Spis treści

Autonomiczne kosiarki należą do najbardziej zaawansowanych urządzeń z szeroko pojętego segmentu smart home. Może się wydawać, że to w gruncie rzeczy koszące odpowiedniki robotów odkurzających. Nic bardziej mylnego. Różnice w stopniu zaawansowania tych sprzętów bywają ogromne – oczywiście na korzyść kosiarek. Niestety wysoka automatyzacja ma również swoje wady. Roboty koszące są skomplikowane w instalacji i wymagają regularnego serwisu. Ponadto koszt ich zakupu może być nawet wielokrotnie wyższy niż najlepszego robota odkurzającego. Przez wzgląd na te cechy, wybór odpowiedniej konstrukcji powinien być analizowany na wielu płaszczyznach i dokonywany z dużą rozwagą. Źle wybrany produkt będzie bardzo kosztowną zabawką rdzewiejącą w garażu – bo odsprzedanie używanego robota koszącego to niezwykle trudne zadanie.

Jak kupować robot koszący. Kiedy robot ma sens

Inwestycja w robota koszącego opłaca się najbardziej posiadaczom dużych trawników, o powierzchni przynajmniej 1000 m2, położonych w jednej lokalizacji. Trawnik podzielony na dwie niepołączone płaszczyzny będzie już problematycznym zestawem przez wzgląd na kwestie instalacyjne i automatyzację sprzętu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie dwóch robotów przeznaczonych do obsługi mniejszych powierzchni, ale łączna kwota zakupu byłaby wysoka. W sprzedaży jest wprawdzie kilka urządzeń, które można po prostu przenosić z trawnika na trawnik, ale to rozwiązanie przeczy koncepcji autonomiczności.

Najmniejsza powierzchnia dedykowana, jaką udało nam się odnaleźć w specyfikacji robota koszącego to 200 m2. Korzyści płynące z automatycznego koszenia tak małej powierzchni należy kalkulować indywidualnie. Górna granica powierzchni trawnika obsługiwanej przez roboty nie istnieje. Pojedyncza kosiarka autonomiczna może obsłużyć maksymalnie 30 000 m2 – przy czym mowa o najbardziej zaawansowanych modelach.

Roboty koszące lubią płaskie powierzchnie, raczej pokryte trawą ogrodową niż roślinnością łąkową. Kwiaty czy krzewy rosnące przy krawędziach trawnika nie będą stanowić problemu, podobnie jak nieduże pochyłości i delikatne pagórki. Większe stromizny wymagają już naprawdę dobrego sprzętu i warto w takich warunkach przetestować wybrany model w ramach próbnej instalacji przed dokonaniem zakupu. Sporo pracy i dobrego planowania będą wymagać również nasadzenia wykonane wśród trawy. Dobrze jeśli odległości między roślinami czy różnymi elementami architektury ogrodowej nie były mniejsze niż 2-3 m.

Należy też przewidzieć miejsce na stację dokującą robota. Najlepiej jeśli ulokowana jest w centralnej części ogrodu lub na największej połaci trawnika, w miejscu osłoniętym od słońca i zapewniającym stały dostęp do zasilania.

Idealne efekty koszenia wymagają regularnego uruchamiania robota, który musi mieć swobodny dostęp do stacji ładowania. Optymalne efekty z równomiernie przyciętą i zdrową trawą bez przesuszonych końcówek można uzyskać wyłącznie dzięki powtarzalności zabiegów pielęgnacyjnych. Autonomiczne kosiarki nie zbierają skoszonej trawy. Regularne koszenie wpływa również na krzewienie i gęstnienie murawy. Docelowy efekt jakościowy może być widoczny dopiero po kilku tygodniach lub nawet miesiącach od pierwszej instalacji.

Nawet najdroższy robot koszący nie dostanie się w zbyt wąskie przesmyki między krzewami i nie dojedzie do samego rantu podmurówki ogrodzenia. Urządzenie oszczędzi nam większości pracy, ale perfekcjoniści będą musieli wciąż dokonywać ręcznie drobnych korekt.

