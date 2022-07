Spis treści

Myszka gamingowa - jakie powinna mieć cechy?

Obojętnie od tego, czy grasz w shooter fpp czy też kierujesz oddziałami w grze RTS, dobrze dopasowana myszka to połowa sukcesu. Co odróżnia myszkę gamingową od zwykłej? Tutaj każdy producent stara się przekonać do siebie graczy, oferując różną ilość dodatkowych przycisków i klawiszy do samodzielnego zdefiniowana, jednak wszystkie modele łączą dwie ważne cechy - ergonomia i błyskawiczny czas reakcji. Dobrze dopasowany kształt sprawi, że będzie można oddawać się cyfrowej zabawie przez długie godziny i nie czuć zmęczenia dłoni. Jeśli chodzi o czas reakcji, tutaj ważne jest, aby dany model miał możliwość zmiany ustawień DPI (dots per inch - punkty na cal), czyli szybkości przesuwania. Im jest ona większa podczas zabawy, tym lepiej. Myszka dla gracza powinna mieć 1600 - 2000 dpi, podczas gdy do pracy biurowej starczy 800 - 1000 dpi. Można znaleźć myszki oferujące znacznie większe wartości niż 2000 dpi, jednak są one bardzo niepraktyczne i utrudniają kontrolę. W tytułach wymagających precyzji spokojnie wystarczy 1600 dpi. Wygodną zmianę dpi "w locie" powinien umożliwiać specjalny przycisk na obudowie.

Trzecia ważna, a zarazem wspólna cecha wszystkich myszek dla graczy, to żywotność - muszą wytrzymywać setki kliknięć w ciągu każdej godziny bez najmniejszego odczuwalnego zużycia. Tym bardziej, że kosztują znacznie więcej niż zwykłe myszki, dlatego też można - a nawet trzeba - wymagać od nich wielu miesięcy perfekcyjnego działania podczas najbardziej intensywnych rozgrywek.

Myszki gamingowe 2022

W poniższym zestawieniu prezentujemy myszki, które są najrozsądniejszymi propozycjami dla graczy w 2022 roku. Oczywiście nie da się ustalić jednego, najlepszego modelu dla wszystkich - większość prezentowanych myszek dedykowanych jest graczom praworęcznym, tylko nieliczne umożliwiają ustawienie funkcji pod kątem osób leworęcznych. Nie wszystkim może też pasować rozstawienie przycisków w danej myszce, jednak ich wybór jest na tyle duży, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas wybierania należy również uwzględnić ulubiony gatunek - miłośnicy gier MMO z pewnością będą zainteresowani myszkami mającymi nawet kilkanaście dodatkowych przycisków, do których można przypisać konkretne akcje postaci w grze.

Myszka bezprzewodowa czy przewodowa?

Kolejna kwestia to wybór, czy myszka ma być przewodowa, czy bezprzewodowa? Tutaj polecamy raczej przewodowe, ponieważ ich wybór jest znacznie większy, a ponadto jeśli grasz naprawdę intensywnie, szybko zużyjesz baterie w modelu bezprzewodowym. Inna kwestia to lagi, które od czasu do czasu przydarzają się osobom używającym myszek bez kabli. W przypadku przewodu nic nie zakłóci transmisji danych.

SteelSeries Rival 3

Znakomita myszka gamingowa w atrakcyjnej cenie. Znajdziecie ją w sklepie RTV Euro AGD jedynie za 129,99 zł - KLIKNIJ i KUP. Markę SteelSeries zna niemal każdy gracz. Od lat dostarcza ona jedne z najciekawszy gamingowych produktów na rynku. Również w kategorii myszek dla graczy SteelSeries radzi sobie znakomicie. Niezwykle popularna seria - Rival, doczekała się swojego kolejnego "dziecka" w postaci modelu SteelSeries Rival 3. Jak przystało na sprzęt dla graczy SteelSeries Rival 3 może pochwalić się ergonomiczną konstrukcją, do budowy której użyto wysokiej jakości materiały. Urządzenie jest przy tym niezwykle lekkie (zaledwie 77 gramów), co sprawia, że nawet najdłuższa sesja nie powinna być dla nas męcząca. "Sercem" muszki jest sensor optyczny TrueMove Core (z maksymalnym DPI 8500), który powstał przy współpracy z doświadczoną w tej dziedzinie firmą PixArt. Dodatkowo, możemy liczyć na mechaniczne przełączniki przycisków, które wytrzymają nawet 60 milionów kliknięć. Do dyspozycji użytkownika oddano 6 programowalnych przycisków (w tym dwa umieszczone na lewym boku myszki). N... N... SteelSeries Rival 3 - pełna recenzja »

Genesis Xenon 770

Genesis Xenon 770 to - zdaniem producenta - myszka mająca spełnić potrzeby najbardziej wymagających graczy. Czy tak jest faktycznie?

