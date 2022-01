Spis treści

Hulajnogi elektryczne. Jaką wybrać?

Hulajnoga elektryczna to świetny gadżet, który przypadnie do gustu zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Jeśli urządzenie ma służyć do zabawy na podwórku, można wybrać właściwie dowolny model, kierując się ceną i wyglądem. Jeśli planujemy wykorzystać hulajnogę podczas dojazdów do pracy albo wypadów do pobliskiego sklepu, warto postawić na model z dużymi kołami i miękką oponą. Modele tego typu będą kosztować od 300 do 1000 zł więcej niż ich skromniejsze odpowiedniki, ale dzięki temu pojazd będzie równie wygodny jak rower. Podczas codziennej jazdy akceptowalny zasięg powinien przekraczać 5 km, jednakże w mieście sprawne przemieszczanie się i spokój ducha zapewnią dopiero modele o zasięgu powyżej 10 km.

W naszym zestawieniu znajdują się hulajnogi elektryczne różnych producentów - Xiaomi, Segway, Fiat, Motus, Blaupunkt, Frugal. Każda z nich charakteryzuje się dosyć dużym zasięgiem podróżowania na jednym naładowaniu - najsłabiej pod tym względem wypada hulajnoga Frugal Smart - 13 km, najlepszy wynik osiąga Ninebot KickScooter MAX G30, którą możemy przejechać nawet do 65 km. Wśród wymienionego sprzętu znajdziemy zarówno hulajnogi do jazdy miejskiej, jak i takie, którymi pokonamy mniej równe tereny. Przed zakupem odpowiedniego modelu warto zwrócić uwagę na poszczególne elementy wyposażenia oraz zadecydować, do jakich celów w głównej mierze potrzebujemy hulajnogi.

Promocja Motus PRO10 Sport 2021 Hulajnoga wyczynowa, która zaskoczy nawet najabrdziej wymagających użytkowników. Hulajnoga Motus PRO10 Sport 2021 to urządzenie, które zostało wyposażone w dwa wydajne silniki - każdy o mocy szczytowej 1300 W. Dzięki temu pojazd jest w stanie poruszać się po drodze nawet z prędkością 66 km/h. Co istotne, można można używać jednego silnika i oszczędzać baterię albo dwóch, aby wykorzystywać maksymalne możliwości hulajnogi. Zamocowana bateria o pojemności 18,2 Ah umożliwia pokonywanie długich odległości - na jednym naładowaniu akumulatora - jak podaje producent - możemy przejechać do 65 km. Po całkowitym wyczerpaniu, bateria ładuje się ok. 8-10 godzin. Bezpieczeństwo oraz stabilną jazdę, nawet przy najszybszej prędkości, zapewniają podwójne hamulce tarczowe oraz mocne zawieszenie hulajnogi - w tym amortyzowane wahacze przednie i tylne - które ma niwelować wszelkie nierówności terenu, po którym się poruszamy. Za stabilną i komfortową jazdę opowiadają również duże, 10-calowe opony dętkowe oraz szeroki podest. Co istotne, jak podkreśla producent, do pojazdu możemy zamontować również opony terenowe i... Bezpieczeństwo oraz stabilną jazdę, nawet przy najszybszej prędkości, zapewniają podwójne hamulce tarczowe oraz mocne zawieszenie hulajnogi - w tym amortyzowane wahacze przednie i tylne - które ma niwelować wszelkie nierówności terenu, po którym się poruszamy. Za stabilną i komfortową jazdę opowiadają również duże, 10-calowe opony dętkowe oraz szeroki podest. Co istotne, jak podkreśla producent, do pojazdu możemy zamontować również opony terenowe i... Motus PRO10 Sport 2021 - pełna recenzja »

Segway Ninebot KickScooter E22E

Idealna do przemieszczania się na krótkich dystansach oraz do podróży rekreacyjnych. Jakie cechy posiada hulajnoga Ninebot KickScooter E22E? Sprawdź ofertę dostępną w RTV Euro AGD. Segway Ninebot KickScooter E22E to hulajnoga elektryczna, która świetnie sprawdzi się jako środek transportu do pracy lub szkoły. Urządzenie jest obecnie dostępne w atrakcyjnej cenie w sklepie RTV Euro AGD za 1 399 zł - KLIKNIJ I KUP NAJTANIEJ. Hulajnoga wyposażona w 300 W silnik i baterię o pojemności 5100 mAh pozwala na jazdę do 22 km na jednym naładowaniu, z maksymalną prędkością 20 km/h. Wystarczą 3 godziny, aby naładować akumulator do pełna. Warto również zaznaczyć, że jednoślad jest przystosowany do pokonywania nachylenia o wartości 15 stopni przy maksymalnym obciążeniu 100 kg. Płynną i komfortową jazdę zapewniają 9-calowe, bezdętkowe opony, które są odporne na przebicia. Do tego urządzenie zostało wyposażone w tempomat, co również wpływa na wygodę podróżowania. Model Ninebot KickScooter E22E posiada dwa niezależne hamulce, przedni elektroniczny oraz regeneracyjny i tylny hamulec nożny. Kolejnym udogodnieniem są przednie, boczne i tylne... Segway Ninebot KickScooter E22E - pełna recenzja »

