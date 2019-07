Spis treści

Skok technologiczny, rosnące wymagania klientów oraz silna konkurencja wymusiły na dostawcach hostingu modernizację posiadanej infrastruktury. Operatorzy, którzy mają ten etap za sobą, już dzisiaj oferują klientom nowe, dedykowane plany hostingu współdzielonego, gotowe do obsługi najbardziej wymagających skryptów webowych i sklepów internetowych.

To właśnie wymiana lub rozbudowa infrastruktury serwerowej stanowi albo stanowiła główny kierunek zmian wśród wielu dostawców hostingu. W ostatnim czasie firma INFO-CAL, działająca pod marką cal.pl, doposażyła serwery w szybkie dyski SSD/NVMe, zmigrowała systemy do komercyjnego oprogramowania CloudLinux i LiteSpeed, a na koniec zabezpieczyła strony klientów dodatkowym firewallem aplikacyjnym (WAF).

Na rynku hostingu współdzielonego można zauważyć wyraźny odwrót od serwera Apache na rzecz komercyjnego oprogramowania LiteSpeed z wtyczką LSCache dla WordPressa, który zapewnia zoptymalizowane środowisko do uruchamiania blogów i witryn internetowych, budowanych w oparciu o ten najpopularniejszy obecnie system CMS.

W drodze ku większej wydajności stron i aplikacji PHP praktycznie każdy dostawca oferuje jakąś technologię przyspieszającą wyczytywanie stron, opartą o przechowywanie w pamięci podręcznej wyników zapytań do bazy danych np. OPCache, Memchaed czy Redis. Działania te przynoszą widoczne efekty.

Gwarancja zasobów

Szybkie ładowanie strony, bez zauważalnych opóźnień, wpływa na zadowolenie odwiedzających oraz istotnie przekłada się na wyższe wyniki strony w wyszukiwarkach. Zła opinia o hostingu szybko roznosi się na forach internetowych i w mediach społecznościowych, zatem dostawcom naprawdę zależy, aby dostarczać klientom wydajny i stabilny hosting.

W tym kierunku dhosting.pl proponuje usługę Elastyczny Web Hosting z gwarantowanymi zasobami serwera na start. Podstawowe 1 GHz procesora z 1 GB RAM może być automatycznie skalowane w górę, jeśli strona generuje większy ruch.

Gwarantowane zasoby serwera w dhosting.pl automatycznie skalują się do aktualnego zapotrzebowania strony. W rezultacie, niezależnie od liczby odwiedzin, strona cały czas pozostaje aktywna. Na zrzucie panel administratora dhosting,pl.

Z kolei OVH.pl uruchamia swoje serwery z linii Cloud Web w maszynie wirtualnej. Podejście to łączy łatwość zarządzania hostingu współdzielonego z gwarancją zasobów serwera VPS. W podstawowym planie Cloud Web 1 klienci otrzymują gwarantowany rdzeń procesora 2,4 GHz z 2 GB RAM z możliwością uruchamiania aplikacji webowych pisanych w PHP, Pythonie lub Node.js. Serwer chroniony jest przed atakami DDoS, zaś zintegrowana usługa CDN zapewnia widoczność witryny z trzech niezależnych centrów danych. Bez konieczności konfiguracji serwera i wdrażania poprawek, jak ma to miejsce w przypadku klasycznych VPS-ów.

Serwery wirtualne z linii Cloud Web w OVH.pl uruchamiane są w oparciu o maszynę wirtualną VPS. Podejście to łączy łatwość zarządzania hostingu współdzielonego z gwarancją zasobów serwera VPS.

Co w ofertach?

W portfolio dostawców nadal znajdziemy oferty typu „wszystko w jednym”, które w prosty sposób pozwalają zaznaczyć obecność firmy w internecie. Nazwa.pl w planie Hosting Cloud Biznes daje 500 GB do wykorzystania na stronę, FTP i skrzynki pocztowe pracowników. Home.pl w opcji Premium udostępnia aż 2 TB przestrzeni konta, z czego połowę możemy przeznaczyć na pocztę e-mail. Warto pamiętać, że serwery z dużą pojemnością dysku obsługiwane są na klasycznych dyskach SATA, przy czym większość dostawców zmigrowało bazy danych klientów na szybkie macierze SSD/NVMe. W rezultacie, niższa wydajność hostingu na dyskach SATA, nie jest aż tak mocno odczuwalna.

