Fotel biurowy to - zgodnie z nazwą - niezbędny element wyposażenia każdego biura, który znajdzie także zastosowanie w prywatnym domu. Można docenić go zwłaszcza w czasach pandemii koronawirusa, kiedy to wiele osób przeszło na pracę zdalną. Jeśli zaliczasz się do nich, jego nabycie zapewni Ci zdrową, ergonomiczną pozycję podczas długich godzin spędzanych przed ekranem monitora. To samo w sytuacji, kiedy nie pracujesz, ale spędzasz czas wolny od pracy na korzystaniu z internetu, graniu w gry i inne czynności wykonywane przy komputerze. Warto pamiętać także o zaleceniach BHP dotyczących pracy tego rodzaju - zostały one stworzone po to, aby użytkownik znajdował się we właściwej odległości od ekranu monitora i klawiatury, jak najmniej narażając na szwank wzrok oraz dłonie. Pamiętaj także o innych czynnikach, które mają wpływ na efektywność i komfort pracy z domu - sprawdź nasze siedem przykazań pracy zdalnej.

W poniższym rankingu prezentujemy nie tylko fotele biurowe, ale uwzględniliśmy w nim również fotele gamingowe - wiele osób po wykonaniu swoich zadań lubi odpocząć przy grach, a więc nabycie takiego mebla da wygodę nie tylko podczas pracy, ale i odpoczynku.

Akracing Solitude



Akracing Solitude



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Akracing Solitude (czarno-szary) 1 399 zł Akracing Solitude (czarno-szary) 1 399 zł Fotel Akracing Solitude biały (AK-OFFICE-SOLITUDE-W) 1 692 zł AKRACING krzesło biurowe Solitude – Grey, AK-Office-Solitude-GY ~1 867 zł Solitude to fotel, który Akracing stworzyło z myślą o pracy biurowej, a także relaksie podczas odpoczynku. Zalicza się do droższych modeli,a co przemawia za jego zakupem? Akracing Solitude jest fotelem biurowym dostępnym w kilku wersjach kolorystycznych. Jego tapicerka została wykonana z elastycznej skróty PU, pod którą umieszczono piankę o gęstości 55 kg/m³ na siedzisku oraz 50 kg/m³ na oparciu. Taka gęstość ma na celu zapobieganie jej odkształcaniu, dzięki czemu fotel powinien długo wyglądać jak nowy. Natomiast zaletą skóry jest duża odporność na uszkodzenia, a także łatwość w utrzymaniu w czystości - wszelkie zabrudzenia wystarczy przetrzeć na mokro, aby je usunąć. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby dawać pełną ergonomię użytkownikom. Oparcie jest regulowane w zakresie 90-180°, a po ustawieniu właściwej pozycji blokuje się go za pomocą specjalnego mechanizmu. Eliminuje to ryzyko przypadkowej zmiany ustawienia. Podobnie wygodna jest regulacja trójwymiarowych podłokietników - możesz w szerokim zakresie ustawiać ich wysokość, przesunięcie oraz kąt nachylenia. Wysokość siedziska reguluje się za pomocą podnośnika hydraulicznego klasy 4. Fotel Solitude otrzymujemy wraz z dwoma poduszkami. Jedna służy położeniu pod szyję, druga - pod lędźwie. To zapewnia dodatkową wygodę pracy. Akracing Solitude - pełna recenzja » Zalety: gęsta pianka

wysoka jakość wykonania

łatwa regulacja wszystkich elementów

dwie poduszki w zestawie

oparcie z odchyleniem do 180°

Calviano Xenos



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach CALVIANO Fotel biurowy wentylowany Xenos COMPACT 210 zł Fotel Xenos to model przeznaczony dla osób, które chcą spędzać wygodnie godziny przed monitorem. Jakie są jego zalety? Calviano Xenos to fotel biurowy, który został wykonany z wysokiej jakości tkaniny poliestrowej na siedzisku oraz oparciu. Jego szerokie podłokietniki wykonano z połączenia chromowanego metalu oraz wysokiej jakości tworzywa. Całość wspiera się na pięcioramiennej, chromowanej podstawie, dzięki czemu na fotelu może spoczywać ciężar nawet 120 kg. Dodatkowa zaleta to pięć kółek, umożliwiających wygodne przemieszczanie mebla. Wysokość siedziska może być regulowana dzięki użyciu amortyzatora gazowego. Niestety, nie pomyślano o wprowadzeniu możliwości zmiany kąta nachylenia oparcia. Mamy za to możliwość bujania i wykonania pełnego obrotu. Calviano Xenos to tani fotel biurowy, dlatego nie należy spodziewać się takich rozbudowanych funkcji jak w drogich modelach, np. podłokietników 3D. Mimo to ergonomia i solidna jakość wykonania sprawia, że jest on bardzo korzystnym rozwiązaniem dla osób szukających fotela do pracy w bardzo przystępnej cenie. Jego stonowana, szaro-czarna barwa sprawia, że będzie doskonale wyglądał w pomieszczeniach o różnych aranżacjach. Calviano Xenos - pełna recenzja » Zalety: niska cena