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Usprawniona wydajność i całkiem nowe rozwiązania - zobacz czym charakteryzuje się model hulajnogi Mi Electric Scooter Pro 2 od Xiaomi.

Mi Electric Scooter Pro 2 to nowsza wersja modelu hulajnogi MiJia. Odświeżony model posiada usprawnioną konstrukcję oraz zupełnie nową jakość użytkowania. Urządzenie zostało wyposażone silnik o mocy 600 W oraz w wydajny akumulator o pojemności 12800 mAh, który pozwala na pokonanie dystansu do 45 km na jednym naładowaniu, z maksymalną prędkością do 25 km/h. Trzeba przyznać, że czas ładowania - ok. 9 godzin - jest dosyć długi, jednak warto wziąć pod uwagę, że model posiada system odzyskiwania energii kinetycznej (KERS), co oznacza, że podczas każdego hamowania oraz zjazdów ze wzniesień bez dodatkowego przyśpieszenia, energia kinetyczna przekształcana jest w użyteczną energię elektryczną. Poza tym, zastosowano hamulec regeneracyjny dla odzyskiwania energii.

Wygodę jazdy po różnego rodzaju powierzchniach zapewniają ulepszone 8,5" koła. Do tego, tylne koło wykorzystuje dużą perforowaną tarczę hamulcową o większej sile hamowania, podczas gdy przednie koło jest wyposażone w regeneracyjny układ nieblokujący koła E-ABS.

Nie zabrakło wielofunkcyjnej deski rozdzielczej, na której wyświetlanych jest 8 rodzajów danych w czasie rzeczywistym, m.in.: prędkość, tryb jazdy, moc czy status blokady. Wybór konkretnych opcji i sterowanie jest możliwe za pomocą jednego przycisku. Pozwala on na przykład na łatwe przełączanie trybów - do wyboru mamy tryb Pieszy (0-5 km/h), tryb Standard (0-20 km/h) oraz tryb Sport (0-25 km/h).

Model Mi Electric Scooter Pro 2 został również wyposażony w jasny reflektor 2 W oraz ulepszone światło tylne, które miga w momencie hamowania. Poza tym, dodane zostały reflektory przednie, boczne i tylne.

Mi Electric Scooter Pro 2 łączy się z aplikacją Mi Home. Za pomocą smartfona możemy zablokować, odblokować i monitorować dane jazdy (np. przebieg, prędkość, pozostały czas pracy akumulatora itp.) oraz dostosować ustawienia tempomatu. Poza tym, dzięki aplikacji możemy kontrolować pracę i zużycie akumulatora.

Korpus hulajnogi wykonany jest z lekkiego stopu aluminium, o dużej wytrzymałości i udźwigu do 100 kg. Jednoślad jest stosunkowo niewielki (wys. 118 cm) i waży ok. 14,2 kg. Szybki i prosty sposób składania umożliwia wygodne przenoszenie.

Motus Scooty 10

Mocna i wydajna hulajnoga elektryczna, która sprawdzi się w każdych warunkach.

Motus Scooty 10 to urządzenie wyposażone w silnik o mocy 350 W (moc szczytowa 700 W), który umożliwia uzyskać maksymalną prędkość do 25 km/h (w trybie Sport). Nie zabrakło także wydajnej baterii pojemności 15000 mAh, dzięki której pokonamy długi dystans bez konieczności częstego ładowania (zasięg do 65 km). Pojazd posiada dwa hamulce: z przodu bębnowy, z tyłu KERS (odzyskiwanie energii silnikiem) oraz duże 10-calowe opony miękko amortyzujące wszelkie nierówności. Na kierownicy znajdziemy czytelny wyświetlacz, który poinformuje nas o zasięgu, trybie jazdy oraz wskaże komunikaty techniczne.

Za bezpieczeństwo na drodze odpowiada także odpowiednie oświetlenie: reflektor z przodu o mocy 2.5 W oraz odblaski na tylnej osłonie koła. Warto również powiedzieć o samej kierownicy, która składa się przeciwnie do kierunku jazdy. W ten sposób nie może się sama złożyć, gdy hulajnoga jest w ruchu.

