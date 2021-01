Spis treści

Hulajnogi elektryczne. Jaką wybrać?

Hulajnoga elektryczna to świetny gadżet, który przypadnie do gustu zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Jeśli urządzenie ma służyć do zabawy na podwórku, można wybrać właściwie dowolny model, kierując się ceną i wyglądem. Jeśli planujemy wykorzystać hulajnogę podczas dojazdów do pracy albo wypadów do pobliskiego sklepu, warto postawić na model z dużymi kołami i miękką oponą. Modele tego typu będą kosztować od 300 do 1000 zł więcej niż ich skromniejsze odpowiedniki, ale dzięki temu pojazd będzie równie wygodny jak rower. Podczas codziennej jazdy akceptowalny zasięg powinien przekraczać 5 km, jednakże w mieście sprawne przemieszczanie się i spokój ducha zapewnią dopiero modele o zasięgu powyżej 10 km.

W naszym zestawieniu znajdują się hulajnogi elektryczne różnych producentów - Xiaomi, Segway, Fiat, Motus, Blaupunkt, Frugal. Każda z nich charakteryzuje się dosyć dużym zasięgiem podróżowania na jednym naładowaniu - najsłabiej pod tym względem wypada hulajnoga Frugal Smart - 13 km, najlepszy wynik osiąga Ninebot KickScooter MAX G30, którą możemy przejechać nawet do 65 km. Wśród wymienionego sprzętu znajdziemy zarówno hulajnogi do jazdy miejskiej, jak i takie, którymi pokonamy mniej równe tereny. Przed zakupem odpowiedniego modelu warto zwrócić uwagę na poszczególne elementy wyposażenia oraz zadecydować, do jakich celów w głównej mierze potrzebujemy hulajnogi.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Aktualne ceny w sklepach Xiaomi Mi - Electric Scooter Pro 2 - Black 2 239 zł Xiaomi Hulajnoga elektryczna Mi Electric Scooter Pro 2 Black (M365) 2 244 zł NOWA Hulajnoga Elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 DDHBC11NEB Czarna 2 349 zł Usprawniona wydajność i całkiem nowe rozwiązania - zobacz czym charakteryzuje się model hulajnogi Mi Electric Scooter Pro 2 od Xiaomi. Mi Electric Scooter Pro 2 to nowsza wersja modelu hulajnogi MiJia. Odświeżony model posiada usprawnioną konstrukcję oraz zupełnie nową jakość użytkowania. Urządzenie zostało wyposażone silnik o mocy 600 W oraz w wydajny akumulator o pojemności 12800 mAh, który pozwala na pokonanie dystansu do 45 km na jednym naładowaniu, z maksymalną prędkością do 25 km/h. Trzeba przyznać, że czas ładowania - ok. 9 godzin - jest dosyć długi, jednak warto wziąć pod uwagę, że model posiada system odzyskiwania energii kinetycznej (KERS), co oznacza, że podczas każdego hamowania oraz zjazdów ze wzniesień bez dodatkowego przyśpieszenia, energia kinetyczna przekształcana jest w użyteczną energię elektryczną. Poza tym, zastosowano hamulec regeneracyjny dla odzyskiwania energii. Wygodę jazdy po różnego rodzaju powierzchniach zapewniają ulepszone 8,5" koła. Do tego, tylne koło wykorzystuje dużą perforowaną tarczę hamulcową o większej sile hamowania, podczas gdy przednie koło jest wyposażone w regeneracyjny układ nieblokujący koła E-ABS. Nie zabrakło wielofunkcyjnej deski rozdzielczej, na której wyświetlanych jest 8 rodzajów... Nie zabrakło wielofunkcyjnej deski rozdzielczej, na której wyświetlanych jest 8 rodzajów... Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 - pełna recenzja »

