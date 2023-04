Spis treści

Higiena jamy ustnej - dlaczego jest tak ważna? Co powinieneś wiedzieć?

Rodzice niemal każdego z nas z dumą wypatrywali pierwszych zębów, które nierzadko wiązały się z falą łez, bólem dziąseł i dość nieprzyjemnymi konsekwencjami. Wyrastanie mleczaków jest czymś, przez co przeszliśmy wszyscy, lecz dalsze losy naszych zębów i jamy ustnej są już znacznie bardziej zróżnicowane. Praktyka mycia zębów od najmłodszych lat ma kształtować potrzebę, a także nawyk, który będzie miał niebagatelne znaczenie w przyszłości. Choć nakazujący ton dotyczący mycia zębów pamięta każdy, niewiele osób wie, jak prawidłowo szczotkować zęby. Ba, samo szczotkowanie nie gwarantuje zachowania zdrowych i białych zębów. Jak wynika z raportu globalnego raportu WHO, aż 2,5 miliarda osób na świecie cierpi na próchnicę, której nie leczy. Niestety nie jest to optymistyczny wynik, zwłaszcza że skala rośnie szybciej niż wzrost samej populacji. To jednak nie jedyne problemy, które zwiastują ból, braki w uzębieniu, a nawet poważne choroby. Bakterie występujące w jamie ustnej przenikają do organizmu, a w efekcie mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia m.in. zapalenia wsierdzia, kłębuszkowego zapalenia nerek czy powodować rozwój chorób układu krwionośnego. Niestety możemy zostać obdarzeni słabszymi zębami również genetycznie lub na wskutek stosowania wielu leków czy chorób (w tym m.in. układu pokarmowego). Niemniej, prawidłowa sztuka szczotkowania to coś, co znacząco zmniejsza ryzyko tego typu problemów. Grunt, to systematyczność, pielęgnacja i dopasowana szczoteczka. Wówczas wizyty u stomatologa mogą okazać się być znacznie mniej niepokojące i ograniczone do zbędnego minimum. Zwłaszcza że rozwój stomatologii pozwala obecnie na przeprowadzanie większości zabiegów bez jakichkolwiek dolegliwości bólowych.

Higiena jamy ustnej - dlaczego wybrać soniczną szczoteczkę elektryczną? Jakie są plusy użytkowania?

Odpowiednia higiena jamy ustnej powinna rozpocząć się od techniki, a następnie od wyboru odpowiedniej szczoteczki, która zapewni największą skuteczność oraz efektywność. Pora zatem pomówić o modelach elektrycznych, a konkretniej tych, które umożliwiają ruchy soniczne. Na wstępie nadmienię, że pierwszy model światło dzienne ujrzał w roku 1990 - autorem projektu jest Robert Bock. Większość konsumentów doskonale znała dotychczasowe wersje elektryczne, jednak wykorzystanie fal dźwiękowych dla oczyszczania zębów było zupełną nowością. Tak, jak i zmieniony kształt główki przypominający podłużny kształt. Ponad 3 dekady innowacji znacząco wpłynęły na współczesne wersje, choć w istocie działają w oparciu o ten sam schemat. Do plusów użytkowania należą m.in.:

Większa liczba obrotów niż w przypadku modeli elektrycznych

niż w przypadku modeli elektrycznych Technologia wykorzystywania fal dźwiękowych

Kształt imitujący tradycyjną szczoteczkę może czynić ją wygodniejszą w użytkowaniu

imitujący tradycyjną szczoteczkę może czynić ją wygodniejszą w użytkowaniu Ruchy wymiatająco-pulsacyjne są efektywniejsze w oczyszczaniu

są efektywniejsze w oczyszczaniu Kontrola nad prawidłowym oczyszczaniem (w odróżnieniu od modeli tradycyjnych, których użytkowanie wiąże się z nieodpowiednim naciskiem, zbyt małą liczbą obrotów i nie tylko)

nad prawidłowym oczyszczaniem (w odróżnieniu od modeli tradycyjnych, których użytkowanie wiąże się z nieodpowiednim naciskiem, zbyt małą liczbą obrotów i nie tylko) Brak konieczności podejmowania znacznej ingerencji w ruch rotacyjny

