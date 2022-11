Jaki automatyczny ekspres do kawy wybrać? Znamy odpowiedź na to pytanie!

Spis treści

Statystyczny Polak rocznie spożywa 3 kg ziaren kawy, co przekłada się średnio na 95 litrów tego napoju. Dodatkowo, aż 66% obywateli Polski deklaruje regularne picie kawy. Do Włochów spożywających jej dwa razy tyle jeszcze nam daleko, ale jeżeli lubisz kawę i pijesz co najmniej dwie filiżanki dziennie warto pomyśleć nad zakupem ekspresu.

Jaki ekspres do kawy do domu wybrać?

Na samym początku warto zastanowić się, jaki rodzaj ekspresu do kawy wybrać i czego tak naprawdę potrzebujemy. Półki sklepowe pełne są urządzeń, które parzą kawę w zupełnie odmienny sposób.

Do wyboru mamy m.in.:

Ekspres przelewowy – najprostszy rodzaj ekspresu do kawy, który potrafi zaparzyć kawę po turecku bez fusów. Jego zaletą jest niska cena oraz możliwość podtrzymywania wysokiej temperatury napoju przez dłuższy czas.

– najprostszy rodzaj ekspresu do kawy, który potrafi zaparzyć kawę po turecku bez fusów. Jego zaletą jest niska cena oraz możliwość podtrzymywania wysokiej temperatury napoju przez dłuższy czas. Kawiarka – inaczej moka, kafetierka. Jej ojczyzną są Włochy. Służy do przygotowywania esencjonalnego espresso. Do jej działania niezbędna jest kuchenka gazowa bądź płyta elektryczna lub indukcyjna.

– inaczej moka, kafetierka. Jej ojczyzną są Włochy. Służy do przygotowywania esencjonalnego espresso. Do jej działania niezbędna jest kuchenka gazowa bądź płyta elektryczna lub indukcyjna. Ekspres kolbowy – to najprostszy rodzaj ekspresu ciśnieniowego, który nie posiada wbudowanego młynka. Na rynku dostępne są natomiast modele z wbudowanym spieniaczem mleka (zwykle w formie dyszy parowej).

– to najprostszy rodzaj ekspresu ciśnieniowego, który nie posiada wbudowanego młynka. Na rynku dostępne są natomiast modele z wbudowanym spieniaczem mleka (zwykle w formie dyszy parowej). Ekspres kapsułkowy – specjalny rodzaj ekspresu ciśnieniowego przeznaczony do parzenia kawy zamkniętej w kapsułkach.

– specjalny rodzaj ekspresu ciśnieniowego przeznaczony do parzenia kawy zamkniętej w kapsułkach. Ekspres automatyczny – najbardziej zaawansowany rodzaj ekspresu do kawy, który posiada wbudowany młynek oraz spieniacz do mleka. Tylko taki ekspres pozwoli na w pełni zautomatyzowane przygotowanie cappuccino czy latte macchiato.

Stefan C. Asafti/Unsplash

Zdecydowanie polecamy rozważyć zakup automatycznego ekspresu do kawy. Najtańsze polecane przez nas modele kosztują niewiele ponad 1000 zł. W tym miejscu należy też zaznaczyć, że najlepsze ekspresy kolbowe mogą być o nawet kilkaset złotych droższe od podstawowego ekspresu automatycznego.

Ekspres jest urządzeniem, które kupujemy raz na co najmniej kilka lat. Jeśli pijesz dużo kawy i chcesz delektować się kawą jak z kawiarni, z pewnością warto zdecydować się na ekspres automatyczny, który jest prosty w obsłudze, a na dodatek posiada mnóstwo funkcji i potrafi przygotować co najmniej kilka rodzajów kawy. Nie bez znaczenia jest także możliwość programowania własnych ustawień i dostosowywania kawy do np. naszych ulubionych kubków.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu ekspresu?