Genesis Xenon 770 to myszka gamingowa, która ma hybrydową konstrukcję. W zestawie otrzymuje się dwa dodatkowe boki i zestaw ślizgaczy. W zależności od preferencji gracza, bok może mieć klasyczne trzy przyciski lub dziewięć ponumerowanych - po trzy w rzędzie. Pozwala to na dopasowanie myszki do gry, np. przy MMO numerowane sprawdzą się lepiej, niż przy zwykłym FPS-ie. Przyciski można programować, przypisując im funkcje i makra. Są one zapisywane w pamięci urządzenia, dzięki czemu można je podpinać do różnych komputerów oraz laptopów i zawsze spodziewać takich samych efektów. Montaż boków jest beznarzędziowy i szybki - trzymane są za pomocą magnesów. Dlatego nikt nie powinien mieć problemów z dopasowaniem myszki do wybranego tytułu.

Myszka Xenon 770 została wyposażona w sensor optyczny PAW3327, a w locie możemy zmienić ustawienie poziomu czułości pomiędzy 200 a 10200 DPI. Zastosowano tu przełączniki Huano, których żywotność ocenia się na 20 milionów kliknięć. W tylnej części myszki znajduje się podświetlenie RGB - można je konfigurować za pomocą aplikacji. Minusem jest fakt, że znajduje się ono również pod kółkiem i rzutuje na obiekty znajdujące się przed myszką, jak ściana czy obudowa komputera. Długość kabla to 180 cm, a za mobilność urządzenia odpowiadają teflonowe ślizgacze.

Podsumowując: Genesis Xenon 770 to solidna myszka gamingowa, która za przystępną cenę oferuje szerokie możliwości. Zdecydowanie warta zakupu.

Razer DeathAdder V2 Mini

„Mały, ale wariat”.

Myszki z serii Razer DeathAddler to jedne z najpopularniejszych na świecie. Nic w tym dziwnego, wszak charakteryzują się one wysoką jakością wykonania, znakomitymi osiągami i imponującą specyfikacją techniczną. DeathAdder V2 Mini to najmniejsze urządzenie nie tylko w tej konkretnej serii, ale również w portfolio marki Razer. Pod wieloma względami jest to wierna kopia „większego brata” - DeathAdder V2, skierowana jednak do osób o nieco mniejszych dłoniach.

Razer DeathAdder V2 Mini wyposażono w czujnik optyczny z maksymalnym DPI na poziomie 8500. Do tego możemy liczyć na: sześć programowalnych przycisków – w tym dwa boczne po lewej stronie obudowy i jeden obok rolki, elastyczny, nieplączący się kabel SpeedFlex oraz delikatne, personalizowane podświetlenie.

W myszce nie zabrakło również wbudowanej pamięci, pozwala na zapisywanie profili użytkowników, w których możesz określić m.in. preferowaną czułość myszki czy konfigurację przycisków.

Jak przystało na produkt firmy Razer, całość wykonano w wysokiej jakości materiałów. DeathAdder V2 Mini pewnie leży w dłoni, a dostęp do wszystkich klawiszy jest niezwykle wygodny. Należy również dodać, że myszka ta jest niezwykle lekka – jej waga wynosi zaledwie 62 g. W pudełku z urządzeniem znajdziecie również specjalne antypoślizgowe naklejki, które (wedle własnych preferencji) możecie umieścić na bokach myszki i dwóch głównych przyciskach.

Razer DeathAdder V2 Mini to znakomity wybór dla graczy, którzy poszukują precyzyjnej i wygodnej myszki, a większe modele nie pozwalają im na rozgrywkę w pełnym komforcie.

Aktualne ceny w sklepach Razer DeathAdder V2 Mini – przewodowa mysz gamingowa z antypoślizgową... ~234 zł

Glorious PC Gaming Race Model O

Glorious PC Gaming Race Model O jest myszką skonstruowaną z myślą o graczach. Co może im zaoferować?