wysoka jakość wykonania

solidna podstawa

mobilny

możliwość bujania Wady: brak regulacji nachylenie oparcia

Diablo V-Basic

Pro-Gamer Atilla+



Pro-Gamer Atilla+



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Pro-Gamer Atilla (czarno-biały) 399 zł Pro-Gamer Atilla (czarno-biały) 399 zł Fotel PRO-GAMER Atilla Carbon 2.0 Czarno-biały 444 zł Pro-Gamer Atilla+ to fotel gamingowy, który powinien świetnie sprawdzić się przy pracy biurowej. Sprawdzamy jego zalety. Pro-Gamer Atilla+ to estetyczny fotel gamingowy, w którym uwagę zwraca wysokie oparcie. Jest to model materiałowy, z miękkim, odpornym na odkształcania siedziskiem, o konstrukcji podobnej do foteli kubełkowych. Oparcie zostało zaprojektowane w ten sposób, aby zapewnić użytkownikom prawidłową pozycję podczas godzin spędzanych przed monitorem. Niestety - i co policzmy temu modelowi na minus - nie jest ono regulowane. Na szczęście kształt jest na tyle uniwersalny, że powinien zadowolić osoby o różnych posturach. Podobnie rzecz się ma z pokrytymi miękką gąbką podłokietnikami - ich pozycja została ustalona tak, aby pasowała każdemu, jednak w razie potrzebny można je nieco podnieść. Zakładana na zagłówek poduszka NEST+ dba natomiast o to, aby kark znajdował się w prawidłowej pozycji. Wysokość siedziska może być regulowana w przedziale 120 mm za pomocą amortyzatora gazowego. Pro-Gamer Atilla+ pokryto materiałem oddychającym, cechującym się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne i łatwy w czyszczeniu, pod którym znajduje tzw. "zimna pianka". Fotel ma możliwość bujania, a pięć gumowych kółek umożliwia jego przesuwanie. Pro-Gamer Atilla+ - pełna recenzja » Zalety: oddychający materiał

wyprofilowane oparcie

poduszka w zestawie

regulowane siedzisko i podłokietniki

możliwość bujania Wady: brak regulacji oparcia

Angel Jokasta

Aktualne ceny w sklepach ANGEL Fotel ergonomiczny ANGEL biurowy obrotowy jOkasta 449 zł ANGEL Jokasta reklamowany jest przez producenta jako "ergonomiczny fotel biurowy". Co może zachęcić do jego nabycia? Jokasta to fotel przeznaczony do biur i gabinetów. Pozwala na pełne przystosowanie do postury użytkownika - oparcie w kształcie litery "Y" jest regulowane i wyprofilowane w ten sposób, aby każdy użytkownik, niezależnie od postury, siedział w pozycji ergonomicznej, odciążając plecy i redukując ryzyko ich zmęczenia. Dodatkowo można również zmieniać pozycję zagłówka, zapewniając wygodę dla głowy. Całości dopełnia wygodny, zakrzywiony podłokietnik. Fotel wyposażono w mechanizm TILT, co pozwala na bezpieczne odchylanie się. Położenie siedziska można zmieniać w zakresie 15 cm. Całość pokrywa oddychający materiał, cechujący się dużą odpornością na zabrudzenia. Dzięki zastosowaniu siatki zapewniona jest swobodna cyrkulacja powietrza. ANGEL Jokasta umożliwia zastosowanie poduszki pod lędzwia, co dodatkowo odciąża kręgosłup i daje pełne podparcie plecom. Całość wspiera się na pięcioramiennej podstawie z pięcioma kauczukowymi kółkami. Fotel może udźwignąć do 110 kg obciążenia. Czy warto go nabyć? Jakość wykonania jest solidna, a warto wziąć pod uwagę fakt, że mogą z powodzeniem korzystać z niego także zapaleni gracze. Angel Jokasta - pełna recenzja »

California Access Office