Znaczenia dobrego zestawu głośników dla naszego komputera nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Nawet najlepszy i najdroższy desktop, czy laptop rozczarują nas podczas oglądania filmów, czy słuchania muzyki, jeżeli nie będziemy zadowoleni z tego, co słyszymy w trakcie. Dlatego dobór odpowiednich głośników jest kluczowy. Czym się kierować szukając odpowiedniego zestawu?

Dwoma najpopularniejszymi typami zestawów są 2.0 oraz 2.1. Co oznaczają te skróty? Głośniki 2.0 to dwie małej, lub średniej wielkości kolumny, w których umieszczono wszystkie niezbędne do funkcjonowania elementy, czyli złącza, pokrętła, wzmacniacz oraz przetworniki tonów wysokich i niskich. Głośniki 2.1 także posiadają dwie małe kolumny, odpowiadające za emisję dźwięków średnich oraz wysokich, jednak w zestawie znajduje się także subwoofer, w którym umieszczone są głośniki niskotonowe. Z reguły właśnie na subwooferze znajdują się wszystkie złącza, przełączniki i pokrętła. Zestawy głośników 2.1 często produkują dużo czystszy dźwięk oraz oferują lepszą transmisję tonów basowych. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku będą one lepsze od 2.0. Czasem zwyczajnie możemy nie mieć na biurku miejsca na dodatkową kolumnę i w efekcie być zmuszeni do zakupu mniejszego zestawu.

Nie oznacza to oczywiście, że są to jedyne dostępne na rynku warianty. Możemy spotkać się z kompletami, w których znajdziecie nawet pięć małych kolumn oraz subwoofer, jednak wymają one sporo miejsca i organizacji, aby w pełni wykorzystać ich potencjał.

Wybierając głośniki warto także zorientować się z jakich materiałów został wykonany poszczególny zestaw. Niewiele pożytku będziemy mieli z najlepszych nawet głośników, jeżeli zostały one kiepsko wykonane i z czasem ich konstrukcja zwyczajnie się zniszczy. W przypadku częstego odtwarzania dźwięku z telefonu warto też poszukać głośników, które mogą łączyć się z Bluetooth.

Logitech 2.1 Z333

Świetna jakość w rozsądnej cenie.

Logitech 2.1 Z333

Zestaw głośników w układzie 2.1. Głośniki mają wiele pozytywnych recenzji wśród użytkowników, także u autora tekstu. Warto zwrócić na nie uwagę ze względu na głębokie basy oraz czyste dźwięki wysokie. W swojej cenie jest to jeden z najlepszych dostępnych kompletów. Mimo, że moc zestawu nie rzuca nas na kolana: łącznie jest to zaledwie 40 W - to ich możliwości są zaskakująco dobre. Zestaw ten świetnie sprawdzi się podczas codziennego użytkowania.

Do subwoofera podłączony jest mały pilot z włącznikiem i pokrętłem do regulacji głośności. Znajduje się w nim także dodatkowe wyjście jack 3.5 mm, więc jeżeli chcemy korzystać ze słuchawek, możemy podłączyć je do pilota. Z tyłu subwoofera znajdziemy pokrętło do regulacji basów.

Najważniejsze cechy:

Typ zestawu: 2.1

Maksymalne pasmo przenoszenia [Hz]: 20000

Minimalne pasmo przenoszenia [Hz]: 55

Moc zestawu [W]: 40

SVEN 2.1 MS-307

Więcej niż głośniki w przystępnej cenie.

SVEN 2.1 MS-307

Głośniki Sven także powinny być w zasięgu większości użytkowników, ponieważ ich cena waha się w granicach 220 złotych. Za tę kwotę otrzymujemy zestaw 2.1 z dołączonym pilotem na baterie. Ich wygląd oraz funkcje przypominają nieco wieże audio. Poza standardową opcją podłączenia do komputera, możemy korzystać z łączności Bluetooth oraz wejść USB ikart pamięci SD/MMC. Zestaw umożliwia nam także słuchanie radia. Łączna moc głośników to, podobnie jak w zestawie Logitech Z333, 40 W.