Glorious PC Gaming Race Model O to myszka dla graczy z bardzo czułym sensorem - oferuje DPI od 400 do 12000 z możliwością zmiany co 100. W locie możemy przełączać pomiędzy 400, 800, 1600 a 3200 DPI. Umożliwia to optymalne dostosowanie do potrzeb użytkowników. Zwraca uwagę sama konstrukcja - powłoka jest pokryta otworami przypominającymi plaster miodu (tzw. "Honeycomb"), których nie czuje się pod palcami, a zapewniają wentylację. Lekki, elastyczny kabel pleciony ma długość 200 cm, dzięki czemu czuje się swobodę podczas operowania myszką. Model O wyposażono w sześć przycisków, w tym pięć programowalnych. Ponieważ myszka jest przeznaczona dla osób praworęcznych, są one umieszczone z lewej strony. Oba boki są starannie wyprofilowane.

Myszka Glorious PC Gaming Race Model O ma na spodzie cztery ślizgacze G-Skates. Są one wykonane z teflonu PTFE z zaokrąglonymi krawędziami. Mamy tam też diodę, której barwa różni się w zależności od wybranego DPI. Zarówno podświetlenie myszki, jak i funkcje klawiszy ustawia się za pomocą przeznaczonej do tego aplikacji producenta. Umożliwia ona tworzenie niezależnych profili, dzięki czemu można przygotować sobie ich zestaw dla różnych produkcji. Wypada dodać, że myszka Glorious waży zaledwie 67 gramów, co w połączeniu z lekkim przewodem daje czasem wrażenie korzystania z myszki bezprzewodowej.

Podsumowując: Glorious PC Gaming Race Model O to świetny model dla graczy, oferujący solidne wykonanie, mnóstwo praktycznych funkcji oraz ciekawą estetykę. Zdecydowanie warto ją nabyć!

Corsair Ironclaw RGB Wireless

Corsair Ironclaw RGB Wireless to myszka bezprzewodowa, która oferuje aż 10 programowalnych przycisków. Jakimi jeszcze zaletami może zainteresować użytkownika?

Corsair Ironclaw RGB Wireless to bezprzewodowa myszka gamingowa. W ofercie producenta znajduje się także wersja przewodowa - Corsair Ironclaw. Jej konstrukcja została wykonana w taki sposób, aby kształt był w pełni ergonomiczny i nawet dłuższe sesje nie wywoływały uczucia zmęczenia dłoni. Łączność bezprzewodowa może odbywać się za pomocą specjalnego, niewielkiego adaptera lub przy wykorzystaniu modułu Bluetooth. Co warto podkreślić - dołączono do niej także kabel długości 180 cm, co pozwala na zmienienie jej w każdej chwili w myszkę przewodową. Ironclaw wyposażono w dziesięć programowalnych przycisków - można zapisywać je w pamięci urządzenia i mieć zawsze pod ręką. Za pomocą dedykowanego oprogramowania możliwa jest także regulacja wszystkich stref podświetlenia RGB - czyli obudowy oraz logo.

Corsair Ironclaw RGB Wireless to myszka dla graczy z sensorem optycznym PMW3391. Zwraca uwagę olbrzymi zakres DPI - maksymalny to 18000, a użytkownik może regulować go z dokładnością do 1 DPI! Jak podaje sam producent - jest to jeden z najbardziej zaawansowanych czujników w historii jego produktów. Wartości DPI pokazywane są przez trzy podświetlane paski z boku - ich barwa różni się w zależności od wybranej wartości. Dzięki temu podczas gry zawsze wiesz, z jakiego profilu korzystasz. Myszka korzysta z przycisków Omron, których żywotność szacowana jest na 50 mln kliknięć. Wbudowany akumulator powinien zapewnić urządzeniu zasilania na 50 godzin intensywnej pracy. Nie jest to akurat za dużo i stanowi w sumie jedyny minus tego modelu.

Podsumowując: Corsair Ironclaw RGB Wireless to bardzo udana pozycja bezprzewodowa dla graczy. Warto ja nabyć!

Aktualne ceny w sklepach Corsair Elgato Ironclaw Wireless RGB, ładowalna optyczna mysz do gier z... ~390 zł

Logitech G Pro Wireless

Logitech G Pro Wireless to przeznaczona dla graczy myszka z programowalnymi klawiszami. Jakie są jej zalety?

