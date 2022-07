Jaki czytnik Kindle wybrać? Przegląd najlepszych czytników ebooków od Amazon

Spis treści

Czytniki od Amazonu spopularyzowały ten rodzaj urządzeń w taki sam sposób, jak iPhone zamienił klasyczne telefony komórkowe w smartfony. Pierwszy czytnik Kindle został zaprezentowany w 2007 roku, a obecnie w 2022 roku jest to najpopularniejsze urządzenie tego typu.

Źródło: techadvisor

Zamysł producenta był prosty. Amazon chciał zaoferować tani czytnik książek elektronicznych, który posiada ekran E-Ink, dzięki czemu wzrok użytkowników nie męczy się podczas czytania. Na początku urządzenie to było stosunkowo drogie - koszt pierwszej generacji do 399 dolarów, ale z czasem popularność wzrosła, a cena znacząco zmalała. Podstawowy Kindle kosztuje obecnie 79,99 Euro. Polacy mogą go zakupić za pośrednictwem niemieckiego Amazonu. Niestety w nowo utworzonym, polskim Amazonie zakupimy jedynie droższy model Paperwhite w wersji bez reklam. Czytnik ten kupimy za 649 zł.

Każdy czytnik stworzony przez Amazon pracuje pod kontrolą specjalnie zaprojektowanego systemu operacyjnego. Oparto go na Linuxie.

Wyjaśniamy różnice pomiędzy poszczególnymi modelami oraz doradzamy, który z nich warto kupić.

Przystępność cenowa oraz kompaktowe wymiary i prostota użycia w połączeniu z faktem, że na małym ważącym niespełna 200 gram urządzeniu można przenosić tysiące książek spowodowała, że czytnik elektroniczne są atrakcyjnymi urządzeniami dla wielu osób. Z drugiej strony część z nich nadal wykorzystuje swoje telefony i tablety do czytania. Robią to głównie dlatego, że nie korzystali nigdy z czytnika oferującego ekran E-Ink.

W chwili obecnej na rynku dostępne są cztery czytniki Kindle, która zakupić można bezpośrednio na Amazonie. Do Polski sprzęt wysyłany jest z Niemieckiego lub Polskiego magazynu. Jedyne, o czym trzeba pamiętać to brak języka polskiego w oprogramowaniu - jest ono dostępne po angielsku. Nie przeszkadza to jednak w codziennym użytkowaniu, a rodzimy alfabet wyświetlany jest bez najmniejszych problemów.

W tym rankingu przedstawiamy wszystkie aktualne modele: podstawowego Kindle, Paperwhite oraz Oasis, a także wyjaśniamy różnice pomiędzy nimi. Wszystkie modele pochodzą z 2019 roku. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Amazon nie zaprezentował żadnego nowego czytnika Kindle.

Oto cechy charakterystyczne dla każdego modelu Kindle:

Pełen dostęp do Amazon Kindle Store

Wbudowana łączność Wi-Fi (opcjonalnie również modem sieci komórkowej)

Wersja z reklamami (niedostępna z wysyłką do Polski) oraz wersja bez reklam

Ekran dotykowy o przekątnej 6 lub 7 cali wykonany w technologii elektronicznego papieru E Ink

Możliwość wykonywania i udostępniania notatek podczas czytania książki

Obsługa audiobooków dźwiękowych

Amazon Kindle PaperWhite 4 (2019)

Kindle Paperwhite od czasu premiery pierwszej generacji jest najchętniej wybieranym czytnikiem od Amazonu. Nie dziwimy się temu. To świetne urządzenie.

Źródło: techadvisor

Nie oferuje tak ładnej obudowy, jak Oasis, ani dodatkowej okładki, ale funkcje takie, jak wodoodporność i obecność Bluetooth na pokładzie zachęcają do zakupu. Dodatkowo Kindle Paperwhite nie kosztuje majątku i większość ludzi nie będzie chciała dopłacać do droższych modeli.

Kindle Paperwhite oferuje podświetlany ekran, który posiada wyższą rozdzielczość od standardowego modelu. To najlepiej wyceniony czytnik książek elektronicznych od Amazonu i nie tylko.

Amazon Kindle PaperWhite 5 (2021)

W tym roku Amazon po raz pierwszy od dłuższego czasu wprowadził znaczące zmiany w konstrukcji znanego od lat Amazon Kindle Paperwhite.

Jego piąta generacja w końcu otrzymała nieco większy ekran niż jego poprzednicy. Zamiast dotychczasowych 6 cali otrzymujemy wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala. Samo urządzenie także nieznacznie urosło, jednak główne zmiany, widoczne od razu, to znacznie mniejsze ramki wokół samego ekranu. Dolna krawędź pozostała praktycznie nietknięta, jednak odchudzono te boczne oraz górną.

Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli, możemy liczyć na wodoodporność urządzenia oraz obecność trybu ciemnego. Piata generacja czytnika PaperWhite jest także nieznacznie droższa od poprzednika sprzed dwóch lat. Za niewielką dopłatą otrzymamy jednak urządzenie z dużo większym ekranem, które pomieści tyle samo tekstu, co dużo droższy Kindle Oasis. Warto także podkreślić możliwość regulacji jasności. Jeżeli planujecie zakup nowego czytnika, to tegoroczny Amazon Kindle PaperWhite 5 powinien być bardzo dobrym wyborem.

Amazon Kindle (2019)

Kiedyś wybór pomiędzy podstawowym modelem Kindle, a wersją Paperwhite był niesamowicie prosty. Osoby pragnące posiadać czytnik z podświetleniem musiały zdecydować się na zakup droższego czytnika. Od marca 2019 roku również podstawowa wersja je posiada. Wszystko to sprawia, że Kindle 2019 niebezpiecznie zbliża się do modelu Paperwhite.

Źródło: techadvisor

Kindle 2019 oferuje świetny stosunek jakości do ceny i posiada wszystkie funkcje, z jakich będzie chciał skorzystać przeciętny użytkownik. W przypadku, gdy planujemy czytanie książek nad morzem lub na basenie powinniśmy dopłacić nieco pieniędzy do modelu Paperwhite, który oferuje wodoszczelność, a także lepszą jakość wykonania i większą ilość wbudowanej pamięci masowej.

Mimo iż umieściliśmy Kindle Paperwhite na pierwszym miejscu podstawowy model jest równie dobry. Należy poważnie się zastanowić, czy warto dopłacać za wodoodporność i większą ilość pamięci masowej. Jeżeli nie wykorzystamy tych funkcji Kindle 2019 okaże się ciekawszy.

Amazon Kindle Oasis (2019)

Kindle Oasis to flagowy czytnik od Amazonu. Robi wrażenie sporo większym ekranem z dodanym czujnikiem oświetlenia, wodoszczelnością oraz technologią Bluetooth, która pozwala na słuchanie audiobooków po podłączeniu słuchawek bezprzewodowych. Samo urządzenie wykonane jest rewelacyjnie i wygląda świetnie. Dodatkowo ekran jest na równi z resztą obudowy.

Źródło: techadvisor

Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że jak na flagowy model przystało Kindle Oasis jest niesamowicie drogi. Urządzenie kosztuje zauważalnie więcej, niż polecany przez nas Kindle Paperwhite, a tak naprawdę oferuje takie same funkcjonalności i komfort użytkowania. Zdecydowanej większości użytkowników wystarczy jeden z tańszych modeli.

Dopłata znacznej kwoty za sam wygląd i większy ekran nie jest opłacalna.