Z przodu subwoofera umieszczony został mały wyświetlacz, przyciski regulacji głośności oraz pokrętło, a basy kontrolować możemy pokrętłem znajdującym się z tyłu. Pracę głośników możemy regulować także za pośrednictwem pilota na baterie.

Najważniejsze cechy:

Typ zestawu: 2.1

Maksymalne pasmo przenoszenia [Hz]: 20000

Minimalne pasmo przenoszenia [Hz]: 40

Moc [W]: 40

TRUST GXT 38 2.1

Zestaw głośników dla graczy.

TRUST GXT 38 2.1

Głośniki Trust GXT 38 przykuwają wzrok swoim ciekawym designem, który może zaciekawić graczy, szukających urządzenia o oryginalnym wyglądzie.

Jednak wygląd nie jest w ich przypadku kluczowy. Dużo ważniejsze jest to, jak zestaw pracuje. Oferuje nam solidne podbicie basów oraz świetną jakość dźwięku. Możemy spokojnie korzystać z nich nie tylko przy grze na komputerze, ale podłączyć je do telewizora i wzmocnić nasze wrażenia w grze na konsolach Wii, PlayStation oraz Xbox.

Subwoofer wykonano z drewna. Wszystkie potrzebne wejścia i pokrętła do regulacji głośności oraz basów umieszczone są z jego prawej strony. W panelu znajdziemy także włącznik trybu oszczędzania energii: głośniki przejdą do stanu czuwania po 15 minutach bez pracy. Zestaw posiada także przewodowy pilot z wejściami dla słuchawek i telefonu. Łączna moc zestawu to 120 W, co jest dobrym wynikiem, jak na tą półkę cenową.

Najważniejsze cechy:

Typ zestawu: 2.1

Maksymalne pasmo przenoszenia [Hz]: 20000

Minimalne pasmo przenoszenia [Hz]: 20

Moc [W]: 120

CREATIVE Stage 2.1

Soundbar zamiast dwóch satelit

CREATIVE Stage 2.1

Jedyny z prezentowanych kompletów głośników z soundbarem, w którym umieszczone są dwa głośniki średnio- i wysoko-tonowe. Jest to ciekawe rozwiązanie, a sam soundbar możemy umieścić tuż pod monitorem. Jego szerokość to 55 centymetrów, więc zmieści się on pod monitorami o przekątnej ekranu powyżej 24 cali i nie będzie „wystawał” poza ich obrys. Konstrukcja subwoofera także przykuwa uwagę: jest on bardzo wąski i wysoki.

Głośniki są bardzo uniwersalne: dołączony jest do nich zestaw do montażu ściennego, więc możemy podłączyć je także do telewizora. System Creative Stage oferuje szereg opcji łączności, w tym moduł bezprzewodowy Bluetooth, wejście AUX, wejście optyczne, złącze TV i port USB do podłączenia odtwarzacza MP3. Z boku soundbaru znajdziemy włącznik, przyciski regulacji głośności oraz dodatkowe wejście USB. Do zestawu dołączony jest także bezprzewodowy pilot.

Najważniejsze cechy:

Typ zestawu: 2.1

Maksymalne pasmo przenoszenia [Hz]: 20000

Minimalne pasmo przenoszenia [Hz]: 55

Moc zestawu [W]: 160

EDIFIER 2.1 S350DB

Świetny zestaw z górnej półki cenowej.

EDIFIER 2.1 S350DB

Głośniki EDIFIER 2.1 S350DB przykuwają wzrok dokładnym i ciekawym wykonaniem. Obudowy kolumn wykonano z drewna o charakterystycznym kolorze.

To, co znajduje się w obudowach także robi wrażenie: w satelitach umieszczono głośniki o łącznej mocy 80 W, a w subwooferze głośnik tonów niskich o mocy 70 W. Dzięki temu oferują one wysoką jakość i głośność w każdych warunkach, więc możemy podłączyć je także do telewizora i korzystać podczas oglądania ulubionych filmów i seriali. Do zestawu dołączony jest także bezprzewodowy pilot o oryginalnym wyglądzie.