Oczywiście hulajnoga Motus Scooty 10 jest kompatybilna z aplikacją mobilną, która umożliwia zarządzanie pojazdem bez patrzenia na panel kierowcy (m.in.) zmiana ustawień, tempomat).

Dane techniczne:

Koła: 10"

Moc: 350W

Bateria: 15Ah

Zasięg: 60 km

Maksymalna prędkość: 35 km/h

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Maksymalny kąt jazdy: 20

Czas ładowania: 7-8 h

Akcesoria: ładowarka

Dodatkowe funkcje: składana, hamulec bębnowy, Bluetooth, Aplikacja Android/iSO, system odzyskiwania energii

Wymiary urządzenia: 117x47,2x120 cm

Wymiary opakowania: 118x18x55 cm

Waga urządzenia: 17,8 kg

Mi Electric Scooter Essential

Lekka i stylowa hulajnoga jako alternatywa dla komunikacji w mieście. Zobacz, czym charakteryzuje się model Mi Electric Scooter Essential.

Mi Electric Scooter Essential to jedna z tańszych hulajnóg od Xiaomi, o całkiem dobrej specyfikacji. Model został wyposażony w silnik o mocy 250 W, który pozwala osiągnąć maksymalną prędkość do 20 km/h oraz w litową baterię o pojemności 5200 mAh, wystarczającą na pokonanie dystansu 20 km. Do wyboru mamy trzy tryby prędkości: Pieszy (0-5 km/h), Standard (0-15 km/h) oraz Sport (0-20 km/h). Podobnie jak w innych modelach Xiaomi, także tutaj zastosowano system przetwarzania energii kinetycznej na elektryczną, co ma poprawiać żywotność baterii.

Za bezpieczną jazdę odpowiada układ hamulcowy anti-lock E-ABS na przednie koło i duży hamulec tarczowy na tylnym kole. Obydwa są uruchamiane jednocześnie, skutecznie skracając drogę hamowania.

8,5-calowe opony pneumatyczne pozwalają na płynną jazdę po różnego rodzaju powierzchniach, w tym po drogach nieutwardzonych jak np. żwir, drogi gruntowe czy trawa. Ponadto, hulajnoga Mi Electric Scooter Essential dzięki certyfikatowi IP54 jest odporna na brud, kurz oraz zachlapania.

Nie zabrakło również dobrego oświetlenia - z przodu i z tyłu znajdziemy mocne reflektory i dodatkowo zestaw świateł odblaskowych.

Wszelkie informacje o prędkości, trybie i mocy możemy odczytywać na niewielkim wyświetlaczu umieszczonym w centralnej części kierownicy. Aby mieć wgląd do bardziej szczegółowym informacji, musimy zainstalować aplikację Mi Home.

Hulajnoga jest poręczna - 108 x 114 x 15 cm - i lekka - waży zaledwie 12 kg. Złożymy ją za pomocą jednego kliknięcia.

Ninebot by Segway KickScooter MAX G30E II

Komfortowa jazda przez długi czas. Zobacz, jakie funkcje posiada hulajnoga elektryczna KickScooter MAX G30E II.

Hulajnoga elektryczna Segway G30E II to rozwiązanie dla osób, które szukają alternatywy dla komunikacji miejskiej czy samochodu. Urządzenie zostało dostosowane do miejskich warunków i idealnie sprawdzi się podczas dojazdów do pracy. Hulajnoga została wyposażona w 350 W silnik (z napędem na tylne koło), który umożliwia jazdę z maksymalną prędkością do 25 km/h. Użytkownik ma do wyboru 4 tryby jazdy: ekologiczny, standardowy, sportowy oraz tryb pieszy. Hulajnoga może pokonywać podjazdy pod kątem do 20%.

Wydajna bateria Long-Range Battery Pack (15300 mAh) zapewnia maksymalny zasięg około 65 km. Co istotne, pojazd posiada wbudowany system odzyskiwania energii, co sprawia, że jazda hulajnogą jest jeszcze bardziej ekologiczna. Poza tym, urządzenie posiada wbudowany adapter do szybkiego i łatwego ładowania (ok. 6 godzin).

Za bezpieczeństwo podczas jazdy odpowiadają podwójny układ hamulcowy - elektryczny i regeneracyjny hamulec (tylne koło) i hamulec bębnowy (przednie koło), a także zintegrowany dzwonek obrotowy, boczne reflektory, światła hamowania oraz przednie i tylne oświetlenie LED. 10-calowe bezdętkowe opony pneumatyczne zapewniają komfortowe podróżowanie po każdym podłożu. Co ważne, dodatkowa warstwa ochronna zmniejsza ryzyko przebicia.

