Co kupić na Dzień Dziecka? Najlepsze propozycje prezentu od Creative

Fot. Edgar Soto / Unsplash

Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim moment, aby obdarować swoją pociechę odpowiednim prezentem. Taką okazję ma się tylko raz w roku, dlatego warto wybrać coś funkcjonalnego i przydatnego, a przede wszystkim co będzie pasować do zainteresowań dziecka. Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko uwielbia sport i całe dnie spędza na dworze, czy woli bardziej domową formę rozrywki - przygotowaliśmy listę urządzeń idealnych dla każdej grupy wiekowej.

Sprawdziliśmy, co w swojej ofercie posiada firma Creative - jeden z liderów na światowym rynku producentów sprzętu peryferyjnego do komputerów i sprzętu multimedialnego. W zestawieniu znalazły się urządzenia marki, które z pewnością okażą się idealnym prezentem, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Zobacz, które z nich szczególnie wpadły nam w oko i dlaczego.

Dla najmłodszych - Creative Sound Blaster Blaze

Creative Sound Blaster Blaze

Creative Sound Blaster Blaze zostały opracowane, by zapewniać najwyższą jakość dźwięku podczas gier i właśnie z tego powodu okażą się idealnym prezentem dla dzieci, które uwielbiają wirtualną rozrywkę. Duże, 40-milimetrowe przetworniki neodymowe Creative SB Blaze sprawią, że świat gry stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny - wszystkie dźwięki, od zaciętej wymiany ognia po dziki ryk szalonego ogra staną się realistyczne jak nigdy dotąd.

Słuchawki wyściełane są pluszem i aksamitem oraz wyposażone w wytrzymały, lekki i miękki pałąk, dzięki czemu gwarantują maksymalną wygodę i redukcję szumów oraz idealnie sprawdzają się podczas wielogodzinnego, nieprzerwanego grania. Każde dziecko będzie zadowolone z tak funkcjonalnego i przyjemnego w użytkowaniu zestawu słuchawkowego.

Co więcej, zestaw został wyposażony w odłączany mikrofon niwelujący zakłócenia, co pomaga całkowicie odseparować się od głosów i hałasu w tle, a tym samym skoncentrować się na grze. Taki sprzęt doceni każde dziecko, które aspiruje do tego, aby w przyszłości zostać kolejną gwiazdą e-sportu.

Creative Sound Blaster Blaze Creative Sound Blaster Blaze Creative Sound Blaster Blaze

Specyfikacja techniczna:

Łączność : Przewodowe

: Przewodowe Budowa słuchawek : Nauszne zamknięte

: Nauszne zamknięte Składana konstrukcja : Nie

: Nie System audio : Stereo 2.0

: Stereo 2.0 Redukcja hałasu : Pasywna

: Pasywna Średnica membrany : 40 mm

: 40 mm Pasmo przenoszenia słuchawek : 20 ~ 20000 Hz

: 20 ~ 20000 Hz Impedancja słuchawek : 32 Om

: 32 Om Czułość słuchawek : 105 dB

: 105 dB Regulacja głośności : Tak

: Tak Wbudowany mikrofon : Tak

: Tak Odłączany mikrofon : Tak

: Tak Impedancja mikrofonu : < 2.2k Om

: < 2.2k Om Czułość mikrofonu : -40 dB

: -40 dB Złącze : Mini jack 3,5 mm - 2 szt.

: Mini jack 3,5 mm - 2 szt. Długość kabla : 2,5 m

: 2,5 m Odłączany kabel : Nie

: Nie Zasilanie : Zewnętrzne

: Zewnętrzne Kompatybilność : Windows

: Windows Materiał nauszników : Welur

: Welur Dodatkowe informacje : regulowany pałąk, regulacja głośności, przełącznik wyciszania mikrofonu, ruchomy mikrofon, redukcja szumów otoczenia w mikrofonie

: regulowany pałąk, regulacja głośności, przełącznik wyciszania mikrofonu, ruchomy mikrofon, redukcja szumów otoczenia w mikrofonie Kolor : Czarny

: Czarny Dołączone akcesoria : Dopinany mikrofon

: Dopinany mikrofon Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Rozrywka w plenerze - Creative MUVO Play

Creative Muvo Play

Creative MUVO Play to najnowszy przenośny głośnik Bluetooth, który będzie idealnym prezentem dla dziecka, które uwielbia zabawę na świeżym powietrzu. Okaże się również świetnym zakupem w sytuacji, kiedy nasza pociecha aktywnie spędza czas na dworze, bowiem głośnik ten został zaprojektowany właśnie do użytku zewnętrznego.

