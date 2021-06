Spis treści

Stwierdzenie, że nie ma nic ważniejszego na świecie niż zdrowie, może zabrzmieć nieco idealistycznie. Jednak gdy się nad tym zastanowić to rzeczy, które kojarzone są z uczuciem szczęścia i powodzenia stają się często nagle nieistotne w momencie zachorowania lub utraty kogoś bliskiego. Często jednak bagatelizujemy naszą kondycję fizyczną, co, jak pokazała choćby pandemia COVID-19, może mieć niestety tragiczne skutki.

Warto pamiętać, że czasami naprawdę nie trzeba wiele, aby mieć swoje zdrowie pod względną kontrolą. Jednym ze sposobów na to, jest choćby zaopatrzenie się w medyczne sprzęty pomiarowe, których z powodzeniem możemy używać samodzielnie w zaciszu domowym. Do takowych należą m.in. pulsoksymetry, a także ciśnieniomierze i o ile te pierwsze urządzenia zyskały szczególnie podczas pandemii, to ciśnieniomierz już od lat stanowi jedno z podstawowych narzędzi, weryfikujących nasz stan zdrowia.

Po co mierzyć ciśnienie?

Układ krwionośny jest jednym z najważniejszych systemów, działających w obrębie ludzkiego organizmu. Nic więc dziwnego, że w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń funkcjonowania naszego ciała, często odbija się to na naszym ciśnieniu krwi. Odbiegające od norm wyniki pomiarów mogą być więc jednym z pierwszych sygnałów o niepokojących zjawiskach, zagrażających naszemu zdrowiu i stanowić podstawę do podcięcia odpowiednich działań.

Wiele osób nie zdaje sobie także sprawy, że zaburzenia ciśnienia krwi mogą być problemem samym w sobie i bezpośrednią przyczyną innych dolegliwości. Przykładowo, nadciśnienie tętnicze jest bardzo niebezpieczną przypadłością, rozpoznawaną w przypadku pomiarów przekraczających 140/90 mm Hg. Co istotne, aby stwierdzić tą dolegliwość należy przeprowadzić kilka porównawczych pomiarów, bowiem tymczasowy wzrost ciśnienia towarzyszy wielu stanom lub czynnościom i jednostkowo nie stanowi powodów do obaw. Jednak jeśli okaże się, że dolega nam nadciśnienie tętnicze, to pod żadnym pozorem nie można tego bagatelizować i to bez względu na jego przyczynę. Może się bowiem okazać, że w formie wtórnej przypadłość ta jest objawem choroby nerek lub nadnerczy, a nawet określonych rodzajów nowotworów i w celu unormowania ciśnienia konieczne jest usuniecie źródła jego dysfunkcji.

Gerald Oswald/Pixabay

Nadciśnienie tętnicze może mieć także przyczyny genetyczne, środowiskowe lub być pokłosiem naszego trybu życia. Bez względu jednak na jego źródło, przypadłość ta może mieć naprawdę tragiczne skutki. Wystarczy przytoczyć, że nadciśnienie tętnicze jest drugą najczęstszą przyczyną chorób sercowo-naczyniowych, w tym zawałów i niewydolności serca, miażdżycy oraz choroby wieńcowej. Długotrwała i nieleczona przypadłość może prowadzić też do udarów mózgu, jak również do uszkodzenia wzroku, nerek i dysfunkcji układu nerwowego.

Z kolei wrodzone niskie ciśnienie krwi, na poziomie poniżej 90/60 mm Hg, zazwyczaj nie daje znaczących objawów i nie wymaga leczenia. Taką przypadłość nazywamy hipotonią lub podciśnieniem tętniczym. Jednak jeśli pojawi się ono w trakcie naszego życia, może sugerować m.in. poważne problemy natury neurologicznej lub kardiologicznej.

Wskazania do pomiarów ciśnienia

Często zaburzenia ciśnienia krwi nie dają żadnych oznak, a jak już takowe się pojawią, to nasz stan może być zaawansowany. Jeśli więc sami nie wykryjemy problemu za pomocą prowadzonych pomiarów, to jest kilka sygnałów, które powinny nas skłonić do przeprowadzenia badań.

