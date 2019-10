Spis treści

Jaka lustrzanka 2019?

Lustrzanka to aparat, który - zdaniem wielu osób zajmujących się fotografią - potrafi wykonać znacznie lepsze zdjęcia, niż model cyfrowy. Składa się z body, czyli korpusu zawierającego wszystkie najważniejsze podzespoły oraz obiektywu. Co ważne - do korpusu można montować różne obiektywy, dlatego lustrzanki są sprzedawane jako same korpusy, jak i w połączeniu z obiektywami. Ceny mogą się różnić nawet znacznie - nierzadko dobry obiekty kosztuje więcej niż body. Jednak płaci się za jakość i rozwiązania, których zazwyczaj jest tym więcej, im droższy model. W naszym zestawieniu przyjęliśmy kilka granic cenowych, aby każdy, niezależnie od posiadanego budżetu, mógł znaleźć aparat dla siebie. A dlaczego warto nabyć akurat te modele? Przy każdym z nich znajduje się opis tych cech i parametrów technicznych, które sprawiają, że jest on naprawdę godny uwagi.

Jaka lustrzanka do 2000 złotych?

Nikon D3400

Nikon D3400 to mała lustrzanka cyfrowa z matrycą DX o rozdzielczości 24,2 mln pikseli. Została wyposażona w EXPEED 4 firmy Nikon i obiektyw NIKKOR, co w połączeniu z szerokim zakresem czułości ISO (100–25600) powinno zagwarantować wykonywanie wysokiej jakości zdjęć nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Precyzyjny system autofokusa (AF) błyskawicznie ustawia ostrość na wskazanym obiekcie, co pozwala wykonywać zdjęcia z prędkością 5 kl./s. Dziesięć różnych efektów pozwala uzyskać zdjęcia o artystycznym charakterze, a klimat już wykonanych można szybko zmienić za pomocą efektów dostępnych w menu retuszu. Istnieje również możliwość skorzystania z bardziej zaawansowanych opcji – ustawienia Picture Control pozwalają na uzyskanie żądanego efektu przez precyzyjną regulację takich parametrów, jak kontrast czy nasycenie. Gdy sytuacja jest warta sfilmowania, funkcja nagrywania filmów D-Movie umożliwia rejestrowanie płynnych filmów Full HDz prędkością do 50p/60p.

Obsługiwana przez aparat Nikon D3400 technologia łączności SnapBridge pozwala wykorzystać w procesie twórczym smartfon lub tablet, zapewnia także synchronizację zdjęć (może odbywać się nawet wówczas, gdy aparat pracuje w trybie uśpienia) i przeglądanie efektów pracy na urządzeniu inteligentnym czy edycję fotografii w ulubionej aplikacji. Dzięki wykorzystaniu technologii Bluetooth Low Energy (BLE), aplikacja SnapBridge zapewnia stałą łączność między aparatem D3400 a smartfonem lub tabletem przy niewielkim zużyciu energii. Akumulator o dużej pojemności powinien umożliwić wykonanie do 1200 zdjęć na jednym ładowaniu. Nikon D3400 jest wyposażony w monitor LCD o przekątnej 7,5 cm (3 cale), co usprawnia jego obsługę.

Canon EOS 4000D

Canon EOS 4000D to aparat z 18-pikselową matrycą, która umożliwia wykonywanie zachwycających zdjęć z naturalnie rozmytym tłem – nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Wystarczy skadrować ujęcie i nacisnąć spust migawki, a tryb Inteligentna scena ma zapewnić optymalne rezultaty. Można również korzystać z funkcji fotografowania w trybie Live View i trybu twórczej automatyki oraz dodawać efekty dzięki zaimplementowanym filtrom kreatywnym. Maksymalna rozdzielczość zdjęć to 5184×3456 pikseli, możliwe jest również zapisywanie klipów wideo w Full HD. Za obróbkę odpowiada procesor DIGIC 4+. Optyczny wizjer i ekran LCD o przekątnej 6,8 cm (2,7") ułatwiają kadrowanie i oglądanie efektów pracy.

Canon EOS 4000D posiada wbudowany moduł Wi-fi, dzięki czemu - w połączeniu z aplikacją Canon Camera Connect - możliwe jest natychmiastowe przesyłanie zdjęć i klipów wideo do internetu. Aparatem można sterować poprzez urządzenia inteligentne. Jeśli chcesz wydrukować zrobioną fotografię, aparat obsługuje kompaktowe drukarki fotograficzne firmy Canon i drukarki PIXMA obsługujące standard PictBridge. Model ten zasila akumulator litowo-jonowy LP-E10. Na pełnym ładowaniu powinien umożliwić wykonanie co najmniej 400 zdjęć.

