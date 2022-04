Spis treści

Ekspresy kapsułkowe zostały stworzone z myślą o tych, którzy żyją w pośpiechu, ale uwielbiają kawę. Wystarczy bowiem tylko kilka kliknięć, by uzyskać aromatyczny napój. Kawa zrobi się sama, a ty możesz wykorzystać ten czas na przygotowanie się do pracy czy na spotkanie. Urządzenia te nie zajmują też dużo miejsca, są proste w obsłudze i czyszczeniu, a do tego można je nabyć za niewielkie pieniądze. Może się wydawać, że taki ekspres ma same zalety, ale czy ma też wady? Niestety, tak. Główną wadą takiego ekspresu jest to, że konieczne jest kupowanie nowych kapsułek. W dodatku niektórzy producenci "zmuszają" posiadaczy tych urządzeń do kupowania kapsułek określonego rodzaju, przeznaczonych do danego modelu. Trzeba mieć też świadomość tego, że jakość kawy w kapsułkach nie odpowiada jakości kawy ziarnistej, zmielonej tuż przed zaparzeniem.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze ekspresu kapsułkowego?

Po pierwsze, warto zwrócić uwage na obudowę urządzenia - tanie materiały mogą pękać i szybko się niszczyć. Po drugie, dobrze, jeśli Twoje urządzenie będzie posiadało dość duży pojemnik na wodę - od 0,5 litra wzwyż. Kolejny punkt to intuicyjność odsługi i łatwość czyszczenia, ponieważ bez tego posiadanie takiego urządzenia mija się z celem. Ostatnie, co warto rozważyć to oszczędność. Dobrze jest spojrzeć na moc urządzenia i czas nagrzewania, a także funkcję automatycznego wyłączania – sprzęt powinien być energooszczędny ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Pozostałe czynniki zależą od indywidualnych potrzeb każdego - ekspres może mieć funkcję sterowania smartfonem, speniacz mleka oraz duży wybór kapsułek. Warto też zorientować się, czy wybrany model ekspresu pozwala na korzystanie z kapsułek wielorazowego użytku – to tańsze i bardziej ekologiczne rozwiązanie, a dodatkowo pozwala na zaparzanie dowolnej kawy mielonej.

KRUPS Dolce Gusto Mini Me

To jeden z najbardziej popularnych ekspresów kapsułkowych. Użytkownik ma możliwość wyboru spośród 30 rodzajów kawy i napojów, m.in. Ristretto, Espresso, Lungo, Grande, a także czekolady, herbaty i inne, zarówno na gorąco, jak i na zimno. Ekspres jest mały i stylowy – będzie więc pasował do każdej kuchni. Jego moc ciśnieniowa to 15 barów, natomiast pojemność zbiornika na wodę wynosi 0,8 l.. Posiada też dodatkowe funkcje takie jak tryb ECO, który wyłączy ekspres automatycznie po 5 minutach bezczynności. Urządzenie wyposażono też w funkcję regulacji ilości wody na filiżankę oraz system grzewczy Thermoblok. Nie posiada jednak spieniacza mleka, ani możliwości regulacji mocy i ilości zaparzanej kawy.

TCHIBO Cafissimo Easy

Do wyboru jest wiele kolorów, ekspres będzie więc doskonałym uzupełnieniem wystroju każdej kuchni. Jest niewielki i funkcjonalny – o szerokości tylko 12 cm. Ekspres posiada trzy przyciski służące do zaparzania espresso, caffè crema i kawy klasycznej. Jak podaje producent, zaparzanie jest oparte na trójciśnieniowym systemie, który dobiera odpowiednie ciśnienie dla każdego z dostępnych rodzajów kawy. Dodatkowo ekspres posiada funkcję automatycznego wyłączania po 9 min. bezczynności oraz zintegrowany wskaźnik odkamieniania. Urządzenie charakteryzuje się ciśnieniem na poziomie 15 barów i zbiornikiem na wodę o pojemności 0,65 l.. Posiada również możliwość regulacji mocy i ilości zaparzanej kawy (programowalna ilość napoju: 30 - 250 ml).

KRUPS XN1101 Nespresso Essenza Mini

Urządzenie pozwala na przygotowanie 14 różnych napojów, sposród których najbardziej popularne to espresso, latte, cappuccino i macchiato. Ekspres jest gotowy do pracy po 25 sekundach od włączenia, a aby nalać kawę, trzeba nacisnąć i przytrzymać jeden z dwóch przycisków. Posiada też funkcję automatycznego wyłączania, która uruchamia się po 9 minutach bezczynności. Zastosowana w urządzeniu moc ciśnieniowa wynosi 19 barów, a pojemność zbiornika na wodę – 0,6 l. Dodatkowe funkcje to automatyczne usuwanie zużytych kapsułek, Flow Stop, funkcja komunikowania o konieczności odkamieniania oraz system grzewczy Thermoblok. Ekspres nie posiada jednak możliwości regulcji mocy i ilości zaparzanej kawy.

DELONGHI Nespresso Essenza Plus EN200.B

Głównym atutem tego modelu ekspresu jest możliwość sterowania smartfonem. Dzięki tej sprytnej funkcji można zaparzyć kawę jesczze leżąc w łóżku! Wsród zalet urządzenia producent wymienia też cichą pracę urządzenia oraz szybkie nagrzewanie układu zaparzającego (zaledwie 25 sekund). Ekspres posiada również funkcję automatycznego wyłączania, która uruchamia się po 3 minutach od ostatniego parzenia. Moc ciśnieniowa ekspresu wynosi 19 barów, a pojemność zbiornika na wodę – 1l.. Dodatkową, przydatną funkcją jest możliwość regulacji ilości zaparzanej kawy.

TCHIBO Cafissimo Milk

Ten model posłuży do zaparzania doskonałego espresso, caffè crema, kawy klasycznej, cappuccino oraz do spieniania mleka. Producent chwali produkt za trójciśnieniowy system zaparzania, dzięki któremu ekspres parzy każdą z kaw pod odpowiednim ciśnieniem. Jednak najważniejszym atutem tego urządzenia, wyróżniającym ten model spośród innych, jest wbudowany system mleczny ze zintegrowanym pojemnikiem na mleko. Ekspres wyposażono we wbudowaną funkcję automatycznego wyłączania po ok. 9 minutach bezczynności, a także w funkcję komunikowania o konieczności przeprowadzenia procesu odkamieniania.

Sprawdź też koniecznie: Na co zwrócić uwagę, kupując ekspres do kawy? 5 rzeczy, które warto wiedzieć