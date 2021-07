Spis treści

Aparat jest pewnego rodzaju inwestycją. Wszyscy mamy okazje, wydarzenia, które chcielibyśmy zapamiętać. Ktoś lubi podróżować i zamiast breloczków przywozić wspomnienia, dla kogoś fotografia jest pasją, a dla jeszcze innych - pracą. Jeden z największych producentów sprzętu fotograficznego i optycznego - Nikon - pomyślał o każdym. Dzisiaj przedstawiamy ranking aparatów Nikon 2021.

Jak wybrać aparat?

Nie jest tajemnicą, że najważniejsza częścć aparatu to jego matryca. To właśnie ona odpowiada za ogólny wygląd obrazu. Mówiąc o matrycy, należy mieć na względzie jej rodzaj, rozmiar i rozdzielczość (megapiksele) – te parametry wpływają na jakość zdjęcia. Co ciekawe, większość ludzi żyje w przekonaniu, że im więcej megapikseli, tym lepsza będzie jakość zdjęć. Nie jest to prawda. Przy małej matrycy (np. w naszych smartfonach) duża ilość pikseli niewiele zmieni wygląd zdjęć.

Najpopularniejszym obecnie rodzajem matryc jest CMOS i jego odmiany (Exmor, LiveMos, X-Trans). Matryce CMOS charakteryzują się dobrym oddaniem barw, niższym (w porównaniu do CCD) szumem i możliwością pracy z wyższymi czułościami ISO. Matryce CCD wykorzystuje się głównie w najtańszych aparatach. Trzecim typem matrycy jest Foveon, który wykorzystywany jest w aparatach Sigmy, ale obecnie są one niszą. Zdjęcia charakteryzują się większą ostrością, ale również większym zaszumieniem i często mają problemy z poprawnym oddaniem barw.

Na rynku występują trzy podstawowe wielkości matryc w aparatach cyfrowych: 35 mm, czyli pełna klatka; APS-C; matryca 4/3 stworzona przez Kodaka i Olympusa. Pełna klatka jest zazwyczaj używana przez profesjonalnych fotografów. Pozostałym użytkownikom natomiast wystarczy APS-C.

Następnie powinniśmy zwrócić uwagę na zakres ISO. ISO w aparacie to wartość wyrażająca czułość filmu lub matrycy. Wartość tę zazwyczaj wyraża się w zakresie od 50 do 25600 lub więcej. A więc jeśli planujesz robić zdjęcia w podróży, nie potrzebujesz mieć aparatu z szerokim zakresem ISO.

Pozostałe parametry równiez musimy wybierać na podstawie naszych osobistych potrzeb. Do takich parametrów zalicza się rodzaj ekranu (ruchomy czy nie), złącza, dodatkowe funkcje, tryby fotografowania, obecność lub brak Bluetooth oraz Wi-Fi, waga i kolor obudowy.

Aparat NIKON Coolpix B500

Rodzaj matrycy: CMOS

Rozdzielczość efektywna [Mpx]: 16

Rodzaj zasilania: Baterie AA

Wbudowana lampa

Wyjście HDMI: microHDMI

Złącze USB

Zoom Cyfrowy (x80), optyczny (x40)

Rodzaj ekranu: Ruchomy ekran LCD

Bluetooth, Wi-Fi

Aparat NIKON Coolpix B500 idealnie podpasuje niewymagającym użytkownikom, pozwoli zrobić ładne zdjęcia, a jego właściciel nie wyda na niego wszystkich swoich oszczędności. Ponadto aparat wraz z obiektywem waży 540 g i nie zajmuje dużo miejsca. Urządzenie kupimy w cenie od 1 299 zł.

