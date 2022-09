Spis treści

NordVPN

NordVPN to obecnie jedna z najbardziej uniwersalnych i godnych zaufania sieci VPN na rynku. Dysponuje kolosalną liczbą serwerów (w samej Ameryce Północnej ponad 2,2 tys., a w Europie ponad 2,6 tys.), gwarantuje szyfrowanie klasy wojskowej, a sieć została wyposażony w mechanizm zatrzymujący działanie aplikacji mogących doprowadzić do "zawalenia się" tunelu VPN, przez który przechodzi transfer. Kolejne zalety to prostota obsługi oraz wbudowane mechanizmy ochronne, zabezpieczające przed wirusami, malware, phishingiem i innymi zagrożeniami z sieci. Co warto podkreślić, NordVPN cały czas stosuje nowe rozwiązania, mające uchronić użytkownika przed cenzurą ze strony Netflixa.

NordVPN dostępny jest w trzech planach: miesięcznym rocznym oraz dwuletnim. W każdym masz do wybru trzy opcje subskrypcji: Standard, Plus oraz Complete. Wszystkie znajdziesz na tej stronie.

SurfShark VPN

SurfShark VPN to sieć, która nie wyświetla reklam, szyfruje ruch algorytmem AES-256GCM, a w aplikacjach klienckich używa protokołu IKEv2/IPsec. Kolejnym poziomem ochrony jest możliwość łączenia się za pośrednictwem wielu krajów jednocześnie, co dodatkowo maskuje działania online. Na tym nie koniec - dodatkowy Tryb kamuflażu ukrywa używanie sieci VPN przed dostawcą usług internetowych, co oznacza, że również mechanizmy Netflixa nie powinny tego zauważyć. Sufrshark VPN dysponuje ponad setką serwerów ulokowanych w czternastu krajach świata. Nie jest to może imponująca liczba, ale wystarczająca do wszystkich czynności w sieci.

SurfShark VPN dostępny jest w kilku opcjach abonamentowych. Miesiąc używania to wydatek 55,33 zł, rok - 17,99 zł za miesiąc, a plan dwuletni to zaledwie 11,29 zł na miesiąc. Najlepiej pasujący Ci abonament możesz wybrać na tej stronie.

ExpressVPN

Jeśli interesuje Cię VPN do Netflixa, jednym z dobrych pomysłów jest ExpressVPN. Jak reklamuje swoją sieć producent, ukrywa ona skutecznie adres IP użytkownika i szyfruje jego dane, oferuje także serwery w 94 krajach świata, dzięki czemu można znaleźć najlepiej pasującą lokalizację do planowanych działań. W sytuacji, gdyby nastąpiło przerwanie VPN, ruch płynący z urządzenia podpiętego do bezpiecznej sieci jest natychmiast przerywany. Wraz z abonamentem otrzymuje się szereg praktycznych narzędzi - aplikację dla routerów, umożliwiające rozdzielone tunelowanie, a także osobne aplikacje klienckie dla użytkowników różnych systemów, z Androidem włącznie.

A za ile to wszystko? Ceny za Express VPN prezentują się następująco: miesiąc to 12,95 USD, 6 miesięcy 9,99 USD za miesiąc, a najlepsza opcja to 12 miesięcy - 8,32 USD za miesiąc. Możesz zamówić wybrany plan na tej stronie.

ProtonVPN

ProtonVPN to usługa VPN, która przesyła ruch sieciowy przez szyfrowany tunel VPN, dzięki czemu Twoje hasła i poufne dane pozostają bezpieczne. Nie rejestruje aktywności użytkowników, ani nie udostępnia żadnych danych stronom trzecim. Jak czytamy na stronie sieci: "Stworzyliśmy usługę ProtonVPN, aby chronić dziennikarzy i aktywistów korzystających z poczty ProtonMail. ProtonVPN przełamuje bariery cenzury internetowej, zapewniając dostęp do dowolnych stron internetowych lub treści".

ProtonVPN oferuje sieć serwerów 10 Gb/s, co w połączeniu z autorską technologią VPN Accelerator może zwiększyć prędkość połączenia o 400%! Odblokowuje wiele popularnych usług online, umożliwiając dostęp do streamingu, a funkcja NetShield filtruje zapytania DNS, które chronią użytkowików przed złośliwym oprogramowaniem, blokuje reklamy i skrypty śledzące.

Podstawo wersja usługi dostępna jest za darmo - oferuje 48 serwerów w trzech krajach i jedno połączenie VPN z umiarkowaną prędkością. Pozostałe trzy plany są płatne: 9,99 euro/mies., 71,88 euro za rok oraz 119,76 euro za dwa lata. Co oferują? Wszystkie informacje znajdziesz na tej stronie.

CyberGhost

CyberGhost to sieć VPN, która chroni przed oprogramowaniem śledzącym ruch oraz blokuje różnego rodzaju mechanizmy śledzące inne aktywności. Zapewnia również ochronę w przypadku trafienia na strony ze złośliwymi elementami. Klient sieci cechuje dziecinnie prosta obsługa - wskazuje się rodzaj działania, a aplikacja samoczynnie dobiera najlepsze ustawienia pod jego kątem. Jedną z takich predefiniowanych funkcji jest streaming wideo - co obejmuje również Netflix. CyberGhost kładzie mocny nacisk na unikanie gromadzenia informacji o działaniach użytkownika, umożliwia także zmianę sposobu łączenia na HTTPS w przypadku wykrycia HTTP.

CyberGhost oferuje cztery plany. Miesięczny to 12,65 euro, roczny 3,97 euro/m-c, 2 lata za 3,12 euro/m-c, a także 3-letni za 2,11 euro/m-c. Możesz wybrać swój na tej stronie.

Wybieramy VPN

Skąd w ogóle biorą się blokady ne Netflixie? Serwis nakłada je z powodu producentów filmów i seriali - a konkretnie umów dystrybucyjnych, na mocy których treści są dostępne tylko w wybranych regionach świata. Przez długi czas odblokowanie ich było możliwe przez sieci VPN - ponieważ ruch przechodzi serwery ulokowane w różnych krajach, dla mechanizmów Netflixa osoba korzystająca z serwisu znajdowała się w miejscu, w którym dane treści były dostępne. Dlatego np. użytkownik z Warszawy był postrzegany jako mieszkaniec Nowego Jorku. Jednak od jakiegoś czasu Netflix korzysta z bardziej zaawansowanych mechanizmów, które - po wykryciu VPN - przerywają połączenie i niedopuszczają do treści. Są jednak takie sieci VPN, wśród których podobne problemy występują bardzo rzadko - lub w ogóle. Przedstawiamy je w poniższym rankingu, równocześnie zaznaczając, że Netflix cały czas działa nad likwidacją tych sposobów - a więc w każdej chwili może się to zmienić (ale oczywiście nie musi).