Wiemy już, że ekspres automatyczny może być najlepszym wyborem do domu, szczególnie, jeśli parzysz średnio kilka kaw dziennie. Na rynku znajdziemy mnóstwo modeli ekspresów automatycznych, które posiadają różne funkcje. Czym się kierować podczas zakupu takiego urządzenia?

Źródło: Nathan Dumalo/Unsplash

Rodzaj kawy – warto sprawdzić, czy ekspres automatyczny – poza młynkiem (najlepiej ceramicznym) – posiada także możliwość dozowania zmielonej kawy. Zalecamy upewnić się również, czy młynek posiada możliwość regulacji stopnia zmielenia, by dostosować grubość kawy do potrzeb i preferencji.

– warto sprawdzić, czy ekspres automatyczny – poza młynkiem (najlepiej ceramicznym) – posiada także możliwość dozowania zmielonej kawy. Zalecamy upewnić się również, czy młynek posiada możliwość regulacji stopnia zmielenia, by dostosować grubość kawy do potrzeb i preferencji. Spienianie mleka – w sklepach znajdziemy ekspresy posiadające dyszę do spieniania mleka lub zintegrowany pojemnik, do którego wlewamy mleko. Drugie rozwiązanie wymaga częstszego czyszczenia, ale w zamian możemy cieszyć się idealnie spienionym mlekiem na wierzchu naszego cappuccino. Trzecim rozwiązaniem, zdecydowanie najwygodniejszym, jest zintegrowany wężyk, który wystarczy umieścić w butelce lub kartonie wypełnionym mlekiem.

– w sklepach znajdziemy ekspresy posiadające dyszę do spieniania mleka lub zintegrowany pojemnik, do którego wlewamy mleko. Drugie rozwiązanie wymaga częstszego czyszczenia, ale w zamian możemy cieszyć się idealnie spienionym mlekiem na wierzchu naszego cappuccino. Trzecim rozwiązaniem, zdecydowanie najwygodniejszym, jest zintegrowany wężyk, który wystarczy umieścić w butelce lub kartonie wypełnionym mlekiem. Pojemność zbiornika na wodę – to kolejny bardzo ważny element. Zalecamy, aby wybierać spośród ekspresów posiadających co najmniej 1,5 litrowy pojemnik na wodę . Należy pamiętać, że jest ona wykorzystywana nie tylko do wykonywania kawy, ale także spieniania mleka oraz czyszczenia ekspresu po użyciu.

– to kolejny bardzo ważny element. Zalecamy, aby wybierać spośród ekspresów posiadających . Należy pamiętać, że jest ona wykorzystywana nie tylko do wykonywania kawy, ale także spieniania mleka oraz czyszczenia ekspresu po użyciu. Możliwość indywidualnego programowania ustawień kawy – część ekspresów pozwala na zaprogramowanie każdej kawy według własnych preferencji. Możliwa jest m.in. zmiana mocy kawy, proporcji mleko/kawa czy wielkości filiżanki.

– część ekspresów pozwala na zaprogramowanie każdej kawy według własnych preferencji. Możliwa jest m.in. zmiana mocy kawy, proporcji mleko/kawa czy wielkości filiżanki. Programowanie temperatury napoju – bardziej zaawansowane konstrukcje pozwalają wybrać temperaturę przyrządzanego napoju. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy obawiać się, że oparzymy się gorącą kawą od razu po przygotowaniu. Z kolei amatorzy gorącego cappuccino czy małej czarnej mogą rozkoszować się naprawdę ciepłą kawą.

– bardziej zaawansowane konstrukcje pozwalają wybrać temperaturę przyrządzanego napoju. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy obawiać się, że oparzymy się gorącą kawą od razu po przygotowaniu. Z kolei amatorzy gorącego cappuccino czy małej czarnej mogą rozkoszować się naprawdę ciepłą kawą. Napoje dodatkowe – niektóre ekspresy pozwalają na wykonywanie napojów dodatkowych, takich, jak spienione mleko. Nieoceniona jest również funkcja podawania wrzącej wody w celu np. szybkiego przyrządzenia herbaty.