Jak kupować robot koszący. Instalacja i serwis to podstawa

Kluczowe pytanie podczas wyboru robota koszącego powinno dotyczyć obsługi instalacyjnej i serwisowej oferowanej przez producenta. Jest to taki przypadek, w którym najpierw wybieramy markę, a dopiero później optymalny model.

Oczywiście, większość robotów możemy zainstalować i serwisować samodzielnie, jednak prawidłowe wykonanie instalacji przez osobę bez doświadczenia wymaga wiele uwagi. Niezbędne prace okażą się niezwykle czasochłonne jeśli nie dysponujemy profesjonalnym zestawem narzędzi instalatorskich. Wydatek kilku tysięcy na robota, aby następnie nie skorzystać z pełni jego możliwości nie jest ani rozsądny, ani ekonomiczny. Właściwie wszystkie kosiarki automatyczne wymagają przewodu ograniczającego, rozłożonego na obwodzie trawnika i podłączonego do stacji ładującej. Wyznacza on pole działania robota. Może być on przymocowany specjalnymi szpilkami do powierzchni gruntu, ale w ogrodach, gdzie wykonuje się wertykulację czy aerację, powinien być zakopany. Specjaliści dokonują wkopania przewodu specjalnymi urządzeniami, które przyspieszają pracę nie niszcząc murawy.

Specyfikacja systemu określa minimalny odstęp między kablami, a różnego rodzaju przeszkodami oraz zasięg ostrza wykraczający poza linię przewodu. Instalatorzy nie tylko znają na pamięć wszystkie wartości, ale również wiedzą jak optymalnie umieścić stację ładującą czy zabezpieczyć rośliny lub elementy architektury na powierzchni trawnika. Zależnie od dealera możemy liczyć na instalację w cenie urządzenia bądź usługę płatną, której koszt jest zmienny, w zależności od wielkości ogrodu.

Biorąc pod uwagę przeciętną częstotliwość pracy, robot koszący po zakończonym sezonie będzie bardziej wyeksploatowany niż przeciętna kosiarka ręczna. Dobrze jeśli producent oferuje serwis obejmujący nie tylko czyszczenie sprzętu i ostrzenie ostrzy, ale również rozebranie i nasmarowanie mechanizmów, dokładne osuszenie elementów i ewentualną aktualizację oprogramowania. Niektóre firmy mają w ofercie nawet usługę przechowalni posezonowej. Właśnie dlatego tak ważna jest sieć dealerska producenta, obsługująca instalację i serwis urządzenia.

Jak kupować robot koszący. Wybieramy idealny model

Po wybraniu marki pora na wybór odpowiedniego modelu. Pierwszym kryterium jest wielkość trawnika, bo właśnie na podstawie tej informacji dzielone są roboty. Duży trawnik wymaga pojemnego akumulatora i efektywnego trybu powrotu do bazy ładującej. Im krótszy powrót, tym większa cześć energii zostanie wykorzystana na koszenie. Często jednak kończy się to wyjeżdżeniem nieestetycznych ścieżek wzdłuż krawędzi trawnika. Jeden z producentów stosuje opatentowany system przewodów doprowadzających, dzięki którym kosiarka z łatwością pokonuje przewężenia czy inne przeszkody w ogrodzie, sprawnie i szybko powracając do źródła energii. Najbardziej zaawansowane modele poruszają się na podstawie sygnału nadawanego przez stację lub samodzielnie zapamiętanej mapy ogrodu.

Dobry robot koszący powinien obowiązkowo być odporny na deszcz lub posiadać wbudowany czujnik warunków pogodowych. Kolejną kwestią jest bezpieczeństwo. Właściwie wszystkie dostępne na rynku roboty automatycznie wyłączają ostrza w razie niespodziewanych zdarzeń, uniesienia kół znad ziemi czy dużych przeciążeń. Porządny robot powinien również być zabezpieczony przed kradzieżą. Producenci stosują różne rozwiązania – począwszy od kodów PIN po alarmy i opcję śledzenia robota na ekranie smartfona właściciela.

