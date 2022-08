Spis treści

Najlepsze lokalizatory GPS. Przegląd rynku

Lokalizator jeszcze kilka lat temu był narzędziem dla profesjonalistów – logistyków, kierowców, detektywów. Na takie udogodnienie w opiece nad dzieckiem mogli pozwolić sobie tylko najzamożniejsi rodzice. Dzisiaj sytuacja wygląda zgoła inaczej i chociaż nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, to ceny sensownych urządzeń spadły do poziomu nawet poniżej 200 zł. Równie komfortowo wygląda sytuacja z kosztami transmisji danych. Jeśli nie chcemy monitorować dziecka w czasie rzeczywistym i wystarczy nam wykorzystanie sprzętu w sytuacjach awaryjnych, wysokość rachunków może zamknąć się w kwocie kilku złotych rocznie.

Kupno lokalizatora może być naprawdę dobrym pomysłem, szczególnie przed okresem wakacyjnym. Dzięki niemu nasze dziecko będzie mogło bez przeszkód bawić się na dworze, a my będziemy bezpieczni, nie musząc co jakiś czas do niego dzwonić sprawdzając, gdzie jest. Jeśli dziecko zgodzi się na takie rozwiązanie - może to być naprawdę świetne połączenie wygody i bezpieczeństwa!

Postanowiliśmy sprawdzić, jakie możliwości oferują dostępne na rynku lokalizatory dla dzieci oraz czy ich niewielkie ceny stanowią faktyczny powód do obaw. Okazuje się, że naprawdę małym kosztem możemy zwiększyć bezpieczeństwo naszego dziecka. Musimy jednak wystrzegać się niektórych abonamentowych rozwiązań - rok użytkowania urządzenia może być nieraz droższy niż koszt samego lokalizatora!

Lokalizatory przeznaczone do kontroli aktywności dzieci stanowią nowy produkt na rynku. Znajdziemy je w ofertach wielu producentów, którzy dotychczas nie byli kojarzeni z produkcją sprzętu GPS. Jest to oczywiście sprawka produkowanych w Chinach produktów OEM, które w niskich cenach trafiają na rynek za pośrednictwem firm sygnujących je swoimi markami. Efekt jest taki, że wiele identycznych urządzeń nosi oznaczenia różnych marek. Nie ma w tym nic złego, jeśli produkty są należytej jakości, a poszczególne firmy zapewniają solidną opiekę gwarancyjną, aktualizacje i spolszczenia.

Najlepsze lokalizatory GPS. Funkcje

Głównym kierunkiem okazuje się produkcja smartwatchy dla dzieci z opcją kontroli rodzicielskiej. Standardem jest zestaw funkcji obejmujący nie tylko lokalizowanie dziecka z poziomu aplikacji na urządzenia mobilne, ale również zdalne nasłuchiwanie za pośrednictwem wbudowanego w urządzenie mikrofonu, wykonywanie połączeń czy możliwość odbierania powiadomień SOS sygnalizowanych przez dziecko. Urządzenia tego typu występują w wielu wariantach, często dzieląc wspólny system i podzespoły, a różniąc się detalami.

Różnice mogą obejmować takie drobiazgi, jak: wygląd, kolor interfejsu czy dostępność minigier. Niektóre z nich okażą się bardziej istotne, np. deklaracja wodoodporności zgodna z normami IP, wbudowany aparat czy sygnalizacja zdjęcia urządzenia z nadgarstka.

Firmy z dłuższym stażem rynkowym w produkcji lokalizatorów rzadziej sięgają po konstrukcję w formie smartwatcha. Zamiast tego oferują uniwersalne urządzenia, które można przytroczyć do ubrania lub plecaka dziecka. Taki lokalizator nie będzie wyposażony w wyświetlacz i atrakcyjne dla dziecka funkcje, ale ma to swoje zalety: produkt nie zwróci uwagi innych dzieci oraz złodziei. Sprzęt będzie trudniejszy do zgubienia, a ograniczona liczba dodatków pozytywnie wpłynie na czas pracy baterii. Gdy dziecko dorośnie, lokalizator tego typu będzie można wykorzystać do monitorowania samochodu, cennych bagaży albo nawet domowego zwierzęcia.

