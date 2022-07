Jaki monitor dla Mac z Apple M2/M1 Pro/M1 Max/M1 Ultra? [RANKING]

Spis treści

Jednym z atutów nowego układu M1 jest bardzo wydajna karta graficzna, co jest nowością od Apple. Nawet wymagający monitor 6K od Apple jest obsługiwany przez najnowsze komputery z M1 - i to nie tylko przez Macbooka Pro, ale także przez podstawowe laptopy Macbook Air i niedrogie Mac Mini. Zewnętrzne monitory również działają wraz z tymi urządzeniami - prawie zawsze - bez problemów.

Jednak wkrótce zaczęły pojawiać się donosy od pierwszych nabywców Maca z M1, którzy zgłaszali problemy związane ze wspólną pracą nowych komputerów od Apple wraz z monitorami innych firm. Bowiem były one rozpoznawane, ale mogły pracować tylko przy odświeżaniu na poziomie 30 Hz, a nie przy współczesnym standardzie, jaki plasuje się na poziomie 50 Hz lub 60 Hz. Problemy sprawiały też niestandardowe rozdzielczości, błędy kolorów i wybudzani z trybu uśpienia.

Najwyraźniej nowa grafika Apple'a miała problemy z kompatybilnością. Większość problemów zniknęła wraz z aktualizacją do macOS Big Sur 11.2, jeszcze więcej powinno zostać rozwiązanych wraz z wydaniem macOS Big Sur 11.5, zgodnie z doświadczeniami z macOS 11.5 Beta. Również modele ze standardowymi formatami - WQHD czy HD - sprawiały nieliczne trudności. Jednak nawet dziś mogą wystąpić problemy z niektórymi monitorami, zwłaszcza jeśli chcemy kupić taki o wysokiej rozdzielczości lub nietypowych formatach. Istnieją trzy kategorie usterek, na które lepiej zwrócić uwagę przed zakupem nowego monitora:

Problemy z oprogramowaniem, które może rozwiązać tylko Apple

Błędy, które producent musi naprawić za pomocą oprogramowania sprzętowego monitora

Przestarzałe oprogramowanie monitora, które wymaga dostosowania przez producenta do platformy ARM

Oprogramowanie własne monitora

Wspólną bolączką prawie wszystkich producentów jest własne oprogramowanie, które służy do sterowania funkcjami monitora. Często ingeruje ono tak głęboko w system, że korzystanie z niego poprzez Rosettę nie jest możliwe. Szczególnie dotyczy to użytkowników profesjonalnych, np. gdy za kalibrację kolorów odpowiada oprogramowanie producenta.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kompatybilności monitora, wskazane jest, aby zrobić kilka badań przed zakupem. Nie jest to jednak takie proste, wiele raportów jest również nieaktualnych po wydaniu macOS 11.2. Należy więc zwrócić uwagę na datę zgłoszenia problemu i spróbować ocenić wiarygodność autora.

Możesz mieć pewność tylko wtedy, gdy producent otwarcie wymienił błąd, na przykład w dziale wsparcia technicznego. Niestety, nie wszyscy producenci są proaktywni. Wielu z nich nie jest przygotowanych na zapytania ze strony użytkowników komputerów Mac - co jest zrozumiałe w przypadku producentów takich jak Acer czy AOC, którzy ewidentnie kierują swoje produkty raczej do użytkowników Windowsa. Równie mało informacji znaleźliśmy także w kwestii HP i Samsunga.

Najlepsze monitory dla Mac

Benq

Benq EW2780U

Benq bardzo obszernie informuje na swojej stronie internetowej o kompatybilności z komputerami Mac M1. Niektóre monitory mogą być jednak adresowane tylko do 4K i odświeżania na poziomie 30 Hz. Producent obiecał wprowadzenie nowego oprogramowania dla modeli EW2780U, EQ3280U i EX2780Q, a problemy związane z modelem PD2720U i macOS 11.5 powinny zostać naprawione. Nowe wersje programów Palette Master Element i Display Pilot zostały już wydane dla komputerów M1 Mac.

Eizo

Eizo Flexscan EV3895

Producent monitorów Eizo wyjaśnia kompatybilność na własnej stronie internetowej. W tym przypadku zwłaszcza problemy z formatem i profilami kolorów nie są jeszcze całkowicie rozwiązane. Występuje również często krytykowane zjawisko - sygnał przesyłany przez HDMI jest ograniczony w zakresie YUV zamiast RGB - co według Eizo prowadzi do widocznego bandingu. Ponadto, profil kolorów utworzony przez system dla monitora jest wadliwy. Dotknięte tymi problemami są również aktualne modele Flexscan EV3895 i EV2795. W przypadku niektórych Color Edge'ów można to szybko naprawić, gdyż należy jedynie zmienić w menu sygnał z video na PC.

Kolejny problem dotyczy trybu portretowego: jeśli obrócimy wyświetlacz, rozdzielczość spada. Prawidłowa rozdzielczość jest wyświetlana w ustawieniach systemu tylko wtedy, gdy przytrzyma się przycisk wyboru podczas wybierania opcji "Scaled". Oprogramowanie takie jak Color Navigator 7 jest już dostępne w wersji ARM.

Dell

Dell S2721QS

Problemy z komputerami Mac M1 dotyczą także monitorów firmy Dell, a aktualna strona pomocy technicznej zawiera wiele informacji na ten temat.

Modele S2721Q, S2721QS i S3221QS wykazują migotanie, gdy urządzenia są podłączone przez USB-C do Displayport. Dell zaleca w takim przypadku podłączenie monitorów przez HDMI - na przykład przez port HDMI w komputerze Mac Mini lub przejściówkę USB-C na HDMI.

