniacze to podstawa – podobnie, jak w przypadku każdego innego sportu, warto zadbać o należytą ochronę. Na e-deskorolce hamuje się dość prosto – wystarczy po prostu przechylić stopami podest do tyłu, przenosząc ciężar ciała na pięty. Z całą pewnością opanowanie właściwej techniki jazdy zajmie trochę czasu. Jednak niewątpliwą zaletą jest ćwiczenie równowagi, które w przypadku deskorolki elektrycznej jest nieodzowne.

Na co zwrócić uwagę, kupując deskorolkę elektryczną?

Kupując e-deskorolkę, warto przejrzeć oferty producentów i porównać poszczególne modele. Aby uniknąć rozczarowania spowodowanego niedobranym do wieku i preferencji użytkownika sprzętem, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych szczegółów.

Prędkość maksymalna – w przypadku dzieci z pewnością lepiej na początku postawić na wolniejszy sprzęt. Trzeba uwzględnić wiek użytkownika oraz umiejętności.

– w przypadku dzieci z pewnością lepiej na początku postawić na wolniejszy sprzęt. Trzeba uwzględnić wiek użytkownika oraz umiejętności. Rozmiar kół – dla dzieci dobre będą pojazdy wyposażone w mniejsze koła. Im większy użytkownik, tym większą średnicę kół będzie potrzebować.

– dla dzieci dobre będą pojazdy wyposażone w mniejsze koła. Im większy użytkownik, tym większą średnicę kół będzie potrzebować. Wydajność akumulatora – trzeba uwzględnić, jakie odległości dziecko będzie przemierzać na deskorolce. W przypadku nastolatków należy się liczyć z dojazdami np. do szkoły lub na spotkanie ze znajomymi. Wówczas przyda się deskorolka o większym zasięgu na jednym ładowaniu.

– trzeba uwzględnić, jakie odległości dziecko będzie przemierzać na deskorolce. W przypadku nastolatków należy się liczyć z dojazdami np. do szkoły lub na spotkanie ze znajomymi. Wówczas przyda się deskorolka o większym zasięgu na jednym ładowaniu. Czas ładowania – komfort użytkowania zdecydowanie podnosi krótki czas napełniania baterii.

– komfort użytkowania zdecydowanie podnosi krótki czas napełniania baterii. Wygląd i dodatki – warto wybrać pojazd razem z dzieckiem lub uwzględnić wszystkie preferencje i marzenia przyszłego użytkownika. Poszczególne modele różnią się nie tylko kolorem i wzorem, a także kółkami (bywają nawet świecące!), ale także dodatkowymi funkcjami, jak np. wbudowane głośniki. Funkcja Bluetooth pozwoli natomiast na połączenie deskorolki ze smartfonem, a następnie np. zapisywanie przebytej trasy. Z pewnością najwięcej radości sprawi pojazd spełniający większość oczekiwań młodego skateboardzisty.

Deskorolka elektryczna – jaką wybrać? Przykłady

Sklepy z elektroniką pełne są alternatywnych środków transportu, wśród których znajdziemy też wiele różnych modeli deskorolek elektrycznych. Którą wybrać? Zebraliśmy najciekawsze przykłady – sprawdź nasze zestawienie.

Manta MSB9014L

W tym modelu mamy dwa silniki, które pozwalają na jazdę z prędkością maksymalną do 12 km/h. Akumulator wymaga 6-godzinnego ładowania, co pozwala na przejechanie do 15 km. Maksymalny kąt nachylenia terenu, jaki pokona ta deskorolka, wynosi 15 stopni. Pojazd wyposażono w 6,5-calowe koła oraz światła LED.

Deskorolka jest dostępna m.in. w sklepach: Empik, OleOle oraz RTV Euro AGD.

LEXGO Phantom 6.5 cala czarno-biały

Jednym z głównych atutów tego modelu jest wielobarwne podświetlenie LED – kolor zmienia się losowo. Deskorolka posiada bezdętkowe koła o średnicy 6,5 cala. Jej zasięg maksymalny wynosi 10 km. Dwa zamontowane w pojeździe silniki pozwalają na rozwinięcie prędkości do 10 km/h. Dodatkowo, mamy tu głośniki, które można połączyć ze smartfonem za pomocą funkcji Bluetooth.

Deskorolka jest dostępna m.in. w sklepach: Media Expert oraz Avans.

LEXGO Mirage 6.5 cala szary

Deskorolka posiada dwa silniki, które pozwolą użytkownikowi rozpędzić się do prędkości 9 km/h. Akumulator zapewnia zasięg do 9 km. Pojazd wyposażono w bezdętkowe koła o średnicy 6,5 cala. Najciekawszym elementem jest jednak oświetlenie LED w kołach i podeście, które losowo zmienia kolor.

Deskorolka jest dostępna m.in. w sklepach: Media Expert oraz Avans.

SKYMASTER 11 Evo Smart 10.5 cala Czarno-pomarańczowy

W tym modelu mamy pompowane koła oraz bezszczotkowe silniki, które pozwolą rozwinąć prędkość do 15 km/h. Jednak głównym atutem tej deskorolki jest możliwość połączenia pojazdu ze specjalną aplikacją, dzięki czemu użytkownik może nie tylko zapisywać dane o przebytej trasie, ale także dołączyć do siatki innych użytkowników e-deskorolki. Akumulator wymaga 3-godzinnego ładowania, co następnie pozwala przebyć dystans 20 km. Deskorolka posiada też wbudowany głośnik, dzięki któremu staje się bardzo atrakcyjnym dla nastolatków gadżetem.

Deskorolka jest dostępna m.in. w sklepie Media Expert oraz w innych sklepach.

Led Hoverboard 2X250W

Średnica kół w tej deskorolce wynosi 6.5 cala. Pojazd posiada inteligentny system automatycznego poziomowania. Co ważne, urządzenie wyposażono w funkcję Bluetooth oraz oświetlenie LED. Dwa silniki pozwalają na rozwinięcie prędkości do 12 km/h. Czas ładowania akumulatora wynosi 2-3 godziny. W pełni naładowana bateria pozwala na przebycie dystansu do 15 km. Maksymalne nachylenie terenu, z którym poradzi sobie ten model, wynosi 15 stopni.

Deskorolka jest dostępna m.in. w sklepie Empik oraz w innych sklepach.