Wybraliśmy najciekawsze naszym zdaniem automatyczne ekspresy do kawy, które znajdziesz w sklepach.

Promocja Siemens EQ.7 Classic TP707R06 Ten wyjątkowy ekspres powstał z myślą o prawdziwych koneserach kawy. Eleganckie, solidne wykonanie łączy się tu z funkcjonalnością i wysoką jakością kawy. Dużym atutem jest AromaSelect – system, który pozwala na dostosowanie smaku i aromatu do własnych preferencji. Do wyboru są 3 profile: łagodny, zrównoważony oraz wyrazisty. Użytkownik może wybierać kawę spośród 18 różnych przepisów, jednak to nie koniec – ekspres, za pośrednictwem Wi-Fi, oferuje dostęp do CoffeeWorld, czyli specjalnej bazy, która pozwala na rozszerzenie liczby zgromadzonych w pamięci urządzenia przepisów. Producent zadbał też o wygodną konserwację sprzętu. Ekspres sam przepłukuje system spieniania mleka, gdy to konieczne oraz posiada zaprogramowane systemy czyszczenia oraz odkamieniania układu zaparzającego. Co istotne, w tym modelu mamy wyjmowany blok zaparzający, co ułatwia utrzymanie ekspresu w czystości. Siemens EQ.7 Classic TP707R06 charakteryzuje się systemem iAroma – dzięki niemu ceramiczny młynek, inteligentny podgrzewacz wody, wydajna pompa wody i zaawansowana jednostka zaparzająca współpracują tak, by uzyskać jak najlepszą... Siemens EQ.7 Classic TP707R06 charakteryzuje się systemem iAroma – dzięki niemu ceramiczny młynek, inteligentny podgrzewacz wody, wydajna pompa wody i zaawansowana jednostka zaparzająca współpracują tak, by uzyskać jak najlepszą... Siemens EQ.7 Classic TP707R06 - pełna recenzja »

DeLonghi ECAM 350.55.B Dinamica

Kompaktowy ekspres automatyczny z 13-stopniową regulacją młynka oraz rozbudowanym systemem cappuccino.

DeLonghi ECAM 350.55.B Dinamica to idealna propozycja dla fanów włoskiej kawy. Urządzenie pozwala za pomocą zaledwie jednego dotknięcia wykonać klasyczne włoskie kawy takie, jak espresso, coffee long, doppio, ristretto oraz espresso lungo. Nie zabrakło także szerokiego wachlarza kaw mlecznych od klasycznego cappuccino po kremowe caffe latte.

Ekspres włoskiego producenta wyróżnia się obecnością zaawansowanego młynka żarnowego z 13-stopniową regulacją stopnia zmielenia. Element ten pozwala dopasować smak kawy do własnych preferencji.

DeLonghi ECAM 350.55.B Dinamica oferuje również dostęp do autorskiej technologii Moja Kawa, która pozwala na dokładną personalizację wybranych trybów kawy. Użytkownik może zmieniać stosunek kawy i mleka, a także wielkość i moc napoju.

Za spienianie mleka odpowiada system LatteCrema z wbudowanym pojemnikiem na mleko. Rozwiązanie to pozwala na wykonania idealnie spienionego cappuccino.

Nie zabrakło również możliwości parzenia dwóch filiżanek espresso jednocześnie. Maksymalne ciśnienie ekspresu to 15 barów, a pojemność zbiornika na wodę wynosi 1,8 litra.

DeLonghi Magnifica S Smart ECAM 250.31.SB

DeLonghi Magnifica S Smart ECAM 250.31.SB to prosty w obsłudze automatyczny ekspres do kawy z wbudowaną dyszą spieniającą.

To urządzenie o ciekawej stylistyce, z błyszczącą obudową oferuje przejrzysty panel z możliwością obsługi za pomocą jednego przycisku.

