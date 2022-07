Jaki kontroler do telefonu i tabletu? Sprawdzamy najlepsze propozycje dla mobilnego gracza

Spis treści

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Po co kontroler do telefonu i tabletu?

Każdy nieraz lubi odpalić na swoim telefonie jakąś grę. Jest to naprawdę dobry sposób na chwilę relaksu - możemy się oderwać od innych zmartwień i zatopić się w rozgrywce. Do takich okazyjnych sesji grania nie jest nam potrzebne nic innego - gry zazwyczaj są mało wymagające, a my w sumie nie spędzamy przy nich dużo czasu. Jednak co innego, kiedy gra naprawdę nas wciągnie. Szczególnie kiedy są to gry takie jak Fortnite Mobile, Apex Legends Mobile, czy też najnowsze Diablo Immortal - potrafimy przy nich spędzić długie godziny.

Przy dłuższych sesjach grania, bardzo dobrym pomysłem jest posiadanie jakiegoś dodatkowego urządzenia wskazującego. Ekrany telefonów i tabletów nie są niestaty najbardziej ergonomiczne, jeśli chodzi o sterowanie w grach, nie oferują też dużej precyzji. Jeżeli więc zależy nam na tym, aby każdy nasz ruch był odpowiednio dokładny - czy to przy celowaniu, czy przy poruszaniu się po mapie - kontroler może okazać się najlepszym pomysłem. Dodatkowo granie będzie też o wiele wygodniejsze - pad o wiele lepiej leży w rękach, jest też zbudowany z myślą o kształcie naszej dłoni.

Jak wybrać dobry kontroler?

Kiedy już zdecydujemy się na zakup kontrolera, przyjdzie nam wybrać, który dokładnie model chcemy zakupić. Na rynku są dwa główne trendy - kontrolery o kształcie zbliżonym do tych z konsoli, które łączą się ze smartfonem przez Bluetooth, a także kontrolery ze specjalnym kształtem, gdzie smartfon jest umieszczany w przygotowanym dla niego miejscu pośrodku, łączność natomiast odbywa się albo przez Bluetooth, albo przez złącze USB-C.

Wybór między tymi dwoma rozwiązaniami może być ciężki. Pierwsze z nich umożliwia większą dowolność użytkowania - możemy postawić tablet na stoliku, a sami grać, leżąc na kanapie. Co więcej, takie rozwiązanie sprawia, że możemy używać pada nie tylko z telefonem, ale także z innymi urządzeniami. Z kolei dzięki drugiemu rozwiązaniu, nasz telefon tworzy z kontrolerem jedną całość, dzięki czemu może być bardziej poręczny przy przenoszeniu czy w przypadku grania w ruchu - na przykład w samochodzie czy w samolocie.

Poza tym jest jeszcze kwestia ergonomii samego pada, która jest już bardzo indywidualna. Rozmieszczenie klawiszy i joysticków, kształt kontrolera, wykonanie klawiszy - to wszystko wpływa na naszą przyjemność z korzystania z urządzenia. Najlepiej, jeśli mamy taką możliwość, przed zakupem własnoręcznie wypróbować interesujący nas model. Dzięki temu upewnimy się, że jest on nie tylko dobry teoretycznie, ale też praktycznie pasuje do naszych rąk i upodobań.

Najlepsze kontrolery do telefonów i tabletów

Poniżej przedstawiamy listę najlepszych, według nas, gamepadów do urządzeń mobilnych. Lista jest uporządkowana cenowo - na górze znajdują się propozycje najtańsze, a na końcu znajdziemy kontrolery z wyższej półki. Każdy znajdzie tu coś dla siebie!

GamePad BASEUS SUCJG9-01

GamePad BASEUS SUCJG9-01

Najtańszy wariant w tym zestawieniu może być jednocześnie najbardziej interesującym. Firma Baseus przygotowała interesującą, budżetową opcję, która ułatwi nam nasze mobilne sesji gamingowe bez nadwyrężania naszego portfela. Jest to zestaw dwóch triggerów, które przyczepiamy prosto do naszego telefonu tak, aby specjalne czujniki dotykały naszego ekranu. Za każdym razem, gdy naciskamy przyciski, te czujniki aktywują nasz ekran dotykowy i funkcję, która jest pod nimi. Dzięki temu dostajemy dodatkowe, fizyczne przyciski, które są łatwiejsze w użytkowaniu, a także ulepszaja ergonomię naszego urządzenia!

