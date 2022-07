Spis treści

Prezenty, ktore wspomagają kreatywność

Często, wybierając prezent dla naszych najmłodszych podopiecznych, chcemy, aby był on nie tylko zabawką. Staramy się również, aby było to coś edukacyjnego i rozwijającego. Z kolei jedną z naważniejszych cech, które chcemy pielęgnować u dzieci, jest kreatywność. To dzięki niej są w stanie w nowy sposób rozwiązywać problemy, a także wpadać na pomysły i wyjścia z sytuacji, w których niejeden dorosły by sobie nie poradził! Ponadto w przyszłości rozwinięta kreatywność pomoże im w każdej sytuacji - i tych w pracy, i w najróżniejszych sferach zycia prywatnego.

Na szczęście na rynku jest coraz więcej urządzeń i akcesoriów, które mają wspomagać właśnie ten aspekt rozwoju dziecka. Dzięki nim może ono rozwijać swoje umiejętności malownia, rysowania, czy pisania, ale także abstrakcyjnego myślenia, a także po prostu popuścić wodze fantazji i zacząć tworzyć to, na co ono ma ochotę. Przyjrzymy się tym gadżetom, które w najlepszy sposób rozwiną kreatywnego ducha naszego malucha!

Jak technologia może pomóc kreatywności

Niestety, przyrządzy potrzebne do tworzenia swoich własnych rzeczy często są nieprzystosowane dla dzieci. Wystarczy spojrzeć na ciężkie dłuto rzeźbiarskie i wyobrazić sobie naszego malucha łapiącego za nie, aby zniechęcić się do wizerunku naszego dziecka jako rzeźbiarza! Na szczęście, dzięki technologii, te aspiracje są na wyciągnięcie ręki! Znajdziemy wiele przyrządów, które zdecydowanie ułatwiają spróbowanie kreatywnych czynności, a przy tym nie zajmują ogromu miejsca, ani nie są w żadnym stopniu niebezpieczne! Jeszcze nigdy wypróbowanie swoich sił w wielu kreatywnych aktywnościach nie było tak proste! Sprawdzamy, jakie nowinki technologiczne będą najlepszym sposobem na wciągnięcie dziecka do kreatywnego świata!

Długopis 3D 3Doodler Create Plus/3Doodler Start Plus

Fot. 3doodler.com

Nasze dzieci mogą tworzyć na różne sposoby: malować, rysować, rzeźbić, pisać lub nawet spełniać się aktorsko. Nowe technologie pozwalają na poszerzenie tego repertuaru o kolejne możliwości, czyli tworzenie rzeczy z plastiku. Na rynku mamy wiele drukarek 3D, dzięki którym możemy zaprogramować stworzenie praktycznie wszystkiego - od małych figurek do części ogromnych maszyn. Jednakże takie urządzenia są drogie i naprawdę nieporęczne.

Na szczęście możemy nasze dziecko zainteresować takim zajęciem w inny sposób - dzięki innowacyjnym długopisom 3D! Te malutkie urządzenia pozwalają na własnoręczne rozprowadzanie plastikowego filamentu. Dzięki temu, siłą własnych palców, nasze dziecko będzie mogło stworzyć naprawdę ciekawe kreacje! Możliwości są naprawdę nieograniczone, a mistrzowie długopisów 3D potrafią zrobić nimi niesamowite rzeczy, jak wielkie rzeźby, czy nawet ubrania!

Fot. 3doodler.com

Ciekawym wyborem dla dziecka są długopisy 3D 3Doodler, oferowane w dwóch wersjach. 3Doodler Create Plus jest stworzony dla starszych dzieci i pozwala na praktycznie nieograniczoną kreatywność. Dzięki plastikowym filamentom, dzieciaki mogą tworzyć, co tylko będą w stanie wymyślić. Ponadto producent przygotował aplikację 3Doodler, która ma na celu wprowadzenie dzieci do świata długopisów 3D. Pozwala ona od podstaw nauczyć się korzystania z urządzenia - od tworzenia najprostszych kształtów, przez kilka bardziej skomplikowanych projektów, aż do totalnego popuszczenia wodzy fantazji.

Druga wersja - 3Doodler Start Plus - została przygotowana z myślą o młodszych użytkownikach. Jest to długopis 3D w żywych kolorach i z bardziej ergonomicznym chwytem, przystosowanym do mniejszych dłoni. Ponadto jest on bezpieczniejszy w użytkowaniu, nie musimy się więc przejmować, że w czasie zabawy nasze maleństwo będzie miało przykre spotkanie z ciepłą końcówką. Dzięki tym zmianom możemy być pewni, że nasz maluch będzie bezpieczny podczas stawiania swoich pierwszych, kreatywnych kroków.

