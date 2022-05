Spis treści

Sezon komunijny tuż-tuż. Wraz z nim pojawia się także konieczność kupienia odpowiedniego prezentu. Okoliczność jest wyjątkowa, nic więc dziwnego, że staramy się wybrać coś funkcjonalnego i przydatnego, co z pewnością ucieszy 9-latka. Jednym z takich prezentów jest laptop, który może służyć dziecku zarówno do rozrywki, jak i w celach edukacyjnych. Warto wybrać model, który będzie zgrabny, lekki, a jednocześnie zapewni wiele możliwości, jak obsługa przy pomocy rysika czy z dotykowym ekranem obracanym o 360 stopni.

Sprawdziliśmy, jakie laptopy ma w ofercie ASUS. Niektóre modele zostały stworzone właśnie z myślą o uczniach i wyposażone w przydatne funkcje, jak redukcja szumów pomocna podczas lekcji zdalnych czy technologia Intel Wi-Fi 6 zapewniająca szybkie i stabilne prędkości, szczególnie ważne podczas połączeń wideo. Zobacz, które modele laptopów marki ASUS szczególnie wpadły nam w oko i dlaczego.

ASUS ExpertBook B1500

ASUS ExpertBook B1500 został stworzony właśnie z myślą m.in. o uczniach. Co ważne, znakomicie sprawdzi się podczas lekcji zdalnych – w urządzeniu zastosowano innowacyjną technologię redukcji szumów ASUS AI, która odfiltrowuje wszystkie dźwięki otoczenia z wyjątkiem ludzkiej mowy. Producent zapewnia, że dzięki temu rozwiązaniu użytkownik idealnie usłyszy, co mówią inni uczestnicy spotkania online. Jest bardzo lekki (waży zaledwie 1,75 g), więc nie obciąży nadmiernie plecaka, jeśli dziecko zechce zabrać urządzenie do szkoły, by np. wyświetlić prezentację.

Co szczególnie ważne w przypadku najmłodszych użytkowników – producent zapewnia, że laptop jest wytrzymały, gdyż posiada sprężystą górną obudowę ze stopu aluminium, wewnętrzny wspornik klawiatury, klawiaturę odporną na zalanie, a także piankę ochronną chroniącą dysk twardy przed uderzeniami i wstrząsami.

Atutem tego modelu są także bardzo ciekawie rozwiązane zawiasy ErgoLift, które potrafią automatycznie przechylać klawiaturę do najwygodniejszej pozycji do pisania, a także otworzyć się do 180 stopni. Urządzenie wyposażono także w podświetlaną klawiaturę, która nie tylko pozwoli na korzystanie z laptopa nawet w ciemnych warunkach, ale równocześnie będzie stanowić wizualną ozdobę urządzenia.

Parametry urządzenia:

System operacyjny: Windows 10 Pro (ASUS zaleca Windows 10 Pro) / Windows 10 Home / Endless OS

Pamięć wbudowana: Wbudowana obsługa dwukanałowej pamięci 4/8/16 GB DDR4-3200 MHz

Pamięć maks.: Do 48 GB

Kamera wideo: 720HD kamera / osłona kamery internetowej

Łączność: Wi-Fi 6 (2×2) + Bluetooth 5.2

LAN: 10/100/1000 Mb/s

Audio: Technologia redukcji szumów AI, 2 zintegrowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon z obsługą rozpoznawania głosu Cortana

Bateria: 3-cell, 42 W Li-ion Polymer

Klawiatura: Pełnowymiarowa, odporna na zalanie, z klawiaturą typu „chiclet” (wyspowa) o skoku 1,5 mm

Zabezpieczenia: TPM 2.0 (opcjonalnie) / Osłona kamery internetowej (opcjonalnie) / Gniazdo blokady Kensington (opcjonalnie)

ASUS BR1100F

ASUS BR1100F posiada ekran dotykowy, co zapewnia wygodę i radość z użytkowania urządzenia. Ponadto, model ten posiada specjalny zawias o kącie obrotu 360 st., dzięki czemu laptopa można używać korzystając z 3 trybów: namiotu, laptopa oraz tabletu. Rysik z 4096-stopniowym naciskiem ma za zadanie zadbać o każdy szczegół, a przy tym szybko się ładuje (producent zapewnia, że 15-sekundowe doładowanie zapewnia wystarczającą ilość baterii na 45 minut użytkowania). Sam laptop na jednym ładowaniu działa nawet do 10 godzin.

Co ważne, to bardzo wytrzymały sprzęt. Dzięki wszechstronnemu gumowemu ochraniaczowi laptop nie boi się sporadycznych upadków z wys. do 120 cm. Urządzenie posiada też klawiaturę odporną na zalania (ma przetrwać rozlanie do 330 ml płynu).

O komfort użytkowania dba także technologia redukcji szumów wspomagana SI oraz redukcja szumów 3D (3DNR) w kamerze internetowej (ma eliminować do 94% hałasów otoczenia).

Dodatkowo, ten model posiada specjalną jasną kontrolką LED zintegrowaną w górnej pokrywie, która pozwala nauczycielom od razu dostrzec ewentualne problemy z połączeniem internetowym lub zasilaniem i odpowiednio na nie zareagować.