Ipega PG-9135

Fot. Ipega

Ipega PG-9135, mimo niezbyt interesującej nazwy modelowej, jest ciekawą propozycją dla fanatyków gier arcade. Jest to małe urządzenie w kształcie prostopadłościanu, na którym znajdziemy dobrze znane przyciski - jeden joystick, 6 przycisków funkcyjnych i 6 programowalnych, dodatkowych klawiszy. Pozwala to na rozwinięcie swoich skrzydeł w bardzo znanych grach arcade i bijatykach. Telefon ma swoje miejsce w podstawce, która jest częścią prostopadłościanu, ale bez przeszkód możemy go również używać poza nią. Pad łączy się z urządzeniami za pomocą Bluetooth 4.0, jest więc kompatybilny zarówno z urządzeniami pracującymi z Androidem i iOS, ale także komputerami PC.

Ipega Demon Z PG-9129

Fot. Ipega

Pad Ipega Demon Z oferuje bardzo wiele za nieduże pieniądze. Ma on kształt standardowego kontrolera, więc korzystanie z niego powinno być bezproblemowe dla każdego, kto grywał kiedyś na konsoli. Ponadto łaczy się z urządzeniami za pomocą Bluetooth 4.0, także możemy go z powodzeniem używać nie tylko z naszym smartfonem lub tabletem, ale także grać w gry na komputerze. Jednakże pad ten ma asa w rękawie - zintegrowany uchwyt na telefon, za pomocą którego zrobimy z naszego urządzenia mobilnego pełnoprawną konsolę do gier. Wbudowany akumulator 400 mAh pozwoli na około 10 godzin zabawy na jednym ładowaniu.

Ipega PG-9167 Double Spike

Fot. Ipega

Ipega Double Spike to propozycja dla osób, które często lubią zagrać w biegu. Jej konstrukcja przypomina design Nintendo Switch, gdzie ekran naszego telefonu jest pomiędzy dwoma połowami kontrolera. Pozwala to, po podłączeniu się do urządzenia za pomocą Bluetooth 4.0, na grę w każdych, nawet najbardziej dynamicznych, warunkach. Kontroler ma też regulowany rozmiar, dzięki czemu użyjemy go zarówno z naszym średniej wielkości smartfonem, jak i dużym (maksymalnie 11-calowym) tabletem! Granie w podróży naprawdę może być przyjemnością.

Kontroler GameSir X2

GameSir X2 to interesujący kontroler, który swojąstylistyką nawiązuje do popularnego Switcha od Nintendo - widać to szczególnie w kolorystyce, ale także w umiejscowieniu poszczególnych klawiszy i analogów. Jest to urządzenie łączące się przez Bluetooth, ze względu na to możemy go używać nie tylko z naszym telefonem, ale także z innymi sprzętami w domu. Ponadto, dostajemy spora baterię 500 mAh, a wszystkie klawisze mająminimalną żywotność aż do 3 milionów kliknięć. To świent sprzęt, który zapewni nam długie godziny przyjemnego grania nawet na największych telefonach.

Kontroler Microsoft Xbox Series X

Fot. Microsoft

Dopracowanie w każym calu - to głównie oferuje kontroler Microsoft Xbox Series X. Ergonomia pada, jak i jakość wykonania, stoją na najwyższym poziomie. Nie powinno to dziwić - przecież Microsoft już od wielu lat produkuje konsole, a wraz z nimi najlepsze pady na rynku. Co prawda z tym kontrolerem nie dostaniemy oficjalnej "łapki" do telefonu, jednak w internecie znajdziemy nieoficjalne dodatki, które spełniają tę funkcję (możemy też oczywiście po prostu postawić tablet/telefon na stole i grać w ten sposób). Pad łączy się z telefonem za pomocą Bluetooth, ma też bardzo rozwinięte wibracje i zintegrowany port AUX. Możemy znaleźć zarówno wersje na baterie AA, jak i te z akumulatorem.