Przygotowując robota do pracy zazwyczaj możemy samodzielnie zaplanować harmonogram pracy. Dobrze jeśli obejmuje on dni tygodnia i godziny. Zaawansowane roboty samodzielnie rozpoznają czy konieczna jest ich praca oraz czy koszenie zostało w pełni skończone. Warto poszukiwać modeli z dedykowaną aplikacją i modułem komunikacji GSM. Dzięki temu będziemy mogli z dowolnego miejsca na świecie sterować harmonogramem prac oraz otrzymamy powiadomienia o działaniu sprzętu i wszelkich niespodziewanych zdarzeniach takich jak upadki czy próby kradzieży.

Bosch Indego 350 Connect

Aktualne ceny w sklepach Robot koszący BOSCH Indego 350 Connect 3 806 zł Robot koszący BOSCH Indego 350 Connect 3 806 zł Robot koszący BOSCH Indego 350 Connect 3 809 zł Robot koszący Bosch Indego 350 Connect to proste i wygodne w obsłudze urządzenie, które sprawdzi się na powierzchniach do 350 m². Indego 350 Connect to jeden z tańszych robotów koszących, który idealnie się podczas koszenia niewielkich terenów do 350 m². Akumulator o napięciu 18 V zapewnia 30-minutową pracę kosiarki przy prędkości 40 cm/s. Za precyzyjne strzyżenie trawnika odpowiadają 3 obrotowe noże, które umożliwiają cięcie na szerokość 19 cm oraz trzystopniowa regulacja wysokości cięcia (od 30 do 50 mm). Urządzenie bez wysiłku poradzi sobie z 27% nachyleniem. Robot koszący Indego 350 Connect posiada funkcję Auto Calendar Function, która pozwala na dobranie odpowiedniego programu w zależności od wielkości danego trawnika. System Logicut sprawia, że kosiarka zapamiętuje kształt i wymiar trawnika, a także oblicza najbardziej efektywną trasę koszenia i potrafi wrócić do miejsca, w którym ostatnio skończyła pracę. Dzięki czujnikom jest w stanie rozpoznać przeszkody i swobodnie je ominąć, gumowy zderzak zabezpiecza urządzenie przed niespodziewanymi zderzeniami. Wygodna i prosta obsługa jest zapewniona dzięki mobilnej aplikacji, którą możemy pobrać na telefon lub smartfon. W ten sposób możemy kontrolować urządzenie... Wygodna i prosta obsługa jest zapewniona dzięki mobilnej aplikacji, którą możemy pobrać na telefon lub smartfon. W ten sposób możemy kontrolować urządzenie... Bosch Indego 350 Connect - pełna recenzja »