Parametry urządzenia:

System operacyjny: Windows 10 Pro (ASUS zaleca Windows 10 Pro), Windows 10 Home

Pamięć wbudowana: Zintegrowane 4 GB/8 GB/16 GB 2400 MHz DDR4 (obsługa konfiguracji dwukanałowej)

Kamera wideo: Kamera 720p HD z mikrofonem; 13.0 MP skierowana na zewnątrz

Łączność: Dwuzakresowe połączenie 2×2 Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.0, Dwuzakresowe połączenie 2×2 Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.0 obsługa 4G LTE (opcjonalnie)

LAN: 10/100/1000 Mb/s

Audio: Technologia redukcji szumów wspomagana SI, 2 zintegrowane głośniki stereo, Zestaw mikrofonów z obsługą rozpoznawania głosu do Cortany

Bateria: 42 WH, 3S1P, 3-ogniwowa bateria litowo-jonowa

Klawiatura: Pełnowymiarowa klawiatura typu „chiclet”, odporna na rozlanie cieczy, skok klawisza 1,35 mm

Zabezpieczenia: TPM 2.0 (opcjonalnie), zasłona kamery internetowej, gniazdo zamka Kensington

ASUS ExpertBook B3 Flip

ASUS ExpertBook B3 Flip wyposażony został w zawiasy pozwalające na obrót 360 st. oraz opcjonalny rysik w obudowie MPP2.0, które zapewniają na maksymalną funkcjonalność urządzenia. Laptop został wyposażony w aparat skierowany w stronę użytkownika oraz aparat world-facing, skierowany w stronę świata. Ponadto, urządzenie posiada ochronę ASUS Antibacterial Guard na klawiaturze, panelu dotykowym i podpórce pod nadgarstki. O bezpieczeństwo zadbano także w kontekście oczu użytkownika – wyświetlacz posiada certyfikat TUV Rheinland.

Dodatkowo, laptop wyposażono w klawiaturę odporną na zalanie (do 330 cm sześc.), wzmocniony zawias i porty wejścia oraz wyjścia. Urządzenie jest bardzo odporne, co zapewnia wytrzymałość klasy wojskowej US MIL-STD 810H.

Ponadto, model ten wyposażono w pamięć do 1 TB, do 48 GB pamięci DDR4 3200 MHz, Wi-Fi 6 i 4G LTE, a także dwukierunkową technologię redukcji szumów Al i dwie kamery z technologią redukcji szumów 3D.

Parametry urządzenia:

System operacyjny: Windows 11 PRO (ASUS zaleca system Windows 11 Pro), Windows 11 Home, Windows 10 Pro (ASUS zaleca Windows 10 Pro), Windows 10 Home

Kamera wideo: Kamera 720p HD skierowana w stronę użytkownika, osłona kamery internetowej, kamera world-facing o rozdzielczości 13 megapikseli (opcjonalnie)

Łączność: Dwuzakresowe połączenie 2×2 Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.0, Dwuzakresowe połączenie 2×2 Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.0, Dwuzakresowe połączenie 1×1 Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.0, Wbudowana 4G LTE z 4 antenami (opcjonalnie)

Audio: 2x głośnik, 2x mikrofon typu multi-array, dwukierunkowa technologia redukcji szumów ASUS AI, obsługa rozpoznawania głosu Cortana

Bateria: 50 WH, 3S1P, 3-ogniwowy, Li-on

Klawiatura: Pełnowymiarowa klawiatura, odporna na rozlanie cieczy do 330 cm sześc., skok klawisza 1,5 mm

Zabezpieczenia: Czytnik linii papilarnych, TPM 2.0 (opcjonalny), zasłona kamery internetowej, gniazdo blokady Kensington

ASUS Chromebook CX1500

ASUS Chromebook CX1500 wyposażono w mocną baterię – nawet do 11 godzin działania na jednym ładowaniu. Lekka obudowa (1,74 kg) sprawia, że ten model zmieści się nawet w plecaku. Laptop jest też wytrzymały – producent zapewnia, że zalicza wymagające testy, jak np. test nacisku na matrycę oraz testy wstrząsów i upadków. To ważna cecha w przypadku najmłodszych użytkowników. Czterordzeniowy procesor Intel i dwuzakresowa technologia WiFi 6 zapewniają wygodę i wydajność.

Co ważne, laptop wyposażono w specjalny zawias obracany pod kątem 180 st., dzięki czemu możliwe jest pełne otwarcie pokrywy laptopa i położenie go całkowicie na płasko na stole lub biurku. To idealne rozwiązanie, gdy w czasie lekcji lub podczas działań nad wspólnym projektem konieczna jest praca grupowa.

Parametry urządzenia:

System operacyjny: Chrome OS

Pamięć wbudowana: 4G LPDDR4X on board, - Memory Max Up to:8GB

Kamera wideo: 720p HD camera

Łączność: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2

Audio: Zintegrowany głośnik, Zintegrowany mikrofon, Z obsługą rozpoznawania głosu do usługi Google Assistant

Bateria: 42WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion

Klawiatura: Klawiatura typu chiclet z klawiaturą numeryczną, Skok klawisza: 1,4 mm

Zabezpieczenia: Układ Google Security H1