Segway Ninebot KickScooter E22E

Aktualne ceny w sklepach Hulajnoga elektryczna SEGWAY-NINEBOT KickScooter E22E 1 699 zł Hulajnoga elektryczna SEGWAY Ninebot Kickscooter E22E Szary 2 099 zł Hulajnoga elektryczna SEGWAY Ninebot Kickscooter E22E Szary 2 099 zł Hulajnoga elektryczna SEGWAY Ninebot Kickscooter E22E Szary 2 099 zł Idealna do przemieszczania się na krótkich dystansach oraz do podróży rekreacyjnych. Jakie cechy posiada hulajnoga Ninebot KickScooter E22E? Segway Ninebot KickScooter E22E to hulajnoga elektryczna, która świetnie sprawdzi się jako środek transportu do pracy lub szkoły. Wyposażona w 300 W silnik i baterię o pojemności 5100 mAh pozwala na jazdę do 22 km na jednym naładowaniu, z maksymalną prędkością 20 km/h. Wystarczą 3 godziny, aby naładować akumulator do pełna. Warto również zaznaczyć, że jednoślad jest przystosowany do pokonywania nachylenia o wartości 15 stopni przy maksymalnym obciążeniu 100 kg. Płynną i komfortową jazdę zapewniają 9-calowe, bezdętkowe opony, które są odporne na przebicia. Do tego urządzenie zostało wyposażone w tempomat, co również wpływa na wygodę podróżowania. Model Ninebot KickScooter E22E posiada dwa niezależne hamulce, przedni elektroniczny oraz regeneracyjny i tylny hamulec nożny. Kolejnym udogodnieniem są przednie, boczne i tylne certyfikowane światła odblaskowe oraz hamulcowe światła LED, a także wydłużony błotnik i dzwonek. Nie zabrakło czytelnego wyświetlacza LED, na którym odczytamy informacje dotyczące prędkości jazdy, trybu zasilania i poziomu baterii. Do wyboru są trzy tryby jazdy: ekologiczny,... Nie zabrakło czytelnego wyświetlacza LED, na którym odczytamy informacje dotyczące prędkości jazdy, trybu zasilania i poziomu baterii. Do wyboru są trzy tryby jazdy: ekologiczny,... Segway Ninebot KickScooter E22E - pełna recenzja »

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Fiat F500–F85W

Motus Scooty 8,5+

Blaupunkt ESC910

Aktualne ceny w sklepach Hulajnoga elektryczna BLAUPUNKT ESC910 Czarno-szary 2 299 zł Hulajnoga elektryczna BLAUPUNKT ESC910 Czarno-szary 2 900 zł Hulajnoga elektryczna BLAUPUNKT ESC910 Czarno-szary 2 900 zł Wytrzymałość, duży zasięg i komfortowa jazda po każdej nawierzchni. Tak prezentuje się hulajnoga elektryczna Blaupunkt ESC910. Model hulajnogi elektrycznej ESC910 firmy Blaupunkt został wyposażony w wydajny silnik o mocy 350W, który umożliwia osiągnięcie prędkości maksymalnej na poziomie 25 km/h. A zastosowany w urządzeniu duży akumulator o pojemności 10 Ah, pozwala pokonać dystans do 40 km. Tempo jazdy możemy dostosowywać do swojego wieku oraz umiejętności, dzięki trzystopniowej regulacji prędkości. To ile kilometrów uda nam się przejechać na jednym doładowaniu zależy przede wszystkim od prędkości, obciążenia pojazdu (maks. 120 kg), rodzaju nawierzchni oraz temperatury otoczenia. Producent zadbał jednak o możliwość jego wydłużenia, dzięki samodzielnej wymianie baterii na zapasowe, które są dostępne w sprzedaży pod symbolem ACE910. Akumulator zamontowany został w specjalnym otworze, który znajduje się na kierownicy. Baterię możemy ładować bez zdejmowania jej z hulajnogi, jak i oddzielnie - posiada niezależne gniazdo ładowania. Do pełnego naładowania potrzebujemy ok. 5 godzin. Komfort podróżowania i stabilna... Komfort podróżowania i stabilna... Blaupunkt ESC910 - pełna recenzja »

