EPSON EcoTank M2170

Drukarka EcoTank M2170 to pierwsza maszyna w naszym przeglądzie atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych dla małej firmy. Jest monochromatyczną drukarką 3 w 1, czyli potrafi drukować, skanować i kopiować, potrafi łączyć się przez Wi-Fi i obsługuje druk mobilny. Jej podajnik papieru ma pojemność 250 kart, wyposażono ją w ekran LCD o przekątnej oraz funkcję druku dwustronnego. Dostarczony w zestawie z EcoTank M2170 czarny atrament pozwala na wydruk do 11 tys. stron w rozdzielczości 2400x1200 dpi. Rozdzielczość skanowania Epsona to 1200x2400 dpi.

Producent określa szybkość drukowania urządzenia na 20 str./min, a oszczędności na kosztach druku w porównaniu do drukarek laserowych dochodzące do nawet 50% (w ciągu 3 lat). Jest możliwe dzięki temu, że drukarkę EcoTank M2170 wyposażono w system stałego zasilania atramentem z butelek zamiast w wymienne tonery. Wszystkie drukarki monochromatyczne Epson EcoTank producent obejmuje gwarancją na rok użytkowania lub wydruk 100 tys. stron.

HP OfficeJet Pro 8730

Drukarka HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One jest średniej wielkości urządzeniem atramentowym 5 w 1, przeznaczonym dla małych firm oraz biur prowadzonych w domach. Określenie "5 w 1" oznacza, że OfficeJet 8730 może drukować, kopiować, skanować, faksować, a w celu usprawnienia pracy obsługiwać aplikacje internetowe. Podstawowy podajnik papieru opisywanej drukarki mieści 250 arkuszy, a czas wydruku 24 czarno-białych stron wynosi jedną minutę. Pełny cykl drukowania urządzenia to 30 tys. stron. Urządzenie HP OfficeJet Pro 8730 drukuje w rozdzielczości 1200x1200 dpi, a skanuje w rozdzielczości 2400x1200 dpi.

Urządzenie HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One wyposażono w kilka funkcji zwiększających produktywność i wygodę, takich jak automatyczny podajnik dokumentów (ADF) z automatycznym drukowaniem dwustronnym. Drukarka jest szybka, drukuje dokładnie i jest lepiej wykonana niż większość konkurencyjnych produktów. Jej atrakcyjne funkcje, uzasadniają nieco wyższą cenę wśród podobnych wielofunkcyjnych drukarek zaprojektowanych dla małego biznesu.

BROTHER MFC-J5955DW

Drukarkę atramentową Brother MFC-J5955DW zaprojektowano z myślą o biznesowej funkcjonalności połączonej z niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Urządzenie obsługuje drukowanie w formacie A3 oraz jest wyposażone w podajnik A4 o pojemności 500 kartek, który pozwala na wygodne drukowanie i kopiowanie. Drukarka MFC-J5955DW jest wyposażona w najnowsze głowice drukujące MAXI-DRIVE, które zapewniają najwyższą jakość i szybkość wydruków w rozdzielczości 4800x1200dpi.

Funkcje urządzenia Brother MFC-J5955DW to między innymi drukowanie w skali szarości i w kolorze oraz automatyczne skanowanie 2-stronne A4 do 30 obrazów/min w trybie monochromatycznym i kolorowym w rozdzielczości 2400 x 1200 dpi. Drukarka jest wyposażona w łączność przewodową Ethernet i bezprzewodową Wi-Fi 2.4 GHz z funkcją Wi-Fi Direct i WPS, czyli uproszczonego łączenia z siecią firmową. Brother MFC-J5955DW ma wytrzymałą i solidną konstrukcję oraz estetyczny wygląd.

CANON MAXIFY GX6040

Ważną cechą drukarki Canon MAXIFY GX6040 jest możliwość samodzielnego uzupełniania tuszu. Urządzenie jest dostarczane z czterema dużymi butelkami atramentu, który wystarcza na wydruk 6000 stron w skali szarości lub 14 000 w kolorze. Oznacza to, że Canon MAXIFY GX6040 pozwala znacznie obniżyć koszty drukowania w małej firmie, co uzasadnia dość wysoką cenę zakupu drukarki. Canon MAXIFY GX6040 ma też wiele praktycznych funkcji, takich jak 50-arkuszowy podajnik ADF, automatyczne drukowanie dwustronne oraz intuicyjny sposób konfiguracji połączenia Wi-Fi.

