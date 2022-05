Jaki monitor 27-calowy kupić? Przedstawiamy najlepsze modele [RANKING 2022]

Spis treści

Monitory z matrycą o przekątnej 27 cali i proporcjach ekranu 16:9 to obecnie najbardziej uniwersalne modele na rynku. Z jednej strony otrzymujemy dużą przekątną, a z drugiej cena monitora w tym rozmiarze nie odstrasza. Dodatkowo na rynku znajdziemy mnóstwo 27-calowych modeli o rozdzielczości od Full HD do 4K. Producenci oferują również mnóstwo funkcji dodatkowych takich jak zintegrowane huby USB Typu C, AMD FreeSync czy Nvidia GSync. Znajdziemy również modele z wbudowaną kamerką internetową

Monitor z matrycą o przekątnej 27 cali to optymalny wybór

Dobrze dobrany monitor znacząco zwiększy Twoją produktywność. Dokładając do modelu o rozdzielczości 4K będziesz mógł pracować z wieloma oknami w tym samym czasie. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie komputery są w stanie obsłużyć wyświetlacze o rozdzielczości Ultra HD. Dotyczy to zgłasza kilkuletnich laptopów.

Nowe modele mają atrakcyjny wygląd i niewielkie ramki

Na rynku znajdziemy monitory wyposażone w trzy główne typy matryc - IPS, VA oraz TN. Gracze wybiorą matryce TN ze względu na wysoką częstotliwość odświeżania. Jeżeli lubisz oglądać firmy warto wybrać model z ekranem VA, który charakteryzuje się dobrym odwzorowaniem czerni. Monitory z matrycą IPS są złotym środkiem pomiędzy modelami z ekranami VA i TN.

Podczas zakupu zwróć uwagę na częstotliwość odświeżania. Standardowo wynosi ona 60 Hz, ale na rynku znajdziesz coraz więcej modeli o podwyższonej częstotliwości odświeżania. Jeżeli lubisz grać w gry ważny będzie także czas reakcji. Przeciętne monitory oferują czasy reakcji na poziomie kilku milisekund. Gracze powinni wybrać monitory o czasie reakcji poniżej 4 ms.

Decydując się na nowy monitor sprawdź, jakie oferuje porty. Standardem jest pełnowymiarowe HDMI. Nowe modele nie mają już klasycznego złącza D-SUB. Zamiast niego coraz częściej znajdziemy DisplayPort lub uniwersalne USB Typu C z Display Port.

Masz nowoczesnego laptopa? Szukaj monitora z USB Typu C

Poniżej znajdziesz polecane monitory z matrycą o przekątnej 27 cali.

Philips 273V7QDSB/00

Philips 273V7QDSB/00 jest jednym z najtańszych monitorów 27-calowych na rynku. Model ten posiada podstawową specyfikację techniczną, ale nie zabrakło bonusu w postaci 75 Hz częstotliwości odświeżania.

Decydując się na monitor Philipsa otrzymamy matową matrycę IPS LCD o rozdzielczości Full HD. Czas reakcji panelu to bardzo przyzwoite 5 ms. Jasność maksymalna wynosi 250 cd/m2. Oznacza to, że monitor lepiej ustawić z dala od okna. Kontrast wynosi 10 000 000:1, a kąty widzenia są praktycznie nie ograniczone.

Na pokładzie znajdziemy HDMI, DVI-D oraz klasyczne złącze D-SUB. Monitor posiada możliwość montażu na ścianie z wykorzystaniem standardu VESA 100 x 100 mm.

iiyama G-Master G2730HSU Black Hawk

iiyama G-Master G2730HSU Black Hawk to model wyposażony w matrycę TN. Oznacza to, że w otrzymujemy świetne czasy reakcji, które w opisywanym modelu wynoszą zaledwie 1 ms. Mimo niskiej ceny producent nie zapomniał o 75 Hz częstotliwości odświeżania.

Rozdzielczość to standardowe Full HD 1920 x 1080 pikseli. Producent informuje o 74% pokryciu palety barw Adobe RGB. Monitor iiyama G-Master G2730HSU Black Hawk świetnie działa z układami graficznymi AMD. Wszystko ze względu na obecność technologii AMD FreeSync. Jasność maksymalna wynosi 300 cd/m2, a kontrast dynamiczny to 12 000 000:1. Kąty widzenia to 170 stopni w poziomie oraz 160 stopni w pionie.

Z tyłu znajdziemy HDMI, D-SUB oraz DisplayPort. Producent dodał również USB 2.0 oraz wyjście słuchawkowe. Monitor iiyama G-Master G2730HSU Black Hawk posiada głośniki stereo o mocy maksymalnej 4 W. Gwarancja producenta trwa aż trzy lata. Dodatkowo otrzymujemy gwarancję zera martwych pikseli. Pozwala ona na wymianę monitora w ciągu 30 dni od zakupu.

Acer B277DBMIPRCZX

Acer B277DBMIPRCZX jest jednym z najtańszych monitorów z matrycą o przekątnej 27 cali oraz wbudowaną kamerką internetową. To świetna propozycja dla osób, które wykorzystują komputer stacjonarny do pracy zdalnej, która wiąże się z wieloma telekonferencjami.