Nie zabrakło oczywiście kolorowego wyświetlacza LCD, na którym użytkownik odczyta informacje dotyczące prędkości, mocy, trybu jazdy czy konserwacji. Hulajnoga została również wyposażona w moduł Bluetooth, dzięki czemu możemy połączyć ją z aplikacją Segway-Ninebot, która poinformuje nas o stanie pojazdu oraz zaktualizuje parametry pojazdu.

Dane techniczne:

Koła: 10"

Moc: 350W

Bateria: 15300 mAh

Zasięg: 65 km

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Maksymalny kąt jazdy: 20

Czas ładowania: 6 h

Dodatkowe funkcje: składana, hamulec bębnowy, Bluetooth, Aplikacja Android/iSO, system odzyskiwania energii

Zawartość opakowania: kierownica, rama główna, materiały użytkownika (instrukcja obsługi, szybki start, gwarancja), wkręt płaski M5 x6, klucz sześciokątny M5, przedłużenie trzpienia zaworu i przewód zasilający

Wodoodporność: IPX5 (IPX7 dla wybranych komponentów)

Wymiary urządzenia: 116,7 x 47,2 x 120,3 cm

Waga urządzenia: 19z1 kg

Motus Scooty 8,5+

Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 8,5+ zapewnia komfortową jazdę nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.

Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 8,5+ to idealne rozwiązanie dla wysokich osób, które chcą czuć się komfortowo podczas podróżowania jednośladem. Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg, a kierownica tego modelu jest znacznie wyższa i szersza niż w standardowych hulajnogach. Podobnie jeśli chodzi o podłoże sprzętu, które posiada znacznie więcej miejsca na nogi. Do tego, zastosowano duże, solidne koła o 8,5 cala, które gwarantują komfort jazdy po nierównych powierzchniach czy wzniesieniach.

Model Motus Scooty 8,5+ został wyposażony w wydajny silnik o mocy 350W, dzięki któremu możemy jeździć z prędkością 25 km/h. Zasięg na jednej baterii (36 V, 10.4 Ah) waha się między 20 a 40 km, w zależności od wagi użytkownika oraz uzyskiwanej prędkości. Czas ładowania baterii wynosi ok. 5 h.

Bezpieczeństwo podróżowania zapewniają dwa tarczowe hamulce, które umożliwiają płynne i stabilne hamowanie, nawet przy osiągnięciu dużej prędkości.

Elektryczna hulajnoga Motus Scooty 8,5+ posiada również wyświetlacz LED, na którym odczytamy najważniejsze informacje: prędkość, stan baterii, tempomat, informacje o oświetleniu i usterkach. Dodatkową funkcją jest specjalny zaczep na kierownicy, na którym bezpiecznie możemy powiesić bagaż.

Urządzenie waży ok. 15 kg, a jego rozmiar to 1260×1140×490 mm.

Blaupunkt ESC910

Wytrzymałość, duży zasięg i komfortowa jazda po każdej nawierzchni. Tak prezentuje się hulajnoga elektryczna Blaupunkt ESC910.

Model hulajnogi elektrycznej ESC910 firmy Blaupunkt został wyposażony w wydajny silnik o mocy 350W, który umożliwia osiągnięcie prędkości maksymalnej na poziomie 25 km/h. A zastosowany w urządzeniu duży akumulator o pojemności 10 Ah, pozwala pokonać dystans do 40 km. Tempo jazdy możemy dostosowywać do swojego wieku oraz umiejętności, dzięki trzystopniowej regulacji prędkości. To ile kilometrów uda nam się przejechać na jednym doładowaniu zależy przede wszystkim od prędkości, obciążenia pojazdu (maks. 120 kg), rodzaju nawierzchni oraz temperatury otoczenia. Producent zadbał jednak o możliwość jego wydłużenia, dzięki samodzielnej wymianie baterii na zapasowe, które są dostępne w sprzedaży pod symbolem ACE910. Akumulator zamontowany został w specjalnym otworze, który znajduje się na kierownicy. Baterię możemy ładować bez zdejmowania jej z hulajnogi, jak i oddzielnie - posiada niezależne gniazdo ładowania. Do pełnego naładowania potrzebujemy ok. 5 godzin.