Istnieje jeszcze jeden podział, który można zastosować do dostępnych na rynku lokalizatorów. Są urządzenia sprzedawane wraz z kartą SIM lub wymagające jej dokupienia. Obydwa rozwiązania mają swoje wady i zalety. Kupując sprzęt z kartą SIM, jesteśmy skazani na jednego dostawcę usługi i opłacanie wyznaczonego przez niego abonamentu. Z drugiej strony nie musimy się zajmować wyborem operatora czy martwić kosztem transmisji danych w sieci.

Ponadto testy pokazują, że urządzenia z płatnym abonamentem często są bardziej dopracowane – szczególnie pod kątem oferowanych aplikacji i wsparcia klienta. Decydując się na zakup urządzenia bez karty SIM, musimy sami takową sobie zapewnić, wybrać operatora i zadbać o działanie usługi. Jednocześnie, jeżeli nie planujemy korzystać z lokalizacji regularnie, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach – np. gdy dziecko wyjeżdża na kolonie – możemy lepiej kontrolować koszty. Biorąc pod uwagę oferty operatorów cały rok działania lokalizatora uruchamianego w nagłych sytuacjach, może kosztować zaledwie 5 zł, bo tyle kosztuje utrzymanie numeru ze skromnym pakietem wystarczającym na kilkanaście wywołań lokalizacji.

Najlepsze lokalizatory GPS. Nie tylko dla dzieci

Dostępna technologia wspiera efektywnie nie tylko rodziców, ale również opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych. Nie oznacza to, że musimy korzystać dokładnie z tego samego sprzętu. Lepiej wybrać urządzenia specjalnie dostosowane do sprawowania opieki nad dorosłymi. W ofertach sklepów łatwo znajdziemy odpowiedniki przetestowanych przez nas produktów w wariantach dla osób dorosłych. Przykładem mogą być produkty marki Garett. Testowany przez nas model Happy to bardzo skuteczne narzędzie do lokalizowania dla dzieci, ale w przypadku osób starszych producent ma do zaoferowania bardziej adekwatne rozwiązania. Przykładowo Garret Gps 3 jest eleganckim modelem dopasowanym do nadgarstków osób dorosłych.

Oferuje nie tylko odpowiednią stylistykę, ale również przemyślany zestaw funkcji. Lokalizator ma m.in.: monitor braku aktywności, czujnik upadku, przypomnienie o przyjęciu lekarstw, głosowe odczytywanie godziny czy pulsometr. Oznacza to, że sprzęt pozwala nie tylko na poznanie lokalizacji osoby, ale również weryfikowanie jej aktualnej kondycji i sygnalizację w razie wypadków. Jeśli natomiast zależy nam wyłącznie na adekwatnym wyglądzie i funkcji lokalizacji, możemy wybrać nieco tańszy model Garret Gps 2.

AKTUALIZACJA 17.05.2022

Locon Watch Lite

Locon Watch Lite to mniejszy brat bardziej rozbudowanego Locon Watch Video. Jest to wersja lokalizatora GPS z najbardziej potrzebnymi funkcjami. Nie ma co prawda kamery, która umożliwia połączenie wideo z dzieckiem, ale nadal oferuje bardzo dokładną lokalizację GPS i nielimitowane połączenia głosowe. Do zegarka dołączona jest karta SIM, dzięki której możemy w kazdej chwili i bez ograniczeń kontakować się z dzieckiem, a także sprawdzać jego położenie na dedykowanej stronie Bezpieczna Rodzina. Aby korzystać z tych funkcji, należy wykupić subskrypcję, której koszt wynosi od 30 zł do 25 zł miesięcznie - w zależności od długości wykupionego dostępu.Może się to wydawać sporym kosztem, ale możliwości aplikacji są naprawdę rozbudowane, a w dodatku dostajemy nielimitowane rozmowy z dzieckiem!