Monitor firmy Acer posiada matrycę IPS LCD. Jest to płaski panel o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli. Nie zabrakło 75 Hz częstotliwości odświeżania. Czas reakcji wynosi 4 ms. Producent oferuje autorską technologię redukcji migotania oraz filtr światła niebieskiego. Kąty widzenia są niemalże nieograniczone i wynoszą 178 stopni w każdym kierunku.

Monitor oferuje podstawkę z regulacją wysokości, kąta pochylnia oraz kąta obrotu. Istnieje również możliwość montażu na ścianie z wykorzystaniem standardu VESA 100 x 100 mm. Acer B277DBMIPRCZX posiada również wbudowany hub USB 3.0 Typu A. Gwarancja producenta trwa trzy lata.

LG 27UL850-W 4K HDR

LG 27UL850-W 4K HDR to wysokiej klasy monitor o przekątnej 27 cali. Producent postawił na matrycę IPS LCD z matową powierzchnią o rozdzielczości 4K Ultra HD 3840 x 2160 pikseli. Jest to klasyczny panel z 60 Hz odświeżaniem.

Producent deklaruje 99% pokrycie palety barw sRGB oraz możliwość wyświetlania ponad miliarda kolorów. Monitor posiada HDR z certyfikatem Display HDR 400. Czas reakcji wynosi 5 ms. Nie zabrakło technologii AMD FreeSync i redukcji migotania. Monitor posiada dwa złącza HDMI, DisplayPort, wyjście słuchawkowe, dwa złącza USB 3.1 Gen 1 Typu A oraz USB Typu C z Power Delivery, które naładuje laptopa z mocą do 60 W.

LG 27UL850-W 4K HDR posiada podstawkę z regulacją wysokości, kąta pochylenia oraz obrotu. Nie zabrakło funkcji PIVOT i możliwości powieszenia na ścianie z wykorzystaniem standardu VESA. Na pokładzie znajdziemy również przyzwoite głośniki stereo o mocy maksymalnej 10 W.

AOC Q2790PQE

AOC Q2790PQE to idealny kompromis pomiędzy tanimi modelami z matrycą Full HD, a zauważalnie droższymi modelami 4K Ultra HD. Monitor firmy AOC wyposażono w matrycę IPS LCD o rozdzielczości WQHD 2560 x 1440 pikseli. Jest to klasyczny panel o 60 Hz częstotliwości odświeżania. Producent deklaruje 92% pokrycie palety barw Adobe RGB oraz 125% pokrycie palety barw sRGB. Czas reakcji to 5 ms. Zabrakło wsparcia dla HDR, ale panel ma wysoką jasność maksymalną na poziomie 350 cd/m2.

Monitor oferuje zintegrowany hub USB 3.1 Gen 1 Typu A. Na obudowie znajdziemy aż cztery złącza tego typu. AOC Q2790PQE posiada również VGA, HDMI, DisplayPort, wejście audio, wyjście auto oraz jedno złącze USB 3.1 Gen 1 Typu B. Podstawa posiada funkcję PIVOT oraz umożliwia regulację wysokości, kąta nachylenia oraz kąta obrotu. Nie zabrakło również wsparcia dla standardu VESA.

LG 27GN600-B

LG 27GN600-B to idealny monitor dla graczy z ograniczonym budżetem. Za około 1200 zł otrzymujemy 27 calowy panel ze 144 Hz częstotliwością odświeżania. Co ciekawe LG zastosowało matrycę IPS LCD, a czas reakcji wynosi zaledwie 1 ms. Monitor posiada 99% pokrycie palety barw sRGB. Nie zabrakło również certyfikatu Display HDR 10. Co ważne LG 27GN600-B jest kompatybilny z AMD FreeSync oraz Nvidia G-Sync.

Jasność maksymalna wynosi 350 cd/m2, a kąty widzenia są praktycznie nieograniczone. Monitor posiada złącze HDMI oraz DisplayPort. W zestawie otrzymamy klasyczną podstawę, która umożliwia jedynie regulację kąta pochylenia. Na szczęście producent nie zapomniał o implementacji standardu VESA.

HP 27f 4K

HP 27f 4K to atrakcyjny wizualnie monitor z 27 calową matrycą IPS LCD o rozdzielczości 4K Ultra HD 2840 x 2160 pikseli. Producent zastosował klasyczny panel z 60 Hz częstotliwością odświeżania. Czas reakcji wynosi 5 ms. Parametry te pokazują, że jest to monitor dedykowany do pracy biurowej.

Producent deklaruje 99% pokrycie palety barw sRGB. Monitor jest w stanie wyświetlić ponad miliard kolorów. Szkoda, że zabrakło wsparcia dla HDR. W zamian HP 27f 4K jest kompatybilny z AMD FreeSync, a jasność maksymalna wynosi 300 cd/m2.

HP 27f 4K posiada niemalże nieograniczone kąty widzenia, które w każdym zakresie wynoszą 178 stopni. Na pleckach znajdziemy dwa złącza HDMI oraz DisplayPort. Niestety ze względu na charakterystyczną stopkę zabrakło kompatybilności ze standardem VESA. Oznacza to, że opisywanego monitora nie powiesimy na ścianie.