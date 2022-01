Spis treści

Laptopy dla graczy stają się coraz bardziej popularne. Dzięki zainstalowanym podzespołom, które dobrze radzą sobie w najnowszych grach oraz kompaktowym rozmiarom z roku na rok znajdują jeszcze więcej nabywców. W tym artykule sprawdzamy najciekawsze modele laptopów przeznaczonych dla graczy, które możemy kupić w kwocie do 5000 zł.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie laptopa dla gracza?

W momencie, kiedy decydujemy się na zakup laptopa dla gracza, najważniejsza będzie dla nas wydajność w najnowszych produkcjach. Musimy znaleźć komputer, który będzie wyposażony w dedykowaną kartę graficzną, mocny procesor oraz odpowiednią ilość pamięci RAM. Jeśli chodzi o kości, warto rozglądać się za sprzętem, który będzie miał zamontowane minimum 8 GB pamięci.

Kolejnym elementem jest ekran. Komfortowe granie zapewni nam matryca o przekątnej minimum 15,6 cala. Dzięki temu będziemy mogli dostrzec najważniejsze szczegóły podczas rozgrywki.

ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN003W

ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN003W (fot. RTV Euro AGD)

Sercem laptopa ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN003W jest procesor AMD Ryzen 7 4800H o taktowaniu 2,9 - 4,2 GHz. Za grafikę odpowiada układ NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti wspomagany przez AMD Radeon Graphics. Swoje dane możemy magazynować na dysku SSD o pojemności 512 GB. Laptop jest także wyposażony w 16 GB pamięci RAM.

W ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN003W został zastosowany ekran o przekątnej 15,6 cala, który charakteryzuje się rozdzielczością FullHD (1920x1080) oraz odświeżaniem 144 Hz.

Ekran - 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli, 144 Hz

- 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli, 144 Hz Procesor - AMD Ryzen 7 4800H 2,9-4,2 GHz

- AMD Ryzen 7 4800H 2,9-4,2 GHz Pamięć RAM - 16 GB

- 16 GB Karta graficzna - NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

- NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Dysk - SSD 512 GB

Acer Nitro 5 AN515-55-50U6

Acer Nitro 5 AN515-55-50U6 (fot. RTV Euro AGD)

Acer Nitro 5 AN515-55-50U6 to bardzo podobne urządzenie do poprzednika w tym zestawieniu. Laptop różnie się przede wszystkim procesorem. Został tutaj zamontowany Intel Core i5 10 gen 10300H o taktowaniu 2,5 - 4,5 GHz. Za wrażenia graficzne odpowiada karta NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Podobnie jak w przypadku komputera od ASUS-a mamy tu do czynienia z 16 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 512 GB.

W większości przypadków laptopy Acer Nitro 5 AN515-55-50U6 w cenie poniżej 5000 zł sprzedawane są bez systemu operacyjnego. Należy go dokupić oddzielnie.

Ekran - 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli, 144 Hz

- 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli, 144 Hz Procesor - Intel Core i5 10gen 10300H 2,5 - 4,5 GHz

- Intel Core i5 10gen 10300H 2,5 - 4,5 GHz Pamięć RAM - 16 GB

- 16 GB Karta graficzna - NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

- NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Dysk - SSD 512 GB

Lenovo Legion 5 17ACH6

Lenovo Legion 5 17ACH6 (fot. RTV Euro AGD)

W zależności od naszych preferencji, dysponując kwotą do 5000 zł musimy iść na pewne kompromisy. Lenovo Legion 5 17ACH6 to bardzo ciekawa propozycja dla osób, które chcą nabyć urządzenie z większym ekranem. Została tutaj zastosowana matryca o przekątnej 17,3 cala, rozdzielczości FullHD i częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Niestety nie obyło się bez pewnych cięć. Sercem komputera jest procesor AMD Ryzen 5 5600H o taktowaniu 3,3 - 4,2 GHz, który wspomaga karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050. Do dyspozycji mamy dysk SSD o pojemności 512 GB oraz 8 GB pamięci RAM, co jest absolutnym minimum w przypadku laptopa przeznaczonego do gier. Otrzymujemy jednak możliwość rozbudowania pamięci o kolejne kości (maksymalnie do 16 GB).

Ekran - 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli, 144 Hz

- 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli, 144 Hz Procesor - AMD Ryzen 5 5600H 3,3 - 4,2 GHz

- AMD Ryzen 5 5600H 3,3 - 4,2 GHz Pamięć RAM - 8 GB

- 8 GB Karta graficzna - NVIDIA GeForce RTX 3050

- NVIDIA GeForce RTX 3050 Dysk - SSD 512 GB

ASUS TUF Gaming F17 FX706HCB-HX114

ASUS TUF Gaming F17 FX706HCB-HX114 (fot. RTV Euro AGD)

ASUS TUF Gaming F17 FX706HCB-HX114 to laptop wyposażony w procesor Intel Core i5 11gen 11400H o taktowaniu 2,7 - 4,5 GHz. Za grafikę odpowiada karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050. Na pokładzie znajdziemy także dysk SSD o pojemności 512 GB oraz 16 GB pamięci RAM.

Dzięki takim podzespołom możemy bez przeszkód uruchomić najnowsze tytuły. Laptop jest także wyposażony w matowy ekran IPS o przekątnej 17,3 cala, rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Ekran - 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli, 144 Hz

- 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli, 144 Hz Procesor - Intel Core i5 11gen 11400H 2,7 - 4,5 GHz

- Intel Core i5 11gen 11400H 2,7 - 4,5 GHz Pamięć RAM - 16 GB

- 16 GB Karta graficzna - NVIDIA GeForce RTX 3050

- NVIDIA GeForce RTX 3050 Dysk - SSD 512 GB

MSI GF65 Thin 10SDR-1052PL

MSI GF65 Thin 10SDR-1052PL (fot. RTV Euro AGD)

W laptopie MSI GF65 Thin 10SDR-1052PL zamontowany jest procesor Intel Core i5 10gen 10300H o taktowaniu 2,5 - 4,5 GHz oraz dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Dane możemy przechowywać na dysku SSD o pojemności 512 GB. Dostępne jest także 8 GB pamięci RAM. Producent daje nam możliwość rozbudowania pamięci RAM nawet to 64 GB.

W komputerze zastosowano matowy ekran IPS o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczości Full HD oraz częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Ekran - 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli, 144 Hz

- 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli, 144 Hz Procesor - Intel Core i5 10gen 10300H 2,5 - 4,5 GHz

- Intel Core i5 10gen 10300H 2,5 - 4,5 GHz Pamięć RAM - 8 GB

- 8 GB Karta graficzna - NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

- NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Dysk - SSD 512 GB

Komputer można aktualnie kupić m.in. w sklepie RTV Euro AGD w kwocie 4999 zł.