Test szczoteczek sonicznych - kryteria, cel

Na ten moment nie powinniśmy narzekać na ograniczoną dostępność produktów przeznaczonych do higieny jamy ustnej. Rynek jest niemal zalewany kolejnymi propozycjami - zarówno od czołowych przedsiębiorstw, jak i znacznie mniejszych marek. Propozycja testu powstała wówczas, gdy sama zaczęłam zastanawiać się nad wymianą swojej szczoteczki, a wybór okazał się nie lada wyzwaniem. Uznałam, że dobrym pomysłem będzie sprawdzenie polecanych modeli, aby mieć odniesienie do rzeczywistych odczuć wobec poszczególnych parametrów oraz funkcji. Jako że przykładam dużą wagę do prawidłowej pielęgnacji jamy ustnej i wiem, że jej zaniedbanie może nieść poważne konsekwencje, we wspomnianym teście kierowałam się skutecznością oczyszczania. Nie sposób było jednak pominąć efektywność pracy i funkcjonalność. Dużą uwagę skupiłam również na odczuciach związanych z wątpliwościami wobec sonicznych szczoteczek. Czy modele nie będą prowadziły do podrażnień, krwawień? Nad tym zastanawia się wiele osób, nierzadko wykluczając nowoczesne rozwiązania i pozostając przy tradycyjnych szczoteczkach.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Dla każdego z nas priorytetowym może okazać się inny aspekt, tak więc wyniki testu wraz z konkretnymi cechami modeli zawarłam w tabeli. Starałam się oceniać wszystko, co może wpłynąć na finalną decyzję zakupową, ale również długotrwałe użytkowanie (tak jak m.in. cena końcówek oraz czas działania na jednym cyklu zasilania). Nie zabrakło podstawowych informacji o płynności pracy, regulacji, wskaźnikach oraz wizualnych aspektach takich jak budowa i design. W moje ręce trafiły cztery szczoteczki soniczne od marek takich jak Philips, Panasonic, SEYSSO i OCLEAN. Choć wszystkie z nich kupimy w podobnej cenie, różnią się pod wieloma względami. Wspomniana tabela wyłoniła zwycięzce, szczególnie polecany model przeze mnie, a także najbardziej budżetowe rozwiązanie w stosunku jakości do ceny.

OCLEAN X10

Budowa, wygląd i akcesoria - OCLEAN X10

Na wstępie chciałabym poświęcić chwilę na przedstawienie OCLEAN, ponieważ niewiele osób wie, że marka jest częścią znanej spółki Xiaomi. Na przestrzeni kilku lat działalności została doceniona wieloma nagrodami, a w tym m.in. Europe Product Design Award. Model, który miałam okazję testować trafił do mnie w wersji różowej z elementami czerni - dolną część zdobi minimalistyczny wzór.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

OCLEAN X10 trafiła do mnie w zestawie z jedną końcówką oraz kablem zasilającym USB.

Co oferuje OCLEAN X10? Funkcjonalność, wskaźniki

Soniczną szczoteczkę OCLEAN X10 wyposażono w inteligentny ekran, który umożliwia m.in. podgląd wyszczotkowanych przestrzeni. Tuż obok znajdują się dwa przyciski sterujące programami czyszczenia oraz intensywnością. Wybrany tryb pojawia się na wspomnianym wyświetlaczu wraz ze stosowną ikoną, tak abyśmy mieli pewność, że wybraliśmy interesujące nas ustawienia. Maksymalna moc obrotowa wynosi aż 80 tysięcy obr./min. Model X10 posiada timer, a zastosowanie 6-osiowego czujnika żyroskopowego umożliwia skan 8 stref jamy ustnej, w celu analizy odpowiedniego szczotkowania i powiadomienia o zmianie przestrzeni w trakcie oczyszczania.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Tryby pracy, które oferuje OCLEAN X10

