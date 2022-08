Spis treści

Kostkarka do lodu

Kostkarka do lodu brzmi jak sprzęt odpowiadający rosnącym potrzebom XXI wieku, jednak prawda brzmi nieco inaczej. Przenieśmy się do 1844 roku, kiedy to John Corrie podawał swoim pacjentom mrożone napoje. Wiele źródeł sugeruje, że wówczas wynaleziono pierwszą formę do kostek lodu. Sytuacja dowodzi o tym, że nowoczesne urządzenia są rezultatem oczekiwań, które odczuwali również nasi przodkowie. Co więcej, wysoce przydatne - nie tylko do mrożonej kawy lub napojów owocowych. Technologia w dalszym ciągu pozostawia pole do innowacji oraz ulepszeń, czego efektem są nowoczesne kostkarki do lodu. Ich działanie jest uwarunkowane stałym dostępem do zasilania oraz wody. Jak zatem wybrać odpowiednie urządzenie? Oto nasze wskazówki!

Źródło: Unsplash/Kike Salazar N

Jak wybrać kostkarkę do lodu? Najważniejsze parametry

Choć większość dostępnych urządzeń na rynku nie różni się sposobem działania, różnią się od siebie klasą, jakością, a także funkcjonalnością. Aby zakup w pełni spełnił nasze potrzeby, warto kierować się poszczególnymi parametrami oraz przeznaczeniem. Wybierając kostkarkę do lodu na duże przyjęcia będziemy rozważać inne modele, aniżeli w przypadku domowych, mniejszych potrzeb. Poniżej zbiór czynników, które powinniśmy traktować priorytetowo:

Moc - silnik ma duży wpływ na przebieg pracy oraz wydajność. Czym wyższa wartość (wyrażana w jednostce Watt), tym lepiej.

- ma duży wpływ na przebieg pracy oraz wydajność. Czym wyższa wartość (wyrażana w jednostce Watt), tym lepiej. Pojemność zbiornika - im większy zbiornik, tym więcej kostek lodu, które zostaną wytworzone po jednym napełnieniu. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, którym zależy na dużych porcjach, co zmuszałoby do kilkukrotnych napełnień i ponownego czekania na wytworzenie lodu. Należy wziąć pod uwagę również pojemnik na lód.

- im większy zbiornik, tym kostek lodu, które zostaną wytworzone po jednym napełnieniu. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, którym zależy na dużych porcjach, co zmuszałoby do i ponownego czekania na wytworzenie lodu. Należy wziąć pod uwagę również Uzupełnianie zbiornika - sposób napełnienia wpływa wyłącznie na wygodę stosowania. Znaczna część sprzętów umożliwia wyłącznie manualne uzupełnienie, jednak najnowocześniejsze modele - robią to automatycznie. Wówczas, konieczne jest podłączenie do stałego źródła wody.

- sposób napełnienia wpływa wyłącznie na wygodę stosowania. Znaczna część sprzętów umożliwia uzupełnienie, jednak najnowocześniejsze modele - robią to Wówczas, konieczne jest podłączenie do stałego źródła wody. Czas wytworzenia/wydajność - jest to parametr, który bierzemy pod uwagę najczęściej. Niestety wraz z różniącą się mocą i wydajnością, należy brać pod uwagę również czas potrzebny dla zamrożenia wody i utworzenia kostek lodu. Najczęściej wyrażana jest ilość kostek na 1h.

- jest to parametr, który bierzemy pod uwagę najczęściej. Niestety wraz z różniącą się mocą i wydajnością, należy brać pod uwagę również czas potrzebny dla i utworzenia kostek lodu. Najczęściej wyrażana jest Dostosowanie rozmiaru - w przypadku modeli z przysłowiowej wyższej półki, mamy możliwość regulowania rozmiarów kostek lodu.

Warto nadmienić, że część urządzeń jest zdolna do wysyłania alertów informujących o braku wody, gotowych kostkach lub brakującym miejscu. Jeśli zależy Ci na dopieszczonym sprzęcie, możesz postawić na model z czytelnym ekranem LCD.