Do sprawdzania naszego ciśnienia powinny skłonić m.in.:

uczucie kołatania serca

bóle w klatce piersiowej

potliwość

bezsenność

zaczerwienienie twarzy i uderzenia gorąca

obniżenie sprawności psychicznej i fizycznej

duszności

krwotoki z nosa

bóle głowy

zaburzenia widzenia

zawroty głowy

obniżenie sprawności intelektualnej

deficyty czuciowe lub ruchowe

obrzęki kończy

zimne kończyny

zaburzenia funkcji nerek

Oczywiście, poszczególne z tych zjawisk nie muszą świadczyć od razu o problemach z ciśnieniem i być efektem innych dolegliwości. Jeśli jednak występuje u nas większa część z wymienionych objawów, to należy niezwłocznie skontrolować sprawę.

Bruno Germany/Pixabay

Jak samemu mierzyć ciśnienie krwi

Jak więc widać, kontrola odpowiedniego ciśnienia krwi jest niezwykle istotna i w skrajnych przypadkach może nawet uratować nam życie. Na szczęście nie musimy chodzić do specjalistów w celu stałego sprawdzania naszych parametrów, bowiem na rynku znajdziemy wiele modelu ciśnieniomierzy, które z powodzeniem możemy stosować w domu i to bez posiadania jakichkolwiek kwalifikacji.

Zanim jednak przejdziemy do naszej listy najciekawszych modeli ciśnieniomierzy i do prowadzenia pomiarów za ich pomocą, warto zapoznać się z kilkoma wskazówkami.

O czym warto pamiętać przy pomiarach ciśnienia

Najlepiej wykonywać pierwszy pomiar wkrótce po przebudzeniu, ponieważ podczas snu mogą zachodzić istotne zmiany ciśnienia.

Przynajmniej 30 minut przed wykonywaniem pomiarów nie należy, palić, pić kawy, wykonywać ćwiczeń fizycznych.

Nie powinno się dokonywać pomiarów w stanie wzburzenia i zmęczenia (najlepiej pozostawać w spoczynku około 5 min przed pomiarem).

Pomiar powinno się wykonywać w wygodnej pozycji siedzącej lub leżącej, bez krzyżowania nóg i bez uciskającej odzieży w okolicy umieszczenia ciśnieniomierza.

Urządzenia powinno być stosowane z godnie z instrukcją, a ręka na której się znajduje powinna znajdować się w stanie spoczynku i oparta o płaską powierzchnię.

Podczas wykonywania pomiaru nie należy się poruszać ani rozmawiać.

Warto dokonać jednorazowo 3 pomiarów w odstępie około minuty i uśrednić otrzymane dane.

Wyniki należy zapisywać, wraz z datą i godziną ich wykonania.

Ranking najlepszych ciśnieniomierzy 2021

Skoro już omówiliśmy najważniejsze fakty, związane z problemami z ciśnieniem krwi i wykonywaniem samych pomiarów, możemy już przejść do konkretów. Mianowicie, przygotowaliśmy listę najciekawszych modeli ciśnieniomierzy. Warto przy tym zaznaczyć, że znalazły się na niej zarówno ciśnieniomierze naramienne, jak nadgarstkowe.

Ciśnieniomierz Meriden Xlive3

Meriden Xlive3 to ciśnieniomierz cyfrowy, naramienny o eleganckim wyglądzie. Urządzenie jest łatwe w obsłudze oraz posiada duży i czytelny wyświetlacz. Co istotne, urządzenie nie tylko dokona pomiarów ciśnienia krwi, ale także odniesie uzyskane przez nas wyniki do norm wytyczonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Dla ułatwienia, wyniki są prezentowane w kolorze odpowiednim dla klasyfikacji danego pomiaru, czyli na czerwono, żółto lub zielono. Sprzęt sam się wyłącza po minucie bezczynności.