Szczoteczka oferuje aż 5 trybów pracy, a w tym wybielanie, czyszczenie, tryb delikatny, masaż oraz polerowanie. Co więcej, producent dla każdego z nich umożliwił dobór odpowiedniej intensywności (w skali od 1-5). Za odpowiednią wydajność szczotkowania odpowiada silnik Maglev. Wystarczą 3 godziny ładowania, aby szczoteczka służyła nam przez około 60 dni (w zależności od ilości szczotkowań w ciągu dnia).

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

OCLEAN X10 - TEST

Chciałabym zwrócić uwagę również na jeden z elementów zestawu, a mianowicie magnetyczny uchwyt ścienny. Większość szczoteczek posiada ładowarkę indukcyjną w formie podstawki, jednak dla części użytkowników taka forma przechowywania może być mało praktyczna (zwłaszcza gdy nie chcemy zdobić łazienkowych półek wystawką szczoteczek). OCLEAN X10 możemy zaledwie w kilka sekund umieścić w dowolnym miejscu, w którym przyczepimy wspomniany uchwyt. Wystarczy, że odkleimy zabezpieczenie i przymocujemy go w dowolnym miejscu. Jak wynika z mojego doświadczenia podczas testu, jest on stabilny i w pełni bezpieczny.

Szczoteczka od OCLEAN zaskoczyła mnie tak szerokim zakresem dopasowania szczotkowania. Poza dopasowaniem odpowiedniego trybu, mamy możliwość wyboru spośród wielu intensywności. Myślę, że to bardzo duży atut, ponieważ przed zakupem trudno stwierdzić, jaka intensywność i prędkość obrotów będzie dla nas dogodna. W tym przypadku, mamy możliwość wykorzystania pełnego potencjału produktu. Osobiście najczęściej korzystałam ze średniej intensywności, aby nie odczuwać dyskomfortu - nie zarejestrowałam jakichkolwiek nieczystości, z którymi nie poradziła sobie szczoteczka.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Podsumowując, model X10 jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie do końca wiedzą jakiej prędkości i siły potrzebują ich zęby i chcą poeksperymentować. W porównaniu do innych szczoteczek w danym rankingu, model ten posiada najbardziej rozbudowane funkcje.

Seysso Carbon Professional

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Budowa, wygląd i akcesoria - Seysso Carbon Professional

SEYSSO jest polską marką, która wkroczyła na rynek w 2015 roku. Miałam okazję przetestować model Carbon Professional, który z pewnością spodoba się fanom minimalizmu. Szczoteczka zawitała do mnie w niecodziennym etui, którego funkcjonalność nie kończy się wyłącznie na bezpiecznym i wygodnym przechowywaniu. Główną zaletą jest możliwość bezprzewodowego ładowania, a to dzięki wyposażeniu w mini akumulator (zasilany USB). Zarówno szczoteczka, jak i futerał zostały utrzymane w matowej, czarnej kolorystyce z elementami srebra.

W zestawie znalazły się niezbędne kable zasilające, podstawka ładująca, wspomniane etui magnetyczne, a także dwie wymienne końcówki. Jak przystało na soniczne modele, główki są podłużne i wyglądem przypominają tradycyjną szczoteczkę.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Co oferuje SEYSSO Carbon Professional? Funkcjonalność, wskaźniki

SEYSSO Carbon Professional wyposażono w czytelny panel (z niebieską kontrolką), na którym znajduje się wskaźnik ładowania, a także przycisk wyboru aktualnego trybu pracy. Urządzenie posiada automatyczny timer, który odlicza 2 minuty (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi czasu mycia). Jest to pomocne, zważając na pełną skuteczność szczotkowania, którą ciężko osiągnąć bez przestrzegania zasad zalecanych przez dentystów.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Jak deklaruje producent, model Carbon Professional rotuje z szybkością 96 tysięcy obr./min, co pozwala na zjawisko kawitacji. Technologia DYNAMIC CLEANING sprzyja powstawaniu mikrobąbelków z tlenu i pasty, które pozwalają przenikać nawet do trudno dostępnych zakamarków jamy ustnej.