Jak wybrać kostkarkę do lodu? Przegląd najlepszych ofert

YOER Everest IMW02S

Sprzęt 2 w 1 umożliwia wytwarzanie kostek lodu oraz dostęp do wody pitnej poprzez dystrybutor. W modelu zastosowano naturalne chłodziwo znane pod nazwą R600a. Umożliwia ono wytworzenie 15 kg lodu w przeciągu 24h (10 kostek na jeden cykl trwający 8-10 minut) - w jednym z trzech dostępnych rozmiarów. Urządzenie zapamiętuje ustawienia i wyłącza się automatycznie.

Cena: około 990 zł

Urządzenie znajdziesz m.in. w tym sklepie.

Caso Germany IceMaster Pro

Model posiada ponad 3 litrowy zbiornik na wodę i jest w stanie wyprodukować około 9 kostek w przeciągu 10 minut. W ustawieniach dostępne są dwa rozmiary kostek - małe oraz duże. IceMaster Pro jest sprzętem kompaktowym, ponieważ mierzy zaledwie 24,2 x 35,8 x 32,8 cm. Gdy zbiornik staje się pusty, urządzenie zostaje automatycznie wyłączone.

Cena: około 849 zł

Urządzenie znajdziesz m.in. w tym sklepie.

TCL ICE PRO-B6

Powyższy model jest w stanie wytworzyć aż 15 kilogramów lodu w przeciągu 24h (to ponad 600 gram na godzinę). Możemy dostosować rozmiar kostek poprzez regulację na dwóch poziomach. Pojemność zbiornika na wodę to aż 2,2 litra tak więc nie ma konieczności częstego napełniania manualnego.

Cena: około 699 zł

Urządzenie znajdziesz m.in. w tym sklepie.

GÖTZE & JENSEN IM701X Inox

Kostkarka o mocy 150 Watt jest w stanie wytworzyć ponad 50 kostek w godzinę (zbiornik na wodę to aż 2,2 l - około 200 kostek lodu). Duży pojemnik na lód (0,8 l) sprawia, że nie trzeba pamiętać o opróżnianiu urządzenia co każdy cykl. LEDowy panel sterowania wpływa na czytelność oraz intuicyjność podczas stosowania.

Cena: około 499 zł.

Urządzenie znajdziesz m.in. w tym sklepie.

Clatronic EWB 3526

Przenosimy się na platformę Amazon.pl - znajdziemy tu m.in. model Clatronic EWB 3526 składający się z pojemnika na wodę o pojemności 2,2 litra. Dzięki dużej mocy (150 Watt), jest zdolny do wytworzenia około 9 kostek lodu w 10 minut, w przypadku ich wytworzenia lub braku wody - urządzenie wydaje alert dźwiękowy.

Cena: około 560 zł

Urządzenie znajdziesz w serwisie Amazon.

Bright

W ofercie Jula pojawiła się kostkarka o mocy 100 Watt - firmy Bright. Wytwarza około 12 kg lodu w ciągu 24h, a mrożenie zajmuje zaledwie około 13 minut. W urządzeniu zastosowano wcześniej wspominany czynnik chłodniczy R600a.

Cena: około 379 zł

Urządzenie znajdziesz w sklepie Jula.

SILVERCREST Kostkarka do lodu domowa ICM 220A1, 220 W

Lidl wprowadził do oferty również nowoczesną kostkarkę do lodu. Model posiada 2,5 l zbiornik na wodę, jest zdolny do wytworzenia ponad 800g lodu w ciągu godziny. Dzięki intuicyjnemu panelowi kontrolnemu, staje się dogodny również dla użytkowników, którzy stronią od innowacyjnych sprzętów. Kostkarka posiada funkcję AutoClean tak więc nie musisz troszczyć się o jej systematyczne czyszczenie.

Promocyjna cena: 799 zł

Urządzenie znajdziesz w sieci sklepów Lidl.

SILVERCREST Kostkarka do lodu SEMK 105 B2, 105 W

Nie mogło zabraknąć budżetowej wersji z sieci sklepów Lidl. Urządzenie może w pełni sprostać domowym potrzebom, ponieważ pierwsze kostki lodu wytwarza już po upływie 7 minut. Co więcej, w zależności od przeznaczenia możemy wybrać spośród dwóch wielkości kostek (duża oraz mała). Obsługa odbywa się za pośrednictwem prostego w obsłudze panelu dotykowego.

Promocyjna cena: 379 zł

Urządzenie znajdziesz w sieci sklepów Lidl.

Zajrzyj również do: Klimatyzator przenośny czy ścienny? Jaka klimatyzacja do domu będzie najlepsza?