AL-KO Robolinho 700 E



Ocena redakcji PCWorld.pl AL-KO Robolinho 700 E to niewielki robot koszący o wydajnym silniku i wielu praktycznych funkcjach. Jakich? AL-KO Robolinho 700 E to robot koszący, przeznaczony do używania na powierzchniach do 700 m². Działa w pełni automatycznie, zasilany przez nieemitujący żadnych spalin silnik elektryczny o natężeniu dźwięku 60 dB, który pobiera energię z mocnego i wytrzymałego akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2,25 Ah i napięciu 20 V. Natężenie 60 dB oznacza bardzo cichą pracę, dzięki czemu bez problemu możesz używać go w święta. A dzięki wyrafinowanej technologii nawigacji i szerokości koszenia 22 cm, Robolinho bardzo wydajnie kosi trawniki, a takie przeszkody naturalne jak drzewa czy wzniesienia do 45% nie stanowią dla niego problemu. Wysokość koszenia można regulować bezstopniowo (zaledwie jednym ruchem ręki) od 25 mm do 55 mm, co pozwala dostosować wysokość trawnika do własnych potrzeb. System DCS (Double-Cut-System), opracowany przez AL-KO, zapewnia perfekcyjne rezultaty dzięki podwójnemu ostrzu, a skoszona trawa działa jako naturalny nawóz – podczas użytkowania Robolinho 700 E wyeliminowany zostaje problem jej utylizacji. Zintegrowany system czujników gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo ludziom, zwierzętom, a także samemu robotowi. AL-KO Robolinho 700 E to robot koszący, przeznaczony do używania na powierzchniach do 700 m². Działa w pełni automatycznie, zasilany przez nieemitujący żadnych spalin silnik elektryczny o natężeniu dźwięku 60 dB, który pobiera energię z mocnego i wytrzymałego akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2,25 Ah i napięciu 20 V. Natężenie 60 dB oznacza bardzo cichą pracę, dzięki czemu bez problemu możesz używać go w święta. A dzięki wyrafinowanej technologii nawigacji i szerokości koszenia 22 cm, Robolinho bardzo wydajnie kosi trawniki, a takie przeszkody naturalne jak drzewa czy wzniesienia do 45% nie stanowią dla niego problemu. Wysokość koszenia można regulować bezstopniowo (zaledwie jednym ruchem ręki) od 25 mm do 55 mm, co pozwala dostosować wysokość trawnika do własnych potrzeb. System DCS (Double-Cut-System), opracowany przez AL-KO, zapewnia perfekcyjne rezultaty dzięki podwójnemu ostrzu, a skoszona trawa działa jako naturalny nawóz – podczas użytkowania Robolinho 700 E wyeliminowany zostaje problem jej utylizacji. Zintegrowany system czujników gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo ludziom, zwierzętom, a także samemu robotowi. AL-KO Robolinho 700 E - pełna recenzja » Zalety: silnik elektryczny

cicha praca

system DCS

łatwe programowanie

Wiper Premium C-20 S



Ocena redakcji PCWorld.pl Wiper Premium C-20 S to kosiarka automatyczna, oferująca szereg praktycznych funkcji. Jakich? Wiper Premium C-20 S to robot koszący nowej generacji. Przeznaczony jest do obsługi większych powierzchni - nawet do 1800 m2. Zasilają go mocne baterie litowo-jonowe, które umożliwiają 2,5 h pracy non-stop. Dzięki łączności Bluetooth komunikują się z płytą główną urządzenia, co umożliwia optymalizację wykorzystania energii oraz powrót robota do stacji ładowania, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej wskazanego poziomu. Podczas swojej pracy robot Wiper tworzy mapę terenu i zapamiętuje czas pracy dla każdego obszaru. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu modułowi GPS. Został wyposażony w miękki zderzak, dzięki któremu skutecznie wykrywa przeszkody i zgrabnie je omija. Dzięki czteroramiennemu ostrzu ze stali nierdzewnej powinien dać sobie radę nawet z grubymi łodygami. Wiper Premium C-20 S został wyposażony w dodatkową funkcję Geofence - jest to wirtualna granica obszaru koszenia, poza którą nie wyjedzie. Obsługę urządzenia usprawnia panel dotykowy, którym wprowadza się ustawienia. Jednym z parametrów są strefy koszenia - może zapamiętać do ośmiu. Możliwe jest... Wiper Premium C-20 S został wyposażony w dodatkową funkcję Geofence - jest to wirtualna granica obszaru koszenia, poza którą nie wyjedzie. Obsługę urządzenia usprawnia panel dotykowy, którym wprowadza się ustawienia. Jednym z parametrów są strefy koszenia - może zapamiętać do ośmiu. Możliwe jest... Wiper Premium C-20 S - pełna recenzja » Zalety: obsługa dużych powierzchni

