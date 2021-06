Tani gramofon z Bluetooth.

To, czym Sony PS-LX310BT zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji to fakt, że sprzęt jest gotowy do użycia praktycznie od razu po wyjęciu z pudełka. Nie wymaga on skomplikowanej regulacji i ustawiania, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę ze słuchaniem muzyki z płyt winylowych.

Dodatkowo pozbywamy się pęków kabli, ponieważ gramofon od Sony przesyła cały sygnał bezprzewodowo, korzystając tylko z technologii Bluetooth. Co prawda dla osób posiadających w domu potężny sound system nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć się kablem ze wzmacniaczem, jednak łączność bezprzewodowa niewątpliwie jest w tym przypadku dużym plusem.

Gramofon jest w pełni automatyczny. Po zakończeniu odtwarzania, ramię samoczynnie wraca do pozycji początkowej.

Nagrania możemy odtwarzać z jedną z dwóch dostępnych prędkości: 33 oraz 45 RPM.

Najważniejsze cechy:

Napęd - paskowy

- paskowy Obroty - 33/45 RPM

- 33/45 RPM Wbudowane głośniki - nie

- nie Złącze audio - RCA

Sony PS-LX310BT - pełna recenzja »