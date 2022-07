Spis treści

Hulajnoga elektryczna z siedzeniem - jaką wybrać?

Wprawdzie pierwszy prototyp hulajnogi elektrycznej powstał już pod koniec XIX wieku, natomiast bardziej zbliżony odpowiednik teraźniejszych jednośladów został zaprojektowany w 1915 roku. Od efektów pracy nad jednośladem okrzykniętym nazwą Autoped upływa 107 lat. Okres wzmożonego rozwoju technologii, innowacji oraz kilkudekadowych badań doprowadził do powstania nowoczesnej hulajnogi elektrycznej. Typ środka transportu z siedziskiem jest swoistą ewolucją, która wprost wynika z naszych oczekiwań i zwiększenia komfortu. Wśród minusów hulajnóg wyróżnia się konieczność pozostania w pozycji stojącej, a przy dłuższych trasach - jest to duże utrudnienie. Wzbogacenie podstawowych wersji elektryków znacząco poszerza również grono zainteresowanych. Z uwagi na większą stabilność, bezpieczeństwo i wygodę - mogą być równie chętnie wybierane przez najmłodszych, dorosłych, jak i seniorów!

Zważając na szeroki wachlarz możliwości, decyzja o wyborze dogodnego modelu może być trudna. Wyboru powinniśmy dokonać w oparciu o indywidualne preferencje, aby hulajnoga elektryczna była dopasowana do naszych potrzeb. Tym samym, należy kierować się konkretnymi parametrami jakie oferuje urządzenie. Wśród najważniejszych wyróżniamy:

rozmiar kół (cale),

maksymalna prędkość (km/h),

moc silnika (Watt),

maksymalny zasięg na jednym cyklu (km),

czas ładowania

waga

zdolność regulacji siodełka i kierownicy.

Hulajnoga elektryczna z siedzeniem - zalety

Hulajnogi elektryczne są odpowiedzią na wiele problemów wynikających z konieczności podróży w oddalone miejsca. W dalszym ciągu naładowanie akumulatora generuje stosunkowo mały koszt, a zwłaszcza w porównaniu do cen paliw lub transportu publicznego. Skutecznie umożliwia ominięcie korków, dotarcie na czas i brak trosk o możliwość parkowania. Hulajnoga jest lżejsza od roweru elektrycznego, co pozwala na zabranie jej do wnętrza budynku, a nawet i wniesienie po schodach. Jakie jednak zalety posiada hulajnoga elektryczna z siedziskiem?

prawidłowa postawa - korzystając z klasycznej hulajnogi elektrycznej często mimowolnie się pochylamy. Może mieć to wpływ na ból kończyć i kręgosłupa, a nawet konsekwencje zdrowotne.

- korzystając z klasycznej hulajnogi elektrycznej często mimowolnie się pochylamy. Może mieć to wpływ na ból kończyć i kręgosłupa, a nawet konsekwencje zdrowotne. większa wygoda - pokonaj trasę na siedząco!

- pokonaj trasę na siedząco! bezpieczeństwo - wyposażenie hulajnogi w siedzisko gwarantuje większą stabilność oraz redukuje możliwość upadków.

- wyposażenie hulajnogi w siedzisko gwarantuje większą stabilność oraz redukuje możliwość upadków. dodatkowy bagaż - z uwagi na budowę, wiele elektrycznych hulajnóg z siedzeniem została wyposażona w bagażnik.

Warto dodać, że podróżując hulajnogą elektryczną dość często - zakup będzie bardziej opłacalny niż cykliczne wynajmowanie. Ponadto, wypożyczanie wiąże się z ryzykiem konieczności podróżowania sprzętem podlegającym napraw i konserwacji. Mając pod ręką własne urządzenie - doskonale wiemy w jakim jest stanie.

Niestety każdy sprzęt posiada również wady, w przypadku hulajnóg elektrycznych jest to m.in. stały nadzór naładowania baterii, większe gabaryty jednośladu z siodełkiem oraz możliwe niedopasowanie względem siodełka.

Hulajnoga elektryczna z siedzeniem. Przeglądamy oferty

ENERO Asiento JR

Hulajnoga Asiento JR jest wyposażona w silnik o mocy 250 Watt, co pozwala osiągnąć prędkość 11 km/h. Jej maksymalne obciążenie to 80 kilogramów, dodatkowym atutem jest zamontowany bagażnik w tylnej części jednośladu. Na komfort w trakcie jazdy wpływa szerokie siedzisko oraz 8-calowe koła wpływające na większą równowagę.

OiO RT4

OiO RT4 pozwala na pokonanie aż 40 kilometrów, a zainstalowany akumulator posłuży z doskonałą wydajnością przez około 800 cykli. Bezreduktorowe 10-calowe koła zaowocowały przyspieszeniem jednośladu, który rozpędza się do około 32 km/h. Hulajnoga elektryczna sprawdzi się dla dorosłych i seniorów. Jest odpowiednia dla osób o masie do 120 kilogramów.

W-TEC Billar II

Tej hulajnodze nie są straszne wyzwania, a to dzięki bezszczotkowemu silnikowi o mocy 500 Watt. Jest zdolna do osiągania prędkości w granicach 30 km/h, a nad bezpieczeństwem czuwają dwa hamulce tarczowe. Jednoślad możemy zabrać w podróż również na bardziej wymagające trasy - jest wyposażony w błotniki oraz tylne i przednie oświetlenie.

Techlife L5T

Czy hulajnoga może być bezpieczna? To zależy od jej wyposażenia. Model L5T posiada wszystko to, czego potrzebujemy nawet w trudnych warunkach na drodze, a w tym bieżnik, boczne odblaski, odpowiednie oświetlenie oraz kierunkowskazy. Pozwala przebyć trasy sięgające nawet 40 kilometrów, a czytelny wyświetlacz LCD pozwala na stałą kontrolę prędkości, dystansu i baterii.

Manta Flinston II

Przedstawiamy model, który przykuwa uwagę nie tylko bajkową nazwą, ale i parametrami! Hulajnoga posiada 12-calowe koła i silnik o mocy 250 Watt. Aby móc wybrać się wycieczkę liczącą 30 kilometrów, należy zasilać model około 6 godzin. Maksymalna prędkość to około 25km/h, przy trudniejszych trasach docenimy zastosowanie amortyzacji.

