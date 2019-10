Spis treści

Domena internetowa - co musisz wiedzieć?

Domena internetowa jest niezbędna dla każdego, kto chce prowadzić stronę internetową. Obojętne, czy będzie to strona sklepu, usługowa czy informacyjna, aby zaistniała w internecie jako samodzielny byt, musi mieć swój samodzielny adres. Gdy wpiszesz do wyszukiwarki takie frazy, jak "gdzie złożyć domenę", "jaka domena internetowa", czy "gdzie nabyć domenę", otrzymasz dziesiątki wyników. Oczywiście przy takiej ich ilości trzeba spędzić mnóstwo czasu na porównywaniu poszczególnych ofert. A właściwie... trzeba było go spędzić, ponieważ sporządziliśmy ten ranking po to, aby zaoszczędzić Twój cenny czas. Znajdziesz tu dziesięć propozycji, z których warto skorzystać w sytuacji, gdy chcesz mieć swoją własną domenę.

Jedna ważna uwaga - niemal każdy operator ma w swojej ofercie kilka rodzajów domen. Są to:

domeny krajowe - powiązane z konkretnym krajem, czyli np. .pl , .de , .ch , itp.

- powiązane z konkretnym krajem, czyli np. , , , itp. domeny generyczne , czyli domeny globalne - uniwersalne, nie wskazujące na żadną lokalizację, jak .com , .net , .org , .eu

, czyli - uniwersalne, nie wskazujące na żadną lokalizację, jak , , , domeny sponsorowane - dotyczące konkretnej działalności, np. .aero czy .tel , używają ich też władze - tu końcówka to .gov

- dotyczące konkretnej działalności, np. czy , używają ich też władze - tu końcówka to domeny regionalne - podkategoria krajowych z wyraźnym oznaczeniem lokalizacji, jak .waw.pl , podlaskie.pl , itp.

- podkategoria krajowych z wyraźnym oznaczeniem lokalizacji, jak , , itp. domeny funkcjonalne - połączenia jak com.pl, .biz.pl, .org.pl, mogą także wskazywać na rodzaj działalności, np. .sklep.pl czy .auto.pl

Domeny krajowe, globalne i sponsorowane to tzw. domeny najwyższego poziomu (top-level domains). Pozostałe wymienione to domeny poziomu drugiego (second-level domain). Co ciekawe, od 203 roku można używać domeny IDN(Internationalized Domain Name) - jest to domena zezwalająca na używanie znaków diaktrycznych w nazwie, np. www.żółć.pl.

Na potrzeby rankingu przyjęliśmy, że chcesz zarejestrować krajową domenę z końcówką .pl. Na tej podstawie przyjrzeliśmy się ofertom poszczególnych operatorów, zwracając uwagę przede wszystkim na cenę jej przedłużenia. Skoro rejestrujesz domenę, zapewne będziesz używać jej co najmniej kilka lat, więc dopiero ta cena (przemnożona przez ich liczbę lat, np. 5) da Ci dokładne pojęcie o kosztach jej utrzymania. Wiele firm oferuje dodatkowe opcje - zazwyczaj są one płatne. Za każdym razem, gdy za usługi ekstra trzeba dopłacać, informujemy o tym w tekście. Wszystkie ceny podajemy brutto.

1. Kru.pl

Koszt rejestracji: 12,16 zł

Przedłużenie domeny: 49,45 zł/ rok

Choć Kru.pl to świeża firma na naszym rynku, zwraca uwagę najbardziej ekonomiczną ofertą ze wszystkich dostawców - dotyczy to zwłaszcza kosztu przedłużenia ważności domeny. Oferta kierowana jest przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzanie domeną odbywa się poprzez wygodny panel użytkownika, w którym można opłacić usługi, jak również pobrać kody Authinfo – z wydaniem których Kru.pl nie robi problemów. Wygodnym rozwiązaniem w przypadku rejestrowania większej liczby domen jest możliwość rejestracji wszystkich w jednym tylko formularzu. Kru.pl jest akredytowanym rejestratorem NASK i EURid oraz członkiem RIPE NCC.

Kru.pl działa w zgodzie z nowymi przepisami RODO, a umowa dla użytkownika generowana jest automatycznie. Jeśli chcesz przetransferować swoją domenę do kru.pl musisz najpierw uzyskać kod AuthInfo od obecnego rejestratora. Jeżeli posiadasz już kod AuthInfo swojej domeny, w kilku krokach przeniesiesz ją do kru.pl. Pamiętaj również, że w każdej chwili możesz przenieść swój hosting. Zespół kru.pl przeprowadzi za Ciebie pełną migrację hostingu.