Ważący zaledwie 360 g sprzęt idealnie sprawdzi się na imprezie przy basenie, na kempingu lub podczas treningu. Posiada certyfikat wodoszczelności IPX7, a dzięki podwójnym mikromembranom i podwójnym membranom basowym MUVO Play brzmi jak znacznie większy głośnik. Można śmiało powiedzieć, że rozkręci każdą imprezę.

Jego szczególną z zaletą jest właśnie kompaktowość - zmieści się w większości przegródek w plecaku, dzięki czemu nasze dziecka może go zabrać ze sobą wszędzie tam, gdzie chce. Może pracować do 10 godzin na akumulatorze, a kiedy poziom naładowania spadnie, wystarczy doładować go, korzystając z załączonego kabla USB-C, co błyskawicznie przywróci go do działania.

Creative Muvo Play Creative Muvo Play Creative Muvo Play

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj zestawu : 1.0

: 1.0 Rodzaje wyjść / wejść : Wejście AUX - 1 szt., USB-C - 1 szt.

: Wejście AUX - 1 szt., USB-C - 1 szt. Łączność bezprzewodowa : Bluetooth

: Bluetooth Sterowanie : Przyciski na głośniku

: Przyciski na głośniku Dodatkowe informacje : Do 10 godzin pracy na akumulatorze, sterowanie wbudowane w głośnik, wbudowany akumulator, wodoodporność IPX7, funkcja zestawu głośnomówiącego, regulacja głośności, wersja Bluetooth: 5.0, możliwość sparowania z drugim głośnikiem

: Do 10 godzin pracy na akumulatorze, sterowanie wbudowane w głośnik, wbudowany akumulator, wodoodporność IPX7, funkcja zestawu głośnomówiącego, regulacja głośności, wersja Bluetooth: 5.0, możliwość sparowania z drugim głośnikiem Szerokość głośnika : 80 mm

: 80 mm Wysokość głośnika : 110 mm

: 110 mm Głębokość głośnika : 80 mm

: 80 mm Waga : 0,36 kg

: 0,36 kg Dołączone akcesoria : Kabel USB-C

: Kabel USB-C Kolor : Czarny

: Czarny Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Dla starszych - Creative Outlier Air V3

Dla nieco nieco starszej młodzieży, która lubi otaczać się muzyką, polecamy bezapelacyjny bestseler firmy - Creative Outlier Air V3. Dzięki zwiększeniu mocy do 40 godzin całkowitego czasu odtwarzania oraz do 10 godzin na jednym ładowaniu, przewyższają one pozostałe słuchawki pod względem wydajności baterii. Co więcej, obecność takich udogodnień jak Kontrola Szumów, konfigurowalne dotykowe przyciski sterowania i poczwórne mikrofony dodatkowo zapewnia wyrazistość połączeń, a wszystko to zostało zaprojektowane z myślą o najlepszych doświadczeniach bezprzewodowych.

Słuchawki Creative Outlier Air V3, napędzane przez 6 mm przetworniki z biocelulozy i ulepszone za pomocą technologii Bluetooth 5.2, są wyposażone w certyfikat wodoodporności i stopień ochrony IPX5, dzięki czemu Twoje dziecko może cieszyć się idealnym dźwiękiem w każdych okolicznościach.

Creative Outlier Air V3 Creative Outlier Air V3 Creative Outlier Air V3 Creative Outlier Air V3

Specyfikacja techniczna:

Łączność : True Wireless (Bezprzewodowe)

: True Wireless (Bezprzewodowe) Rodzaj łączności : Bluetooth 5.2

: Bluetooth 5.2 Budowa słuchawek : Dokanałowe

: Dokanałowe System audio : Stereo 2.0

: Stereo 2.0 Redukcja hałasu : Aktywna - ANC

: Aktywna - ANC Regulacja głośności : Tak

: Tak Wbudowany mikrofon : Tak, przy słuchawce

: Tak, przy słuchawce Charakterystyka mikrofonu : Wielokierunkowy

: Wielokierunkowy Złącze : USB typu-C - 1 szt.