Canon EOS 2000

Canon EOS 2000 to aparat fotograficzny z matrycą 24,1 Mpix. Pozwala na wykonywanie szczegółowych zdjęcia o jakości typowej dla lustrzanek cyfrowych i nagrywać filmy Full HD o kinematograficznej jakości – nawet w przypadku niekorzystnego oświetlenia, ponieważ pracuje w zakresie ISO 100–6400. Dzięki łączności Wi-Fi i NFC oraz aplikacji Canon Camera Connect można udostępniać zawartość w sieci. Podobnie jak i poprzedni model, także i ten umożliwia korzystanie z funkcji fotografowania w trybie Live View oraz wykorzystanie trybu twórczej automatyki i filtrów kreatywnych. Optyczny wizjer i ekran LCD o przekątnej 7,5 cm ułatwiają kadrowanie i oglądanie efektów pracy. Procesor DIGIC 4+ umożliwia rejestrowanie zdjęć z szybkością 3 kl./s.

Canon EOS 2000 umożliwia wykonanie zdjęć o maksymalnej rozdzielczości 6000x4000 pikseli. Akumulator litowo-jonowy LP-E10 może umożliwić wykonanie nawet 500 zdjęć. Obiekty umożliwia niewielki zoom optyczny x0.36, a liczba pól autofokusa to tylko 9 - trochę mało, jednak do amatorskiej fotografii nie potrzeba więcej w tej cenie.

Jaka lustrzanka do 3000 złotych?

Nikon D3500

Nikon D3500 to kompaktowa lustrzanka z matrycą formatu DX - APS-C CMOS o rozdzielczości 24,2 MPix. Dzięki temu rejestruje pełne szczegółów zdjęcia (maks. rozdzielczość 6000x4000 pikseli, zoom optyczny x3) i filmy formatu DX, nawet przy słabym oświetleniu - zakres czułości ISO wynosi od 100 do 25600. Dodanie do tego charakterystyk optycznych obiektywu NIKKOR daje zestaw, który pozwala tworzyć artystyczne portrety z rozmytym tłem. System autofokusa ma zapewniać idealną ostrość fotografowanych obiektów, a szybkość zdjęć seryjnych 5 kl./s pozwala zarejestrować pięć pięknych ujęć w każdej sekundzie. Wykonywanie zdjęć to dopiero połowa zabawy. Lustrzanka D3500 pozwala nagrywać płynne, pełne szczegółów filmy w rozdzielczości Full HD z liczbą klatek na sekundę do 60p. Szeroki zakres czułości ISO daje swobodę filmowania przy zachmurzonym niebie, a nawet w nocy.

Nikon D3500 wyposażono w duży monitor LCD o przekątnej 3''" i ysokiej rozdzielczości 921 tys. pikseli, co ma zapewniać doskonałą ostrość obrazu podczas komponowania ujęć i przeglądania zdjęć. Aplikacja SnapBridge, współpracująca z systemami iOS i Android, zapewnia nieustanne połączenie aparatu ze smartfonem lub tabletem. Łączność bezprzewodowa zapewniana jest przez transmiter Bluetooth 4.1.

Sony A68

Sony A68 to aparat typu lustrzanka, wyposażony w półprzepuszczalne lustro. Technologia taka ma zapewniać płynne działanie autofokusa również podczas filmowania. Matryca APS-C o rozdzielczości 24 mln pikseli powinna gwarantować dużą szczegółowość obrazu, a szybki system AF z 79 polami (w tym 15 pól krzyżowych) sprawdzić się przy szybkich zdjęciach. Zastosowana w aparacie A68 technologia półprzepuszczalnego lustra oraz elektroniczny wizjer różni się od tradycyjnego rozwiązania stosowanego w lustrzankach. W klasycznej lustrzance obraz przechodzący przez obiektyw odbija się od lustra i trafia do pryzmatu, a następnie wizjera optycznego. W momencie fotografowania lustro podnosi się odsłaniając matrycę ale zasłaniając drogę światłu do pryzmatu czego efektem jest ciemność w wizjerze podczas naświetlania. Takie rozwiązanie powoduje też trudności z podglądem obrazu na żywo na ekranie LCD. Zastosowanie półprzepuszczalnego lustra rozwiązuje ten problem, kierując część światła bezpośrednio na matrycę, a część do czujnika autofocusa. Lustro pozostaje nieruchome, co dodatkowo zmniejsza drgania aparatu chroniąc przed poruszeniem. Obraz widziany w wizjerze jest natomiast obrazem cyfrowym, a więc takim, jak zostanie zarejestrowany na zdjęciu. Ułatwia to zarówno określenie poprawnej ekspozycji jak i przyspiesza działanie AF. Wizjer pokrywa 100% kadru a więc pokazuje dokładnie to co zostanie zarejestrowane na zdjęciu.