Zegarek wyposażony jest także w inne przydatne funkcje. Dziecko może dzięki niemu zadzwonić do osób, których numery są zapisane w urządzeniu, a takze wysłać szybki sygnał SOS. Ponadto zegarek poinformuje nas, jeśli dziecko opuści określoną strefę bezpieczeństwa, a także umożliwia funkcję nasłuchu otoczenia dziecka przez zegarek. Nasza pociecha też będzie bardzo zadowolona z zegarka, który oferuje podstawowe funkcje smartwatcha - krokomierz, kilka gier logicznych, a także podstawowy aparat fotograficzny.

Blow lokalizator GPS BL011

Trochę inną funkcję od pozostałych propozycji spełnia lokalizator BLOW GPS BL011. Większość lokalizatorów dla dzieci ma kształt zegarków. Ma to sprawić, że dzieci będą chciały je nosić - dzięki fajnym kolorom i dodatkowym funkcjom urządzenie, które ma zwiększać ich bezpieczeństwo, jest też fajnym, technologicznym dodatkiem. Jednakże takie podejście do lokalizatora może być problematyczne - przez to, że rzuca się w oczy, może on nie najlepiej spełniać swoją funkcję w sytuacjach zagrożenia.

Na ten problem odpowiada właśnie lokalizator Blow. Jest to małe, nierzucające się w oczy urządzenie, które można przytroczyć do plecaka lub nawet do ubrania dziecka. Za pomocą darmowej aplikacji GPSONE można w czasie rzeczywistym śledzić położenie lokalizatora, a także sprawdzić historię jego położenia. Możliwe jest także ustawienie alarmu przekroczenia bezpiecznej strefy, a nawet przekroczenia bezpiecznej prędkości poruszania się. Ponadto wbudowana bateria pozwala aż na 70 dni używania bez ładowania! Jeśli nasze dziecko wyrośnie już z tego lokalizatora, jest to również idealne rozwiązanie dla rodzinnego pieska, lub nawet osoby starszej!

Garett Kids Happy

Garett Kids Happy to lokalizator GPS dla dziecka w formie zegarka z dotykowym wyświetlaczem graficznym. Urządzenie jest zamknięte w dobrze wykonanej obudowie, wodoszczelnej zgodnie z normą IP67. Sprzęt może pochwalić się wbudowanym aparatem oraz bogatym zestawem funkcji, obejmującym: zliczanie kroków, monitoring snu, przesyłanie notatek głosowych czy zabawę z wykorzystaniem gry matematycznej i systemu motywacyjnego.

Instalacja karty wymaga odkręcenia dwóch śrub, co w przypadku ciekawskich dzieci okazuje się lepszym rozwiązaniem niż zaślepka. Sprzęt wykorzystuje lokalizację GPS, Wi-Fi i LBS, ale w pomieszczeniach błąd pomiaru może sięgać około 300 m. Poza budynkami dokładność wzrasta, a błąd pomiaru nie przekracza 50 m. Czas wywoływania lokalizacji to zaledwie kilka sekund. Akumulator o pojemności 300 mAh wystarcza na około trzy dni pracy urządzenia. Zegarek został wyposażony w specjalny styk ładowarki; rozwiązanie jest należycie opracowane i dzięki klipsowi nie nastręcza tylu problemów, ile u konkurencji. Producent oferuje dedykowaną aplikację mobilną: program sprawuje się dobrze i jest intuicyjny w obsłudze. Sprzęt jest oferowany z 24-miesięczną gwarancją.