Drukarka MAXIFY GX6040 może miesięcznie wydrukować 45 000 stron na wielu różnych typach papieru. Rozdzielczość druku tej maszyny to 1200x600 dpi, a skanowania 1200x1200 dpi. Urządzenie Canona konfiguruje się w prosty sposób, ponieważ posiada ono duży i czytelny wyświetlacz dotykowy. Drukarka współpracuje również z aplikacją mobilną Canon PRINT Inkjet/SELPHY, która umożliwia kontrolę urządzenia z poziomu smartfona lub tabletu. Pod tym linkiem możecie zapoznać się ze szczegółową recenzją tej drukarki: Canon MAXIFY GX6040.

EPSON EcoTank L8180

EPSON EcoTank L8180 to najdroższa maszyna w naszym zestawieniu. Niewątpliwie posiada miły dla oka design i kompaktowe wymiary oraz bardzo dobre parametry drukowania i skanowania. Urządzenie EcoTank L8180 drukuje w czerni i kolorze w rozdzielczości 5760x1440 dpi oraz skanuje w rozdzielczości 1200x4800 dpi. Jest to więc drukarka dla dość wymagających użytkowników, którzy w swojej firmie zamierzają drukować i kopiować materiały w wysokiej jakości.

EcoTank L8180 posiada funkcje kopiowania dokumentów i zdjęć w maksymalnym formacie A3+ z szybkością 37 str./min w czerni oraz 38 str./min w kolorze. Urządzenie Epsona drukuje za pomocą wyjątkowego 6-kolorowego atramentu. Podajnik papieru drukarki ma pojemność 100 arkuszy. EPSON EcoTank L8180 może też służyć do wykonywania nadruków na płytach CD. Drukarka łączy się z siecią za pomocą bezprzewodowej karty sieciowej Wi-Fi oraz przewodowej technologii Ethernet.

Drukarka atramentowa to dobry wybór do małej firmy

Po pierwsze – dlaczego atramentówka? To prawda, że w firmie drukuje się dużo tekstu, a powszechnie uważa się, że do tego celu najlepsze są drukarki laserowe. Jednak czasami chcemy wydrukować zdjęcie i tu lepsza będzie drukarka atramentowa. Co więc wybrać? W którym przypadku wymagana jest wyższa jakość – przy druku tekstów czy grafik? Powiecie – i tu i tu – ja jednak wolałbym widzieć lepiej wydrukowany obrazek, a w przypadku tekstu wymagam po prostu czytelności. Tej zresztą, dokumentom, które wyszły z atramentówek wcale nie brakuje.

Atramentówki i wydajność. Można spotkać się z opiniami, że drukarki atramentowe nie dorównują laserówkom. Są to opinie trochę nieaktualne, bo można spotkać wiele drukarek atramentowych o bardzo dużej wydajności, zwłaszcza wyposażonych w system samodzielnego uzupełniania atramentu.

Monochromatyczna czy kolorowa? Jeżeli kolorowa, to zdecydowanie wygrywają urządzenia zasilane atramentem. Drukują w kolorze w wysokiej jakości, a cenowo biją kolorowe drukarki laserowe na głowę. Dlatego też, gdy w naszej małej firmie zamierzacie czasem wydrukować coś kolorowego wybierzcie atramentówkę. Jest jeszcze inny dobry do tego powód. Małe firmy często działają w domach i na tym samym sprzęcie drukuje się wiele niestandardowych rzeczy, niekoniecznie powiązanych z działalnością gospodarczą.

W firmie też na pewno przyda się nie tylko zwykła drukarka, ale urządzenie 3 w 1, czyli drukujące, skanujące i kopiujące. Na szczęście na rynku mamy duży wybór takich maszyn, co znajduje odzwierciedlenie w naszym porównaniu.