Duża efektywność podczas śledzenia obiektów w ruchu pozwala w pełni wykorzystać tryb zdjęć seryjnych. AF działa skutecznie nawet przy prędkości 8 kl./s. Połączenie dużej szybkości fotografowania w serii z szybkim i skutecznym AF to doskonały sposób na zrobienie profesjonalnych zdjęć sportowych. Zastosowana w aparacie technologia rozpoznawania i rejestracji twarzy pozwala na wykrycie nawet 8 osób oraz wykonywanie wysokiej jakości zdjęć portretowych z dostosowanymi ustawieniami. Dodatkowo funkcja wykrywania oczu i nastawiania ostrości na oczy gwarantuje ostrość w tym najważniejszym w portrecie miejscu. Sony A68 został wyposażony w stabilizowaną matrycę pozwalając na znaczne wydłużenie czasu naświetlania eliminując przy tym drganie aparatu. Lustrzanka Sony A68 oferuje możliwość filmowania w rozdzielczości Full HD. W celu zminimalizowania poziomu zakłóceń i najwyższej jakości nagrania możliwe jest nagranie materiału w formacie XAVC S. Format ten pozwala na zapis obrazu Full HD przy przepływności równej 50 Mb/s (30p/25p, 24p).

Nikon D5600

Nikon D5600 to model wyposażony w dużą matrycę formatu DX o rozdzielczości 24,2 mln pikseli. Zakres czułości ISO 100–25600 i rozszerzona czułość ISO 6400 w trybie Krajobraz nocny ułatwiają fotografowanie w słabym oświetleniu. Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 4 niezwykle skutecznie eliminuje szum nawet przy wysokiej czułości ISO. Maksymalna rozdzielczość zdjęć to 6000x4000 pikseli, zaś nagrania wykonywane są w Full HD. System aurtofokusa obejmuje 39 pól AF z 9 polami krzyżowymi pośrodku. Opracowana przez firmę Nikon technologia SnapBridge, wykorzystująca standard Bluetooth Low Energy, zapewnia stałą łączność pomiędzy aparatem D5600 a obsługującym ją urządzeniem inteligentnym. Po nawiązaniu łączności aparat może przesyłać wykonane zdjęcia do urządzenia inteligentnego bez konieczności nawiązywania za każdym razem nowego połączenia. Każde wykonane zdjęcie jest błyskawicznie przesyłane do telefonu lub tabletu i staje się gotowe do udostępnienia. W dowolnym momencie można też ręcznie przesłać nagrane filmy. Ponadto technologia SnapBridge pozwala na zdalne obsługiwanie aparatu za pomocą urządzenia inteligentnego.

Nikon D5600 ma bardzo małą masę korpusu (około 415 g) oraz monolityczną konstrukcję, wzmocnioną włóknem węglowym. Ruchomy ekran dotykowy o przekątnej 8,1 cm (3,2 cala) można przekręcać, aby mieć optymalny podgląd kadru – bez względu na to, czy trzyma się aparat wysoko nad głową, przy samej ziemi czy wyciągnięty przed siebie. Aby ustawić ostrość i zrobić zdjęcie, wystarczy dotknąć ekranu dotykowego – jak w smartfonie. Podczas fotografowania z użyciem wizjera lub odtwarzania zdjęć można korzystać z funkcji sterowania dotykowego. Funkcja dotykowego Fn to intuicyjne rozwiązanie stanowiące alternatywę dla obsługi aparatu za pomocą pokrętła sterowania lub wybieraka wielofunkcyjnego podczas korzystania z wizjera. Dzięki niej można wybierać pola AF i dostosowywać inne ważne parametry, takie jak wartość przysłony czy automatyczny dobór czułości, za pomocą dużego ekranu dotykowego.