Z drugiej strony nie wydaje się jednak, by z monitorami Dell'a z USB-C były jakiekolwiek problemy (mowa o modelach U2419HC, U2421HE, U2520D, U2719DC, U2720Q, U2721DE, U3219Q, U3421WE, U4320Q, U4919DW, UP2720Q). Zapowiedziano również aktualizację oprogramowania - nowa wersja M1 Dell Display Manager, służącego do zarządzania monitorem3, ma zostać wydana pod koniec września 2021 roku.

Viewsonic

Viewsonic VX3276

Viewsonic jest jednym z producentów, którzy oferują oprogramowanie dla komputerów Mac. Program dotyczący produktywności, vTouch, jest również dostępny dla Apple Silicon od około końca kwietnia. Z kolei oprogramowanie zarządzające vDisplay Manager nie zostało jeszcze zaktualizowane, a data premiery nie jest znana. Dotyczy to również Colorbration, narzędzia do kalibracji kolorów.

NEC

NEC MultiSync EA231WU

Dla przykładu, 27-calowy monitor EA217U firmy NEC miał dość znany i prosty problem - według kilku doniesień, po prostu nie wyświetla obrazu z Maca M1. Producent poinformował jednak, że problemy te zostały rozwiązane od kwietnia i że wszystkie urządzenia tego typu otrzymają nowy firmware począwszy od maja. Aktualizacja do wersji 1.0.4 jest możliwa za pośrednictwem serwisu. (Według NEC, to nie ich monitor jest niekompatybilny, ale Mac M1 firmy Apple).

LG

LG 32UL950-W

Nie ma żadnych informacji od LG (faktycznego dostawcy Apple) w bazach danych wsparcia. Wiadomo jednak, że przynajmniej dla modeli 4K i 5K Ultrafine dostępnych w Apple Store, w App Store pojawiło się zaktualizowane oprogramowanie operacyjne dla komputerów Mac M1. Jednak LG Screen Manager może jedynie aktualizować oprogramowanie sprzętowe, nie oferuje żadnych dalszych funkcji konfiguracyjnych. Przy zakupie monitora o wyższej rozdzielczości zalecamy zapoznanie się z opiniami użytkowników.

Wskazówki ogólne

Kolejnym problemem w przypadku komputerów Mac M1 są stosowane kable. Nowoczesny monitor można zazwyczaj podłączyć przez USB-C, HDMI lub Displayport. W przypadku Macbooka Air i Macbooka Pro dostępny jest tylko jeden port USB-C lub Thunderbolt 3. Tylko Mac Mini oferuje dodatkowy port HDMI i może obsługiwać nawet dwa monitory - przez USB-C i HDMI. Jednak ten port HDMI wydaje się częściej powodować problemy, więc może warto zamiast tego zasilać monitor przez USB-C.

Często poruszany problem dotyczy także monitorów, które mogą być sterowane za pomocą sygnału RGB. Komputery Mac M1 automatycznie wydają się używać tzw. sygnału YPbPr lub YUV Limited Range. Zmieniło się to po aktualizacji do wersji 11.2, ale są też instrukcje jak to zmienić poprzez edycję pliku preferencji. Zalecamy to jednak tylko doświadczonym użytkownikom. W przypadku monitora HDR również można to osiągnąć poprzez aktywację i dezaktywację funkcji w ustawieniach systemowych.

AKTUALIZACJA 14.10.2021

Lista zalecanych monitorów

Zalecamy wybór monitora, którego producent gwarantuje dobrą kompatybilność z komputerami Mac. Szczególnie polecamy takich producentów jak Eizo, Benq czy Dell. Redakcja MacRumors zebrała również listę recenzji użytkowników, którzy zgłaszają zgodną kompatybilność swoich monitorów z komputerami Mac M1.

Zgodnie z raportami użytkowników, oto lista monitorów kompatybilnych z komputerami Mac M1:

Acer DM431K

Acer XV272U

Acer Predator X34P

Alienware AW3418DW

Alienware AW3420DW

AOC U32U1

AOC 24P2C

AOC Q2790PQU

Apple Cinema Display 27 LED

Asus ProArt PA278QV

Asus TUF Gaming VG34VQL1B G

Asus VG289

BenQ EX3501R

Benq GL2250HM

BenQ PD2700u

Benq PD3220U

Benq SW2700pt

Dell P2415Q

Dell S2421NX

Dell P2421DC

Dell U2421E

Dell U2515H

Dell U2520D

Dell U2718Q,

Dell U2721DE

Dell U3421WE

HP Z27

IIYAMA G2530HSU-B1

IIYAMA XB2483HSU

Lenovo C32q-20

Lenovo ThinkVision S28u-10 UHD

Lenovo L28u-30

LG 24UD58

LG 27MD5KL-B

LG 27UL850-W

LG 32UD99

LG 32UL500-W

LG 32UN650

LG 34UC87C-B

LG 34UC99-W

LG 34WK650-W

LG 34WK95U-W

LG 43UD79

LG 49BL95C-W

LG UHD 27UN83A

Philips 27" 4K 278E1A

Philips 272B7QPTKEB

Philips Brilliance 499P9H 49

Samsung U28R550UQU

Samsung U28E590

ViewSonic

AKTUALIZACJA 26.11.2021

Najlepsze monitory dla Maca z M1 Pro/M1 Max

Ogólnie najlepszy - LG 34BK95U

Dla profesjonalistów - Apple 32-inch Pro Display XDR

Dla graczy - MSI OPTIX MAG272CQR

Przenośny - ASUS ZenScreen Touch MB16AMT

Dual-monitor setup - LG 24MD4KL-B