Niewielki rozmiar, ogromne możliwości i rozsądna cena. Lumix GX800 dla podróżujących amatorów.

Panasonic Lumix GX800 to bezlusterkowiec o rozmiarach kompaktu, który oferuje spore możliwości fotograficzne i filmowe za niewielką cenę. Jest lekki i bez problemu obsłużymy go jedną ręką. To aparat systemowy z 16-megapikselową matrycą typu micro 4/3. ISO możemy wybierać z przedziału 200-25 600 (z rozszerzeniem w doł do ISO 100). Do pomiaru ostrości wykorzystuje detekcję kontrastu z technologią DFD (Depth From Defocus); posiada 49- punktowy autofokus oraz funkcję Post Focus, dzięki której możemy ustawić ostrość już po zrobieniu zdjęcia.

Idealnie sprawdza się podczas amatorskiego filmowania, przez co polecany jest podróżującym vlogerom. Filmy możemy nagrywać w rozdzielczości Full HD lub 4K z prędkością 30kl./s, wybierając tryb automatyczny lub manualny. Do tego podczas kręcenia uruchomiona zostaje stabilizacja obrazu, co pozwala kręcić z ręki bez obawy, że kadr będzie mocno drgał. Dzięki odchylanemu ekranowi aparat świetnie nadaje się do kręcenia wideoblogów. 3-calowy wyświetlacz jest dotykowy i posiada rozdzielczość 1,04 miliona...

Panasonic Lumix GX800 - pełna recenzja »