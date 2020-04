Spis treści

Skąd w ogóle biorą się blokady ne Netflixie? Serwis nakłada je z powodu producentów filmów i seriali - a konkretnie umów dystrybucyjnych, na mocy których treści są dostępne tylko w wybranych regionach świata. Przez długi czas odblokowanie ich było możliwe przez sieci VPN - ponieważ ruch przechodzi serwery ulokowane w różnych krajach, dla mechanizmów Netflixa osoba korzystająca z serwisu znajdowała się w miejscu, w którym dane treści były dostępne. Dlatego np. użytkownik z Warszawy był postrzegany jako mieszkaniec Nowego Jorku. Jednak od jakiegoś czasu Netflix korzysta z bardziej zaawansowanych mechanizmów, które - po wykryciu VPN - przerywają połączenie i niedopuszczają do treści. Są jednak takie sieci VPN, wśród których podobne problemy występują bardzo rzadko - lub w ogóle. Przedstawiamy je w poniższym rankingu, równocześnie zaznaczając, że Netflix cały czas działa nad likwidacją tych sposobów - a więc w każdej chwili może się to zmienić (ale oczywiście nie musi).

NordVPN

NordVPN to obecnie jedna z najbardziej uniwersalnych i godnych zaufania sieci VPN na rynku. Dysponuje kolosalną liczbą serwerów (w samej Ameryce Północnej ponad 2,2 tys., a w Europie ponad 2,6 tys.), gwarantuje szyfrowanie klasy wojskowej, a sieć została wyposażony w mechanizm zatrzymujący działanie aplikacji mogących doprowadzić do "zawalenia się" tunelu VPN, przez który przechodzi transfer. Kolejne zalety to prostota obsługi oraz wbudowane mechanizmy ochronne, zabezpieczające przed wirusami, malware, phishingiem i innymi zagrożeniami z sieci. Co warto podkreślić, NordVPN cały czas stosuje nowe rozwiązania, mające uchronić użytkownika przed cenzurą ze strony Netflixa.

NordVPN dostępny jest w planie miesięcznym (10,63 euro), rocznym (6,22 euro/m-c), dwuletnim (4,44 euro/m-c) lub najbardziej opłacalnym, trzyletnim - 3,10 euro/m-c. Wszystkie opcje znajdziesz na tej stronie.

CyberGhost

CyberGhost to sieć VPN, która chroni przed oprogramowaniem śledzącym ruch oraz blokuje różnego rodzaju mechanizmy śledzące inne aktywności. Zapewnia również ochronę w przypadku trafienia na strony ze złośliwymi elementami. Klient sieci cechuje dziecinnie prosta obsługa - wskazuje się rodzaj działania, a aplikacja samoczynnie dobiera najlepsze ustawienia pod jego kątem. Jedną z takich predefiniowanych funkcji jest streaming wideo - co obejmuje również Netflix. CyberGhost kładzie mocny nacisk na unikanie gromadzenia informacji o działaniach użytkownika, umożliwia także zmianę sposobu łączenia na HTTPS w przypadku wykrycia HTTP.

CyberGhost oferuje cztery plany. Miesięczny to 12,99 euro, roczny 5,99 euro/m-c, 2 lata za 3,69 euro/m-c, a także 3-letni za 2,64 euro/m-c. Możesz wybrać swój na tej stronie.

PureVPN

PureVPN reklamuje się jako najszybsza sieć VPN na świecie. Co nas interesuje, to Netflix i tu mamy perfekcyjne rozwiązanie - umożliwia dostęp do zasobów amerykańskiej wersji serwisu za pomocą jednego tylko kliknięcia! Gwarantuje pełną anonimowość zarówno przy streamingu, jak i innych aktywnościach online, a jednym z ciekawszych rozwiązań jest rozdzielone tunelowanie. Oznacza to, że część aktywności odbywa się w tunelu VPN, a pozostałe - normalnie, bez szyfrowania. Globalna sieć Pure VPN liczy sobie 2000 serwerów, można więc wybierać mnóstwo odmiennych lokalizacji.

