Poranne smoothie lub koktajle z roku na rok zyskują coraz większą grupę zwolenników. Jest to świetne rozwiązanie na szybkie poranne jedzenie - wystarczy wrzucić ulubione owoce lub warzywa do pojemnika, dodać do nich nasze ulubione dodatki i po kilku chwilach blendowania mamy gotowe danie. Jednakże w tym całym procesie niezbędny jest odpowiednie urządzenie, które zmiksuje wybrane przez nas składniki. Sprawdzamy, jak taki przyrząd wybrać i proponujemy kilka najciekawszych modeli.

Blender do smoothie - jak wybrać

Na rynku jest bardzo wiele blenderów, więc wybór najlepszego może wydawać się przytłaczającym zadaniem. Mamy kilka podpowiedzi, które mogą pomóc podjąć dobrą decyzję dotyczącą naszego kuchennego przyjaciela. Po pierwsze, warto się zastanowić, czy szukamy maszyny tylko do smoothie, czy raczej chcemy, aby była urządzeniem bardziej wielozadaniowym - mogącym też np. szatkować warzywa. Warto też zwrócić uwagę na objętość pojemnika w blenderach kielichowych. Jeśli planujemy robić koktajle tylko dla siebie, 500 ml powinno nam bez problemu wystarczyć, ale większe, 1,5-2,5 l urządzenia też istnieją i będą świetnym pomysłem dla większej rodziny.

Jaki blender do koktajli? Te parametry są ważne

Trzeba także zwrócić uwagę na parametry techniczne urządzenia. Najważniejszym jest moc maszyny. Najmniejsze blendery kielichowe dla jednej osoby zaczynają się od około 300 W - wtedy musimy się liczyć z tym, że nasze smoothie może wychodzić lekko grudkowate (co niektórzy uważają za duży plus), a niektóre twardsze warzywa czy mrożone owoce mogą stwarzać mikserowi problem. Aby być pewnym gładkiego koktajlu, warto wybrać blender o mocy przynajmniej 600 W. Większa moc - od 1000 W w górę - to już urządzenia, które poradzą sobie z każdym zadaniem, a te najmocniejsze mogą nawet za jednym zamachem zblendować zupę krem i ją jednocześnie podgrzać - wszystko dzięki mocy swoich ostrzy!

Blender ręczny czy blender kielichowy

Podczas wybierania urządzenia do robienia koktajli staniemy też przed dylematem - czy kupić blender kielichowy, czy ręczny? Każdy wariant ma swoje wady i zalety. Blender ręczny może być zdecydowanie bardziej uniwersalny, gdyż nie musimy koniecznie miksować w dołączonym pojemniku - każdy garnek czy miska zapewni nam odpowiednią powierzchnię do tworzenia. Z drugiej strony, zaletą urządzeń kielichowych jest sposób ich obsługi - nie generują one dodatkowych rzeczy do mycia, a także nie ryzykujemy pochlapaniem całej kuchni w przypadku niefortunnego wyjęcia blendera ręcznego z pojemnika.

Jaki blender do smoothie? Oto nasze propozycje:

Blender kielichowy ELECTROLUX ESB2700

Moc [W] : 400

: 400 Pojemność całkowita kielicha [l] : 0.6

: 0.6 Wykonanie kielicha : Tworzywo sztuczne

: Tworzywo sztuczne Liczba prędkości : 2

: 2 Funkcje dodatkowe : Brak

: Brak Funkcje: Kielich z miarką, Butelka sportowa, Tryb pulsacyjny, Blender do smoothie, Możliwość mycia w zmywarce, System zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem

Blender kielichowy Nutribullet NB603DG

Funkcje : mieszanie, miksowanie

: mieszanie, miksowanie Moc silnika : 600 W

: 600 W Liczba poziomów obrotów : 1

: 1 Pojemność kielicha : 0,7 litra

: 0,7 litra Wykonanie kielicha: Tritan

Blender kielichowy Tefal Perfectmix+ BL811D38

Funkcje : kruszenie lodu, miksowanie

: kruszenie lodu, miksowanie Moc silnika : 1200 W

: 1200 W Prędkość : 28000 obr/min

: 28000 obr/min Liczba poziomów obrotów : 18

: 18 Pojemność kielicha : 2 litry

: 2 litry Wykonanie kielicha: szkło hartowane

Blender kielichowy PHILIPS HR3752/00

Moc [W] : 1400

: 1400 Pojemność całkowita kielicha [l]: 2.2

[l]: 2.2 Wykonanie kielicha : Trytanowe tworzywo sztuczne

: Trytanowe tworzywo sztuczne Funkcje dodatkowe : Kruszenie lodu

: Kruszenie lodu Funkcje: Kielich z miarką, Tryb pulsacyjny, Blendowanie w próżni, Blender do smoothie, Blender wysokoobrotowy, Możliwość mycia w zmywarce

Blender ręczny TEFAL HB659838 QuickChef

Moc [W]: 1000

[W]: 1000 Regulacja obrotów : Mechaniczna-skokowa

: Mechaniczna-skokowa Liczba prędkości : 20

: 20 Końcówki : Do miksowania

: Do miksowania Pozostałe : Pojemnik z miarką 800 ml

: Pojemnik z miarką 800 ml Funkcje : Miksowanie

: Miksowanie Funkcje dodatkowe : Podświetlenie regulacji prędkości

: Podświetlenie regulacji prędkości Zastosowane technologie: Powelix

Blender ręczny PHILIPS OnTheGo HR2651/90