Tryby pracy, które oferuje Seysso Carbon Professional

Model, który miałam okazję przetestować umożliwia szczotkowanie w aż trzech trybach, co stanowi dość duży atut, gdy mowa o dostosowaniu pracy do konkretnych preferencji. Najbardziej delikatny (Soft) wytwarza około 65 tysięcy obr./min i jest przeznaczony dla osób z nadwrażliwością, zapaleniem dziąseł lub ze słabszymi zębami, które powodują problematyczną higienę jamy ustnej. Drugim stopniem oczyszczania jest Clean, który pracuje z 82 tys. obr./min i przeznaczony jest do codziennej higieny zdrowych zębów. Ostatni tryb nosi nazwę Whitening i oferuje najszybszą rotację, która sięga aż 96 tys. obr./min. Z uwagi na siłę sonicznych drgań, ma on na celu nie tylko dogłębne oczyszczanie, ale również usuwanie osadu i kamienia.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Seysso Carbon Professional - TEST

Model, który miałam okazję przetestować jest równocześnie najszybszą szczoteczką (pod względem ruchów na minutę) w zestawieniu. Gdy mowa o skuteczności szczotkowania, jest to zdecydowany plus, czego efektem były lśniące zęby pozbawione wszelkich zanieczyszczeń w głębi jamy ustnej. Tuż po szczotkowaniu nie było konieczności nawet nitkowania, co może stanowić spory atut dla osób, które zapominają o tej czynności. Niestety wszystko ma swoje plusy, jak i minusy. W moim odczuciu, szczotkowanie bywało mało delikatne (z uwagi na wspomniane 96 tys. obr./min) - zdarzyło się, że podczas zmiany miejsca, dochodziło do nieprzyjemnego zetknięcia z dziąsłem. Zważając na fakt, że mam dość delikatne zęby, obawiałabym się stosowania szczoteczki przez dłuższy czas w trybie Whitening.

Poza tym, nie mam uwag do włosia, które rzeczywiście docierało niemal do każdego miejsca. Głównym atutem jest podróżne etui, które może stanowić również formę przechowywania szczoteczki w domowej łazience. Oszczędzamy miejsce, a przy okazji nie musimy obawiać się o zakurzenie końcówek lub uszkodzenia. Jest to również jedyny model, który wyposażono w takowe rozwiązanie. Jeśli użytkownik preferuje tradycyjne zasilanie, wystarczy pozostawić urządzenie na podkładce ładującej. Plus za dołączenie do kompletu dwóch końcówek. Dzięki temu nie jesteśmy narażeni na dodatkowe koszta przez blisko 6 miesięcy.

Reasumując, poleciłabym szczoteczkę Seysso Carbon Professional każdemu, kto oczekuje dokładnego czyszczenia i wygodnego zasilania nawet podczas podróży. Nad zakupem doradzałabym zastanowić się osobą z wrażliwszym uzębieniem, plombami lub podatnością na zapalenia dziąseł. Nie ze względu na wadę modelu od Seysso, a liczbę obrotów.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 (HX6836/24)

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Budowa, wygląd i akcesoria - Philips Sonicare ProtectiveClean 4500, HX6836/24

Philips zapisał się na kartach historii już w XIX wieku, choć początkowe projekty znacząco odbiegały od tego, czym przedsiębiorstwo zajmuje się na dzień dzisiejszy. Gdy mowa o szczoteczkach, marka należy do jednych z najpopularniejszych. Podczas testów miałam okazję sprawdzić model 4500 HX6836/24 z serii ProtectiveClean.

