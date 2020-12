Spis treści

Dwa lata temu wprowadzony został polski odpowiednik SAF-T, czyli tak zwany Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie JPK. W jakim celu? Przede wszystkim chodzi o zwalczanie oszustw, a także znaczne ułatwienie kontroli urzędom skarbowym. Krótko mówiąc, urzędnik może sprawdzić czy kwoty podatków z faktur (otrzymanych i wystawionych) się zgadzają. Chodzi o tak zwane kontrole krzyżowe. Dzięki nim urząd szybko dokona analizy, czy dane przedsiębiorstwo nie występuje o niesłuszny zwrot podatku VAT - niestety przez pewien czas było to sporym problemem.

W październiku bieżącego roku zostały wprowadzone zmodyfikowane deklaracje JPK. Dziś przedsiębiorcy składający deklarację VAT muszą wysłać do podlegających urzędów pliki JPK_V7M i JPKV7K. Co zawiera nowa struktura pliku kontrolnego? To dalsze uproszczenie procesu podatkowego. Poza tym aktualizacja JPK ma na celu wprowadzenie większej zdolności urzędników do analizowania przepływu pieniędzy na kontach podatników. Chodzi o zakres kontroli bez ingerencji przedsiębiorcy. Osoba kontrolująca ma wgląd w dokonywane transakcje, a także kwoty, jakimi operuje firma. Dotychczas przedsiębiorca składał deklarację VAT oraz plik JPK. Teraz dokumenty podatkowe będą miały jedną strukturę, czyli JPK_V7M oraz V7K. Dzięki takiej operacji zmniejszy się liczba dokumentów, które musimy przesłać. Za sprawą łatwego wglądu w dokumentację firmową, zmieni się również ilość kontroli podatkowych. Oczywiście, większa dostępność informacji dla urzędnika to… konieczność dokładnego oznaczania rodzajów transakcji. W tym przypadku mowa o kodach GTU, jednak do nich wrócimy za chwilę. Warto zadbać o systematyczność i skrupulatność, bowiem każdy błąd w JPK oznacza karę w wysokości 500 zł. Chyba, że w przeciągu dwóch tygodni właściciel firmy dokona korekty pliku.

JPK_V7M i JPKV7K - nowe deklaracje podatkowe dla przedsiębiorców

Pierwszy z plików, który firma musi wysłać do urzędu skarbowego dotyczy rozliczenia miesięcznego. Z kolei JPKV7K, jak można się domyślić, ma zawierać informacje kwartalne. Struktura pliku również została zmieniona. Od października przedsiębiorcy wysyłają tak naprawdę dwie części: ewidencyjną oraz deklaracyjną. Co zawiera plik? Wspomniane już informacje o zakupach i sprzedaży oraz takie dane, jak rodzaj transakcji. W jakim celu są one przesyłane? Przede wszystkim mają pomóc urzędnikowi w dokładnej analizie tego, czy przedsiębiorstwo rozlicza się poprawnie z US.

Przy okazji należy wiedzieć co zawierają oba pliki. Podzielmy je na dwie części. Pierwsza, deklaracyjna posiada trzy elementy.

Pierwszy z nich to nagłówek, który informuje o okresie, za który składamy plik. Dodatkowo znajdziemy tam cel złożenia, a także urząd, do którego składamy dokumenty.

Kolejna część to deklaracja, która musi zawierać wszystkie informacje potrzebne do wyliczenia podatków.

W polu Podmiot1 znajdują się dane naszego przedsiębiorstwa.

Druga część, a więc ewidencyjna posiada cztery elementy.

“SprzedazWiersz”, która ma posiadać dane do rozliczenia podatku.

“SprzedazCtrl” ma informować urząd o wartości podatku oraz wskazanie okresu, którego dotyczy dane rozliczenie.

“ZakupWiersz” ma również posiadać dane do rozliczeń podatkowych. “ZakupCtrl”, który jak nazwa mówi ma zawierać informacje podatku naliczonego.

Kogo dotyczą nowe Jednolite Pliki Kontrolne?

Na chwilę obecną praktycznie każda firma musi przesyłać JPK V7M oraz V7K. Oczywiście, mówimy o czynnych podatnikach podatku VAT. Jeśli więc dotychczas przedsiębiorstwo rozliczało się za pomocą deklaracji VAT 7 oraz VAT 7K, to na chwilę obecną będzie wysyłać jeden z nowych JPK w zależności od tego, czy rozlicza się kwartalnie czy miesięcznie. Warto jednak zauważyć, że w przypadku przesyłania informacji co trzy miesiące, firma i tak każdego miesiąca musi wysyłać część ewidencyjną.

Są jednak wyjątki. Mowa przede wszystkim o taksówkarzach, którzy są opodatkowani ryczałtem. Nowych JPK nie wyślą również przedsiębiorcy, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT, składający VAT-8 lub VAT-9M. Wyłączeni z zastosowania deklaracji są również podatnicy dokonujący nabycia paliw silnikowych, ponieważ składają VAT-14. Pozostają jeszcze firmy nabywające środki transportu, gdyż ich dotyczy VAT-10.

Kody GTU, czyli grupy towarów i usług

Wraz z wprowadzeniem nowej struktury JPK niektóre towary oraz usługi muszą być dokładnie opisane. Nie będziemy zajmować się szczegółowym opisem każdej z nich - każdy przedsiębiorca znajdzie je na odpowiednich witrynach. Aczkolwiek, jeśli np. zajmujemy się dostawą napojów alkoholowych musimy użyć GTU_01. Z kolei dostawca urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, podzespoły, czy nawet konsole do gier, będzie wykorzystywał w JPK symbol GTU_06. Przedsiębiorcy oferujący usługi związane z marketingiem, reklamą czy szkoleniem muszą każdą fakturę opisywać kodem GTU_12. Ogólnie, jest trzynaście kodów i każdy z nich dotyczy innej grupy towarów oraz usług.