wbudowany moduł GPS

wykrywanie przeszkód

czteroramienne ostrze

możliwość sterowania aplikacją

Honda Miimo 3000

Honda Miimo 3000 to jeden z najnowocześniejszych robotów koszących przeznaczony do trawników o powierzchni do 4000 m2. Robot koszący Miimo 3000 to model określany przez producenta jako najnowocześniejszy, najcichszy, najszybszy, najbardziej wydajny i najbardziej elastyczny dla trawników o urozmaiconym ukształtowaniu. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom swobodnie porusza się po nierównym terenie, a wodoszczelna konstrukcja sprawia, że robot może bezpiecznie kosić trawnik podczas deszczu oraz podlewania. Urządzenie zostało wyposażone w litowo-jonowy akumulator o pojemności 5400 Ah, a do tego może poruszać się z prędkością 0,55m/s. - dzięki temu jest w stanie skosić powierzchnię do 170 m2 w 1 godzinę. Podczas pracy robot jest wyjątkowo cichy - natężenie głośności wynosi jedynie 47 dB. Za skuteczne i dokładne koszenie odpowiadają solidna tarcza tnąca oraz bezpieczne noże z ciągliwej stali sprężynowej, które są odporne na ewentualne przeszkody na drodze, jak np. grube gałęzie. Maksymalna szerokość cięcia wynosi 25 cm, natomiast wysokość można regulować od 2 do 6 cm. Poza tym posiada funkcję automatycznego dostosowywania prędkości kół do gęstości oraz wysokości trawy. Oczyw... Oczyw... Honda Miimo 3000 - pełna recenzja »

AL-KO Robolinho E 500

Test automatycznego robota koszącego AL-KO Robolinho E 500, przeznaczonego do trawników o powierzchni do 500 metrów kwadratowych. Jeden z najtańszych robotów koszących na rynku. Robolinho E 500 został zaprojektowany z myślą o koszeniu trawników do 500 m2. Pomimo atrakcyjnej ceny sprzęt może pochwalić się pełnym zestawem najistotniejszych funkcji. Urządzenie dysponuje dedykowaną stacją bazową, do której samodzielnie wraca kierując się przewodem granicznym. Powrót odbywa się automatycznie po zakończeniu pracy lub na życzenie użytkownika. Obsługa modelu E 500 odbywa się za pomocą małego wyświetlacza LCD i kilku przycisków. Konstrukcja robota pozwala na pokonywanie wzniesień o maksymalnym nachyleniu 45 %. Sprzęt wyróżnia się niewielkimi gabarytami i niską masą, dzięki czemu idealnie sprawdzi się podczas pracy w małym ogrodzie. Szerokość koszenia to 20 cm, natomiast wysokość cięcia może być regulowana mechanicznie. Producent zachwala zastosowany system podwójnego noża do mulczowania, redukujący zabrudzenia w obudowie i eliminujący konieczność usuwania pokosu. Produkt możecie kupić TUTAJ. Więcej... Więcej... AL-KO Robolinho E 500 - pełna recenzja » Zalety: Niska cena

Małe gabaryty

Wiper Premium F 35 S



Ocena redakcji PCWorld.pl Wiper Premium F 35 S to automatyczna kosiarka do trawy nowej generacji. Jakie funkcje oferuje? Wiper Premium F 35 S to automatyczny robot koszący. Dzięki wyposażeniu w silne baterie litowo-jonowe, może pracować bez konieczności ładowania nawet do 3,5 h. Baterie te są wyposażone w technologię Bluetooth, umożliwiającą wymianę informacji z płytą główną, optymalizację ładowania i zużycia energii, a także monitorowanie stanu zdrowia baterii. Obsługiwany przez urządzenie obszar to 3500 m2. System koszenia "Inteligentne obszary" pozwala na mapowanie ogrodu za pomocą wbudowanego modułu GPS; robot tworzy i zapamiętuje wirtualne mapy koszonego terenu oraz czas pracy dla każdego obszaru. Wiper Premium F 35 S wyposażono w elastyczne, podwójne koła napędowe, które zwiększają przyczepność robota. Czteroramienne ostrze ze stali nierdzewnej daje najwyższą wydajność koszenia na rynku. Dotykowy wyświetlacz ułatwia ustawianie parametrów pracy - w tym wybór jednej z 8 oddzielnych stref koszenia. Ponadto korzystając z aplikacji Wiper Connect można skonfigurować czas pracy robota,sprawdzić lokalizację (lokalizacja geograficzna), wyłączyć z pracy i/lub wskazać pracę na określonych... Wiper Premium F 35 S wyposażono w elastyczne, podwójne koła napędowe, które zwiększają przyczepność robota. Czteroramienne ostrze ze stali nierdzewnej daje najwyższą wydajność koszenia na rynku. Dotykowy wyświetlacz ułatwia ustawianie parametrów pracy - w tym wybór jednej z 8 oddzielnych stref koszenia. Ponadto korzystając z aplikacji Wiper Connect można skonfigurować czas pracy robota,sprawdzić lokalizację (lokalizacja geograficzna), wyłączyć z pracy i/lub wskazać pracę na określonych... Wiper Premium F 35 S - pełna recenzja » Zalety: długi czas pracy na jednym ładowaniu baterii