Canon EOS 77D

Canon EOS 77D korzysta z matrycy nowej generacji APS-C 24,2 Mpix, co ma na celu umożliwić uzyskanie szczegółowego obrazu nawet w najjaśniejszych i najciemniejszych partiach. Zastosowano tu 45 krzyżowych punktów AF, ulepszona została również funkcja autofokusa podczas korzystania z wizjera optycznego. Nowy, wydajny procesor DIGIC 7 gwarantuje możliwość wykonywania szybkich zdjęć seryjnych (6 klatek na sekundę) oraz nagrywania filmów Full HD o dużej częstotliwości klatek (1080/60p). Aparat rejestruje filmy w jakości Full HD z szybkością 60 kl./s i kinowym efektom małej głębi ostrości. Technologia Dual Pixel CMOS AF utrzymuje ostrość obiektu podczas zmiany położenia aparatu, a wbudowana 5-osiowa stabilizacja cyfrowa odpowiada za stabilność nagrań.

Canon EOS 77D wyposażony został w odchylany wyświetlacz LCD 3" (proporcje obrazu 3:2, około 1,04 mln punktów sRGB) i pokrętło sterowania, umożliwiające wygodną obsługę sprzętu. Do innych nowoczesnych funkcji modelu należą Wi-Fi oraz Bluetooth. Urządzenie zasila akumulator litowo-jonowy LP-E17. Jego żywotność przy trybie Live View jest szacowana na około 230 zdjęć, przy normalnym użytkowaniu - na około 550 zdjęć.

Jaka lustrzanka do 4000 złotych?

Canon EOS 80D

Canon EOS 80D to lustrzanka z matrycą CMOS 24,20 Mpix oraz procesorem obrazu DIGIC 6. System AF z 45 krzyżowymi dla przysłony f/5.6 oraz 27 punktami dla f/8 (w tym 9 krzyżowych) oferuje wolność wyboru punktu lub obszaru AF zgodnie z kompozycją oraz wyższą precyzję i kontrolę nad szerszymi obszarami ostrości, co zapewnia niesamowite rezultaty niezależnie umiejscowienia obiektu w kadrze. Zwraca uwagę możliwość wykonania zdjęć seryjnych rzędu 7 kl./s i konfigurowalne elementy sterujące. 7560-pikselowy czujnik pomiarowy RGB+IR wykrywa zarówno światło widzialne, jak i podczerwone, gwarantuje stałą i precyzyjną ekspozycję w wielu różnych sytuacjach. Szeroki zakres czułości ISO 100–16000 (H: 25600) ogranicza potrzebę korzystania z lampy błyskowej i pozwala stosować krótsze czasy naświetlania, umożliwia rejestrowanie naturalnie wyglądających, nastrojowych zdjęć przy słabym oświetleniu. Filmy nagrywane są w rozdzielczości Full HD 50p.

Canon EOS 80D ma odchylany (ok. Około 170° ) ekran dotykowy TFT Clear View II o przekątnej 7,7 cm (3 cale), pokazujący format obrazu 3:2. Ma powłokę antyrefleksyjną, która dodatkowo chroni go przed zabrudzeniami. Akumulator litowo-jonowy LP-E6N powinien umożliwić wykonanie co najmniej 850 zdjęć.

Nikon D610

Nikon D610 to lustrzanka cyfrowa, która korzysta z najnowocześniejszych technologii firmy Nikon. Korzysta z matrycy o rozdzielczości 24,3 megapikseli w formacie FX, która ma zapewniać realistyczną ostrość i żywe kolory zdjęć, za co odpowiada procesor przetwarzania obrazu EXPEED 3 z 14-bitową konwersją analogowo-cyfrową i 16-bitowym przetwarzaniem obrazu. Dynamiczne sceny można rejestrować z prędkością sześciu klatek na sekundę, a nowa technologia cichego wyzwalania migawki w trybie zdjęć seryjnych opracowana przez firmę Nikon pozwala na bezgłośne wykonywanie fotografii. Aparat D610 jest w pełni odporny na złe warunki pogodowe, dlatego można go zabrać wszędzie. Z kolei dzięki mobilnemu adapterowi bezprzewodowemu firmy Nikon możliwe jest przesyłanie wykonanych zdjęć na smartfony i tablety. Dzięki zakresowi czułości ISO od 100 do 6400 - z możliwością manualnego zwiększenia do odpowiednika 25 600 - można zrobić bardzo szczegółowe zdjęcia o niewielkim poziomie szumów, nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby nagrywać również firmy w rozdzielczości Full HD (1080p) z prędkościami 30p, 25p i 24p w formatach FX i DX.