Smukła szczoteczka dotarła do mnie w odcieniach bieli oraz pudrowego różu. W wyposażeniu znalazła się dedykowana końcówka, a także podstawka ładująca.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Co oferuje Philips Sonicare ProtectiveClean 4500, HX6836/24? Funkcjonalność, wskaźniki

Szczoteczka wykonuje około 62 tysięcy obr./min i jest wyposażona w kluczowe funkcje, takie jak czujnik siły nacisku czy przypomnienie o wymianie szczoteczki (pod postacią migającej diody na panelu). Timer odlicza sugerowany czas szczotkowania, a dodatkowo wibruje, powiadamiając o konieczności zmiany strefy w jamie ustnej. Wskaźniki informują nas również o stopniach naładowania. Pełny cykl pozwala na około 14 dni pracy.

Tryby pracy, które oferuje Philips Sonicare ProtectiveClean 4500, HX6836/24

Model z linii ProtectiveClean 4500 może pracować w dwóch trybach. Jeden z nich do użytku codziennego, a drugi ma na celu wybielanie zębów i pozbywanie się przebarwień. Producent nie zastosował stopniowanej regulacji.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500, HX6836/24 - TEST

Nie ukrywam, że na test szczoteczki od Philips czekałam najbardziej. Jest to jedna z najcześciej wymienianych marek, gdy mowa o sonicznych modelach, co oczywiście może wiązać się z długoletnim doświadczeniem w branży. Na potrzeby wspomnianego testu otrzymałam model z linii ProtectiveClean, a konkretniej HZ6836/24. Ku mojemu zaskoczeniu posiada ona zaledwie dwa tryby pracy. Niemniej, kierując się prędkością obrotów i sposobem czyszczenia, nie wydaje mi się, aby wpływało to na mniejszą skuteczność. Warto jednak zaznaczyć, że mamy mniejsze możliwości na dopasowanie pracy do własnych preferencji, co może stanowić znaczący aspekt.

Model podczas testu sprawował się dość dobrze. Nie zauważyłam żadnych problemów z prawidłowym czyszczeniem, a tuż po szczotkowaniu nie odczuwałam potrzeby nitkowania. Spodobał mi się również panel sterowania (podczas pracy zdarza się, że nasze ręce są wilgotne od piany i wody, tak więc brak obsługi dotykiem jest dla mnie plusem). Nie mam też żadnych uwag do końcówki. Niestety wyższy tryb pracy (służący wybielaniu) był dla mnie nieco zbyt mocny. Nie doszło do krwawienia lub podrażnienia, jednak tak jak w przypadku najmocniejszego trybu w SEYSSO - było to nieco nieprzyjemne.

Szczoteczka od Philips dopasowuje się do dłoni, a kompaktowy rozmiar dołączonej ładowarki pozwala zabrać ze sobą zestaw niemal wszędzie. Podczas końcowej fazy testowania doszło do rozładowania, jednak pokrywa się to z informacjami od producenta (do 2 tygodni na jednym cyklu ładowania).

Panasonic EW-DC12

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Budowa, wygląd i akcesoria - Panasonic EW-DC12

Za marką Panasonic stoi ponad 100-letnia tradycja, a poza sprzętami elektronicznymi oraz dużym AGD, znajdziemy w portfolio również szczoteczki soniczne. Miałam okazję przetestować model EW-DC12, który trafił do mnie w śnieżnobiałej kolorystyce z detalami w kolorze różowego złota.

W zestawie znajdziemy tradycyjną ładowarkę, ale w formie podstawki oraz jedną końcówkę z włosiem o długości 3 mm.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Co oferuje Panasonic EW-DC12? Funkcjonalność, wskaźniki

Model jest zasilany przez akumulator, jeden cykl ma wystarczyć na około 21 dni użytkowania. Aktualny stan baterii możemy doglądać dzięki wskaźnikowi na panelu. Tuż nad nim widnieją 3 LED-owe kontrolki informujące o trybie pracy. Szczoteczka elektryczna wykonuje aż do 31 tysięcy obr./min. W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas szczotkowania, producent zastosował jeden z bardziej pożądanych sensorów, a mianowicie czujnika siły nacisku.