wbudowany moduł GPS

tworzenie wirtualnych map

łatwa obsługa

możliwość kierowania przy użyciu aplikacji

Solo by AL-KO Robolinho 4100

Test automatycznego robota koszącego marki Solo by AL-KO do trawników o powierzchni do 3000 metrów kwadratowych. Robot Robolinho 4100 przeznaczony jest do koszenia trawników o maksymalnej powierzchni 2000 m2. Jego wyróżnikiem jest bogaty zestaw technologicznych udogodnień, dostępny w dość atrakcyjnej cenie. Sprzęt może bezprzewodowo współpracować z aplikacją AL-KO inTouch lub innogy SmartHome. Pozwalają one na zdalne zarządzanie pracą robota z niemal dowolnego miejsca na świecie. Podstawowa obsługa robota może odbywać się również z poziomu wbudowanego wyświetlacza. Szerokość robocza modelu 4100 to 32 cm. Robot poradzi sobie z wzniesieniami o maksymalnym nachyleniu 35%. Wysokość koszenia może być regulowana bezstopniowo od 30 do 60 mm. Urządzeniu nie straszne są opady, ale zastosowany czujnik deszczu pozwala użytkownikowi podjąć decyzję o wstrzymaniu lub kontynuowaniu pracy. Robot może współpracować z dodatkową bazą ładującą. Dzięki temu możliwe jest koszenie dwóch, niepołączonych trawników za pomocą jednego robota. Producent zadbał o wysoki stopień bezpieczeństwa stosując w modelu czujnik podnoszenia, czujnik zderzeniowy oraz czujnik... Producent zadbał o wysoki stopień bezpieczeństwa stosując w modelu czujnik podnoszenia, czujnik zderzeniowy oraz czujnik... Solo by AL-KO Robolinho 4100 - pełna recenzja » Zalety: Czujniki opadów, podnoszenia i zderzeniowy

Stosunek ceny do możliwości

Wiper Premium K 24 S

Robot koszący Wiper Premium K 24 S to zaawansowane urządzenie o wielu funkcjach i możliwościach, koszące powierzchnie do 2200 m2. Wiper Premium K 24 S to solidny i wytrzymały robot koszący, którego możemy używać do pielęgnowania powierzchni do 2200 m2. Został wyposażony w mocny silnik bezszczotkowy oraz duży itowo-jonowy akumulator o pojemności 8,7 Ah, co gwarantuje ciągłą pracę do 4,5 h. Wydajny i skuteczny system koszenia zapewniają cztery ostrza o szerokości koszenia 25 cm, a także regulowana wysokość koszenia od 20 do 65 mm. Bez problemu radzi sobie z nachyleniem do 35%, a wbudowany kompas, GPS i moduł łączności Wi-Fi odpowiadają za bezpieczną nawigację. Robot koszący K 24 S posiada funkcję koszenia "inteligentnych obszarów" i koszenia spiralnego, a do tego może obsłużyć do 8 terenów. Nie zabrakło możliwości uruchomienia trybu Eco, który gwarantuje dłuższy czas pracy urządzenia. Bezpieczeństwo oraz ochronę zapewniają wbudowany czujnik deszczu, czujnik podniesienia oraz przycisk awaryjny stop, do tego istnieje możliwość zakodowania robota PIN-em. Dzięki specjalnej aplikacji możemy monitorować pracę robota i otrzymywać powiadomienia SMS-owe. Wiper Premium K 24 S to nowoczesny i funkcjonalny robot... Wiper Premium K 24 S to nowoczesny i funkcjonalny robot... Wiper Premium K 24 S - pełna recenzja »