Nikon D610 cechuje niezwykle czuły autofokus: dzięki 39-polowemu systemowi AF Multi-CAM4800 umożliwia bardzo wyraźne odwzorowanie obiektów. Warta uwagi cechą jest system rozpoznawania scenerii: matryca aparatu oraz 2016-pikselowy czujnik pomiaru ekspozycji RGB dostarczają dokładnych danych do systemu rozpoznawania scenerii, który optymalizuje ustawienia ekspozycji, autofokusa i balansu bieli tuż przed wyzwoleniem migawki. Ciekawie rozwiązana jest funkcja zdjęć poklatkowych: wykonywanie odbywa się za pomocą prostych opcji menu, bez potrzeby dokonywania złożonych obliczeń i edycji. Tryb fotografowania z interwalometrem pozwala na wyzwalanie migawki zgodnie z ustalonym interwałem. Aparat wyposażono w wyświetlacz LCD VGA o przekątnej 8 cm (3,2 cala) i rozdzielczości 921 000 punktów z automatycznym sterowaniem jasności.

Pentax KP

Pentax KP jest wyposażony w matrycę nowej generacji APS-C CMOS z rozdzielczością ponad 24 megapikseli (efektywnych ), co powinno gwarantować wysoką jakość zdjęć. Pozbawiona filtra AA matryca zapewnia ostre i szczegółowe odwzorowanie obrazu, a w połączeniu z nową generacją procesora PRIME IV umożliwia wykorzystanie w pełni rozdzielczości efektywnych megapikseli. Pentax KP pozwala na wykonywanie zdjęć w czułości aż do ISO 819200. Model KP posiada kompaktowe i smukłe body, dzięki czemu aparat jest poręczny a fotograf staje się bardziej mobilny. Na korpusie nowego Pentaxa znajdziemy trzy pokrętła funkcyjne w tym jedno, umieszczone pionowo na przedniej części body. Filmy można zapisywać w rozdzielczości Full HD.

Pentax KP posiada zaawansowany mechanizm redukcji drgań SR II, z 5-osiową stabilizacją obrazu w 5 krokach. Dodatkową zaletą wspomagającą wygodę pracy są wymienne chwyty, dostępne w 3 różnych rozmiarach (S,M,L). By zapobiec dostaniu się do wnętrza aparatu wody i kurzu, aparat został wyposażony w 67 uszczelek chroniących przyciski, pokrętła i złącza zewnętrzne. Jest odporny na pył, zachlapania oraz mróz do -10 °C. 3-calowy wyświetlacz LCD korzysta z mechanizmu pochylania, co pozwala na fotografowanie z różniej perspektywy. Poza oryginalnym systemem Air-gapless, stosowanym w celu eliminacji odbić wewnętrznych, pokrycie z hartowanego szkła zapewnia doskonałą widoczność nawet w słoneczne dni, a jednocześnie chroni go przed zarysowaniem.

Jaka lustrzanka do 5000 złotych?

Nikon D7500

Nikon D7500 to lustrzanka z matrycą CMOS w formacie DX o rozdzielczości 20,9 mln pikseli, szybkim procesorem przetwarzania obrazu EXPEED 5 oraz czujnik pomiaru światła RGB ze 180 tys. pikseli. Rejestruje wyraźne zdjęcia o wysokiej rozdzielczości (5568 x 3712 pikseli) i płynnych przejściach tonalnych. Cechuje się ponadto bardzo dokładnym rozpoznawaniem obiektów i doskonałą jakością obrazu przy wysokiej czułości ISO. Zastosowany w tym aparacie system Picture Control ułatwia nadawanie własnego stylu twórczego rejestrowanym zdjęciom i filmom. Drobny szum został znacznie zredukowany i nawet przycięte zdjęcia zrobione z wysoką czułością ISO zachowują swoją jakość. Dzięki ustawieniu Hi 5 można fotografować z niewiarygodnym poziomem czułości stanowiącym odpowiednik ISO 1640000, by w pełni wykorzystać całe dostępne światło. 51-polowy AF odpowiada za ustawienie ostrości na wskazanym obiekcie. System zawiera 15 środkowych czujników krzyżowych i zachowuje precyzję działania aż do poziomu -3 EV. Dzięki temu można wykonywać zdjęcia nocne o doskonałej ostrości bez dodatkowego źródła światła. Jakość materiału wideo to 4K/UHD. Filmy można optymalizować pod kątem urządzeń inteligentnych, nagrywając je w formatach MP4 i AAC. Autorski mechanizm elektronicznej redukcji drgań znacząco zmniejsza wpływ drgania aparatu na filmy nagrywane z ręki w jakości Full HD.