Ekspres został wyposażony w stalowy młynek z możliwością dostosowania stopnia zmielenia do własnych preferencji. Za odpowiednią temperaturę przygotowywanego napoju dba system grzewczy Thermoblock. Co ważne, sprzęt ten wyposażono w kratkę ociekową przystosowaną do mycia w zmywarce.

Ekspres posiada pompę o ciśnieniu maksymalnym 15 barów. Za przygotowanie kaw mlecznych odpowiada dysza spieniająca. Pojemnik na ziarna oferuje pojemność 250 gramów.

KRUPS Intuition Preference+ EA875

KRUPS Intuition Preference+ EA875 cechuje intuicyjna obsługa i możliwość personalizacji.

Z dotykowym wyświetlaczem SMART SCREEN możesz spersonalizować praktycznie każdy etap przygotowania kawy - jej moc, wielkość oraz proporcje.

KRUPS Intuition Preference+ EA875 pozwala na utworzenie dwóch profili użytkownika, w obrębie których zapiszesz nawet do 7 ulubionych przepisów. Dzięki systemowi OTC i ruchomej dyszy spieniającej możesz przygotować jednocześnie 2 filiżanki doskonałego cappuccino, caffe latte lub macchiatto. Codzienne korzystanie z ekspresu uprzyjemniają intuicyjne wskaźniki świetlne, które informują o wymaganych czynnościach.

Moc urządzenia wynosi 1450 W, a zestaw startowy zawiera: filtr, 2 tabletki czyszczące, środek do odkamieniania oraz akcesoria do czyszczenia przewodów oraz rurki na mleko. KRUPS Intuition Preference+ EA875 posiada 250-gramowy pojemnik na kawę ziarnistą, 3-litrowy zbiornik na wodę oraz pompę o ciśnieniu wynoszącym 15 barów. W tym funkcjonalnym urządzeniu znajdziemy też 15 przepisów oraz 24 automatyczne programy. Ekspres do kawy KRUPS z technologią Quattro Force gwarantuje kawę o wyważonym smaku i bogatym aromacie.

Urządzenie jest dostępne do kupienia pod tym linkiem.

Siemens EQ700 Classic TP707R06

Nowość na polskim rynku – Siemens EQ700 Classic TP707R06. Przy pomocy tego ekspresu przygotujemy napoje takie, jak m.in. espresso, caffe crema, caffe grande, cappuccino, latte macchiato, ristretto, wiener melange, koffie verkeerd czy americano. Jednak to nie koniec – urządzenie, dzięki możliwości połączenia za pośrednictwem Wi-Fi, pozwala na poszerzenie bazy przepisów o kolejne rodzaje kaw. Tym sposobem możemy mieć dostęp do łącznie aż 32 różnych receptur.

Ekspres pozwala na personalizację każdej z kaw, w tym m.in. regulację mocy, ilości mleka, wielkości filiżanki oraz temperatury produktu końcowego. Funkcja aromaSelect umożliwia dostosowanie aromatu kawy do własnych preferencji. Można wybrać pomiędzy trzema różnymi ustawieniami: łagodny, zbilansowany i wyrazisty. Oczywiście, każdy z dostosowanych do własnych upodobań przepisów można zapisać, by następnie z łatwością przygotować wybrany napój bez konieczności ponownej regulacji ustawień. Komfort użytkowania zapewnia duży wyświetlacz dotykowy, dzięki któremu obsługa poszczególnych funkcji jest intuicyjna.

W tym modelu zastosowano młynek ceramiczny – stopień zmielenia ziaren można oczywiście dostosować. Siemens EQ700 Classic TP707R06 charakteryzuje się ciśnieniem na poziomie 19 barów. Zastosowano w nim zintegrowany system spieniania mleka. Zbiornik na wodę pomieści 2,4 l płynu, a pojemnik na kawę – 350 g ziaren.

Urządzenie jest dostępne m.in. pod tym linkiem.

