Fotel biurowy to - zgodnie z nazwą - niezbędny element wyposażenia każdego biura, który znajdzie także zastosowanie w prywatnym domu. Można docenić go zwłaszcza w czasach pandemii koronawirusa, kiedy wiele osób przeszło na pracę zdalną. Jeśli zaliczasz się do nich, jego nabycie zapewni Ci zdrową, ergonomiczną pozycję podczas długich godzin spędzanych przed ekranem monitora. To samo w sytuacji, kiedy nie pracujesz, ale spędzasz czas wolny od pracy na korzystaniu z internetu, graniu w gry i inne czynności wykonywane przy komputerze.

Warto pamiętać także o zaleceniach BHP dotyczących pracy tego rodzaju - zostały one stworzone po to, aby użytkownik znajdował się we właściwej odległości od ekranu monitora i klawiatury, jak najmniej narażając na szwank wzrok oraz dłonie. Pamiętaj także o innych czynnikach, które mają wpływ na efektywność i komfort pracy z domu - sprawdź nasze siedem przykazań pracy zdalnej. W poniższym rankingu prezentujemy nie tylko fotele biurowe, ale uwzględniliśmy w nim również fotele gamingowe - wiele osób po wykonaniu swoich zadań lubi odpocząć przy grach, a więc nabycie takiego mebla da wygodę nie tylko podczas pracy, ale i odpoczynku.

Mark Adler Manager 2.1

Fot.: Marka Adler

Mark Adler Manager 2.1 to fotel biurowy w dobrej cenie. Został zaprojektowany w sposób ergonomiczny, a do jego stworzenia użyto solidnych materiałów. Tapicerka z poliestru cechuje się dużą odpornością na rozdarcia oraz łatwo utrzymać ją w czystości. Dzięki siateczce Nylon Mesh na oparciu zapewnia niczym niezakłóconą cyrkulację powietrza, co znacznie wpływa na komfort podczas dłuższego użytkowania. Regulowany góra-dół zagłówek daje możliwość dopasowania oparcia fotela do wzrostu użytkownika, a elastyczna podpora lędźwiowa wspiera dolny odcinek kręgosłupa, stabilizuje całe oparcie fotela i pozwala odpocząć dolnej części pleców. Pozwala to odprężyć się podczas siedzenia i rozluźnić partie mięśni odpowiedzialne za wspieranie lędźwi.

Mark Adler Manager wyposażono również w wykonane z odpornego na odkształcenia, miękkiego materiału podłokietniki. Znajdziemy tu również mechanizm Tilt Plus, który dzięki funkcji SoftFlex umożliwia płynne bujanie całego fotela. Całość spoczywa na solidnej, pięcioramiennej podstawie, która pozwala na udźwignięcie ciężaru do 130 kg.

Diablo V-Basic

Foto:Diablo Chairs

Diablo V-Basic to ergonomiczny fotel biurowy z wyższej półki cenowej. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość osobnej regulacji zagłówka, oparcia oraz siedziska, co pozwala na optymalne dopasowanie tych trzech elementów do sylwetki użytkownika i zapewnienie mu komfortu użytkowania przy ergonomicznym ułożeniu ciała. Regulowane są również podłokietniki - można ustawiać je na linii prawo-lewo, w pionie oraz do przodu i tyłu. Ich dopasowanie do pozycji łokci umożliwia odciążenie przedramion i nadgarstków, co powinno pozwolić na dłuższą pracę przy mniejszym poczuciu zmęczenia. Fotel Diablo wykonany został z materiałów wysokiej jakości, a dzięki zastosowaniu siatki zapewniony jest dobry przepływ powietrza. Całość opiera się na pięcioramiennej podstawie z kółkami. Są one wykonane z kauczuku, dlatego podczas przesuwania mebli nie zarysuje się podłogi.

Konstrukcja Diablo V-Basic wykonana została w ten sposób, że oparcie podtrzymuje cały kręgosłup, co odciąża go. Dzięki temu rozwiązaniu można spędzać długie godziny przed monitorem, nie czując bólu pleców. Fotel sprawdzi się zarówno podczas pracy biurowej, jak u przy oglądaniu filmów oraz graniu na komputerze. Jest to solidny sprzęt, którego zakup warto rozważyć. Jedyne, co można policzyć mu na minus, to brak poduszek pod plecy i kark, ale zawsze można je osobno dokupić.