Locon Watch Video

Locon Watch Video to prosty w obsłudze, poręczny smartwatch dla dzieci. Nie ma otwartego internetu, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo - dziecko nie będzie narażone na stalking, nieodpowiednie treści, a także nie uzależni się od grania w gry. Mimo tego wyposażono go w funkcję obsługi rozmów głosowych i wideo. Dzięki temu dziecko można nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć. Możesz naocznie upewnić się, że wszystko w porządku i czy nie potrzebuje Twojej pomocy. W smartwatcha wbudowana jest karta SIM - korzystasz z niej bez umowy. W dedykowanej aplikacji Bezpieczna Rodzina znajduje się także funkcja lokalizacji. Pozwala ona na pełną kontrolę rodzicielską przez 24/7. Ustalenie dokładnej lokalizacji dziecka trwa zaledwie kilka sekund.

Zegarek ma łatwo dostępny przycisk SOS, dzięki któremu dziecko może szybko zaalarmować rodziców, gdy dzieje się coś złego. Rodzic otrzymuje wówczas sygnał alarmowy wraz z podaniem lokalizacji. Poza funkcjami związanymi z bezpieczeństwem w urządzeniu znajduje się aparat fotograficzny oraz krokomierz. Warto również dodać, że smartwatch przechowuje historię lokalizacji, dzięki czemu można sprawdzić, gdzie przebywało dziecko.

Garett Kids Sweet 2

Garett Kids Sweet 2 łączy w sobie funkcje lokalizatora GPS oraz telefonu. Oczywiście jest wyposażony w przycisk SOS, a w celu perfekcyjnego ustalenia lokalizacji dziecka korzysta z GPS, LBS oraz Wi-fi. Wraz z nimi działa automatyczna funkcja GEO-ogrodzenie, która poinformuje Cię, gdy dziecko znajdzie się zbyt daleko. Na czym polega? To po prostu wyznaczenie bezpiecznego obszaru, a gdy pociecha przekroczy jego granicę, rodzic otrzymuje powiadomienie o tym fakcie. Model ten obsługuje karty SIM wszystkich operatorów. Dzięki temu można przesyłać wiadomości głosowe trwające do 15 sekund. Ponadto można na niego dzwonić i rozmawiać. Wracając do przycisku SOS - jego naciśnięcie może spowodować przesłanie alertów nawet na trzy numery telefonów. Zegarek umożliwia również wykonywanie zdjęć i przesyłanie ich na telefon rodzica.

Garett Kids Sweet 2 wyróżnia się na tle konkurencji solidną obudową - ochrona IP65 to odporność na pył oraz wodę. Model ten może także pochwalić się dotykowym, kolorowym wyświetlaczem 1,33". Mamy tu także krokomierz oraz monitorowanie snu. Bardzo praktyczną funkcją jest alarm zagubienia zegarka. Wszystko to sprawia, że smartwatch Garett do doskonała propozycja dla rodziców dbających o bezpieczeństwo dzieci.

Xblitz Watch ME

Xblitz Watch ME to urządzenie łączące w sobie funkcje zegarka, telefonu oraz lokalizatora GPS. Jego książka adresowa pozwala na zapisanie dziesięciu numerów. System zainstalowany wewnątrz smartwatcha na bieżąco przekazuje jego lokalizację na wskazany numer. Umożliwia to nieprzerwany monitoring przemieszczania się dziecka do szkoły, jak i w czasie powrotu do domu - do śledzenia służy specjalna aplikacja mobilna. Umożliwia ona również wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, której dziecko nie powinno opuszczać - jeśli tak się stanie, opiekun otrzyma alert. Jak każdy dobry lokalizator dla dzieci, także zegarek Xblitz posiada alarmowy przycisk SOS. W Watch ME znajduje się specjalna karta telemetryczna SIM. Jest już zarejestrowana, a przez pierwsze 30 dni, korzysta się z zegarka i karty SIM za darmo. Następnie trzeba wybrać jeden z dostępnych pakietów miesięcznych. W jego ramach otrzymuje się nie tylko kartę i aplikację CALMEAN, ale także wsparcie we wszystkich potencjalnych problemach.