Głośniki wyposażone są w moduł Bluetooth, więc spokojnie możemy połączyć się z telefonem i odtwarzać multimedia bezpośrednio z niego.

Nie jest to najtańsza propozycja: jeżeli zdecydujemy się na nią, musimy liczyć się z wydatkiem przekraczającym tysiąc złotych, jednak jest to jeden z najlepszych zestawów głośników 2.1 na rynku.

Najważniejsze cechy:

Typ zestawu: 2.1

Maksymalne pasmo przenoszenia [Hz]: 20000

Minimalne pasmo przenoszenia [Hz]: 160

Moc zestawu [W]: 150

LOGITECH Z200

Tanie głośniki dla każdego.

LOGITECH Z200

Zestaw Logitech Z200 będzie idealny, jeżeli dysponujemy małym budżetem oraz ograniczoną przestrzenią na biurku. Dwie małe kolumny idealnie nadają się do codziennej pracy, oglądania filmów, słuchania muzyki oraz grania. Każdy z głośników dysponuje mocą 10 W, co na papierze nie powala, jednak ich możliwości są zaskakująco duże.

Na jednej z kolumn umieszczone zostało pokrętło do regulacji głośności oraz gniazda na słuchawki i telefon, a z boku mały regulator basów.

W sklepach możemy znaleźć głośniki Logitech Z200 w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i czarnym.

Najważniejsze cechy:

Typ zestawu: 2.0

Maksymalne pasmo przenoszenia [Hz]: 20000

Minimalne pasmo przenoszenia [Hz]: 80

Moc zestawu [W]: 20

FENDA R27BT

Świetna jakość w rozsądnej cenie.

FENDA R27BT

Obie kolumny posiadają czterocalowe głośniki tonów niskich oraz calowy głośnik wysokich tonów. Ich łączna moc to 50 W, co jest zadowalającym wynikiem dla zestawu 2.0. Uwagę przykuwa ich ciekawy design wykorzystujący jasne drewno jako obudowę oraz dość duży rozmiar.

Z głośnikami możemy połączyć się na wiele sposobów. Poza standardowym wejściem audio znajdziemy także wejście USB oraz gniazdo optyczne. Zestaw posiada też wbudowany moduł Bluetooth. Wszystkie wejścia znajdują się z tyłu jednej z kolumn, a na jej stronie umieszczono niezbędne pokrętła.

Najważniejsze cechy:

Typ zestawu: 2.0

Maksymalne pasmo przenoszenia [Hz]: 20000

Minimalne pasmo przenoszenia [Hz]: 40

Moc zestawu [W]: 50

EDIFIER R1700BT

EDIFIER R1700BT

Podobnie jak większy zestaw głośników 2.1, także i ten mniejszy Edifier R1700BT wyróżnia się spośród konkurencji swoją ceną: 599 złotych. Jeżeli jednak jesteście w stanie wydać taką kwotę na głośniki, to z pewnością warto rozważyć zakup właśnie tych.

Kolumny mają ciekawy design, przywołujący nieco styl vintage. Wszystko przez wykorzystanie drewna oraz czarnego tworzywa sztucznego. Ciekawym rozwiązaniem jest też możliwość zdjęcia membrany osłaniającej głośniki. Eleganckiego wyglądu dopełniają metalowe pokrętła schowane z boku jednej z kolumn.

Zestaw Edifier R1700 to jednak nie tylko ciekawy wygląd. Głośniki oferują także świetną jakość dźwięku oraz głębię niskich tonów. Ich łączna moc 66 W sprawia, że dźwięk będzie nie tylko dokładny, ale wyjątkowo mocny. Nie należy zapominać o możliwości łączności Bluetooth. Do zestawu dołączony jest także bezprzewodowy pilot. Ich konstrukcja i możliwości powodują jednak, że ważą one blisko osiem kilogramów.

Najważniejsze cechy: