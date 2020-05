Jaki automatyczny ekspres do kawy wybrać [RANKING]

Spis treści

Statystyczny Polak w ciągu roku spożywa 3 kg ziaren kawy, co przekłada się średnio na 95 litrów tego napoju. Co ważne w Polsce aż 66 procent obywateli deklaruje regularne picie kawy. Do włochów spożywających dwa razy tyle jeszcze nam daleko, ale jeżeli lubisz kawę i wypijasz co najmniej dwie filiżanki dziennie warto pomyśleć nad zakupem ekspresu.

Jaki rodzaj ekspresu do kawy wybrać

Na samym początku warto zastanowić się, jaki rodzaj ekspresu do kawy wybrać. Półki sklepowe są pełne urządzeń, które parzą kawę w zupełnie odmienny sposób.

Zastanawiając się nad zakupem ekspresu możemy wybierać spośród następujących rodzajów:

ekspres przelewowy - najprostszy rodzaj ekspresu do kawy, który potrafi zaparzyć kawę po turecku bez fusów

- najprostszy rodzaj ekspresu do kawy, który potrafi zaparzyć kawę po turecku bez fusów kawiarka - wywodzi się z Włoch i służy do przygotowywania espresso. Do jej działania niezbędna jest kuchenka gazowa.

- wywodzi się z Włoch i służy do przygotowywania espresso. Do jej działania niezbędna jest kuchenka gazowa. ekspres kolbowy - to najprostszy sposób ekspresu ciśnieniowego, który nie posiada wbudowanego młynka. Na rynku dostępne są modele z wbudowanym spieniaczem mleka

- to najprostszy sposób ekspresu ciśnieniowego, który nie posiada wbudowanego młynka. Na rynku dostępne są modele z wbudowanym spieniaczem mleka ekspres kombinowany - połączenie ekspresu kolbowego z ekspresem przelewowym

- połączenie ekspresu kolbowego z ekspresem przelewowym ekspres kapsułkowy - specjalny rodzaj ekspresu kolbowego przygotowany do parzenia kawy za pomocą kapsułek

- specjalny rodzaj ekspresu kolbowego przygotowany do parzenia kawy za pomocą kapsułek ekspres automatyczny - najbardziej zaawansowany rodzaj ekspresu do kawy, który posiada wbudowany młynek oraz spieniacz do mleka. Tylko taki ekspres pozwoli na w pełni zautomatyzowane przygotowanie cappuccino czy latte machiatto.

Zdecydowanie polecamy rozważyć zakup automatycznego ekspresu do kawy. Najtańsze polecane przez nas modele kosztują niewiele ponad 1000 zł. W tym miejscu należy zaznaczyć, że najlepsze ekspresy kolbowe mogą być o nawet kilkaset złotych droższe od podstawowego ekspresu automatycznego.

Ekspres jest urządzeniem, które kupujemy raz na kilka lat. Warto zdecydować się na ekspres automatyczny, który jest prosty w obsłudze, a na dodatek posiada mnóstwo funkcji i potrafi wykonać co najmniej kilka rodzajów kawy. Nie bez znaczenia jest także możliwość programowania poszczególnych kaw do naszych ulubionych szklanek/kubków. Dzięki temu ekspres sam zaparzy nam kawę, a my w tym czasie możemy zająć się przygotowaniem śniadania lub inną czynnością.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu

Wiemy już, że ekspres automatyczny jest najlepszym wyborem dla użytkownika domowego, który będzie zaparzał średnio kilka kaw dziennie. Na rynku znajdziemy mnóstwo modeli ekspresów automatycznych, które posiadają różne funkcje. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Rodzaj kawy - warto sprawdzić, czy ekspres automatyczny poza młynkiem (najlepiej wykonanym z ceramiki) posiada możliwość dozowania zmielonej kawy. Zalecamy sprawdzić również, czy młynek posiada możliwość regulacji, która pozwoli dodatkowo dopasować smak kawy do własnych preferencji.

Ciśnienie - wybierając ekspres automatyczny zadbajmy o to, aby nasz egzemplarz charakteryzował się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 12 barów. Ten parametr wpływa na szybkość przygotowania kawy oraz jej aromat.

Spienianie mleka - w sklepach znajdziemy ekspresy posiadające dyszę do spieniania mleka lub zintegrowany pojemnik/dzbanek do którego wlewamy mleko. Drugie rozwiązanie wymaga częstszego czyszczenia, ale w zamian możemy cieszyć się idealnie spienionym mlekiem na górze naszego cappuccino.

Pojemność zbiornika na wodę - to kolejny bardzo ważny element. Zalecamy, aby wybierać spośród ekspresów posiadających co najmniej 1,5 litrowy pojemnik na wodę. Należy pamiętać, że jest ona wykorzystywana nie tylko do wykonywania kawy, ale także spieniania mleka oraz czyszczenia ekspresu po użyciu.

Możliwość indywidualnego programowania rodzaju kawy - część ekspresów pozwala na zaprogramowanie każdej kawy według własnych preferencji. Możliwa jest również zmiana proporcji mleko/kawa.

Programowanie temperatury napoju - bardziej zaawansowane konstrukcje pozwalają wybrać temperaturę przyrządzanego napoju. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy obawiać się, że oparzymy się gorącą kawą od razu po przygotowaniu.

Napoje dodatkowe - niektóre ekspresy pozwalają na wykonywanie napojów dodatkowych takich, jak spienione mleko. Nieoceniona jest również funkcja podawania wrzącej wody w celu szybkiego przyrządzenia herbaty.

Poniżej znajdziesz 7 najlepszych automatycznych ekspresów do kawy, jakie znajdziesz w sklepach.

Komentarz eksperta Damian Adamczewski, zawodowy barista Bycie baristą to poszerzanie swojej świadomości na temat kawy, ale nie tylko kawy jako napoju. Okazuje się, że na finalny smak tego, co mamy w filiżance wpływa wiele czynników. Zaczynając od wysokości uprawy i gatunku ziarna kawowego, idąc przez intensywność wypalenia, mielenie, parzenie kawy w obranej metodzie, a kończąc na jakości wody i odpowiednim spienieniu mleka. Jakie urządzenie pozwoli Ci na największą kontrolę nad przygotowaniem kawy? Zdecydowanie ekspres kolbowy. Propozycja marki KRUPS to ekspres Calvi Latte XP3458. Maszyna ta przepuści wybraną przez Ciebie i odpowiednio zmieloną kawę z wykorzystaniem adekwatnej ilości wody w dobrym czasie i pod celnie dobranym ciśnieniem. Jednakże to Ty potrzebujesz wiedzieć, ile to adekwatnie, odpowiednio i celnie dobrane. Dla osób, które chcą mieć kawę jak z prawdziwej kawiarni, ale cenią sobie szybkość i wygodę, firma Krups przygotowała ekspres automatyczny. Jeśli decydujesz się na ekspres automatyczny to powinieneś zwrócić uwagę na trzy rzeczy - ilość funkcji, spieniacz do mleka oraz młynek. Biorąc pod lupę ekspres automatyczny firmy Krups Evidence One EA895 - dysponuje on dużą ilością programów na ulubione gorące napoje. Do wyboru mamy między innymi kawy czarne, mleczne takie jak Cappuccino, czy Latte Macchiato oraz 3 rodzaje herbat. Posiada wbudowany spieniacz mleka oraz stalowy, stożkowy młynek, który w odróżnieniu od ceramicznego pozostawia mniej pyłu kawowego i jest bardziej wytrzymały. Warto też zauważyć, że ta propozycja posiada przejrzysty interfejs z kolorowymi ikonkami. Podsumowując, jeżeli jesteś kawoszem, który chce mieć nad wszystkim kontrolę - ekspres kolbowy. Jeżeli uwielbiasz kawę bez martwienia się o parametry– ekspres automatyczny. Na koniec dwie ważne sprawy. Istotne, aby kawa z danego ekspresu była smaczna dla Ciebie! A nie zapomnij, że najlepsza kawa to ta pita w dobrym towarzystwie.

Saeco PicoBaristo SM5470/10

Aktualne ceny w sklepach Saeco PicoBaristo SM5470/10 2 429 zł SAECO PICOBARISTO SM5470/10 2 499 zł SAECO PICOBARISTO SM5470/10 2 499 zł Saeco PicoBaristo to rodzina niezwykle dopracowanych ekspresów, które sprawdzą się w każdej kuchni. Wersja SM5470/10 wyróżnia się obudową w kolorze czarnym z srebrnymi detalami. Saeco PicoBaristo SM5470/10 to jeden z najnowszych modeli wchodzących w skład rodziny PicoBaristo. Model ten wyróżnia się wykończeniem Piano Black oraz srebrnymi wstawkami. Pico Baristo to kompaktowy ekspres, który niejednego kawosza zaskoczy ilością funkcji. Ekspres od Saeco wykorzystuje ceramiczny młynek z aż 10 stopniową regulacją, która pozwoli idealnie dopasować smak kawy do własnych preferencji. Saeco PicoBaristo SM5470/10 pozwala wykonać jedną z 10 zaprogramowanych kaw. Każdy rodzaj napoju można dostosowywać do swoich preferencji. Na pokładzie znajduje się także system AquaClean z wymiennym filtrem, dzięki któremu nie trzeba przeprowadzać procedury odkamieniania ekspresu. Do przygotowania kaw mlecznych Saeco PicoBaristo SM5470/10 wykorzystuje specjalny pojemnik, który można z łatwością umieścić w lodówce. Ekspres posiada pojemnik na wodę o pojemności 1,8 litra oraz pojemnik na kawę, który mieści 250 gram ziaren. Szerokość Saeco PicoBaristo SM5470/10 to zaledwie 22,1 cm. Ekspres posiada funkcję automatycznego wyłączenia i czyszczenia. Saeco PicoBaristo SM5470/10 - pełna recenzja »

DeLonghi ECAM 350.55.B Dinamica

Aktualne ceny w sklepach Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B 2 318 zł DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B 2 499 zł DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B 2 499 zł Kompaktowy ekspres automatyczny z 13 stopniową regulacją młynka oraz rozbudowanym systemem cappuccino. DeLonghi ECAM 350.55.B Dinamica to idealna propozycja dla fanów włoskiej kawy. ECAM 350.55B pozwala za pomocą zaledwie jednego dotknięcia wykonać klasyczne włoskie kawy takie, jak espresso, coffee long, doppio, ristretto oraz espresso lungo. Nie zabrakło także szerokiego wachlarza kaw mlecznych od klasycznego cappuccino po kremowe caffe latte. Ekspres włoskiego producenta wyróżnia się obecnością zaawansowanego młynka żarnowego z aż 13 stopniową regulacją stopnia zmielenia. Element ten pozwala dopasować smak kawy do własnych preferencji. DeLonghi ECAM 350.55.B Dinamica oferuje również dostęp do autorskiej technologii Moja Kawa, która pozwala na dokładną personalizację wybranych trybów kawy. Użytkownik może zmieniać stosunek kawy i mleka, a także wielkość i moc napoju. Za spienianie mleka odpowiada system LatteCrema z wbudowanym pojemnikiem na mleko. Rozwiązanie to pozwala na wykonania idealnie speienionego cappuccino. Nie zabrakło również możliwości parzenia dwóch filiżanek espresso jednocześnie. Maksymalne ciśnienie ekspresu to 15 barów, a pojemność zbiornika na wodę wynosi 1,8 litra. DeLonghi ECAM 350.55.B Dinamica - pełna recenzja »

Siemens EQ.6 plus s100 TE651319RW

Aktualne ceny w sklepach Siemens TE651319RW EQ.6 plus s.100 2 399 zł Siemens TE651319RW EQ.6 plus s.100 2 399 zł Zaawansowany ekspres automatyczny z izolowanym pojemnikiem na mleko i intuicyjnym panelem sterującym Siemens EQ.6 plus s100 TE651319RW wyróżnia się obecnością intuicyjnego panelu sterującego coffeeSelect Display. Pozwala on szybko przygotować ulubioną kawę lub napój za pomocą zaledwie jednego dotknięcia. Wystarczy wybrać spośród kilku rodzajów kawy/napoju opcjonalnie dostosowując parametry takie, jak ilość napoju czy jego intensywność. Wszystkie informacje wyświetlane są na czytelnym ekranie LCD. Ekspres automatyczny firmy Siemens pozwala również na parzenie podwójnej kawy za pomocą aromaDouble Shot. O odpowiedni smak przygotowywanego napoju dba młynek ceramiczny ceramDrive. Siemens EQ.6 plus s100 TE651319RW posiada wbudowany filtr do wody Brita Intenza, który zapobiega zbieraniu się kamienia w ekspresie. Nie zabrakło takich funkcji, jak regulacja wysokości dystrybutora kawy oraz dyszy spieniającej mleko. Siemens EQ.6 plus s100 TE651319RW oferuje możliwość przygotowania dwóch filiżanek espresso w tym samym czasie. System spieniania mleka pozwala korzystać z dołączonego pojemnika lub pobiera mleko bezpośrednio z kartonu. Pojemnik na kawę mieści aż 300 gram ziaren. Siemens EQ.6 plus s100 TE651319RW - pełna recenzja »

