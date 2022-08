Spis treści

Istota działania blendera kielichowego

Urządzenia miksujące są znane wielu pokoleniom - konstrukcja pierwszego z nich powstała w 1922 roku. Postęp technologiczny poddał wynalazek wielu niezliczonym ulepszeniom, czego owocem jest nowoczesny blender kielichowy. Całą pracę zawdzięczamy zamontowanemu nożowi w dolnej części maszyny, wykonującemu obrotowe i niemal błyskawiczne ruchy. Uwarstwiony przepływ jest możliwy dzięki sile odśrodkowej, która powstaje w wyniku ww. działania. Dzięki temu, poprzez równomierne rozdrobnienie składników, jest możliwe uzyskanie gładkiej konsystencji.

Dlaczego blender kielichowy?

Na rynku znajdziemy niezliczoną ilość modeli w kategorii blenderów, natomiast wersja z kielichem jest wyjątkowo wygodna. Z pewnością każdy gospodarz i gospodyni zgodzi się z faktem, że najgorszą częścią przygotowywania posiłków jest sprzątanie. Stawiając na blender kielichowy, nie musimy obawiać się o powstałe zachlapania i zabrudzenia powstałe w wyniku przedostania się składników poza naczynie. Ponadto, szczelnie domykany sprzęt gwarantuje laminarny ruch. Nie musimy zastanawiać się nad doborem idealnego pojemnika, tak więc urządzenie samo w sobie jest samowystarczalne.

Istotne parametry

Aby wybrać odpowiedni sprzęt, powinniśmy zwracać uwagę na konkretne dane. Każdy z nas oczekuje od sprzętu różniących się parametrów, tak więc należy kierować się tym, do czego będziemy użytkować blender. Wyróżniamy kilka najbardziej znaczących cech, a mianowicie:

moc urządzenia wyrażona w watach (im wyższa, tym korzystniejsza)

prędkość obrotów (im więcej obrotów tym precyzyjniejsza, ale i szybsza praca)

pojemność kielicha oraz materiał wykonania

rodzaj regulacji obrotów

Znaczna część urządzeń jest wyposażona również w funkcje dodatkowe takie jak m.in. funkcja pulsacyjna, programy automatyczne czy kruszenie lodu. Droższy sprzęt nierzadko posiada zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienie w przypadku nieprawidłowego złożenia.

Przeznaczenie

Aby wybrane urządzenie było funkcjonalne, a tym samym spełniało nasze potrzeby, warto dostosować powyższe parametry do wykonywanych prac. Pracując wyłącznie na miękkich lub wcześniej ugotowanych składnikach, moc od 350 do 500 W będzie wystarczająca. Wyższa moc pozwala na kruszenie lodu, siekanie twardszych produktów, a także przygotowanie gęstszych koktajli. Planując wykonanie past lub kremów, powinniśmy wziąć pod uwagę sprzęt powyżej 1000 W. Do zadań specjalnych stworzono blendery kielichowe o mocy sięgającej nawet 2000 W! Wówczas, wykonanie masła orzechowego lub rozdrobnienie najtwardszych składników na jednolitą masę nie jest już żadnym wyzwaniem. Warto mieć na uwadze, że ilość watów wpływa również na czas pracy. Decydując się na sprzęt o niższej mocy, powinniśmy liczyć się z koniecznymi przerwami w trakcie blendowania, aby nie spalić urządzenia.

Nasze propozycje

Blender próżniowy Sencor SBU 7877CH

Powyższy model zasługuje na szczególne zainteresowanie m.in. przez zastosowanie próżni. Jak wspominaliśmy, pozwala ona na zachowanie maksymalnej ilości wartości odżywczych. W tym wypadku brak przedostawania się do wnętrza powietrza - działa na naszą korzyść. W blenderze zastosowano technologię wielocyklonową (oddziela powietrze od pyłu). Duża moc blendera (1500 W) poradzi sobie niemal z każdym rodzajem składników.

Tefal Perfectmix+ BL811D38

Moc silnika: 1200 W

Prędkość: 28000 obr/min

Liczba poziomów obrotów: 18

Pojemność kielicha: 2 litry

Wykonanie kielicha: szkło hartowane

Funkcje: kruszenie lodu, miksowanie

Perfectmix+ poradzi sobie nawet z twardszymi składnikami, a to dzięki wydajnemu silnikowi i mocy 1200 Watt. Pozwala to na uzyskanie prędkości sięgającej 28 tysięcy obrotów na minutę. Przyrządzanie różnorodnych dań, smoothie zajmuje więc stosunkowo mało czasu. Dzięki czytelnemu panelowi blender jest intuicyjny w obsłudze, a funkcja pulsacyjna zwiększa bezpieczeństwo podczas użytkowania. Do dyspozycji oddano 3 tryby automatyczne oraz 18 poziomów obrotów - pozwala to na dostosowanie parametrów do konkretnych składników.