Nikon D7500 umożliwia rejestrowanie do 50 zdjęć z szybkością około 8 kl./s w skompresowanym, bezstratnym, 14-bitowym formacie RAW lub rejestrowanie do 100 dużych zdjęć JPEG Fine w jednej serii. Pełne śledzenie AF/AE podczas wykonywania zdjęć seryjnych zapewnia, że szybkość rejestracji nie jest osiągana kosztem precyzji obrazu. Aparat wyposażono w odchylany ekran LCD typu TFT o przekątnej 8 cm (3,2") - umożliwia obsługę AF i spustu migawki za pośrednictwem dotykowych elementów sterujących podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo. A wygodnie umieszczone pokrętło sterowania i wybierak wielofunkcyjny ułatwiają zmianę ustawień podczas fotografowania.

Canon EOS 6D

Sercem EOS 6D są: pełnoklatkowa matryca CMOS (20 MP) i zaawansowany procesor obrazu DIGIC 5+. Zapewniają one bardzo szczegółowe i wyraziste zdjęcia. Kolory są wiernie odwzorowywane, a gradacja tonalna jest płynna i naturalna. Czułość ISO obejmuje zakres od ISO 100 do ISO 25600 (można ją rozszerzyć do L:50, H1:51200, H2:102400), a 11-punkt. system autofokusa reaguje do -3 EV. Taka czułość pozwala fotografować w świetle księżyca. Jasny, pełnoklatkowy wizjer aparatu EOS 6D umożliwia intuicyjną pracę. Ekran LCD Clear View II (1,04 mln punktów, 7,6 cm - 3") ułatwia fotografowanie i filmowanie (Full HD) w trybie Live View. Tryb HDR pozwala rejestrować szczegóły w jasnych i ciemnych partiach obrazu i tworzyć - dzięki funkcji wielokrotnej ekspozycji - obrazy składane. Kompensacja ekspozycji (±5 stopni) i sekwencja AE (±3 stopnie) umożliwiają precyzyjną regulację ekspozycji.

Canon EOS 6D ma wbudowany moduł GPS, który ustala pozycję użytkownika i dodaje do każdego pliku zdjęcia geoznacznik z tą informacją. W trybie rejestratora GPS jest zapisywana trasa, która przemierza użytkownik - nawet po wyłączeniu aparatu. Drugi moduł odpowiada za Wi-fi. Zdalna obsługa pozwala rejestrować obraz z różnej perspektywy: wystarczy podłączyć aparat EOS 6D do komputera (PC, MAC) lub smartfona i sterować nim. Zdjęcia można przysyłać bezprzewodowo i udostępniać wybranym osobom. Aparat EOS 6D zasila akumulator litowo-jonowy LP-E6. Jak podaje producent, jedno ładowanie powinno wystarczyć na wykonania około 980 fotografii.

Sony Alpha A77 II

Sony Alpha A77 II to aparat wyposażony w 24,3-megapikselową matryca Exmor APS-C CMOS oraz procesor obrazu BIONZ X. Dzięki eliminacji odstępów między mikrosoczewkami na matrycy, łatwiejsze jest przechwytywanie światła i zapewniony szeroki zakres czułości: od ISO 100 (z możliwością rozszerzenia w dół do ISO 50) do ISO 25 600. Zmniejsza to również poziom szumów przy nagrywaniu filmów Full HD i wykonywaniu fotografii 4K. Zaawansowany system AF aparatu α77 II zawiera dużą liczbę czujników opartych na detekcji fazy (79, w tym 15 krzyżowych), co powinno umożliwiać niezawodne śledzenie ostrości nawet w czasie zdjęć seryjnych w tempie 12 kl./s. Technologia 4D FOCUS ma zapewniać doskonałe działanie systemu AF w czterech wymiarach. Jej powstanie to efekt połączenia takich rozwiązań, jak rozległa strefa pokryta czujnikami ostrości (2D: wysokość i szerokość), szybkie działanie systemu AF (3D: głębia) i lepsze przewidywanie ostrości (4D: czas). Opracowany przez Sony, zaawansowany algorytm nastawiania ostrości łączy szybkie działanie ze stabilnością. Dzięki analizie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym utrzymuje ostrość na wybranym obiekcie, nawet gdy w pobliżu pojawią się inne obiekty.