Jak się w tym wszystkim odnaleźć?

Nie trudno domyślić się, że wszystkie wymienione w tym artykule informacje mogą być skomplikowane nawet dla kogoś, kto przez wiele lat prowadzi działalność gospodarczą. JPK to z jednej strony ułatwienie pracy…, ale też dość skomplikowana procedura przekazywania dokumentów podatkowych. W takim przypadku powinniśmy skorzystać z usług księgowości. Oczywiście, wcale nie musimy wybierać stacjonarnego biura rachunkowego, gdyż w sieci mamy do dyspozycji wiele aplikacji opracowanych przez zespoły księgowych. Korzystając z takiego rozwiązania, w formie "chmury", mamy dostęp do wszystkich dokumentów naszego przedsiębiorstwa - możemy szybko i łatwo rozliczyć się z każdego okresu podatkowego, a w razie jakichkolwiek niejasności możemy zwrócić się do księgowego. Sprawdźmy, które oprogramowanie ułatwi przedsiębiorcy zarządzanie firmą.

Komentarz eksperta Krzysztof Hibner Właściciel firmy Mega-Tech Prowadząc firmę warto zastanowić się, które opcje oferowane przez program do faktur są niezbędne i co może uprościć fakturowanie. Kluczowy staje się więc wybór najlepszego oprogramowania, które spełni wszystkie oczekiwania. Dobry program do fakturowania musi być przede wszystkim prosty w obsłudze, funkcjonalny oraz przejrzysty. Bardzo ważna jest zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi i przygotowanie oprogramowania na nowy rok 2021. Mega-Tech ma w swojej ofercie programy do faktur opracowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel są na bieżąco aktualizowane, co czyni je w pełni użytecznymi dla przedsiębiorcy. Oprogramowania zostały dostosowane do wprowadzonych zmian prawnych takich jak np.: generowanie nowego pliku JPK_V7 z deklaracją, oznaczanie kodów GTU czy wystawienie faktury do paragonu z NIPem firmy. Chcąc przyśpieszyć fakturowanie w roku 2021 warto pomyśleć o programie, który zautomatyzuje niektóre czynności. Opcją, która na to pozwoli może być chociażby pobieranie danych kontrahenta z CEIDG jedynie po wpisaniu numeru NIP firmy. Inną aktualizowanie kursu walut z NBP, jeżeli chcemy wystawić fakturę w obcej walucie. Przydatne mogą okazać się także opcje umożliwiające szybką wysyłkę dokumentów do klientów e-mailem, wystawianie faktur cyklicznych czy seryjne wydruki. Istotne jest również bezpieczeństwo gromadzonych danych. Niezbędna staje się więc usługa e-Archiwum, czyli tzw. zdalna kopia bezpieczeństwa, która zabezpieczy dane przed ich utratą np. w przypadku infekcji komputera. Programy Mega-Tech są bardzo uniwersalne, gdyż zostały przygotowane dla firm rozliczających się z podatku VAT oraz korzystających ze zwolnienia. Możliwe jest dostosowanie oprogramowania do swoich potrzeb. Przygotowane opcje pozwalają szybko wystawić takie dokumenty jak faktura VAT, proforma, korekta i inne. Myśląc o fakturowaniu na wielu stanowiskach na pewno warto uruchomić wersję sieciową programu. Faktura Small Business Handel to program rozbudowany w stosunku do Faktura Small Business o moduł Magazyn i Kasa. Z jego pomocą przedsiębiorca szybko wystawi potrzebne dokumenty. Inwentaryzacja również nie będzie problemem. Wybierając program do faktur ważne jest abyśmy dobrze przetestowali wszystkie zaproponowane w narzędziu funkcjonalności. Jest to istotne, gdy chcemy aby oprogramowanie było przydatne w firmie, a praca z jego pomocą była szybka i przyjemna. Fakturowanie 2021 warto rozpocząć ze sprawdzonym programem.

Możliwość prowadzenia pełnej księgowości

Integracja z autorskim sklepem online

Opcja zarządzania magazynem Wady: Brak widocznych wad

Mega-Tech Faktura Small Business .

Możliwość wystawiania wszystkich dostępnych rodzajów dokumentów sprzedażowych

Integracja z CEiDG Wady: Brak widocznych wad

FakturaXL .

Intuicyjna obsługa

Możliwość generowania JPK

Integracja z CEiDG Wady: Brak widocznych wad

Bizin .

Możliwość udostępnienia konta pracownikom

Sprawdzanie na bieżąco zobowiązań firmy

Integracja z bankami Wady: Brak widocznych wad

Taxon faktury online

Niewielki koszt w przypadku dużej ilości dokumentów

Wsparcie ekspertów ds. księgowości

Aplikacja web oraz na Android i iOS Wady: Brak widocznych wad

iFirma.pl .

Rozbudowane narzędzie do obsługi dokumentów firmowych

Dedykowana aplikacja mobilna

Możliwość skorzystania z biura rachunkowego Wady: Brak widocznych wad

wFirma.pl .

Oferuje wsparcie OCR - samodzielnie uzupełnia dane

Możliwość skorzystania z funkcji kadry i płace oraz magazyn Wady: Brak widocznych wad

inFakt .

Wsparcie dla JDG i spółek

Pomoc w założeniu działalności

Aplikacja mobilna do wystawiania faktur Wady: Brak widocznych wad