Tablet graficzny Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13,5"

Fot. Xiaomi

Początkujący artyści muszą mieć na czym tworzyć! Jednakże kartka papieru i kredki często nie wystarczają - dzieci mogą znudzić się tym samym materiałem, a nuda to największy wróg kreatywności. Kiedyś rozwiązanie było jedno - należało kupić znikopis. Niestety nie była to trwała technologia, a same urządzenia bardzo szybko się zużywały. Na szczęście, w takich przypadkach technologia przychodzi na ratunek - pojawiły się znikopisy elektroniczne! Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będziemy musieli martwić się, że nasze dziecko znudzi się tworzeniem!

Fot. Xiaomi

Bardzo ciekawym znikopisem elektronicznym jest Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5''. Duży ekran LCD (który nie jest podświetlany, więc nie generuje szkodliwego dla oczu promieniowania) pozwala na narysowanie wielu ciekawych ilustracji. W zestawie dostajemy też rysik z technologią wykrywania siły nacisku, który jest na dodatek magnetyczny - wiemy więc, że się nie zgubi! Ponadto urządzenie bardzo długo działa na baterii - jeśli będziemy wymazywać ekran 100 razy dziennie, wytrzyma ono przez cały rok!

Xiaomi Mi LCD Writing Tablet to idealny prezent dla początkujących artystów! Jeśli jednak urządzenie się znudzi - nic straconego! Możemy go też użyć w domu jako poręczna tablica z rzeczami do zrobienia, czy też zastąpić nim zeszyt na szybkie notatki. Możemy nawet przykleić go na lodówkę i traktować jako poręczna, zmazywalna kartka z przypomnieniami!

Aktualne ceny w sklepach Tablet graficzny do pisania, rysowania Xiaomi Wicue 16" 195 zł

Tablet graficzny Wacom One M/S

Fot. Wacom

W miarę rozwoju umiejętności artystycznych, każdy grafik potrzebuje lepszego i bardziej wyspecjalizowanego sprzętu. Mogą to być lepsze pędzle, płótna czy farby, jednak w dziedzinie grafiki komputerowej najczęściej sa to specjalne tablety graficzne. Jeśli więc nasza pociecha uwielbia rysować i chce się rozwijać w tym kierunku, warto pomyśleć nad zakupem takiego sprzętu. Tablet graficzny, połączony z dobrym piórem oraz programem do ilustrowania, jest naprawdę potężnym narzędziem. Pozwala on tworzyć niesamowite kreacje, a następnie ulepszać je za pomocą aplikacji komputerowych. To świetny pomysł dla aspirujących grafików!

Fot. Wacom

Najbardziej znaną marką tabletów graficznych jest Wacom. Urządzenia tej firmy zobaczymy wszędzie - od profesjonalnych studiów designu, aż do lokalnej poczty, gdzie często służą do składania podpisów. Ze względu na duży wybór różnych modeli, w gamie firmy można znaleźć świetny sprzęt także dla młodych artystów. Dobrym wyborem będzie Wacom One - podstawowy tablet graficzny, który umożliwi zapoznanie się z możliwościami takiego sprzętu i rozpoczęcie swojej przygody z grafiką komputerową.

Tablet Wacom One kupimy w zestawie z rysikiem obsługującym aż 2048 poziomów nacisku, co pozwla na precyzyjną kontrolę nad grubością kreski. Ponadto, możemy też zakupić tablet z programem ilustracyjnym Corel DRAW, dzięki czemu będzie to już pełen komplet potrzebny do tworzenia ilustracji. tablet wystarczy podłączyć do komputera za pomocą USB i gotowe - nasza pociecha może już tworzyć!

iPad 2021

Fot. Apple

Tablet multimedialny to jedno z najbardziej wszechstronnych urządzeń dla dziecka. Dzięki jednemu tabletowi jest ono w stanie robić naprawdę wiele - uczestniczyć w lekcjach online, rysować, pisać i notować, grać w gry, oglądać filmy i spędzać czas na różne inne sposoby.

Takie możliwości mogą obudzić w naszej pociesze naprawdę wiele możliwości - dzięki rysikowi może ona zacząć interesować się tworzeniem sztuki, a dzięki wygodnej możliwości pisania i notowania zapalić się do innej pracy twórczej. Na pewno możliwości, które zapewnia dobry tablet, przyczynią się do rozwoju dziecka!

Fot. Apple

Najczęściej kupowanym i najczęściej kupowanym tabletem na świecie jest oczywiście iPad firmy Apple. Dzięki długiej historii tego modelu, a także dobremu wsparciu dla urządzenia ze strony producenta, jest to idealne narzędzie dla każdego - małego i dużego. Dzięki pracy wielu deweloperów, urządzenie ma dostęp do wielkiej biblioteki aplikacji i gier edukacyjnych, które zapewniają nowe możliwości nauki dla najmłodszych.

Dodatkowo, ze względu na sprzedawane akcesoria - takie jak rysiki i klawiatury - tablety Apple są bardzo wszechstronne i pozwalają na używanie ich nie tylko do konsumpcji multimediów, ale także do robienia notatek, tworzenia ilustracji, czy notowania na lekcjach online.