Kontroler Sony DualSense

Wszystko, co zostało powiedziane o kontrolerze Microsoftu, można też powiedzieć o propozycji Sony. Ergonomia jest świetna, pad jest niezwykle dopracowany i wzorowo wykonany, przyciski i analogi pracują bez zarzutu - aż chce się je klikać. Tutaj też nie dostaniemy oficjalnego uchwytu na telefon. Jednak dostajemy łączność Bluetooth 5.0, adaptacyjne triggery, wbudowany mikrofon i wejście AUX, a do tego ulepszony motor wibracyjny. Sony DualSense to kontroler prawie doskonały, a używanie go z urządzeniem mobilnym będzie samą przyjemnością.

Fot. Sony

Powera Moga BT

Fot. Powera

Powera Moga BT to bardzo interesująca propozycja. Z zewnątrz kontroler wygląda bardzo podobnie do tego znanego z konsoli Xbox. Jednak ma on kilka asów w rękawie. Po pierwsze, w opakowaniu dostajemy również dedykowany uchwyt do telefonu, dzięki któremu gra w ruchu będzie samą przyjemnością. Ponadto, w padzie został ukryty powerbank 3000 mAh. Oznacza to, że jeśli podłączymy do niego nasz smartfon, nie tylko zyskamy precyzyjne sterowanie, ale także zdecydowanie dłuższą rozgrywkę! Pad łączy się z telefonem zarówno przez Bluetooth, jak i przez przewód microUSB, oferuje też 2 dodatkowe przyciski, które możemy przypisać do dowolnej wybranej przez nas funkcji.

Nacon MG-X

Fot. Nacon

Nacon MG-X to jeszcze jeden ciekawy sposób, aby zamienić swój zwykły smartfon w gamingową bestię. Pad ten jest przeznaczony dla smartfonów o ekranie do 6,7 cala, które wpasowują się idealnie w dedykowane im miejsce pomiędzy przyciskami. Urządzeni obsługuje Bluetooth 4.2, ma także wbudowany akumulator, który pozwala na nawet 20 godzin grania na jednym ładowaniu. Ponadto kontroler jest bardzo wygodny, a klawisze są wykonane z niesamowitą precyzją, dzięki której idealnie wyczujemy każde wciśnięcie. Warto też wspomnieć, że ten kontroler został opracowany we współpracy z Microsoft, więc obsługuje wszystkie funkcje Xbox Game Pass - możemy łatwo zarządzać programem dedykowanymi przyciskami na padzie.

Razer Kishi

Fot. Razer

Razer jest jedną z najbardziej rozpoznawanych marek akcesoriów gamingowych na świecie. W ich repertuarze znajduje się też fenomenalny kontroler do telefonów - Razer Kishi. Co ciekawe, jest to propozycja przewodowa - łączy się z telefonem za pomocą złącza USB-C, które zostało umieszczone we wnęce na smartfona. Ma to zapewnić jak najmniejsze opóźnienie w grach. Dzięki temu zyskamy cenne milisekundy, od których może zależeć to, czy to my, czy przeciwnik, pierwsi oddamy strzał lub rzucimy zaklęcie. Ponadto przyciski i joysticki zostały wykonane z najlepszych materiałów, dzięki czemu świetnie się klikają i będą nam służyć przez długie lata. Jest to idealna propozycja dla gracza, który nie chce żadnych kompromisów - nawet w podróży.

Razer Kishi V2

Fot. Razer

Razer praktycznie okupuje najwyższą półkę kontrolerów do urządzeń mobilnych. Zaprezentowana kilka dni temu druga generacja Razer Kishi jeszcze bardziej ugruntuje producenta na szczycie stawki. Kontroler ten jest ulepszeniem znanej formuły. Względem pierwszej wersji Kishi nie zmieni się dużo - pad jest jeszcze lepiej wyprofilowany, aby korzystanie z niego było przyjemne nawt przy dłuższej rozgrywce. Dodatkowo, dostaniemy też trzy nowe, programowalne przyciski - dwa na górze, za bumperami, i jeden pod prawym analogiem.

Jednak to nie wszystko. Z nowym Razer Kishi V2 udostepniona też została aplikacja Razer Nexus. Będzie ona potrzebna do zaprogramowania wspomnianych przycisków, ale także zaproponuje różne gry dostępne w Sklepie Play, które są przystosowane do współpracy z tym kontrolerem.