Jednocześnie oferty serwerów wirtualnych „bez limitu” można uznać za historię. W praktyce nie ma czego żałować, bowiem brak limitów pojemności konta był bardziej hasłem marketingowym, niż rzeczywistą ofertą. Dostawcy albo ograniczali przestrzeń do wykorzystania na skrzynki pocztowe, albo w regulaminach zakazywali przechowywania innych treści np. dużych materiałów wideo, niż pliki strony. Miejsce na dyskach kosztuje, a hosting współdzielony nie jest najlepszym miejscem do przechowywania i udostępniania dużej ilości danych.

Do dzisiaj żaden dostawca hostingu nie zdecydował się powielić modelu rozliczeń zenbox.pl, opartego o liczbę unikalnych użytkowników. W tym modelu dostawca zapewnia zasoby serwera wymagane do obsłużenia odwiedzających, zaś wysokość ponoszonych opłat za hostingu ściśle zależy od wygenerowanego na stronie ruchu. Nie musimy dbać się o nadmiarowe koszty, bowiem unikalny użytkownik liczony jest raz, nawet jeśli dana osoba odwiedzi naszą witrynę wiele razy w miesiącu. Bartosz Gadzimski, właściciel i CEO zenbox.pl, mówi w wywiadzie dla PC World, że kiedy strona klienta posiada większe wymagania lub generuje bardzo duży ruch, standardowa oferta po prostu nie wystarcza. Wówczas należy sięgnąć po usługę typu VPS, serwer dedykowany albo właśnie zenbox.pl, który zagwarantuje zasoby serwera potrzebne do obsłużenia danej liczby odwiedzających.

Do dzisiaj autorski model rozliczeń zenbox.pl, oparty na liczbie unikalnych użytkowników, czyli odwiedzających stronę, nie został powielony przez żadnego polskiego dostawcę hostingu. Wysokość opłat ściśle zależy od ruchu wygenerowanego na stronie.

Hosting pod WordPress

W kontrze do planów typu all-in-one dostawcy proponują nowe oferty hostingowe przeznaczone pod hosting WordPressa i sklepów internetowych. W ostatnim czasie portfolio Linuxpl.com wzbogaciło się o dwie nowe linie serwerów - Hosting pod WordPress oraz Hosting pod PrestaShop. Szybkie dyski SSD NVMe, oprogramowanie LiteSpeed oraz technologie buforujące zapytania do bazy zapewniają wymagana wydajność serwera do obsługi tego typu obciążeń. Hosting pod Wordpressa chroniony jest firewallem aplikacyjnym (WAF) oraz objęty audytem bezpieczeństwa, sprawdzającym kilkadziesiąt newralgicznych punktów aplikacji zainstalowanej na hostingu. Z kolei usługa dedykowana dla PrestaShop dostarczana jest z autorskim modułem PrestaShop Boost, który pozwala obsłużyć wielokrotnie większy ruch, przy zauważalnym skróceniu czasu ładowania witryny sklepu. Moduł kompresuje obrazki do formatu WebP oraz automatyzuje najważniejsze zadania administracyjne na bazie danych np. usuwa archiwalne koszyki, odbudowuje indeksy czy oczyszcza bazę z danych statystycznych.

OVH.pl stawia na dostarczanie wielu komplementarnych produktów, które pozwalają skroić usługę hostingową dopasowaną do potrzeb każdego klienta. Wyraz temu dał Robert Paszkiewicz, Dyrektor Sprzedaży w OVH, który w wywiadzie dla PC World mówi o ofercie hostingowej, złożonej z wielu klocków, które klienci mogą dowolnie łączyć, płacąc tylko za to, czego w danej chwili potrzebują.

W ofercie dostawcy znajdziemy klasyczny hosting współdzielony w opcjach Perso i Pro, usługi Cloud Web uruchamiane w ramach serwera VPS oraz linię produktów Hosting Performance obsługiwaną w oparciu o chmurę. Klienci mają do wyboru wiele opcji dodatkowych, w tym Prywatną bazę danych (Private SQL), pozwalającą na swobodną konfigurację silnika bazodanowego z gwarancją zasobów (RAM, dysk, duży limit jednoczesnych połączeń) oraz usługę poczty e-mail w wariancie E-mail Pro, z bezpłatnym narzędziem OVH Mail Migrator (OMM), ułatwiającym przeniesienie zawartości skrzynek od zewnętrznych dostawców (Gmail, Yahoo, Hotmail, itp.). Wymagający użytkownicy mogą skorzystać z usługi Hosted Exchange, łączącej pocztę elektroniczną klasy korporacyjnej z narzędziami do współdzielenia kontaktów, kalendarzy i plików.

