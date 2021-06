Spis treści

Ekspresy kapsułkowe były stworzone z myślą o tych, którzy żyją w pośpiechu, ale uwielbiają kawę. Wystarczy parę kliknięć i kilka minut, które w miedzyczasie możesz wykorzystać na spakowanie się do pracy czy na spotkanie. Urządzenia te nie zajmują też dużo miejsca, są proste w obsłudze i czyszczeniu, a do tego można je nabyć za niewielkie pieniądze. Może się wydawać, że taki ekspres ma same zalety, ale czy ma też wady? Niestety, tak. Główną wadą takiego ekspresu jest to, że cały czas trzeba kupować nowe kapsułki, a w dodatku niektórzy producenci "zmuszają" posiadaczy urządzeń do kupowania kapsułek okreśłonego rodzaju, dedykowanych do danego modelu. Trzeba mieć też świadomość tego, że jakość kawy w kapsułkach nie odpowiada jakości kawy ziarnistej, zmielonej tuż przed zaparzeniem.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze ekspresu kapsułkowego

Po pierwsze, warto zwrócić uwage na obudowę urządzenia - tanie materiały mogą pękać i szybko się niszczyć. Po drugie, dobrze, jeśli Twoje urządzenie będzie posiadało dość duży pojemnik na wodę - od 0,5 litra wzwyż. Kolejny punkt to intuicyjność odsługi i łatwość czyszczenia, ponieważ bez tego posiadanie takiego urządzenia mija się z celem. Ostatnie, co warto rozważyć to oszczędność. Dobrze jest spojrzeć na moc urządzenia i czas nagrzewania, a także funkcję automatycznego wyłączania – sprzęt powinien być energooszczędny ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Pozostałe czynniki zależą od indywidualnych potrzeb każdego - ekspres może mieć funkcję sterowania smartfonem, speniacz mleka oraz duży wybór kapsułek.