Logitech G Pro Wireless to mysz bezprzewodowa dla graczy. W celu nawiązania połączenia z komputerem korzysta z autorskiej technologii łączności Lightspeed, co ma niwelować wszelkie problemy związane z opóźnieniami - responsywność powinna wynosić 1ms. Myszka została wykonana z solidnego tworzywa sztucznego, a jej masa wynosi zaledwie 80g. Zastosowano w niej czujnik HERO 16K - jak podaje producent, zużywa on 10 razy mniej energii od innych, w tym powszechnie stosowanego PMW3366, co przekłada się na żywotność akumulatora - można używać go nawet 60 godzin bez konieczności ładowania. O stanie naładowania informują trzy diody na obudowie. Czujnik oferuje zakres DPI od 100 do 16000 DPI. Myszka Logitech to sześć w pełni programowalnych przycisków - przeznaczona do tego celu aplikacja pozwala także na personalizowanie podświetlenia RGB. Wbudowana pamięć daje możliwość stosowanie zapisanych ustawień niezależnie od tego, czy używa się myszki na swoim komputerze czy podłącza do innego.

Logitech G Pro Wireless korzysta z oryginalnej konstrukcji przycisków - lewa i prawa płytka korzystają z metalowych sprężyn, co ma pozytywny wpływ na siłę nacisku niezbędną do kliknięcia oraz ich precyzję. Na spodzie urządzenia znajduje się pięć ślizgaczy - trzy małe, jeden wokół soczewki sensora oraz jeden duży na przedzie. W praktyce sprawdza się to świetnie - myszka "chodzi" jak trzeba w każdej sytuacji.

Podsumowując: myszka Logitech jest urządzeniem godnym polecania każdemu graczowi. Jako jedyny minus można policzyć jej dość wysoką cenę - ale otrzymuje się za nią produkt najwyższej klasy.

Razer DeathAdder Elite

Razer DeathAdder Elite to myszka dedykowana graczom, ale z jej możliwości mogą korzystać wszyscy. A jakie daje?

Razer DeathAdder Elite to myszka gaminowa, której wygląd od razu rzuca się w oczy - ciemna, z eleganckim podświetleniem Chroma, które nie rzuca się w oczy, a jednak zaznacza wyraźnie swoją obecność. Gdy weźmiemy ją do ręki, zachwyca ergonomia - niezależnie od wielkości dłoni, leży ona na myszce wręcz perfekcyjnie, a powierzchnia urządzenia jest w dotyku bardzo przyjemna. Wyposażono ją w sensor optyczny 5G (PMW3389-T3QU) o rzeczywistej czułości aż 16 000 DPI (PMW3389-T3QU)! Dwa wygodne przyciski na grzbiecie pozwalają na wygodne ustawienie wartości DPI w każdej chwili. Mysz dla graczy firmy Razer posiada siedem w pełni programowalnych przycisków, dzięki czemu każdy będzie w stanie dopasować ją pod kątem swojego ulubionego tytułu. Pewnym nieprzemyślanym przez producenta rozwiązaniem było zostawienie szpary między wierzchnią częścią a bokiem urządzenia - bardzo szybko gromadzi się tam kurz i inne zanieczyszczenia.

Razer DeathAdder Elite wyposażono w fakturowane, gumowe boczne powierzchnie, które zapewniają stabilność myszy niezależnie od używanej podkładki. Klawisze z przełącznikami mechanicznymi posiadają - zdaniem producenta - wytrzymałość nawet do 50 milionów kliknięć. Kółko pokryte jest gumą z wypustkami, co ma za zadanie poprawić czucie. Wspomniane na początku podświetlenie Chroma można spersonalizować wedle swoich własnych upodobań. Jest w czym wybierać, bowiem można korzystać z imponującej liczby aż 16,8 miliona kolorów do wyboru! Do pełnego wykorzystania i personalizacji myszki niezbędne jest oprogramowanie Razer Synapse, dostarczane przez producenta. Pewnym minusem jest to, że aby je uruchomić, należy połączyć się z siecią i zalogować - na szczęście jest to operacja wymagana tylko za pierwszym razem.

Podsumowując: jeśli Razer DeathAdder Elite to nie najlepsza myszka gamingowa na rynku, to z pewnością ma miejsce na podium tego typu sprzętu. Ergonomiczna, oferująca szereg praktycznych rozwiązań i mnóstwo możliwości personalizacji, a także przeznaczona do intensywnej, długotrwałej eksploatacji. Polecamy nie tylko dla graczy!

Aktualne ceny w sklepach Razer DeathAdder Elite – mysz gamingowa ~266 zł

SteelSeries Sensei 310

SteelSeries Sensei 310 to myszka dla graczy pozwalająca na duża personalizację każdej funkcji. Czy warto ją nabyć?