KRUPS ESP EVIDENCE ONE EA895

Naucz się sztuki parzenia kawy z w pełni automatycznym ekspresem do kawy KRUPS ESP Evidence One EA895, który zapamięta Twoje preferencje.

Urządzenie zapewnia aż 17 przepisów na idealne napoje kawowe oraz 5 stopni zmielenia kawy: drobno, aby uzyskać wspaniałe espresso lub grubo dla delikatniejszego americano.

KRUPS ESP Evidence One EA895 pozwala cieszyć się smakiem doskonałym napojów kawowych o intensywnym smaku i aromacie, który zapewnia zaawansowana technologia hydraulicznego systemu. Zmielona kawa poddana jest sile nacisku równej 30 kg. Ekspres posiada 3 poziomy mocy kawy, 12 przepisów i funkcję podwójnego cappuccino, dzięki której możemy przygotować dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. KRUPS Evidence One ma prosty w obsłudze panel sterowania z kolorowymi ikonami, ekranem OLED i sygnałem świetlnym. Elegancki i nowoczesny wygląd pasuje do większości pomieszczeń.

Atutem tego produktu jest również regulacja wysokości wylotu kawy. Z łatwością zrobisz sobie kawę w filiżance o wysokości do 15 cm. Technologia KRUPS Quattro Force dobiera idealne proporcje, a obsługa staje się naprawdę intuicyjna. Konserwacja KRUPS ESP Evidence One EA895 jest automatyczna, a urządzenie posiada moc 1450 W i ciśnienie 15-barowe ciśnienie.

Urządzenie jest dostępne do kupienia pod tym linkiem.

Philips LatteGo EP4349/70

Philips LatteGo EP4349/70 w prosty sposób zapewnia wyśmienite kawy, aksamitnie mleczną piankę i łatwe czyszczenie.

Do wyboru mamy 8 rodzajów napojów, dostępnych za dotknięciem jednego przycisku. Moc napoju czy ilość kawy i mleka może być personalizowana przez użytkownika.

W ekspresie Philips LatteGo EP4349/70 przygotujemy: Americano, Café au lait, Café Crema, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko. Dotykowy panel sterowania jest czytelny i wyjątkowo prosty w obsłudze. Wytrzymałość gwarantują młynki wykonane z ceramiki oraz filtr AquaClean, oczyszczający wodę z wapnia i przeciwdziałający osadzaniu się kamienia w ekspresie. Pojemność zbiornika na wodę wynosi aż 1,8 litra, a pojemnika na ziarna 275 g. Urządzenie łatwo się czyści, a jego elementy można myć w zmywarce. Ten model to jeden z najpopularniejszych ekspresów ciśnieniowych na rynku.

Siemens EQ.6 plus s700

Atrakcyjny design i wyjątkowo prosta, intuicyjna obsługa to główne cechy określające ekspres Siemens EQ.6 plus s700.

W ekspresach linii EQ za monitorowanie temperatury odpowiedzialny jest innowacyjny system sensoFlow, który wydobywa z kawy maksimum jej aromatu.

Jeżeli nie lubisz gorzkiego aromatu w kawie, wybór urządzenia Siemens EQ.6 plus s700 z pewnością cię zadowoli. Czujniki zamontowane w urządzeniu kontrolują proces parzenia i dbają o jakość przyrządzanego napoju. Standardem w ekspresach Siemens są także ceramiczne młynki do kawy ceramDrive, zapewniające doskonałe mielenie ziaren. Kolorowy wyświetlacz i czytelny panel dotykowy pozwalają na intuicyjną obsługę i szybkie przygotowanie jednej (lub dwóch) z 12 rodzajów kaw: Americano, Café Cortado, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko. Wielkość napoju możesz dopasować do indywidualnych potrzeb i cieszyć się chwilą relaksu, kiedy ekspres automatycznie wyczyści spieniacz i sam się wyłączy.