DeLonghi ECAM 22.110.SB Magnifica S

Aktualne ceny w sklepach DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB 1 490 zł DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB 1 490 zł DeLonghi ECAM 22.110.SB Magnifica S to prosty w obsłudze automatyczny ekspres do kawy z wbudowaną dyszą spieniającą. Ciekawy stylistycznie ekspres do kawy DeLonghi ECAM 22.110.SB Magnifica S z błyszczącą obudową oferuje przejrzysty panel z możliwością obsługi za pomocą jednego przycisku. ECAM 22.110.SB Magnifica S został wyposażony w stalowy młynek z możliwością dostosowania sposobu mielenia do własnych preferencji. Za odpowiednią temperaturę przygotowywanego napoju dba system thermoblock. Co ważne DeLonghi ECAM 22.110.SB Magnifica S wyposażono w kratkę ociekową przystosowaną do mycia w zmywarce. Ekspres posiada również wyjmowany blok zaparzający przystosowany do mycia w bieżącej wodzie. Rozwiązanie to ułatwia konserwacje i przedłuża żywotność. DeLonghi ECAM 22.110.SB Magnifica S posiada pompę o ciśnieniu maksymalnym 15 barów. Za przygotowanie kaw mlecznych odpowiada dysza spieniająca. Pojemnik na ziarna oferuje pojemność 250 gram. Ekspres DeLonghi ECAM 22.110.SB Magnifica S charakteryzuje się obecnością dużego pojemnika na odpady, który trzeba opróżniać po wykonaniu 14 kaw lub co 72 godziny. Ekspres posiada możliwość przygotowywania dwóch kaw espresso jednocześnie oraz dozownik kawy zmielonej bezpośrednio do bloku... Ekspres posiada możliwość przygotowywania dwóch kaw espresso jednocześnie oraz dozownik kawy zmielonej bezpośrednio do bloku... DeLonghi ECAM 22.110.SB Magnifica S - pełna recenzja »

Krups Roma EA8108

Aktualne ceny w sklepach Krups Roma EA8108- szybka wysyłka! - Raty 10 x 104,9 zł - RATY DO 10x0% 1 049 zł Krups Roma EA8108 1 190 zł Szukasz przystępnego cenowo ekspresu automatycznego z funkcją Cappuccino? Krups Roma EA8108 to idealny wybór, który nie zrujnuje domowego bidżetu. Krups Roma EA8108 to najtańszy ekspres automatyczny w naszym zestawieniu oraz jeden z najtańszych ekspresów tego typu na rynku. Za nieco ponad 1000 zł otrzymujemy urządzenie, które pozwoli przygotować pyszną kawę, a jednocześnie nie nadwyręży zbytnio domowego budżetu. Ekspres charakteryzuje się prostym panelem sterowania pozwalającym wykonać kawę za pomocą jednego przyciśnięcia. Urządzenie pozwala na szybkie przygotowanie espresso, lungo lub cappuccino. Krups Roma EA8108 posiada szwajcarski młynek z trzystopniową regulacją - do espresso, ristretto oraz pozostałych rodzajów kaw. Urządzenie zostało wyposażone w dwie dysze, dzięki którym przygotujemy dwie porcje espresso w tym samym czasie. Najtańszy ekspres w rankingu podobnie, jak droższe urządzenia oferuje ciśnienie maksymalne 15 barów i posiada spore pojemniki na wodę (1,7 litra) i ziarna (260 gram). Pojemnik na fusy należy opróżniać po wykonaniu 9 kaw. Krups Roma EA8108 umożliwia również możliwość programowania objętości kaw do naszych ulubionych szklanek/kubków/filiżanek. Za spienianie mleka odpowiada specjalna dysza umieszczona z prawej strony. Krups Roma EA8108 - pełna recenzja »

Philips EP5360/10