Komfort podróżowania i stabilna jazda po różnego rodzaju nawierzchniach jest zapewniona dzięki 10-calowym gumowym oponom. Bezpieczeństwo jazdy zapewnia również ergonomiczna kierownica z gumowymi rączkami, na której znajdują się przyciski przyspieszania, manetki hamulca oraz wyświetlacz LCD pokazujący najważniejsze informacje (stan naładowania akumulatora, aktualną prędkość, tryb jazdy). Nie zabrakło również dzwonka ostrzegawczego. Z tyłu i z przodu zamontowano oświetlenie LED, które zwiększa nasze pole widzenia i poprawia nasza widoczność na drodze po zmroku. Hulajnoga ESC910 posiada również tempomat, który uruchamia się automatycznie, gdy stała prędkość jazdy jest utrzymywana przez co najmniej 6 sekund. Można go wyłączyć naciskając klamkę hamulca lub przycisk przyspieszania.

Bezpieczne hamowanie jest możliwe dzięki hamulcom tylnym - tarczowy i nożny - i przednim, posiadającym elektryczny system E-ABS. Stabilną pozycję podczas jazdy zapewnia szeroka, antypoślizgowa platforma.

Hulajnogę bez problemu możemy transportować - posiada szybki i łatwy mechanizm składania, a jej rozmiary to 1088x461x420/1176 mm (złożona/rozłożona). Waży ok. 15 kg.

Co ciekawe, w zestawie otrzymujemy torbę do zamocowania na kierownicy za pomocą rzepów. Torbę wykonano ze sztywnej i trwałej pianki EVA, co gwarantuje, że przedmioty znajdujące się w jej wnętrzu nie zostaną uszkodzone podczas upadku.

Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro

Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro - wysoka jakość wykonania i kompatybilność z mobilnymi urządzeniami. Sprawdź, czym charakteryzuje się nowoczesna hulajnoga od Xiaomi.

Hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro to bardziej zaawansowana wersja innego jednośladu Xiaomi, który także znalazł się w naszym zestawieniu. Nowszy sprzęt został wyposażony w silnik o wysokiej wydajności o mocy 300W, który pozwala na jazdę z prędkością 25 km/h. Zastosowano również mocniejszą baterię (pojemności 474 Wh), dzięki której na jednym ładowaniu jesteśmy w stanie przejechać 45 km. Taki czas bez problemu pozwoli dotrzeć nam do z domu do pracy i z powrotem, nawet najbardziej okrężnymi drogami. Niestety czas pełnego naładowania baterii jest dosyć długi i wynosi 9 godzin. Jednak warto zaznaczyć, że hulajnoga posiada ekologiczny system KERS (Kinetic Energy Recovery System), który w trakcie jazdy przekształca energię kinetyczną w elektryczną, co znacznie wydłuża żywotność baterii. Oprócz tego zastosowano układ hamowania odzyskowego dla zaoszczędzenia dodatkowej mocy.

Bezpieczeństwo na drodze oraz skrócony czas hamowania zostaje zapewnione dzięki podwójnemu układowi hamulcowemu. Z tyłu znajduje się wentylowany hamulec tarczowy o średnicy 120 mm, z przodu zastosowano układ hamulcowy E-ABS. Do tego nie zabrakło czerwonych świateł stop, które migają ostrzegawczo podczas hamowania oraz przedniego reflektora oświetlającego drogę i poprawiającego naszą widoczność na drodze.

Komfort podróżowania po nierównych powierzchniach zapewniają 8,5-calowe przednie i tylne opony pneumatyczne, które dzięki zastosowanym materiałom amortyzującym dobrze dopasowują się do każdego typu nawierzchni. Poza tym, zastosowano również antypoślizgową kierownicę.

Nowsza wersja hulajnogi Xiaomi Mi Electric Scooter M365 posiada zaawansowany, kolorowy wyświetlacz, który znajduje się na trzonie kierownicy. Możemy odczytać na nim wszystkie najważniejsze informacje dotyczące podróży, takie jak prędkość, tryb, w którym się poruszamy (do wyboru tryb standardowy, Eco oraz sportowy) oraz informacje o włączonych światłach, połączeniu Bluetooth czy stanie baterii. Dodatkowo, hulajnogę możemy obsługiwać i aktualizować za pomocą mobilnej aplikacji na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

Hulajnogę możemy komfortowo przenosić i transportować - posiada szybki i wygodny system składania i rozkładania. Waży ok. 14 kg, a po złożeniu bez problemu umieścimy ją w bagażniku samochodu (jej wysokość po złożeniu to 49 cm).

Zalecana jest osobom dorosłym i starszej młodzieży (po 16 roku życia). Sprawdzi się zarówno podczas jazdy do pracy, jak i w czasie weekendowych, miejskich przejażdżek na dłuższe dystanse.