SteelSeries Sensei 310 to mysz gamingowa. Została wykonana - włącznie z rolką - z przyjemnego w dotyku plastiku. Guma antypoślizgowa znajduje się na wewnętrznych bokach, dzięki czemu chwyt jest stabilny. Jednak należy zauważyć, że gabarytowo myszka jest mniejszych rozmiarów i dla kogoś, kto ma duże dłonie, może być niewygodna w obsłudze. Na plus należy jej policzyć fakt, że doskonale sprawdzi się dla osób prawo-, jak i leworęcznych. Wyposażono ją w bardzo czuły sensor optyczny, stworzony we współpracy z Pixart, TrueMove3, dzięki czemu rozdzielczość DPI można ustawiać od 3500 do 12000. Oczywiście nie zabrakło przycisku na grzbiecie, dzięki któremu można zmienić czułość myszki w locie. SteelSeries Sensei 310 umożliwia personalizację przycisków, jak również podświetlenia. W tym drugim przypadku jest to Prism RGB, dające do dyspozycji aż 16,8 mln kolorów oraz wiele predefiniowanych trybów podświetlania myszki, kółka i przycisków. Specjalnie dla graczy została dodana funkcja GameSense, podświetlenie odzwierciedli zdarzenia z gry, jak np. niski poziom życia czy amunicji.

Sensei 310 wyposażono w wewnętrzną pamięć, która umożliwia zapisanie wszystkich ustawień (od czułości sensora po podświetlenie) bezpośrednio w myszy. Do wszystkich operacji służy dostarczane przez producenta, darmowe oprogramowanie SteelSeries Engine. Znajdziemy w nim nie tylko opcje dla graczy, ale również dla każdego użytkownika - jak skróty systemowe, obsługa multimediów, a nawet uruchamianie konkretnej aplikacji wybranym przyciskiem. Nie ma również problemów ze stworzeniem kilku osobnych profili, co pozwoli na wydajne z niej korzystanie do różnych prac i działań. Ta myszka dla graczy doskonale sprawdza się na każdym podłożu poza szkłem. Jest bardzo lekka - waży zaledwie 92 gramy.

Podsumowując: SteelSeries Sensei 310 to doskonały zakup nie tylko dla gracza, ale również i zwykłego użytkownika komputera. Świetne parametry i duże opcji personalizacji sprawiają, że każdy będzie wręcz zachwycony jej eksploatacją.

Asus ROG Gladius II

Asus ROG Gladius II to myszka gaminowa z bardzo dobry sensorem. Co jeszcze?

Asus ROG Gladius II to optyczna myszka gaminowa z sensorem Pixart PMW3360, osiągającym maksymalną rozdzielczość 12000 DPI. W ustawieniu najbardziej odpowiedniej pomaga dedykowany przycisk, pozwalający zmieniać szybkość w locie. Konstrukcja myszki jest tak przemyślana, aby chwytać ją zarówno w tradycyjny sposób palm-grip z palcami w konfiguracji 1-2-2, jak i claw-grip oraz fingertip-grip. Dodatkowe przyciski umieszczone zostały po lewej stronie, a pod kciukiem przycisk DPI ułatwiający celowanie w grach fps. Przyciski główne mają lekki skos, co jest bardzo praktyczne, nadaje także myszce walorów estetycznych. Solidne tworzywo sztuczne, jakie zostało użyte do jej wykonania, jest podświetlone za pomocą technologii ASUS Aura RGB. Po zakupie myszki dostajemy sześć pre-konfigurowalnych profilów efektów świetlnych.

Asus ROG Gladius II korzysta z przycisków z przełącznikami Omron, które mają - zdaniem producenta - żywotność do 50 milionów kliknięć (a w zestawie dostajemy równiez zapasowe). Podobnie jak i inne myszki dla graczy, także ta posiada dedykowane, darmowe oprogramowanie do personalizacji ustawień - ROG Armoury. Dzięki niemu można dostosować efekty świetlne Aura RGB, wyregulować wydajność i wykonać kalibrację podkładki, spersonalizować przyciski, stworzyć swoje profile, itp. Aczkolwiek występują pewne wady w tym oprogramowaniu, które nieco psują radość z samodzielnej konfiguracji. Zaletą tej myszki dla graczy jest możliwość łatwego odpięcia kabla microUSB, co przyda się zwłaszcza e-sportowcom, którzy chcą mieć własnego gryzonia na turnieju czy podczas zawodów - transport myszki bez kabla znacznie ułatwia życie.