Mark Adler FUTURE 3.0

Foto: Mark Adler

Mark Adler FUTURE 3.0 to tani fotel biurowy w stylu nowoczesnym. Zdecydowano się na zastosowanie tu futurystycznego designu oraz wysokiej jakości materiałów. Siedzisko i oparcie to ekoskóra PU-HD opierająca się na chromowanej, stalowej postawie. Specjalna miękka gąbka i zimna pianka w połączeniu z odpowiednimi splotami materiału zapewniają odpowiednią jakość i odporność na odkształcenia. Dzięki tym rozwiązaniom fotel gwarantuje również odpowiednią cyrkulację powietrza nawet przy wielogodzinnej pracy przy komputerze. Wyprofilowane siedzisko zapewnia wygodną pozycję i dba o prawidłowe ułożenie pleców, minimalizując zmęczenie.

Fotel MARK ADLER stoi na pięcioramiennej podstawie, co gwarantuje stabilność. Ma poliuretanowo-kauczukowe kółka podwójne o średnicy 50 mm. Dzięki temu nie ma ryzyka zarysowania lub otarcia podłogi podczas przesuwania po niej fotela. Gazowy siłownik pozwala na zmianę położenia siedziska o 12 cm, dzięki czemu można dopasować wysokość do osób różnego wzrostu.

Trust GXT705 Ryon

Foto: Trust

Trust GXT705 Ryon łączy w sobie najlepsze cechy fotela gamingowego i biurowego. Ma solidną, drewnianą ramę, na której znajduje się obicie ze skóry ekologicznej, wypełnione pianką o wysokiej gęstości. Oparcie fotela możesz odchylać do tyłu i zablokować go w najlepiej pasującej pozycji. Podnośnik gazowy klasy 4 pozwoli na ustawienie prawidłowej wysokości siedziska. Do zalet należy zaliczyć także podłokietniki z poduszkami, na których możesz wygodnie oprzeć ręce, odciążając je w ten sposób podczas pracy. Specjalny otwór w górnej części oparcia pełni podwójną rolę - umożliwia wentylację oraz pozwala na zamontowanie poduszki pod kark (należy dokupić ją osobno).

Trust GXT705 Ryon to również pięcioramienna podstawa z nylonowymi kółkami. Maksymalne obciążenie fotela wynosi 150 kg. Całość już na pierwszy rzut oka sprawia solidne wrażenie i warto pomyśleć o zakupie tego fotela zarówno do pracy, jak i zastosowań rozrywkowych.

Huzaro Force 6.0 Mesh

Fot.: Huzaro

Huzaro Force 6.0 Mesh to niezwykle estetyczny fotel gamingowy, doskonale nadający się zarówno do rozrywki, jak i pracy biurowej. Dzięki zastosowanej tkaninie Huge Mesh, zimnej piance oraz technologii Air, wyróżnia się doskonałą cyrkulacją powietrza, co przekłada na świeżość i wygodę nawet podczas wielogodzinnej pracy. Stelaż wykonano z metalu, dzięki czemu może na nim spocząć na fotelu nawet 130 kg. Specjalnie wyprofilowane oparcie ma zapewnić plecom odpowiednią pozycję i zapobiegać ich bólowi podczas długiego korzystania. Do fotela dołączona jest poduszka lędźwiowa.

Huzaro Force oferuje wiele możliwości regulacji, w tym funkcję Cradle, która pozwala w szybki sposób ułożyć oparcie pod dowolnym kątem, w tym całkowicie rozłożyć. Podłokietniki to również szeroki zakres regulowania, co pozwala dostosować ich wysokość do własnych potrzeb i zapewnić odpowiednie wsparcie przedramion, zmniejszając jednocześnie obciążenie barków i kręgosłupa. Całość opiera się na pięcioramiennej podstawia z podwójnymi koła o średnicy 50 mm. Są one wykonane z połączenia poliuretanu i kauczuku, co chroni podłogę przed zarysowaniami i otarciami.