: USB typu-C - 1 szt. Zasięg : do 10 m

: do 10 m Zasilanie : Wbudowany akumulator 450 mAh, wbudowany akumulator 2 x 55 mAh

: Wbudowany akumulator 450 mAh, wbudowany akumulator 2 x 55 mAh Czas ładowania ok. 3h

ok. 3h Maksymalny czas pracy : do 10 h, do 40 h (przy użyciu etui ładującego)

: do 10 h, do 40 h (przy użyciu etui ładującego) Kompatybilność : Asystent Google, Siri, Android, iOS

: Asystent Google, Siri, Android, iOS Zastosowane technologie : Low Complexity Subband Codec (SBC), Advanced Audio Coding (AAC), A2DP, HFP, AVRCP

: Low Complexity Subband Codec (SBC), Advanced Audio Coding (AAC), A2DP, HFP, AVRCP Dodatkowe informacje : Dotykowy panel sterowania, zestaw 4 mikrofonów, wodoszczelność (IPX5), odbieranie/kończenie połączeń, sterowanie muzyką, etui ładujące, współpraca z asystentem głosowym, dedykowana aplikacja, tryb świadomości otoczenia, redukcja hałasu otoczenia, aktywna redukcja szumów

: Dotykowy panel sterowania, zestaw 4 mikrofonów, wodoszczelność (IPX5), odbieranie/kończenie połączeń, sterowanie muzyką, etui ładujące, współpraca z asystentem głosowym, dedykowana aplikacja, tryb świadomości otoczenia, redukcja hałasu otoczenia, aktywna redukcja szumów Dołączone akcesoria : Etui z funkcją ładowania słuchawek, kabel USB typu C, instrukcja obsługi, 3 pary nakładek silikonowych S/M/L

: Etui z funkcją ładowania słuchawek, kabel USB typu C, instrukcja obsługi, 3 pary nakładek silikonowych S/M/L Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Wygoda i uniwersalność - Creative Sound Blaster JAM V2

Creative Sound Blaster Jam V2

Ultralekkie Sound Blaster JAM V2 to słuchawki wyposażone w Bluetooth 5.0 i zaawansowane kodeki audio (aptX™ HD i aptX™ Low Latency), które zapewniają najlepsze bezprzewodowe doznania odsłuchowe. Będzie to prezent idealny dla dziecka, które z muzyką nie rozstaje się na moment, a jednocześnie poszukuje jak najlepszej jakości odtwarzanych utworów. Co więcej, w dobie wciąż trwających zajęć w formie hybrydowej, Sound Blaster JAM V2 okażą się strzałem w dziesiątkę, jeśli Twoje dziecko często uczestniczy w lekcjach online.

Szczególnie przydatna jest funkcja swobodnego przełączania się między dwoma urządzeniami dzięki funkcji Multipoint, dzięki czemu można korzystać z wielu komputerów lub smartfonów na raz, nie tracąc ani chwili muzyki lub cennych informacji z zajęć. Za głos podczas połączeń odpowiada nowa konfiguracja dwóch mikrofonów i technologii redukcji szumów, a oferowana przez słuchawki praca na baterii to nawet 22 godzin, co pozwali pozostać w kontakcie na długo.

Creative Sound Blaster Jam V2 Creative Sound Blaster Jam V2 Creative Sound Blaster Jam V2 Creative Sound Blaster Jam V2 Creative Sound Blaster Jam V2

Specyfikacja techniczna:

Łączność : Bezprzewodowe

: Bezprzewodowe Rodzaj łączności : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 Budowa słuchawek : Nauszne, półotwarte

: Nauszne, półotwarte System audio : Stereo 2.0

: Stereo 2.0 Wbudowany mikrofon : Tak, przy słuchawce

: Tak, przy słuchawce Złącze : USB typu-C - 1 szt.

: USB typu-C - 1 szt. Odłączany kabel : Tak

: Tak Zasięg : do 15 m

: do 15 m Zasilanie : Wbudowany akumulator 200 mAh

: Wbudowany akumulator 200 mAh Czas ładowania : ok. 2h

: ok. 2h Kompatybilność : Android, Windows, Mac OS, iOS

: Android, Windows, Mac OS, iOS Zastosowane technologie : aptX™, aptX™ HD, aptX™ Low Latency, Low Complexity Subband Codec (SBC), Qualcomm® cVc™

: aptX™, aptX™ HD, aptX™ Low Latency, Low Complexity Subband Codec (SBC), Qualcomm® cVc™ Dodatkowe informacje :, Regulowany pałąk, wymienne nauszniki, magnes neodymowy, redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, podwójny mikrofon

:, Regulowany pałąk, wymienne nauszniki, magnes neodymowy, redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, podwójny mikrofon Dołączone akcesoria : Instrukcja obsługi, kabel USB-A do USB-C, zamienne nauszniki

: Instrukcja obsługi, kabel USB-A do USB-C, zamienne nauszniki Waga : 84 g

: 84 g Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