Aparat NIKON D3400

Rodzaj matrycy: CMOS

Rozdzielczość efektywna [Mpx]: 24.2

Wbudowana lampa

Wyjście HDMI

Złącze USB 2.0 oraz USB 3.0

Zakres czułości ISO: 100 - 25600

Rodzaj ekranu: Dotykowy ekran LCD

Bluetooth

Model NIKON D3400 jest lepszy pod względem jakości zdjęć, za to nie ma możliwości łączenia się poprzez Wi-Fi (co może być przydatne jeśli chcesz szybko przerzucić zdjęcia z aparatu na smartfon). Ten aparat nie posiada również dodatkowych funkcji oprócz możliwości robienia zdjęć seryjnych z prędkością 5 kl./s. Ceny za ten model zaczynają się od 1 599 zł.

Aparat NIKON D5600

Rodzaj matrycy: CMOS

Rozdzielczość efektywna [Mpx]: 24.2

Wbudowana lampa

Wyjście HDMI

Złącze USB 2.0 oraz USB 3.0

Zakres czułości ISO: 100 - 25600

Rodzaj ekranu: Ruchomy ekran LCD

Bluetooth, NFC, Wi-Fi

NIKON D5600 niewiele różni się od D3400. Jakość obrazu jest porównywalna, natomiast w przypadku D5600 producent dodał nowe opcje łączności bezprzewodowych, a zamiast ekranu dotykowego dostaniemy ruchomy - jak kto woli. Co ciekawe, NIKON D5600 bez obiektywu waży tylko 465 g.

Taki aparat kupimy w cenie od 2 580 zł.

Aparat NIKON Z50

Rodzaj matrycy: CMOS

Rozdzielczość efektywna [Mpx]: 20.9

Wbudowana lampa

Wyjście HDMI

Złącze USB

Zakres czułości ISO: 100 - 25600

Rodzaj ekranu: Ruchomy, dotykowy ekran LCD

Bluetooth, Wi-Fi

Jest to szybki, prosty i wygodny aparat. Można z nim pójść zarówno na imprezę, jak i wziąć w podróż, albo nawet zorganizować małą sesję zdjęciową. Urządzenie wraz z akumulatorem waży 450 g. Ceny za ten model zaczynają się od 3 700 zł.

Aparat NIKON D7500

Rodzaj matrycy: CMOS

Rozdzielczość efektywna [Mpx]: 20.9

Wbudowana lampa

Wyjście HDMI typ C

Złącze USB 2.0 oraz USB 3.0

Zakres czułości ISO: 100 - 51200

Rodzaj ekranu: Ruchomy, dotykowy ekran LCD

Bluetooth, Wi-Fi

Producent zwraca naszą uwagę, że NIKON D7500 to zaawansowany, poręczny aparat o dużych możliwościach komunikacyjnych. Największą zaletą jest jego światłoczułość - dzięki zakresowi czułości ISO 100–51200 z możliwością rozszerzenia do odpowiednika ISO 1640000 modelowi D7500 niestraszny jest mrok. Z dodatkowych funkcji mamy tu możliwość połączenia aparatu z urządzeniem inteligentnym za pomocą technologii SnapBridge. Można synchronizować zdjęcia podczas ich wykonywania albo fotografować zdalnie. Za taki aparat zapłacimy od 4 400 zł.

Aparat NIKON Z5

Rodzaj matrycy: CMOS

Rozdzielczość efektywna [Mpx]: 24.3

Wbudowana lampa

Wyjście HDMI

Złącze USB

Zakres czułości ISO: 100 - 51200

Rodzaj ekranu: Ruchomy, dotykowy ekran LCD

Bluetooth, Wi-Fi

Bezlusterkowy aparat NIKON Z5 został wyposażony w pełnoklatkową matrycę, dzięki czemu jakość obrazu jest jeszcze lepsza. Jak wskazuje nazwa, jest to aparat bezlusterkowy, co wpływa też na jego wagę - aparat jest dość lekki i poręczny. Wbudowany również został 5-osiowy mechanizm VR, który zapewnia stabilizację obrazu.

Za ten model zapłacimy od 6 800 zł.