Bezpieczeństwo

Firewall aplikacyjny (WAF) jeszcze rok, dwa lata temu był wyróżnikiem dobrej oferty hostingu współdzielonego. Dzisiaj to już praktycznie obowiązkowe wyposażenie każdego serwera wirtualnego. Zapora kontroluje ruch i treści w aplikacjach użytkownika, chroniąc je przed różnego typu atakami np. SQL Injection, CSS czy Directory Traversal. Dostawcy coraz częściej stosują też inne wyrafinowane zabezpieczenia przed hakerami w postaci pułapek (honeypots) wykrywających próby ataków na ich infrastrukturę sieciową, albo mechanizmy proaktywnego skanowania aplikacji klientów pod kątem błędów i używania przestarzałych wersji oprogramowania.

Tak bezpiecznie jeszcze nie było. Usługa DNS Anycast, dostępna m.in. w OVH, nazwa.pl i Linuxpl.com, zakłada geograficzne rozproszenie serwerów DNS, chroniąc strony internetowe przed atakami typu DDoS oraz gwarantując szybsze odpowiedzi na zapytania użytkowników. Liderem w implementowaniu najnowszych technologii wydaje się być nazwa.pl, która wprowadziła do użycia takie mechanizmy jak HTTP/2, TLS 1.3, czy DNSSEC. HTTP/2, wydatnie przyspieszający ładowanie stron internetowych, jest już w zasadzie obecny u wszystkich dostawców hostingu. W przypadku pozostałych dwóch mechanizmów operatorzy sukcesywnie nadrabiają zaległości.

RODO i obsługa klienta

Branża hostingowa niewiele przejmuje się nowymi regulacjami RODO. Wszyscy operatorzy umożliwiają podpisanie umowy powierzenia danych osobowych, co w zasadzie oznacza, że wybrany przez nas hosting staje się zgodny z RODO. W wielu przypadkach umowa taka generowana jest automatycznie i nie wymaga wypełniania dodatkowych wniosków. W zenbox.pl klient podpisuje umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych już podczas zakupu pakietu hostingowego. Z kolei linuxpl.com udostępnia wszystkim zainteresowanym (nie tylko klientom firmy) bezpłatny generator polityki prywatności do umieszczenia na stronie.

Jak dobrze wybrać?

Serwer za złotówkę w pierwszym roku to już domena tylko kilku największych graczy. Pozostali dostawcy, albo nie dają rabatów, albo jest on na tyle symboliczny, że nie stanowi argumentu za wyborem danej oferty. Z drugiej strony wprawny obserwator rynku zauważy drobne korekty cen hostingu wzwyż.

Ważnym kryterium oceny oferty hostingowej jest dostęp do wsparcia technicznego. Większość dostawców udostępnia kilka kanałów kontaktu, w tym telefon i czat, ale wiele rozmów kończy się prośbą o przekazane zgłoszenia przez formularz lub e-mail. Zenbox.pl udostępnia tylko te dwie ostatnie formy kontaktu, ale firma chwali się, że w przypadku pół miliona obsłużonych zgłoszeń, średni czas odpowiedzi wyniósł 7 minut.

W ostatnim czasie nowym sposobem na przyciągnięcie nowych klientów stała się oferta darmowej migracji stron i poczty. Warto podkreślić, że bezpłatna migracja dotyczy przeniesienie tylko kilku witryn i skrzynek użytkownika, to i tak należy ją uznać za istotny bodziec do ucieczki od drogiego lub niezbyt interesującego się potrzebami klientów dostawcy hostingu.

Osoby, które już zapłaciły za hosting za rok z góry, a nie są zadowolone z dotychczasowego operatora, mogą w zenbox.pl przy przeniesieniu swoich witryn otrzymać nawet 9 miesięcy hostingu za darmo. Kto da więcej?