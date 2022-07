Spis treści

Zanim przejdziemy do naszego przeglądu, odpowiedzmy na jedno ważne pytanie: czym jest gimbal?

Gimbal jest stabilizatorem, w którym możemy umieścić nasz telefon, aparat, kamerę GoPro oraz inne urządzenie nagrywające film, lub wykonujące zdjęcia. Dzięki niemu zredukujemy do minimum możliwość wykonania nieostrego zdjęcia, ponieważ zadrżała nam ręka. Silniczki znajdujące się wewnątrz urządzenia oraz żyroskop niwelują wszelkie drgania i sprawią, że statyw do aparatu, czy smartfona będzie niepotrzebny.

Wybierając gimbala do smartfona warto poszukać takiego dedykowanego temu typowi urządzeń. Nie chcemy znaleźć się w sytuacji, w której zamówimy go przez internet i okaże się, że kupiliśmy stabilizator odpowiedni dla aparatu cyfrowego, a nie telefonu. Zwróćmy też uwagę na kilka innych aspektów, jak dostępne funkcje i tryby pracy, przyciski oraz dodatkowe akcesoria i pojemność akumulatora. Starajmy się także znaleźć gimbala, który będzie kompaktowy i wygodny w użyciu. Urządzenie powinno być także proste w obsłudze i nieskomplikowane konstrukcyjnie.

Dlaczego w ogóle szukać gimbala? Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, które robią dużo zdjęć w ruchu, jak np. w trakcie uprawiania sportu. Dla nas, jako użytkowników smartfonów, będzie to dodatkowa stabilizacja obrazu. Oczywiście, wiele modeli posiada już własne systemy stabilizujące obraz, jednak nie zawsze będą one w stanie zredukować wszystkie ruchy urządzenia, zwłaszcza podczas nagrywania filmu.

Decydując się na gimbala, warto z takich systemów zrezygnować. Aparat potrafi niekiedy nałożyć na siebie efekty stabilizacji telefonu oraz pracy gimbala, co może doprowadzić do zniekształceń nagrywanego materiału. Wiele urządzeń posiada także dedykowane aplikacje, które po pobraniu na telefon dodatkowo wspomagają jego działanie oraz ułatwiają kontrolę nad nim.

DJI Osmo Mobile 3

Stabilizator dedykowany smartfonom z trzyosiowym systemem stabilizacji. Gimbal zwraca uwagę swoimi niewielkimi rozmiarami po złożeniu oraz wagą.

Oferuje nam wiele różnych trybów nagrań, jak choćby Tryb Story, w którym możemy korzystać z wielu szablonów obrazu oraz muzyki. Nagrywanie oraz śledzenie osób, zwierząt i obiektów w ruchu jest niezwykle proste dzięki funkcji Active Track 3.0.

Do obsługi gimbala wystarczy nam jedna ręka. Na rękojeści urządzenia znajdziemy wszystkie potrzebne przyciski i funkcje. Joystick i przycisk Quick Menu otworzą przed nami szereg dostępnych opcji i trybów, takich jak Panorama 3x3 i 180 st., Slow Motion, Hyperlapse, Sport oraz Dolly Zoom.

Jest on bardzo prosty w obsłudze. Za pomocą gestu przełączymy się pomiędzy przednią i tylną kamerą. Z łatwością zmienimy także orientację telefonu. Do DJI Osmo Mobile 3 dołączona jest aplikacja DJI Mimo, zawierające przydatne samouczki i dodatkowe tryby.

DJI Osmo Mobile 4

Kolejne z urządzeń firmy DJI, które de facto jest następcą opisanego wcześniej gimbala.

Posiada w związku z tym wszystkie funkcje, które wymienione zostały wcześniej. Nie zabrakło oczywiście kilku usprawnień w jego konstrukcji. Zmieniony został sam uchwyt na smartfon oraz sposób jego mocowania: jest on nieco mniejszy i mniej rzuca się w oczy w trakcie użytkowania.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest to, że jest on magnetycznie mocowany do reszty gimbala. W związku z tym możemy z łatwością odpiąć telefon od urządzenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Samo umieszczenie smartfona w uchwycie także jest dzięki temu dużo łatwiejsze.

Posiada on oczywiście wszystkie funkcje znajdujące się w modelu OM 3, czyli Tryb Story, wykorzystujący gotowe szablony przy nagrywaniu filmu a także Panorama 3x3 i 240 st., Slow Motion, Hyperlapse, Sport oraz Dolly Zoom, obsługę gestów i szybką zmianę orientacji telefonu. DJI OM 4 posiada również tryby Timelapse, Motionlapse oraz Hyperlapse, dzięki którym stworzymy jeszcze lepsze panoramy. Pozwala także na przerwy pomiędzy każdym ujęciem, co pozwala na stworzenie niepowtarzalnych montaży. Opcja SpinShot dodatkowo sama obróci telefonem.

