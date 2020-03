Spis treści

Wybór odpowiedniego aparatu nie należy do najłatwiejszych zadań, a rynek fotograficzny, który stale się poszerza, wcale tego nie ułatwia. Producenci na bieżąco oferują ogromną liczbę sprzętów przeznaczonych zarówno dla zawodowców, jak amatorów. Do najpopularniejszych typów aparatów możemy zaliczyć tzw. kompakty, lustrzanki oraz bezlusterkowce. Różnią się przede wszystkim budową oraz względami technologicznymi. Mimo rosnącej popularności tych ostatnich, to lustrzanki nadal należą do grupy najczęściej kupowanych aparatów. Postanowiliśmy wybrać spośród nich te modele, które najlepiej sprawdzą się w rękach amatorów. Zanim jednak przejdziemy do zestawienia, spróbujemy wskazać na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu pierwszej lustrzanki.

Niska cena

Jednym z głównych czynników, który należy wziąć pod uwagę jest cena aparatu fotograficznego. Obecnie, bez problemu możemy kupić dobrej jakości lustrzankę, nie przekraczając 3000 zł. Szczególnie jeśli mówimy o zakupie samego korpusu aparatu, bez obiektywu. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej cenie znajdziemy również gotowe zestawy. Przy zakupie pierwszej lustrzanki nie warto przepłacać za ulepszenia oraz dodatkowe funkcje, które wiążą się z bardziej zaawansowanym użytkowaniem aparatu i mogą okazać się zbędne dla początkującego fotografa, a nawet powodować zniechęcenie do dalszej pracy.

Znana marka

Kolejną ważną decyzją jest wybór marki aparatu fotograficznego. W tym momencie do najpopularniejszych i dominujących producentów lustrzanek należą Nikon oraz Canon. Wymienione marki cieszą się dużą popularnością oraz uznaniem zarówno wśród amatorów, jak zawodowców. Warto jednak zapoznać się z ofertami pozostałych firm, które również produkują dobrej jakości lustrzanki. Należą do nich Sony oraz Pentax. Pamiętajmy, że wybór rozpoznawalnej marki wiąże się przede wszystkim z lepszą gwarancją, dostępnością części zamiennych oraz obiektywów.

Dobra jakość

Najistotniejsze będą jednak poszczególne parametry lustrzanki, które zadecydują o jakości wykonywanych zdjęć. Jednym z najważniejszych elementów aparatu fotograficznego jest jego matryca, czyli światłoczuły element, który umożliwia rejestrowanie obrazu. Wielkość oraz rodzaj matrycy w dużej mierze decyduje o jakości wykonywanych zdjęć. Najczęściej w lustrzankach stosuje się matrycę typu APS-C, której przekątna wynosi 1,8 cala. Im większa matryca, tym lepsze efekty jesteśmy w stanie uzyskać. Wpływa na to również rozdzielczość, czyli kolejny istotny parametr, który oznacza liczbę fotoczułych komórek matrycy. Wyższa wartość tzw. megapikseli (Mpx) pozwala uchwycić więcej detali na obrazie. Jest to szczególnie istotne w przypadku przenoszenia zdjęć na większe formaty (np. plakaty czy bilboardy).

Istnieje jeszcze jeden ważny parametr, który także związany jest z matrycą. Chodzi o ISO, czyli zakres czułości matrycy na światło. Im będzie on większy, tym lepsze efekty uzyskamy w słabym oświetleniu. Wysokie ISO umożliwia robienie zdjęć w ciemnych pomieszczeniach lub po zmroku. Musimy jednak wiedzieć, że wyższy zakres czułości prowadzi do powstawania tzw. szumów, co objawia się ziarnistością widoczną na zdjęciu lub nagraniu.

Należy również zwrócić uwagę na stabilizację obrazu, która pozwala wykonywać ostre zdjęcia, nawet w słabych warunkach. Może być zamontowana w korpusie aparatu (matrycowa stabilizacja obrazu) lub w obiektywie (optyczna stabilizacja obrazu). Oba systemy działają podobnie, lecz warto wiedzieć, że stabilizacja umieszczona w korpusie aparatu będzie działała niemal z każdym podłączonym do niego obiektywem. Warto wziąć to pod uwagę, szczególnie jeśli decydujemy się na zakup samego body.

Istotne są także cechy zewnętrzne aparatu, który planujemy kupić. Zwróćmy uwagę na rozmiar oraz wagę sprzętu (miejmy świadomość, że wzrośnie ona po podłączeniu odpowiedniego obiektywu). Warto zadbać także o jakość materiału, z którego wykonana jest obudowa aparatu – ważne, aby była odporna na czynniki mechaniczne. Sprawdźmy również wyposażenie danej lustrzanki, m.in.: wyświetlacz, wizjer, lampę błyskową czy złącza, a także tryby oraz funkcje, które posiada dany model aparatu.

W poniższym zestawieniu znalazły się lustrzanki, których obecna cena nie przekracza 3000 zł, a ich poszczególne parametry oraz funkcje powinny zadowolić każdego, kto dopiero rozpoczyna fotografować. W większości przypadków powyższa kwota odnosi się do body aparatu wraz z dołączonym obiektywem kitowym.

Canon EOS 250D

Canon EOS 2000D

Nikon D5600

Pentax K-70

Sony A68