BLOW KidsTab 7

Fot. BLOW

Nawet małe dzieci mogą naprawdę skorzystać z tabletu. Urządzenia takie jak BLOW KidsTab 7 są przystosowane do użytku przez maluchy. Producent osiągnął to między innymi dzięki ochronnemu etui, które dodaje też tabletowi trochę koloru i dziecięcego charakteru, a także specjalną nakładkę na Androida, która ułatwi obsługę urządzenia przez dzieci, a także zapewnia im bezpieczeństwo w sieci.

Fot. BLOW

Te zmiany zapewniają, że nasz maluch będzie mógł bezpiecznie korzystać z szerokiej gamy edukacyjnych aplikacji i gier, które dostępne są na tablet. Ponadto, w wolnym czasie, będzie mógł również sprawnie obejrzeć filmik na swojej ulubionej platformie, lub nawet stworzyć swoje własne dzieło w aplikacji do rysowania. Co więcej, oprogramowanie tabletu zapewnia dobrą ochronę rodzicielską, dzięki której rodzice będą mogli kontrolować, jakie treści są dostępne dla malucha.

Huawei MatePad 11

Fot. Huawei

Jedną z najciekawszych propozycji na rynku tabletów z Androidem jest Huawei MatePad 11. Jest to sprzęt z bardzo dobrą specyfikacją, który jest na dodatek sprzedawany w ciekawym zestawie z klawiaturą oraz rysikiem. Dzięki takiemu kompletowi, nasze dziecko zyska dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji w urządzeniu, które będzie mniejsze i bardziej poręczne od zwykłego laptopa.

Fot. Huawei

Dołączony rysik z funkcją wykrywania siły nacisku i pochylenia pozwoli także na tworzenie ilustracji na ekranie tabletu, a szybki ekran 120 Hz i procesor Snapdragon 865 zapewni szybkie działanie sprzętu przez najbliższe lata - czy do w czasie nauki, czy w celu zagrania w najnowsze gry.

Logitech Crayon

Fot. Logitech

Rysowanie to jedna z najbardziej rozwijających aktywności. Współcześnie jednak najczęściej rysuje się wcale nie na papierze, a raczej na ekranie tabletu. Jednak aby nasze dziecko mogło zacząć swoją przygodę z cyfrowym rysunkiem, potrzebny mu dobry sprzęt. Jeśli już mamy tablet firmy Apple, to rozpoczęcia zabawy z cyfrową sztuką potrzebny jest już tylko rysik.

Na rynku jest wiele takich urządzeń. Jednym z najciekawszych jest Logitech Crayon, który łączy dobrą specyfikację z zaawansowanymi funkcjami potrzebnymi do tworzenia cyfrowej sztuki.

Fot. Logitech

Logitech Crayon pozwala na tworzenie pięknych ilustracji oraz pisanie na ekranie iPadów. Technologia wykrywania dłoni na ekranie pozwala nam nie martwić się o ułożenie dłoni przy rysowaniu. Z kolei dzięki wykrywaniu siły nacisku, rysik pozwala na precyzyjne dopasowywanie grubości linii, którą chcemy narysować.

Dzięki temu urządzeniu nasza pociecha bez wątpienia rozwinie swoje artystyczne skrzydła, będzie go mogła również użyć wraz z tabletem do tworzenia notatek w szkole.

Słuchawki JBL Jr 310 BT

Fot. JBL

Dobre słuchawki to niezbędne urządzenie dla każdej młodej osoby! Szczególnie dziś, są one potrzebne do wielu rzeczy: dzieci uczęszczają na niektóre zajęcia zdalnie, często też korzystają ze słuchawek do rozmów przez internet.

Ponadto, dobre słuchawki to sposób aby lepiej docenić muzykę, której słuchają, pozwalając im usłyszeć dźwięki, które mogłyby pozostać niewykryte przez słuchawki gorszej jakości. Także czy chcemy rozbudzić w naszej pociesze miłość do muzyki, czy może sprezentować im stylowy dodatek, który przyda im się również w nauce, słuchawki to świetny wybór!

Fot. JBL

Bardzo dobrym pomysłem na muzyczny prezent będą słuchawki JBL Jr 310 BT. Ich żywe kolory w trzech konfiguracjach pozwolą każdemu dziecku znaleźć coś dla siebie i wyrazić siebie przez swoją ulubioną kolorystykę. Długi czas pracy na baterii oraz solidna konstrukcja mają zapewnić, że słuchawki będą dobrze i sprawnie działać w każdej sytuacji.

Z kolei połączenie bluetooth oraz bardzo dobry dźwięk zapewniony przez przetwornik dynamiczny o średnicy 32 mm sprawią, że używanie słuchawek będzie czystą przyjemnością dla każdego dziecka. Co więcej, wbudowany mikrofon pozwoli na używanie słuchawek zarówno do zdalnych lekcji, jak i do rozmów ze znajomymi w najpopularniejszych komunikatorach.