Podsumowując: Asus ROG Gladius II to bardzo dobry sprzęt, który nie zawiedzie. Jest niezwykle wygodny w codziennym użytkowaniu, a uniwersalność sprawia, że jest to nie tylko myszka dla graczy, ale każdego użytkownika komputera. W porównaniu z konkurencją ma jednak dość wysoką cenę, co jest zdecydowanie największym minusem tego urządzenia.

Corsair Glaive RGB

Corsair Glaive RGB to myszka mająca sensor o rozdzielczości aż 16 000 DPI. Czym jeszcze zaskakuje?

Corsair Glaive RGB to myszka gaminowa z dużymi możliwościami personalizacji. Zacznijmy od głównego elementu, czyli sensora optycznego - jest nim wysokiej jakości Pixart PMW3367, który oferuje maksymalną rozdzielczość wynoszącą aż 16 000 DPI! Najniższy możliwy do ustawienia poziom to 100 DPI.

Myszka nie tylko oryginalnie wygląda, ale ma przy tym ergonomiczny kształt. Jej grzbiet wykonano z twardego plastiku, na który nałożono cieniutką warstwę gumy - dzięki temu rozwiązaniu uchwyt jest pewien i w trakcie akcji nie zdarzy Ci się nieprzyjemnie zaskakujący poślizg. Przycisk zmiany rozdzielczości znalazł się tuż przy aluminiowej rolce (również pokrytej gumą), a z lewego boku znalazła podkładka na kciuk - jest ona wymienna, a ponieważ z myszką dostajemy cały zestaw wkładek, każdy znajdzie najlepszą dla siebie. Co do wyglądu myszki - poszczególne części urządzenia są wyraźnie rozgraniczone; pozytywnie wpływa to na jego estetykę. Po lewej stronie można wstawić także dwa dodatkowe przyciski, dzięki czemu zwiększasz swoje możliwości w każdej grze

Corsair Glaive RGB wyposażono w trzystrefowe podświetlenie oraz podświetlone logo na tylnej części. Oprogramowanie Corsair Utility Engine pozwala na wybór jednej z kilkunastu milionów barw dla każdej ze stref, dzięki czemu każdy ma szansę na skomponowanie własnej kolorystyki dla całej myszki! Wszystkie przełączniki OMRON są programowalne, a ich żywotność powinna wystarczyć na 50 milionów kliknięć. Na plus należy zaliczyć ich cichą pracę, a także możliwość wygodnego chwytania każdym z trzech sposobów, czyli palm, fingertip, claw. Jest ona dedykowana osobom praworęcznym.

Podsumowując: Corsair Glaive RGB to świetna myszka, chociaż na początku trzeba się do niej przyzwyczaić. Doskonale nadaje do dynamicznych gier typu FPS czy MOBA, ale jej możliwości można wykorzystać także w innych celach, np. przy korzystaniu programów graficznych. Choć jak na myszkę kosztuje sporo, jest to jednak inwestycja, która nikogo nie powinna zawieść!

Logitech G502 Proteus Spectrum RGB

Warta uwagi myszka dla graczy uznanego producenta peryferii komputerowych - firmy Logitech.

Model G502 Proteus Spectrum RGB wyposażono w czujnik optyczny PMW3366, który umożliwia osiągnięcie rozdzielczości do 12 000 dpi. Czujnik ten odpowiada m.in. za minimalizację przyśpieszenia myszki i umożliwia większą precyzję ruchów, a także takich czynności w grach, jak np. celowanie. Czułość można przełączać podczas zabawy, wybierając jedno z pięciu ustawień. Trzy diody LED pokazują, jaka jest aktualnie używana. G502 ma jedną z najlepszych ergonomii na rynku - doskonale leży w dłoni, nie ma też problemów z dosięgnięciem za pomocą kciuka obydwu przycisków bocznych. Model ten umożliwia zaprogramowanie poleceń i makr, przypisując je do 11 przycisków. Można zapisywać dowolną ilość profili, przystosowując myszkę do różnego rodzaju rozgrywek. Jej kółko ma dwa tryby przewijania - szybki i kliknięcia po kliknięciu.

Poza tymi wszystkimi cechami należy policzyć myszce jeszcze jeden plus - po prostu świetnie wygląda. Dodatkowo regulowane podświetlenie RGB umożliwia wybór z palety 16,8 milionów kolorów, a przy użyciu oprogramowania Logitech Gaming Software można także synchronizować wzory i efekty podświetlenia z innymi urządzeniami Logitech G. Jak podaje producent, główne mikroprzełączniki wytrzymują do 20 milionów kliknięć.