To jednak nie wszystko, specjalne czujniki wyłapią podczas pomiarów również ewentualne, nieregularne bicie serca, czyli arytmię i powiadomi o tym za pomocą migającego na wyświetlaczu symbolu serca. Dodatkowym plusem jest pojemna pamięć sprzętu, dzięki czemu jest ono w stanie zapisać nawet do 90 ostatnich pomiarów, które mogą być odnotowywane na dwóch oddzielnych profilach. Tym sposobem, z ciśnieniomierza Meriden Xlive3 mogą regularnie korzystać dwie osoby. W standardowym zestawie znajdziemy dodatkowo wygodne etui oraz roczną gwarancję.

Ciśnieniomierz Beurer Bm 40

Firma Beurer jest jednym z najpopularniejszych producentów sprzętu o zastosowaniu medycznym do użytku indywidualnego. Nic więc dziwnego, że w jej asortymencie znajdziemy więcej niż jeden ciśnieniomierz. Beurer bm 40 jest urządzeniem naramiennym z dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dużym plusem urządzenia jest szybkie przeprowadzanie pomiarów oraz uzyskiwanie ich wyników. Czujnik aktywności i automatyczne wyłączanie po braku zarejestrowanego korzystania pomagają z kolei oszczędzać baterię.

Ciśnieniomierz Beurer bm 40 posiada także czujnik wykrywania arytmii, wskaźnik rozładowania baterii, możliwość obsługi dwóch profili oraz zapisu do 120 pomiarów, wraz z datą i godziną ich wykonania. Na uwagę zasługują także kompaktowe rozmiary sprzętu oraz dołączony pokrowiec, dzięki czemu Beurer bm 40 jest łatwy do przechowywania. Gwarancja obejmuje 36 miesięcy.

Ciśnieniomierz Götze & Jensen Bm 700

Przy wyborze ciśnieniomierza warto zwrócić uwagę na Götze & Jensen Bm 700, który zdobył odznaczenie Laur konsumenta – odkrycie 2021. To prosty i intuicyjny sprzęt z dużym wyświetlaczem LCD, doskonale czytelnym nawet dla osób mających problemy ze wzrokiem. Nie trzeba się też martwić, aby pamiętać o wyłączeniu urządzenia, zrobi to automatycznie po zaprzestaniu korzystania z niego i zdjęciu z przedramienia.

Sprzęt potrafi zapamiętać do 90 pomiarów na dwóch oddzielnych profilach, czyli łącznie 180 wyników. Wykrywa również arytmię serca i informuje, gdy wynik wskazuje na konieczność kontaktu z lekarzem. Ciekawą funkcją jest również uśrednianie trzech ostatnich wyników pomiarów, co jak wspomniano wcześniej, jest sposobem na wykrycie nadciśnienia tętniczego. Ciśnieniomierz Götze & Jensen Bm 700 ma też kompaktowe wymiary i oferuje gwarancję na 24 miesiące.

Ciśnieniomierz Braun ExactFit 3

Trzeba przyznać, że Braun ExactFit 3 wyróżnia się na tle konkurencji eleganckim i nowoczesnym wyglądem. Ten kolejny, naramienny ciśnieniomierz jest w stanie zapamiętać 2x40 zapisów, czyli łącznie 80 wyników na dwóch, odrębnych profilach. Czytelny wyświetlacz LCD ułatwia odczyty, a dołączone etui przechowywanie sprzętu. Jak na firmę Braun przystało, urządzenie jest solidne i posiada dwa lata gwarancji, a także funkcje automatycznego wyłączenia.

Na szczególną uwagę zasługują aż dwa mankiety w zestawie, funkcja uśredniania trzech ostatnich pomiarów oraz odniesienie wyników do norm wytyczonych przez Światową Organizację Zdrowia. Ciśnieniomierz Braun ExactFit 3 wykrywa także ewentualną arytmię serca.