Marka Kru.pl to projekt realizowany przez twórców największego małopolskiego operatora telekomunikacyjnego dla biznesu, projekt jest częścią krakowskiej grupy EUROIX, działającej na rynku od 2012 roku.

Podsumowując: Kru.pl to rozwiązanie, które warto polecić każdemu!

2. OVH

Koszt rejestracji: 12,16 zł

Przedłużenie domeny: 55,34 zł/ rok

OVH umożliwia rejestrację domeny na okres minimum roku, zachęcając do skorzystania ze swojej usługi poprzez atrakcyjne opcje, zawarte w nazwie domeny: hosting 10 MB + 1 konto e-mail 5 GB, zarządzanie strefą DNSSEC (pozwala na zabezpieczenie autentyczności odpowiedzi DNS - gdy przeglądarka wysyła zapytanie, powraca ono z kluczem uwierzytelniającym, który potwierdza, że odesłany adres IP jest poprawny), ochronę przed kradzieżą oraz zarządzanie kontaktami (jak administracyjny, techniczny, itp.). Opcjonalnie można także zdecydować się na DNS Anycast (4,91 zł/rok) - to rozwiązanie, które ma przyspieszać działanie klasycznych serwerów DNS tak, aby w każdym miejscu na świecie czas odpowiedzi był jak najkrótszy podczas pierwszego odpytywania stron WWW.

Transfer domeny do OVH jest bezpłatny. Trzeba sprawdzić, czy adresy e-mail właściciela domeny, administratora oraz kontaktu technicznego są poprawne i widoczne w bazie WHOIS. Jeśli tak jest, należy odblokować domenę i pobrać kod transferu, a następnie zlecić transfer, potwierdzany dwiema e-mailami. Poprzedni operator musi zaakceptować przeniesienie i gotowe. Cała operacja może zająć do pięciu dni.

Podsumowując: OVH to bardzo solidne, uniwersalne rozwiązanie.

3. Aftermarket.pl

Koszt rejestracji: 18,39 zł

Przedłużenie domeny: 73,74 zł/ rok

Propozycja Aftermarket.pl to proste rejestrowanie domeny za pomocą specjalnego panelu. Powinna szczególnie zainteresować firmy posiadające wiele domen lub zainteresowane rejestracją co najmniej pięciu - im jest ich więcej, tym niższa cena. Przed rejestracją można w wygodny sposób sprawdzić dostępność danej domeny, a w trakcie procesu jej rejestracji można wybrać dodatkowe ustawienia, z jakimi chcesz zarejestrować domenę, na przykład serwery DNS albo profil danych, dzięki czemu będzie idealnie dopasowana do potrzeb. AfterMarket kładzie duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa domen, dlatego stosowane są zaawansowane mechanizmy ochronne, można także zabezpieczyć dostęp do swojego konta oraz wszystkie operacje na domenach za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego (kody jednorazowe wysyłane w wiadomościach e-mail, SMS albo generowanych przez aplikację smartfonową).

Aftermarket.pl oferuje również takie usługi, jak przechwytywanie domen oraz wystawianie domen na sprzedaż - ta ostatnia opcja może być pomocna, gdy chce się zostawić domenę o chwytliwej nazwie. Warto również dodać, że transfer domeny do tego operatora jest darmowy.

Podsumowując: Aftermarket.pl to dobre rozwiązanie zarówno gdy chce się zarejestrować lub przenieść domenę, jak również sprzedać używaną dotąd. Duża zaletą jest bezpieczeństwo oferowane przez dostawcę.

4. Zenbox.pl

Koszt rejestracji: 12,30 zł

Przedłużenie domeny: 79,50 zł/ rok

Zenbox.pl proponuje rozsądne ceny zarówno za rejestrację, jak i przedłużenie domen. Każdy klient rejestrujący bądź transferujący domenę otrzymuje certyfikat bycia abonentem, potwierdzający jej nabycie. Podobnie jak poprzednik, tutaj także posiadacze wielu domen mogą liczyć na zniżki, jednak tylko przy ich przedłużaniu. Rejestracja domeny w zenbox.pl odbywa się teoretycznie do 48 godzin od momentu odnotowania wpłaty, jednak z reguły wykonywana jest w ciągu kilkunastu minut. Za dodatkową opłatą można wybrać certyfikat SSL dla domeny - ma zapewnić poufność danych przesyłanych drogą elektroniczną, a zalecany jest szczególnie w przypadku stron, na których użytkownik udostępnia swoje dane - sklepów internetowych, for czy formularzy kontaktowych. Zwiększa także wiarygodność danej domeny.