Z tej oferty warto skorzystać także z tego względu, że w trakcie pandemii zaproponowano atrakcyjną ofertę - można przetestować Pure VPN przez 7 dni za jedyne 0,99 euro, zwiększono ilość urządzeń działających w ramach jednej subskrypcji z 5 do 10, a także umożliwiono użytkownikom premium na prezentowanie 12 bezpłatnych kont miesięcznych! Ceny prezentują się następująco: abonament miesięczny to 9,60 euro, plan 6-miesięczny za 6,99 euro na miesiąc oraz 7 dni za 0,99 euro, a potem 47% zniżki na miesiąc, czyli 5,16 euro! Wszystkie plany znajdziesz na tej stronie.

ExpressVPN

Jeśli interesuje Cię VPN do Netflixa, jednym z dobrych pomysłów jest ExpressVPN. Jak reklamuje swoją sieć producent, ukrywa ona skutecznie adres IP użytkownika i szyfruje jego dane, oferuje także serwery w 94 krajach świata, dzięki czemu można znaleźć najlepiej pasującą lokalizację do planowanych działań. W sytuacji, gdyby nastąpiło przerwanie VPN, ruch płynący z urządzenia podpiętego do bezpiecznej sieci jest natychmiast przerywany. Wraz z abonamentem otrzymuje się szereg praktycznych narzędzi - aplikację dla routerów, umożliwiające rozdzielone tunelowanie, a także osobne aplikacje klienckie dla użytkowników różnych systemów, z Androidem włącznie.

A za ile to wszystko? Ceny za Express VPN prezentują się następująco: miesiąc to 12,95 USD, 6 miesięcy 9,99 USD za miesiąc, a najlepsza opcja to 12 miesięcy - 8,32 za miesiąc. Możesz zamówić wybrany plan na tej stronie.

SurfShark VPN

SurfShark VPN to sieć, która nie wyświetla reklam, szyfruje ruch algorytmem AES-256GCM, a w aplikacjach klienckich używa protokołu IKEv2/IPsec. Kolejnym poziomem ochrony jest możliwość łączenia się za pośrednictwem wielu krajów jednocześnie, co dodatkowo maskuje działania online. Na tym nie koniec - dodatkowy Tryb kamuflażu ukrywa używanie sieci VPN przed dostawcą usług internetowych, co oznacza, że również mechanizmy Netflixa nie powinny tego zauważyć. Sufrshark VPN dysponuje ponad setką serwerów ulokowanych w czternastu krajach świata. Nie jest to może imponująca liczba, ale wystarczająca do wszystkich czynności w sieci.

SurfShark VPN dostępny jest w kilku opcjach abonamentowych. Miesiąc używania to wydatek 46,60 zł, rok - 24,95 zł za miesiąc, a plan dwuletni to zaledwie 8,49 zł na miesiąc. Najlepiej pasujący Ci abonament możesz wybrać na tej stronie.

IPVanish

IPVanish to prosta w obsłudze sieć VPN, która daje dostęp do ponad 1400 serwerów w 75 krajach świata, a także bazę ponad 40 000 adresów IP do wykorzystania. Można używać klienta w trybie normalnym lub uproszczonym, który minimalizuje interfejs użytkownika do małego okienka. Ta sieć VPN korzysta z ponad 750 serwerów na całym świecie. Oprócz normalnych rozwiązań dla VPN, jak tunelowanie czy zmiana lokalizacji, oferuje także szyfrowane połączenia VoIP, a także dedykowaną aplikację dla ruterów. Nie są zbierane żadne logi związane z aktywnością użytkownika, co należy policzyć dostawcy na dodatkowy plus. A kolejny to wspieranie aż 10 urządzeń w ramach jednej subskrypcji.

IPVanish oferuje trzy plany. Miesięczny to wydatek 5 USD/m-c, 3-miesięczny za 4,50 USD/m-c oraz roczny - 3m25 USD/m-c. Możesz wybrać odpowiedni dla siebie na tej witrynie.