Ciśnieniomierz Tech-Med TMA-500 Pro

Ciśnieniomierz Tech-Med TMA-500 Pro to niepozorne urządzenie do użytku naramiennego. Jest niewielkich rozmiarów i posiada duży, czytelny wyświetlacz. Do tego, jest on też bardzo łatwy w obsłudze i posiada gwarancję na 36 miesięcy.

Dużym plusem Tech-Med TMA-500 Pro jest przystępna cena, a na tle konkurencji wyróżnia się tym, że pozostałe sprzęty z listy zasilane są bateriami, ten natomiast zarówno za pomocą baterii, jak i dołączonego zasilacza (micro USB). W zestawie z Tech-Med TMA-500 Pro znajdziemy także poręczne etui.

Ciśnieniomierz posiada funkcje wykrywania zaburzeń pracy serca, możliwość odniesienia wyników do norm WHO, uśrednianie trzech ostatnich pomiarów, automatyczne wyłączanie i zapamiętuje do 120 wyników.

Ciśnieniomierz Sencor SBD 1470

Pierwszy na naszej liście ciśnieniomierz nadgarstkowy, o niewielkich rozmiarach, łatwej obsłudze i dużym wyświetlaczu LED, to dobra propozycja dla osób starszych oraz z problemami motorycznymi. Ciśnieniomierz Sencor SBD 1470 jest zasilany dwoma bateriami typu AAA. Plusem jest odniesienie wyników do skali, dzięki czemu wiemy, czy nasze ciśnienie jest w lekkie, umiarkowane lub poważnie podwyższone. Za pomocą odpowiedniego komunikatu sprzęt poinformuje nas także o ewentualnej arytmii serca.

Ciśnieniomierz ten posiada także ciekawe funkcje, w postaci ostrzeżenia podczas drgania nadgarstka, które może utrudnić pomiar, a także o błędach pomiarowych informujących o konieczności powtórzenia pomiaru. Pamięć urządzenia rejestruje do 60 pomiarów na jedną osobę, a Sencor SBD 1470 wyłączy się samoistnie po minucie bezczynności.

Ciśnieniomierz Beurer BC 32

Kolejne urządzenie firmy Beurer w naszym zestawieniu, tym razem w formie na nadgarstek. Beurer BC 32 to kompaktowe i wyjątkowo intuicyjne narzędzie do pomiaru ciśnienia krwi. Urządzenie daje możliwość zapisu 120 pomiarów, po 60 w dwóch odrębnych profilach. Dodatkowo, podczas każdego badania wyświetlane są dla porównania wyniki ostatniego pomiaru. W śród dodatkowych funkcji warto wyróżnić wskaźnik prawidłowego ustawienia pozycji ręki podczas badania, uśrednianie wszystkich zapisanych danych, a także średnie poranne i wieczorne wyniki z ostatnich siedmiu dni.

Na dużym i czytelnym ekranie LCD znajdziemy także wskaźnik ryzyka, informacje o rozpoznanej arytmii serca oraz poziom naładowania baterii. Ciśnieniomierz Beurer BC 32 może pochwalić się też aż 5-lenią gwarancją i dołączonym futerałem.

Ciśnieniomierz Oromed ORO-168

Niedrogi, kompaktowy i prosty w obsłudze ciśnieniomierz Oromed ORO-168, może pochwalić się możliwością tworzenia do trzech profili użytkownika, z zapisem do 40 wyników dla każdego z osobna. Urządzenie posiada funkcję wyłączenia po minucie bezczynności, wykrywanie zaburzeń pracy serca, wskaźnik norm WHO, a także zapis daty i godziny każdego badania. Dodatkowo, trzy ostatnie wyniki są uśrednianie.

Tym, co wyróżnia Oromed ORO-168 jest zastosowanie technologii Fuzzy Logic, która automatycznie dostosowuje poziom wypełnienia mankietu urządzenia do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu eliminowane są potencjalne błędy w podłączeniu mankietu, a pomiary są bardziej dokładne. Do sprzętu dołączona jest gwarancja na 24 miesiące.