Z gimbalem kompatybilna jest aplikacja DJI Mimo. Watro podkreślić stosunkowo długi czas pracy na baterii: nawet do 15 godzin.

FeiyuTech Vimble 2S

Zaletą gimbala FeiyuTech jest jego waga, która wynosi zaledwie 272 gramy. Jest on więc o wiele lżejszy od urządzeń DJI. Pomimo lekkiej konstrukcji, znalazło się w nim miejsce na teleskopowe ramię o długości 18 cm, dzięki czemu z łatwością wykonamy selfie. Posiada także standardowy, trzyosiowy system stabilizacji.

Na rękojeści znajdziemy wszystkie niezbędne do obsługi aparatu przyciski, przełącznik oraz joystick, a także mały wyświetlacz LED informujący nas o stanie baterii.

FeiyuTech Vimble 2S oferuje nam możliwość śledzenia konkretnych obiektów oraz zaprogramowanie innych akcji ułatwiających nagrywanie filmów. Gimbal posiada cztery tryby pracy. Możemy nagrywać w trybie panoramy, blokady, śledzenia, czy też śledzenia wieloosiowego, zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Aplikacja Feiyu ON pozwala także na zdalne operowanie pracą kamery.

Z Vimble 2S bez problemu możemy korzystać nawet przez cały dzień. Bateria po naładowaniu powinna wytrzymać na 12 godzin pracy.

ZHIYUN Smooth 4

Rękojeść gimbala wyposażona jest w wiele przycisków oraz duże pokrętło do regulowania przybliżenia oraz ostrości. Dzięki temu możemy nie dotykać smartfona przez cały czas korzystania z urządzenia Zhiyun. Przyciski skróty mogą kontrolować zarówno pracę gimbala, jak i telefonu. Na rękojeści znajdziemy także wskaźnik poziomu naładowania baterii.

Bateria zasilająca stabilizator powinna w zupełności wystarczyć na ok. 12 godzin pracy. Dodatkowo posiada ona funkcję odwrotnego ładowania, dzięki której będziemy w stanie naładować nasz telefon podłączając go do gimbala. Jest to przydatne rozwiązanie, które może okazać się niezbędne w nagłych wypadkach. Posiada on także wejście USB Typu C, co oznacza, że możemy podłączyć do niego powerbank, lub inną ładowarkę. Możemy więc ładować gimbala, który będzie ładował telefon.

Gimbal posiada kilka trybów pracy: Dolly Zoom / Vertigo Shot; Roll Time-lapse (POV + Time-lapse); POV Orbital Shot (360° spinning shot). Z tyłu ZHIYUN Smooth 4 znajdziemy przycisk "PhoneGo". Po jego wciśnięciu część stabilizatorów zostanie "poluzowana", dzięki czemu będziemy mogli wykonywać płynniejsze i szybsze ruchy w trakcje nagrywania obiektów w ruchu.

ZHIYUN Crane M2

Drugi z prezentowanych w rankingu gimbali od ZHIYUN jest dużo bardziej uniwersalny od wymienionego powyżej. Jest on bowiem kompatybilny nie tylko ze smartfonami, ale także z aparatami oraz kamerami GoPro. Jest to więc rozwiązanie dobre nie tylko dla fotografów, ale też dla sportowców. W gimbalu zainstalowano trzy akumulatory, które umożliwiają mu pracę nawet przez 18 godzin.

Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w nim jest Tryb Selfie. Po jego uruchomieniu gimbal natychmiast obróci zamontowane urządzenie o 180 stopni. Z Trybu Go z pewnością ucieszą się sportowcy. Innymi z dostępnych trybów pracy są: Follow Pan, w którym kamera płynnie podąża za ruchem obrotu uchwytu, Follow Pan-Pitch, gdzie kamera płynnie podąża za ruchem obrotu uchwytu oraz w kierunku wychylenia góra - dół. Możemy także korzystać z trybów blokady osi, który blokuje osie obrotu w pozycji, w której został włączony oraz tryb odwrócony, pozwalający na trzymanie gimbala do góry nogami, rękojeścią do góry. Ten tryb jest odwróconą wersją trybu Follow Pan.

Ze względu na swoją wielofunkcyjność, smartfon możemy zamontować w nim jedynie w osi poziomej. Jeżeli chcemy umieścić go pionowo, konieczne będzie zakupienie dodatkowej płytki montażowej.