Hulajnogi elektryczne. Jaką wybrać?

Hulajnoga elektryczna to świetny gadżet, który przypadnie do gustu zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Jeśli urządzenie ma służyć do zabawy na podwórku, można wybrać właściwie dowolny model, kierując się ceną i wyglądem. Jeśli planujemy wykorzystać hulajnogę podczas dojazdów do pracy albo wypadów do pobliskiego sklepu, warto postawić na model z dużymi kołami i miękką oponą. Modele tego typu będą kosztować od 300 do 1000 zł więcej niż ich skromniejsze odpowiedniki, ale dzięki temu pojazd będzie równie wygodny jak rower. Podczas codziennej jazdy akceptowalny zasięg powinien przekraczać 5 km, jednakże w mieście sprawne przemieszczanie się i spokój ducha zapewnią dopiero modele o zasięgu powyżej 10 km.

W naszym zestawieniu znajdują się hulajnogi elektryczne różnych producentów - Xiaomi, Segway, Fiat, Motus, Blaupunkt, Frugal. Każda z nich charakteryzuje się dosyć dużym zasięgiem podróżowania na jednym naładowaniu - najsłabiej pod tym względem wypada hulajnoga Frugal Smart - 13 km, najlepszy wynik osiąga Ninebot KickScooter MAX G30, którą możemy przejechać nawet do 65 km. Wśród wymienionego sprzętu znajdziemy zarówno hulajnogi do jazdy miejskiej, jak i takie, którymi pokonamy mniej równe tereny. Przed zakupem odpowiedniego modelu warto zwrócić uwagę na poszczególne elementy wyposażenia oraz zadecydować, do jakich celów w głównej mierze potrzebujemy hulajnogi.

Xiaomi Scooter PRO

Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro to bardziej zaawansowana wersja innego jednośladu Xiaomi, który także znalazł się w naszym zestawieniu. Nowszy sprzęt został wyposażony w silnik o wysokiej wydajności o mocy 300W, który pozwala na jazdę z prędkością 25 km/h. Zastosowano również mocniejszą baterię (pojemności 474 Wh), dzięki której na jednym ładowaniu jesteśmy w stanie przejechać 45 km. Taki czas bez problemu pozwoli dotrzeć nam do z domu do pracy i z powrotem, nawet najbardziej okrężnymi drogami. Niestety czas pełnego naładowania baterii jest dosyć długi i wynosi 9 godzin. Jednak warto zaznaczyć, że hulajnoga posiada ekologiczny system KERS (Kinetic Energy Recovery System), który w trakcie jazdy przekształca energię kinetyczną w elektryczną, co znacznie wydłuża żywotność baterii. Oprócz tego zastosowano układ hamowania odzyskowego dla zaoszczędzenia dodatkowej mocy. Bezpieczeństwo na drodze oraz skrócony czas hamowania zostaje zapewnione dzięki podwójnemu układowi hamulcowemu. Z tyłu znajduje się wentylowany hamulec tarczowy o średnicy...

Fiat F500–F85W

Motus Scooty 8,5+

Blaupunkt ESC910

Xiaomi MiJia 365

Frugal FRUGAL Smart

Frugal Smart hulajnoga elektryczna dla każdego. Wygodna, lekka i tania. Hulajnogę elektryczną Frugal Smart możesz zabrać ze sobą wszędzie - jest lekka i kompaktowa. Wygodny system składania ułatwia poruszanie się po ulicach i podróżowanie komunikacją miejską. Jednoślad został wyposażony w silnik o mocy 250W, który umożliwia jazdę do 23 km/h. Dzięki wbudowanemu litowo-jonowemu (4.4 Ah) akumulatorowi, na jednym doładowaniu, możemy przejechać do 13 km. Jest to zależne od obciążenia, prędkości, terenu po jakim się poruszamy oraz warunków pogodowych. Czas ładowania baterii to ok. 2h. Hulajnoga idealnie sprawdzi się jako transport do pracy czy do szkoły. Z przodu posiada 6-calowe koła, z tyłu 5,5-calowe. Na kierownicy został zamieszczony wyświetlacz, który pokazuje wszystkie najważniejsze informacje. Komfort i bezpieczeństwo jazdy zapewniają elektromagnetyczny hamulec (nożny), antypoślizgowa platforma, dzwonek umieszczony na kierownicy, amortyzator oraz oświetlenie LED z przodu i migająca lampa z tyłu. Do tego, hulajnoga posiada certyfikat CE, co gwarantuje, że sprzęt spełnia odpowiednie...

Ninebot KickScooter MAX G30