Sony Alpha A77 II wyposażono w stabilizator obrazu, który działa przy każdym ustawieniu ogniskowej i współpracuje z każdym obiektywem. Kiedy użytkownik wciśnie do połowy spust migawki, aby nastawić ostrość, aparat stabilizuje także obraz w wizjerze XGA OLED Tru-Finder. Umożliwia on dokładny podgląd końcowego obrazu, z uwzględnieniem korekt ekspozycji i innych ustawień. Wizjer pokrywa 100% kadru i cechuje się szerokim, wynoszącym 33° kątem widzenia. Dodatkowa zaleta to odchylany na 3 sposoby ekran LCD o rozdzielczości 1,228 mln punktów. Technologia WhiteMagic niemal dwukrotnie zwiększa jasność obrazu, dzięki czemu na ekranie widać każdy szczegół sceny.

Jaka lustrzanka do 8000 złotych?

Canon EOS 90D

Canon EOS 90D to lustrzanka umożliwiająca rejestrowanie filmów w jakości 4K, a także materiałów wideo z prędkością do 120p w trybie Full HD. Powstała z myślą o dynamicznych, sportowych ujęciach, dlatego potrafi zarejestrować aż 10 klatek na sekundę ze śledzeniem AF. W trybie Live View prędkość ta dochodzi nawet do 11 kl/s. Matryca w popularnym rozmiarze APS-C umożliwia wykonywanie zdjęć o rozdzielczości 32,5 Mpix i zapewnia obiektywowi 1,6-raza większy zasięg niż w przypadku aparatów z matrycą pełnoklatkową. Wspiera ją wydajny procesor DIGIC 8, a także przydatne narzędzia, takie jak: cyfrowa stabilizacja obrazu czy korekcja dyfrakcji. Wysoka czułość ISO (do ISO 25 600) pozwala na krótki czas naświetlania - na poziomie 1/8000 s. 45 krzyżowych punktów AF współpracuje z czujnikiem ekspozycji RGB+IR o rozdzielczości 220 000 pikseli, co zapewnia wyjątkową czułość i rozpoznawanie obiektów nawet przy słabym oświetleniu.

EOS 90D jest wyposażony w jasny wizjer optyczny o pokryciu ok. 100%, który umożliwia obserwowanie wydarzeń i ułatwia śledzenie szybko poruszających się obiektów, takich jak ptaki podczas lotu. Inteligentny wyświetlacz z możliwością dostosowania wyświetla najważniejsze informacje o obrazie, a odchylany ekran dotykowy aparatu EOS 90D zapewnia wygodę fotografowania pod różnymi kątami. Wystarczy jedno dotknięcie, aby ustawić ostrość i wykonać zdjęcie. Wbudowane technologie Bluetooth i Wi-Fi sprawiają, że EOS 90D współpracuje z inteligentnymi urządzeniami korzystającymi z aplikacji Canon Camera Connect. urządzenie zasila bateria LP-E6N. W pełni naładowana powinna umożliwić wykonania ponad 950 zdjęć w wysokiej rozdzielczości.

Pentax K-1 Mark II

Pentax K-1 Mark II wyposażony został w matrycę w formacie 24x36 mm o rozdzielczości ponad 36 mln pikseli. Pozbawiona jest filtra AA (antyaliasingowego), co ma zapewniać bardziej szczegółowe zdjęcia. Zastępuje go symulator filtra AA, działający w oparciu o mikroskopijne drgania matrycy. To rozwiązanie jest tak samo efektywne jak tradycyjny filtr, a dodatkowo umożliwia ustawienie stopnia redukcji lub całkowite wyłączenie tej funkcji. W połączeniu z 14-bitowym systemem zapisu obrazu, Pentax K-1 Mark II pozwala uzyskać obraz o płynnej gradacji i charakteryzujący się bogatą kolorystyką oraz wiernym odwzorowaniem barw. Zastosowany w PENTAX K-1 Mark II procesor PRIME IV efektywnie usuwa szumy, oferuje także funkcje Fine Sharpness i Extra Sharpness, co pozwala oddać kontury obiektu w bardziej naturalny sposób i ma skutecznie kompensować zniekształcenia, winietowanie czy aberrację chromatyczną.