Blender kielichowy PHILIPS HR3752/00

Moc [W]: 1400

Pojemność całkowita kielicha [l]: 2.2

Wykonanie kielicha: Trytanowe tworzywo sztuczne

Funkcje dodatkowe: Kruszenie lodu

Funkcje: Kielich z miarką, Tryb pulsacyjny, Blendowanie w próżni, Blender wysokoobrotowy, Możliwość mycia w zmywarce

Philips prezentuje sprzęt o mocy 1400 W wyposażony w pożądany tryb pulsacyjny - działa wyłącznie wtedy, gdy naciskamy odpowiedni przycisk. Pozwala to na rozdrobnienie składników według własnych preferencji. Wysokoobrotowy blender jest również sprzętem próżniowym - po włożeniu składników, z urządzenia odsysany jest tlen tworząc zjawisko próżni. Pozwala to na zachowanie większej ilości składników odżywczych.

Blender kielichowy TEFAL BL81G Perfect Mix

Moc [W]: 1200

Pojemność całkowita kielicha [l]: 2

Wykonanie kielicha: Szkło hartowane

Liczba prędkości: 3

Funkcje dodatkowe: Automatyczne mycie, Kruszenie lodu

Funkcje: Kielich z miarką, Możliwość mycia w zmywarce, Butelka sportowa, Blender wysokoobrotowy, Blender do smoothie

Blender pozwala na regulację prędkości w aż 3 poziomach wraz z regulacją obrotów. Jest wyposażony w 6-ramienny nóż ze stali nierdzewnej oraz funkcję pulsacyjną. Po użyciu, możemy umyć elementy w zmywarce.

Silvercrest Kitchen Tools SSMK 1000 A1, 1000 W

Moc: 1000 W

Pojemność kielicha: 1,75 l

5 programów automatycznych i obsługa ręczna

5 domyślnie ustawionych programów

Dotykowy panel obsługowy

2 poziomy prędkości

Funkcja pulsacyjna

Sygnał dźwiękowy i automatyczne wyłączanie na końcu programu

Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przed pracą na sucho

W Lidlu pojawił się blender kielichowy o mocy 1000 Watt z regulacją prędkości na dwóch poziomach. Urządzenie jest zdolne również do gotowania - posiada aż pięć automatycznych programów. Przy jego pomocy stworzymy więc nie tylko smoothie i kremy, ale i ugotujemy potrawy na parze i skruszymy lód. Aby zwiększyć bezpieczeństwo w trakcie użytkowania, blender posiada funkcję pulsacyjną oraz liczne zabezpieczenia.

Urządzenie jest dostępne w Lidlu.

Blender kielichowy BOSCH MMB65G5M

Moc [W]: 800

Pojemność całkowita kielicha [l]: 2.3

Wykonanie kielicha: Szkło

Liczba prędkości: 5

Funkcje dodatkowe: Kruszenie lodu

Funkcje: Tryb pulsacyjny, Kielich z miarką, Możliwość mycia w zmywarce

Bosch przedstawia 800 watowy sprzęt, który poradzi sobie zarówno w owocowych koktajlach, jak i warzywnych musach. Dość duża pojemność kielicha sprawdza się przy zupach i kremach bez potrzeby odlewania części składników. Kielich z miarką pozwoli odmierzyć prawidłową ilość, a funkcja pulsacyjna zagwarantuje należyte bezpieczeństwo.

ELECTROLUX ESB 2500

Moc [W]: 300

Pojemność całkowita kielicha [l]: 0.6

Wykonanie kielicha: Tworzywo sztuczne

Liczba prędkości: 1

Funkcje dodatkowe: Siekanie

Funkcje: Tryb pulsacyjny, Możliwość mycia w zmywarce, System zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem, Kielich z miarką, Blender do smoothie

Electrolux przedstawia poręczne urządzenie o mocy 300 Watt - idealne do szybkich koktajli i smoothie. Jest to alternatywa dla małych kuchni oraz podróżnego sprzętu - sam blender wyposażono w 0,6 l kielich, który nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Sprawdzi się również dla proteinowych płynów, które nie wymagają zbyt dużej mocy, a dokładnego wymieszania.