Tryby pracy, które oferuje Panasonic EW-DC12

Jako że każdy z nas ma nieco inne wymagania (które mogą zależeć nie tylko od kondycji zębów, ale również indywidualnych preferencji), Panasonic posiada aż 3-stopniową regulację pracy. Jest to tryb regular, soft oraz sensitive. Pierwszy z nich jest przeznaczony do codziennego szczotkowania, a ponadto umożliwia włączenie czujnik siły nacisku. Aby szczotkowanie było nie tylko skuteczne, ale i efektowne, model posiada timer, który sygnalizuje konieczność zmiany strefy szczotkowania po 30 sekundach.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Panasonic EW-DC12 - TEST

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie funkcji Easy Start. Przy tak wysokiej liczbie obrotów, nagłe włączenie może powodować dyskomfort. Panasonic EW-DC12 w początkowej fazie szczotkowania rozpoczyna pracę od niższej prędkości, co dla mnie stanowiło spory atut. Jest to również model, który posiada najmniejszą liczbę obrotów ze wszystkich testowanych szczoteczek (31 tys.). Mam świadomość, że przy takiej prędkości niektóre mikroskopijne cząsteczki mogą być niewyczuwalne i niewidzialne, jednak nie zauważyłam różnicy podczas codziennego szczotkowania w trybie podstawowym (regular). Niewykluczone jednak, że rozbieżność może być decydująca w przypadku bardziej wymagającego uzębienia. Niższa prędkość obrotów nie umożliwia trybu wybielania.

Po dłuższym stosowaniu - naprzemiennie z innymi szczoteczkami - uważam, że jest to odpowiednia propozycja dla osób, które na co dzień mierzą się z wysoce wrażliwymi dziąsłami, ubytkami wypełnionymi plombami i krwawieniem. Panasonic EW-DC12 zasługuje na zainteresowanie również z uwagi na smukłą budowę. Wbrew pozorom to dość ważny aspekt, który pozytywnie wpływa na ergonomię i wygodę trzymania. Całkowite ładowanie rzeczywiście zajęło nieco więcej czasu, jednak przez cały okres testowania nie doszło do rozładowania szczoteczki. Jest to jedyny model, który posiada dość gęste włosie, ale i brak wyprofilowania. Czy uważam to za wadę? Nie, jednak jest to kwestia indywidualna.

Myślę, że będzie to dobry wybór dla osób, które wybielania i higienizacji szukają w gabinetach stomatologicznych, natomiast na co dzień zależy im na skutecznym oczyszczaniu zębów. Jednym z małych minusów względem użytkowania była nieco większa ładowarka, jednak używałam jej raz na około 3 tygodnie.

Podsumowanie testu szczoteczek sonicznych

Moje kilkutygodniowe testy obejmowały szczoteczki z tej samej półki cenowej, jednak zauważyłam wiele różnic pomiędzy poszczególnymi modelami. Wbrew pozorom identycznie wyglądać mogą tylko w sklepie, tak więc kluczowe są tu parametry, ale warto mieć świadomość, na co konkretnie zwracać uwagę. Nie jest tajemnicą, że dla wielu z nas wyższe parametry oznaczają większą funkcjonalność i zadowolenie z użytkowania. Po teście doradziłabym każdemu, aby nie kierował się wyłącznie prędkością obrotów, ale również dostępnością trybów, włosiem, a szczególnie dostępnością funkcji takich jak m.in. czujnik siły nacisku. Nie wszyscy będą mogli skorzystać z najwyższych obrotów, a dla kolejnych - najniższe bedą zbyt słabe. Możliwość dopasowywania jest więc niezwykle istotna. Mój test trwał ponad 2 tygodnie, tak więc nie zaobserwowałam żadnych uszkodzeń względem końcówek, które w przypadku każdej szczoteczki - powinno wymieniać się co około 3 miesiące. Jeśli stoisz przed wyborem odpowiedniej szczoteczki, pomocna może być również tabela, którą znajdziesz na początku wpisu.