Husqvarna Automower 430X

Test automatycznego robota koszącego Husqvarna Automower 430X do trawników o powierzchni do 3000 metrów kwadratowych. Husqvarna Automower 430X to robot dla wymagających użytkowników, przeznaczony do koszenia trawników o maksymalnej powierzchni 3200 m2. Sprzęt został wyposażony w moduł GPS pozwalający na precyzyjne mapowanie ogrodu, a co za tym idzie optymalizację przejazdów i poprawę efektów pracy. Urządzenie jest obsługiwane za pośrednictwem wyświetlacza graficznego. Sterowanie wysokością koszenia w zakresie 20-60 mm odbywa się w pełni automatycznie. Ponadto robot posiada moduł Automower Connect pozwalający na zarządzanie robotem z niemal dowolnego miejsca na świecie. Kosiarkę wyposażono w zegar pogodowy dostosowujący czas koszenia do szybkości wzrostu trawy. Całość jest oczywiście wodoodporna. Co ciekawe roboty Husqvarna dysponują opatentowanym systemem powrotu do stacji, wykorzystującym dodatkowy przewód doprowadzający. Producent przywiązuje dużą uwagę do zabezpieczeń antykradzieżowych. Oprócz kodu PIN, Automower 430X posiada wbudowany alarm, włączany po przekroczeniu przewodu granicznego. Wraz z robotem użytkownik otrzymuje certyfikat... Wraz z robotem użytkownik otrzymuje certyfikat... Husqvarna Automower 430X - pełna recenzja » Zalety: Moduł GPS

Zegar pogodowy

Husqvarna Automower 450X

Test automatycznego robota koszącego firmy Husqvarna do dużych trawników o powierzchni do 5000 metrów kwadratowych. Jeden z najbardziej zaawansowanych robotów koszących na rynku. Model zaprojektowano z myślą o koszeniu trawników o maksymalnej powierzchni 5000 m. Husqvarna Automower 450X ma zestaw nowoczesnych rozwiązań, obejmujący: moduł GPS do mapowania ogrodu, sensory ultradźwiękowe wykrywające przeszkody, moduł GSM pozwalający na zdalną współpracę z dedykowaną aplikacją. Całość sprawia, że robot zapewnia zoptymalizowane warunki koszenia bez udziału użytkownika. Oczywiście może on również samodzielnie zarządzać jego pracą i to z niemal dowolnego miejsca na świecie. Robot posiada również wbudowane reflektory LED, umożliwiające śledzenie jego pracy nocą. Automower 450X jest obsługiwany za pomocą elektronicznego wyświetlacza, pozwalającego zdefiniować harmonogram i elektronicznie wyregulować wysokość koszenia w zakresie 20-60 mm. Szerokość cięcia to 24 cm, natomiast maksymalne nachylenie w obszarze roboczym nie powinno przekraczać 24 stopni. Powrót urządzenia do bazy może odbywać się z wykorzystaniem ruchu nieregularnego, przewodu... Powrót urządzenia do bazy może odbywać się z wykorzystaniem ruchu nieregularnego, przewodu... Husqvarna Automower 450X - pełna recenzja » Zalety: Moduły GPS i GSM

Reflektory LED

STIGA Autoclip 550 SG