Ninebot KickScooter MAX G30

Aktualne ceny w sklepach Hulajnoga elektryczna SEGWAY-NINEBOT KickScooter Max G30 3 599 zł Segway Ninebot KickScooter MAX G30 3 599 zł Segway Hulajnoga elektryczna KickScooter Max G30 3 744 zł Ninebot KickScooter MAX G30 to wytrzymała i komfortowa hulajnoga na długie dystanse. Hulajnoga Ninebot KickScooter MAX G30 oferuje wysoki komfort użytkowania i duży zasięg jazdy. Wyposażona została w 10-calowe opony pneumatyczne, które umożliwiają płynną jazdę, a napęd na tylne koło zapewnia lepsze przyspieszenie oraz stabilność. Należy dodać, że opona jest zaopatrzona w dodatkową warstwę żelową, co zmniejsza ryzyko jej przebicia. Hulajnoga posiada dwa stabilne i dopasowane błotniki. Maksymalny kąt nachylenia podczas jazdy wynosi 20%. Producent zaznacza, że dzięki nowoczesnej baterii dalekiego zasięgu (551 Wh) możemy pokonać maksymalnie 65 km, przy maksymalnej prędkości 25 km/h. Czas ładowania baterii wynosi ok. 6 godzin, przy czym hulajnoga MAX G30 wyposażona została w wewnętrzną szybką ładowarkę 3A i dodatkowy port ładowarki zewnętrznej obsługujący szybką ładowarkę do 5A. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnione jest przez podwójny system hamowania. Na tylnym kole znajdziemy elektroniczny i regeneracyjny hamulec, zaś na przodzie hamulec bębnowy. Dla całej hulajnogi zastosowano... Bezpieczeństwo użytkowania zapewnione jest przez podwójny system hamowania. Na tylnym kole znajdziemy elektroniczny i regeneracyjny hamulec, zaś na przodzie hamulec bębnowy. Dla całej hulajnogi zastosowano... Ninebot KickScooter MAX G30 - pełna recenzja »

Xiaomi Scooter PRO

Frugal Cyber

Aktualne ceny w sklepach FRUGAL Hulajnoga elektryczna Cyber - czarna 2 052 zł Nowoczesna hulajnoga elektryczna z blokadą na PIN oraz innymi ciekawymi funkcjami. Hulajnoga elektryczna Frugal Cyber to wygodna alternatywa dla samochodu czy środków komunikacji miejskiej. Urządzenie zostało wyposażone w kilka ciekawych i nowoczesnych rozwiązań, których nie znajdziemy w innych modelach. Chodzi na przykład o blokadę antykradzieżową - hulajnoga może być uruchomiana za pomocą kodu PIN, który należy wpisać na wyświetlaczu LCD. Zablokowane zostają zarówno koła, jak i zapłon. Oprócz tego, urządzenie posiada możliwość sygnalizowania kierunku - kierunkowskazy umieszczone zostały w bocznych częściach kierownicy. Model hulajnogi elektrycznej Frugal Cyber został wyposażony w silnik o mocy 300 W, który umożliwia osiągnięcie prędkości maksymalnej na poziomie 25 km/h. Duża pojemność baterii - 10400 mAh - pozwala pokonać dystans do 32 km. Jak wskazuje producent, czas naładowania akumulatora do pełna wynosi ok. 6 godzin. Komfort jazdy zapewniają duże 10-calowe koła, które dobrze poradzą sobie podczas jazdy po nierównych powierzchniach. Za bezpieczeństwo odpowiada podwójny system hamowania - hamulec tarczowy został umieszczony zarówno z przodu, jak i z tyłu. Nie... Nie... Frugal Cyber - pełna recenzja »

Segway Ninebot KickScooter ES2