Pentax K-1 Mark II oferuje tryb Dynamic Pixel Shift Resolution - technologię, która niweluje niewielkie drgania podczas fotografowania z ręki. Aparat dokładnie analizuje cztery przechwycone obrazy, wykrywa i eliminuje poruszone elementy przed zsyntetyzowaniem ich w jeden obraz o wysokiej rozdzielczości. Połączenie tego trybu z mechanizmem SR aparatu daje użytkownikowi możliwość wykonywania nieporuszonych obrazów nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach lub bez użycia statywu. Mechanizm redukcji drgań zastosowany w PENTAX K-1 Mark II został dostosowany w taki sposób, by zapewnić optymalną kompensację dla wszystkich obiektywów wykorzystywanych do fotografowania bez użycia statywu - z ręki. Pięcioosiowy system SR II (Shake Reduction II) pozwala na wydajniejszą minimalizację efektu drgań wywołanych przechylaniem aparatu (dotyczy głównie fotografii makro) i tych, które powstały podczas realizacji ujęć i skuteczniej niż w przypadku gdy stabilizacja znajduje się w obiektywie. Kompensuje drgania na poziomie 5. kroków wartości ekspozycji. Nawet podczas wykonywania zdjęć panoramicznych, system wykrywa automatycznie położenie aparatu i kontroluje drgania powstałe podczas ujęć.

Nikon D500

W aparacie Nikon D500 została zastosowana matryca CMOS formatu DX o rozdzielczości 20,9 megapiksela oraz czujnik pomiaru ekspozycji RGB o rozdzielczości 180 tys. pikseli. Dzięki zastosowaniu 153 pól AF (w tym 99 pól krzyżowych) zapewnione jest duże pokrycie, odpowiadające niemal całej szerokości kadru. Czułość autofokusa wynosi od -4 EV w przypadku pola centralnego i -3 EV (ISO 100, 20°C) w przypadku pozostałych pól. W trybie Ciągły AF można konfigurować pokrycie kadru przez pola AF w liczbie 153, 72 i 25. Wszystkie 153 pola AF działają z obiektywami AF NIKKOR z otworem względnym f/5,6 i jaśniejszymi, a 15 centralnych pól AF działa z obiektywami o otworze względnym f/8. D500 umożliwia fotografowanie z szybkością do 10 kl./s z funkcją śledzenia AE/AF lub z podniesionym lustrem. Dzięki bardzo szerokiemu zakresowi czułości ISO zapewnia on niedostępne wcześniej możliwości fotografowania w słabo oświetlonych miejscach i świetnie radzi sobie z jasnymi obszarami kadrów. Opracowany przez firmę Nikon nowy procesor przetwarzania obrazu EXPEED 5 sprawia, że w standardowym zakresie czułości – od ISO 100 do ISO 51200 – jakość zdjęć jest bardzo wysoka. Drobny szum został znacznie zredukowany i nawet przycięte zdjęcia zrobione z wysokimi czułościami ISO powinny zachować swoją jakość.

Nikon D500 pozwala tworzyć filmy w rozdzielczości 4K/UHD (3840 x 2160 pikseli) - mogą być nagrywane przez maksymalnie 29 minut i 59 sekund z szybkością 30p/25p/24p i zachowaniem natywnych proporcji w celu uzyskania najwyższej jakości obrazu. Filmy w rozdzielczości Full HD (1080p) można rejestrować z szybkością maksymalną 50p/60p w wielu formatach kadrowania, w tym w natywnym formacie Full HD. Podczas filmowania w trybie M czułość dla wszystkich rozdzielczości wideo i trybów przycięcia można ustawiać od ISO 100 aż do ustawienia Hi 5. W trybie automatycznego doboru czułości ISO dostępne są wartości od ISO 200 aż do Hi 5. Istnieje również możliwość określenia maksymalnych wartości ISO, jakie mogą zostać wybrane. Dzięki odchylanemu monitorowi dotykowemu LCD o przekątnej 8,0 cm (3,2 cala) i rozdzielczości 2,36 mln punktów, ułatwione jest wykonywanie zdjęć z góry lub z dołu.