Zenbox.pl oferuje liczne opcje konfiguracyjne domen, w tym blokowanie ruchu spoza Polski, zmiana wersji PHP, przekierowanie na dowolny adres URL i inne, pozwalając na jej optymalne przystosowanie do potrzeb. To zdecydowanie jedna z największych zalet tego rozwiązania. Transfer istniejącej domeny jest bezpłatny i wymaga kodu authinfo. Zatwierdzenie transferu, w zależności od typu domeny, przebiega z wykorzystaniem adresu e-mail kontaktu administracyjnego lub abonenta.

Podsumowując: Zenbox.pl to proste, skuteczne założenie domeny i możliwość jej dokładnego dopasowania.

5. Hekko

Koszt rejestracji: 12,24 zł

Przedłużenie domeny: 97,17 zł/ rok

Hekko oferuje domeny korzystające z technologii DNS Anycast. Wpływa to na szybkość odpowiedzi serwera DNS, ponieważ zawsze będzie odpowiadał położony najbliżej użytkownika. Rozwiązanie to stanowi świetną ochronę przed takimi sytuacjami, jak awaria czy atak typu DDoS - w razie niedostępności dowolnego serwera w sieci, użytkownik otrzymuje odpowiedź z kolejnego najbliższego serwera. Zapewnia to ciągłość działania domen. Ponadto dzięki temu roboty indeksujące Google uzyskają szybszy dostęp do strony, co jest bardzo pozytywne w aspekcie SEO. Dla domeny można także wybrać opcjonalne, płatne dodatki, jak rozszerzona ochrona przed atakami typu DDoS, możliwość aktywowania jednego certyfikatu SuperFastSSL dla dowolnie wybranej domeny czy rozszerzony backup.

Transfer polskiej domeny do Hekko jest bezpłatny (chyba, że domena wygasła - wówczas naliczana jest od razu opłata za transfer z przedłużeniem). Podobnie jak i u poprzedników, niezbędne jest wypełnienie formularza nazwą domeny oraz kodem authinfo od obecnego rejestratora. Po zainicjowaniu transferu, na adres e-mail abonenta domeny zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie transferu. Transfer powinien zostać potwierdzony poprzez kliknięcie w link przez abonenta domeny.

Podsumowując: Hekko oferuje szybki i prosty proces rejestracji domeny i dba o jej szybkość oraz bezpieczeństwo.

6. Linuxpl.com

Koszt rejestracji: 14,76 zł

Przedłużenie domeny: 97,17 zł/ rok

Podobnie jak poprzednik, także Linuxpl.com oferuje DNS Anycast dla wszystkich rejestrowanych u niego domen. Dla zapewnienia maksymalnej niezawodności, Linuxpl.com udostępnia trzy serwery DNS. Każdy znajduje się w fizycznie odrębnej lokalizacji, w innym Data Center. Dzięki temu nawet w razie ogromnej awarii w serwerowni, domena użytkownika będzie zawsze prawidłowo obsługiwana. Domeny zamówione w Linuxpl.com są domyślnie ustawiane na właściwe DNS-y kont hostingowych, więc wystarczy dodać domenę do serwera. Transfer domen .pl jest darmowy - można rozpocząć samodzielnie w panelu klienta. Do transferu domen od partnerów NASK potrzebny jest kod authinfo, który powinien być udzielony bezpłatnie od dotychczasowego rejestratora domeny. Transfer domen krajowych można również wykonywać, gdy domena wygasła (transfer z odnowieniem). Po rozpoczęciu transferu domeny .pl, na maila przypisanego do domeny wysyłany jest link do potwierdzenia transferu, a domena zostanie dodana do panelu klienta do 24 godzin.

Podsumowując: Linuxpl.com to solidne rozwiązanie w przystępnej cenie.

7. premium.pl

Koszt rejestracji: 12,30 zł

Przedłużenie domeny: 97,17 zł/ rok

W premium.pl możliwa jest nie tylko rejestracja domeny, ale również jej rezerwacja - dotyczy wyłącznie domen polskich, obsługiwanych przez NASK, które aktualnie są dostępne do rejestracji. Rezerwacja domeny jest bezpłatna i trwa 14 dni. Można także założyć opcję na domenę - jest usługą wykupienia pierwszeństwa na rejestrację aktualnie zarejestrowanej (zajętej) domeny, po zwolnieniu jej do puli nazw wolnych. Opcja ta jest oferowana wyłącznie dla aktywnej domeny obsługiwane przez NASK, dla której nie została jeszcze wykupiona taka usługa. Jeśli na domenie jest już założona opcja, informacja taka będzie dostępna w bazie WHOIS. Opcja trwa 3 lata i może być w tym czasie przedłużona bądź anulowana.