Smartwatch dla dzieci Xblitz Watch ME został wyposażony w dotykowy ekran. Z dodatkowych funkcji warto wymienić wbudowaną latarkę LED, czat, rejestr aktywności, krokomierz, alarmy czy też standardowe funkcje pomiaru czasu. Na osobne omówienie zasługuje wbudowany aparat - może korzystać z niego zarówno dziecko, jak i opiekun. W przypadku opiekuna zdjęcia wykonywane są zdalnie - co pozwoli na utrwalenie ważnych momentów. Wszystko to sprawia, że propozycja Xblitz jest bardzo solidna.

ART Watch Phone Kids LOK-3000P

ART Watch Phone Kids LOK-3000P to lokalizator zegarkowy z bogatym zestawem dodatkowych udogodnień. Jego oprogramowanie oferuje takie funkcje, jak zliczanie kroków, monitoring snu oraz budzik. Wbudowany czujnik sprawia, że rodzic jest niezwłocznie informowany, gdy dziecko bez uprzedzenia zdejmie zegarek. Urządzenie ma nawet wbudowaną latarkę oraz aparat, który może być obsługiwany również zdalnie przez opiekuna. Listę funkcji uzupełnia gra matematyczna i opcja „nawiązywania przyjaźni” z użytkownikami takiego samego sprzętu.

Lokalizator ma niewielki wyświetlacz graficzny. Obsługiwane systemy lokalizacji to GPS, Wi-Fi i LBS. Wbudowany akumulator wystarcza na około dwa dni użytkowania. Urządzenie nie ma dedykowanej karty SIM, a podczas pierwszego uruchomienia napotkaliśmy dziwne problemy komunikacyjne, które finalnie udało się rozwiązać, sięgając po instrukcję. Sprzęt odwdzięczył się precyzyjną lokalizacją, chociaż czas wywołania bliski minuty pozostawia nieco do życzenia. Trochę rozczarowuje również aplikacja, która jest uniwersalnym programem z bardzo słabym spolszczeniem interfejsu. Największą wadą modelu jest niska jakość wykonania, którą częściowo uzasadnia niska cena. W razie problemów nabywcy mogą skorzystać z gwarancji udzielanej w tym wypadku na dwa lata.

CALMEAN Nemo2

CALMEAN Nemo2 to smartwatch dla dzieci dostępny w pięciu wariantach kolorystycznych. Jego konstrukcja jest bardzo solidna - posiada atest odporności na wodę i pyły IP67. Wyposażono go we wbudowane nadajniki GPS oraz aGPS, a jeśli dziecko znajduje się poza zasięgiem GPS – urządzenie przejdzie w tryb lokalizowania w oparciu o sygnał operatorów komórkowych GSM/LBS oraz sieci Wi-Fi. Pozwala to na określenie jego lokalizacji z dokładnością do kilku metrów. Rodzice ustalają strefę, w której może poruszać się dziecko, a jeśli ją opuści, przesyłany jest alert. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można wykonać połączenie nasłuchowe i sprawdzić, co się dzieje w otoczeniu dziecka. Pozwala to na sprawdzenie, czy dziecko nie znalazło się w niebezpieczeństwie.

CALMEAN Nemo2 jest wyposażony w przycisk SOS - jego naciśnięcie automatycznie wysyła wiadomość tekstową do dwojga wybranych opiekunów i łączy się telefonicznie z głównym kontaktem. W normalnej sytuacji dziecko może również zrobić zdjęcie swoim zegarkiem i od razu wysłać do opiekuna. Smartwatch może służyć także jako telefon - można na niego dzwonić oraz wysyłać wiadomości tekstowe. Jednak należy podkreślić, że połączyć z dzieckiem mogą się tylko osoby, których numery zostaną dodane do listy kontaktów – nikt obcy się nie dodzwoni. Z dodatkowych funkcji warto wspomnieć o krokomierzu, który pozwala obliczyć ilość spalonych kalorii oraz stoperze.

Zarządzanie zegarkiem jest możliwe poprzez polską aplikację CALMEAN Control Center. Dostępne są wersje na telefony z systemami iOS i Android. Można także używać jej poprzez przeglądarkę WWW na komputerze.