Podobnie jak i inni, także premium.pl pozwala na transfer domen. Jest bezpłatny oraz zachowywana jest aktualna ważność abonamentu. Wymaga kodu AuthInfo od obecnego operatora.

Podsumowując: premium.pl to prosta i szybka rejestracja domeny.

8. Kei.pl

Koszt rejestracji: 12,18 zł

Przedłużenie domeny: 122,99 zł/ rok

Kei.pl oferuje możliwość rejestracji lub transferu domeny. Każda domena wydelegowana na DNS-y Kei ma włączony DNS Anycast, korzystający z aż trzynastu lokalizacji na świecie. Jest to wspomniany wcześniej proces transmisji ruchu sieciowego, w którym nadawca dostarcza dane do najbliżej położonego komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci, należącego do grupy wielu hostów o tym samym adresie IP. Jest wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby skalowania, zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa usługi DNS, czyli dostępu do domeny i tym samym do strony www. Wykorzystanie dużej liczby serwerów DNS Anycast pozwala wpływać na zwiększanie pojemności usługi, jej przepustowości, a dzięki temu też odporności na ataki DDoS.

Chcąc przenieść domenę utrzymywaną w NASK, otrzymasz drogą mailową wniosek reprezentowania abonenta przez Dinfo Systemy Internetowe. To firma będąca partnerem Kei.pl w zakresie rejestracji domen. Podpisany i opieczętowany wniosek należy przesłać na podany numer faksu. W przypadku transferu domeny od innego rejestratora, należy przesłać kod authinfo na adres Kei. Kod authinfo potwierdza, kto jest abonentem domeny i możesz uzyskać go od obecnego rejestratora domeny. W każdym z przypadków na adres abonenta domeny zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie transferu.

Podsumowując: Kei.pl to oferta warta rozważenia.

9. Domeny.com

Koszt rejestracji: 9,95 zł w promocji, 99,99 zł bez promocji

Przedłużenie domeny: 99,99 zł/ rok

Domeny.com umożliwiają rejestracje nowych domen, transfer istniejących oraz możliwość nabycia prawa pierwokupu aktualnie zajętych domen (gdy zostaną zwolnione - opcja daje pierwszeństwo kupna). Dzięki zastosowaniu DNS Anycast, standardowa strefa DNS jest automatycznie skopiowana w 13 punktach dostępowych na całym świecie. Każde zapytanie do strefy DNS jest kierowane do „najbliższego” serwera w topologii. Pomaga to upewnić się, że klienci DNS najpierw wysyłają zapytania do swoich lokalnych serwerów przed użyciem zdalnych serwerów, co dzieje się w oparciu o routing i topologię. Ciekawym rozwiązaniem - choć płatnym - jest .pl Registry Lock. Zapewnia, że nazwy domen nie zostaną przejęte. Przechwycenie nazwy domeny ma miejsce, gdy osoba atakująca uzyskuje nieautoryzowany dostęp do danych rejestracyjnych dla nazwy domeny i w ten sposób przejmuje kontrolę administracyjną nad domeną, która umożliwia modyfikowanie kilku elementów domeny, w tym witryny, do której odnosi się domena. Po założeniu blokady czynności takie jak: zmiana abonenta lub jego danych, transfer, usunięcie domeny i zmiana hostów podrzędnych są zablokowane, a wykonanie takich modyfikacji jest możliwe dopiero po dezaktywacji blokady .pl Registry Lock na wniosek osoby uprawnionej. Ponowne założenie .pl Registry Lock będzie wymagało nowego zgłoszenia.

10. Home.pl

Koszt rejestracji: 12,18 zł

Przedłużenie domeny: 123 zł/ rok

Home.pl to możliwość rejestracji domeny oraz jej darmowego transferu. Za dopłatą oferowana jest .pl Registry Lock, czyli wspomniana przed chwilą usługa, zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie domen przed przypadkową lub nieuprawnioną modyfikacją. Jej aktywacja uniemożliwia dokonanie zmian w zakresie danej domeny bez wyraźnej zgody abonenta. Funkcja .pl Registry Lock chroni m.in. przed niepożądaną zmianą delegacji lub transferem domeny do innego rejestratora. Pomijając to - w panelu zarządzania można ustawić takie opcje, jak m.in. przekierowanie 301, przywrócić domyślną konfigurację rekordów domeny (A oraz MX) czy dodać rekord SPF.

Transfer domeny .pl może nastąpić po 5 dniach od jej pierwszego opłacenia. Do rozpoczęcia transferu domen wymagane jest posiadanie kodu AuthInfo, który można uzyskać bezpłatnie u obecnego operatora domeny, a cały proces wykonać poprzez panel klienta.

Podsumowując: Home.pl to rozwiązanie, które warto rozważyć.

