Spis treści

Monitor/TV do PS5/Xbox Series X – na co zwracać uwagę?

Wiemy już, że konsole dziewiątej generacji zapewnią nam ogromny przeskok technologiczny i bez trudu poradzą sobie z wyświetlaniem obrazu w pełnym 4K i w nawet 120 klatkach na sekundę. Co więcej, zarówno PS5, jak i Xbox Series X oficjalnie wspierają również rozdzielczość 8K, choć ta raczej będzie dedykowana filmom na Blu-ray i mniej wymagającym tytułom.

Wszystko to sprawia, że chcąc jak najlepiej wykorzystać potencjał nowej generacji, warto posiadać w domu monitor bądź telewizor zdolny obsłużyć rozdzielczość 4K. Możemy was zapewnić, że przesiadka z FullHD na 4K robi wrażenie.

Warto również zwrócić uwagę na częstotliwość odświeżania. Bez względu na to, czy zdecydujecie się na monitor czy TV warto upewnić się, aby urządzenie posiadało częstotliwość odświeżania na poziomie co najmniej 60 Hz (dotyczy to szczególnie telewizorów, ponieważ w przypadku monitorów to z reguły standard), a najlepiej 120 Hz. Pozwoli wam to uzyskać płynną i przyjemną rozgrywkę, co jest szczególnie ważne w przypadku gier nastawionych na rywalizację. Jednak tak naprawdę, praktycznie każdy odczuje różnice pomiędzy 30 kl./s, a 60 czy 120.

HDMI 2.1 – co to jest i czy naprawdę tego potrzebuję?

HDMI 2.1 to najnowsza wersja interfejsu HDMI (High Definition Multimedia Interface), który od lat służy nam do przesyłania cyfrowego, nieskompresowanego sygnału audio i wideo. Czym wyróżnia się nowsza wersja? Wszystko sprowadza się do przepustowości, albo inaczej - prędkości z jaką określony standard jest wstanie przesyłać dane pomiędzy telewizorem (bądź monitorem) a konsolą.

Im więcej pikseli jest wyświetlanych na ekranie, tym więcej danych musi być przesyłanych do monitora. Zapotrzebowanie na dane zwiększa się wraz z rozdzielczością i częstotliwością odświeżania.

Najpopularniejszy obecnie standard HDMI – 2.0, jest w stanie przesyłać dane z prędkością 18 Gbit/s, co pozwala na płynne wyświetlanie obrazu w jakości 4K i 60 klatkach na sekundę. Do tej pory, dla większości graczy konsolowych było to nader wystarczające.

Wszytko zmieni się jednak z debiutem Xbox Series X i PlayStation 5, będą to bowiem pierwsze konsole, które wykorzystają HDMI 2.1. Jak już wiemy, większa moc sprzętu pozwoli nam na wyświetlanie obrazu w lepszej jakości. Do tego potrzebować będziemy właśnie najnowszej wersji interfejsu HDMI. Gwarantuje on prędkość przesyłu danych na poziomie 48 Gbit/s, co przełoży się na możliwość wyświetlania obrazu nawet w rozdzielczości 8K, bądź w 4K i 120 klatkach na sekundę. Warto przy tym pamiętać, że już potwierdzono, iż wiele gier na PS5 i Xbox Series X (w tym m.in. Call of Duty: Black Ops Cold War, Rainbow Six Siege czy Dirt 5) będzie w pełni wspierać nowe rozwiązania i zaoferuje nam rozgrywkę właśnie w 4K i 120 FPS-ach.

Jeśli zatem zamierzacie w pełni wykorzystać potencjał nowych konsol, to warto rozważyć zakup telewizora bądź monitora z HDMI 2.1.

PS5 i Xbox Series X – Monitor, a może TV?

Konsolowe granie niemal od zawsze kojarzy się z wygodną kanapą, bądź fotelem i dużym telewizorem. Choć wciąż jest to idealny sposób na spędzanie wolnego czasu przy konsoli, to coraz więcej graczy wybiera bardziej uniwersalne rozwiązania w postaci gamingowego monitora. Który sprzęt lepiej wybrać i dlaczego? Sprawdźmy.

Powody, dla których warto wybrać monitor:

Wszechstronność: Monitory gamingowe słyną nie tylko z potężnych specyfikacji dostosowanych do potrzeb graczy, ale również z uniwersalności. Osoby pracujące z domu (a takich jest obecnie coraz więcej) mogą na jednym, wysokiej jakości sprzęcie pracować, a w wolnych chwilach oddawać się ulubionemu hobby.

Wyższa częstotliwość odświeżania: Choć na rynku znajdziemy już telewizory z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz, to rzadkością jest, aby oferowały one 144 Hz przy rozdzielczości 4K. Nie stanowi to natomiast żadnego problemu dla wielu topowych monitorów gamingowych. Oczywiście pamiętając, że nowe konsole pozwolą nam na zabawę w maksymalnie 120 klatkach na sekundę, może się to wydawać troszkę nad wyraz. Jeśli jednak planujecie korzystać z monitora również na waszym PC, to 144 Hz może się wam przydać.

Synchronizacja częstotliwości odświeżania: Funkcje takie, jak G-Sync czy FreeSync są dostępne na niemal każdym monitorze dla graczy (nawet w budżetowych modelach). Próżno ich jednak szukać w telewizorach. Czy są one istotne? Jak najbardziej. Szczególnie, gdy wykorzystujemy monitor nie tylko do konsoli. G-Sync i FreeSync to bliźniacze technologie, które synchronizują częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę wyświetlanych na ekranie. Zapobiega to efektowi tzw. „rozrywania” ekranu - „tearingu”.

Kompaktowa budowa: Jeśli wasz kącik gamingowy nie jest zbyt duży, a przestrzeń mocno ograniczona, to automatycznie odpada wam wybór telewizora. Szczególnie, że najciekawsze modele na rynku mają często przekątną w okolicach 50-cali. Tu z pomocą przychodzą nam monitory, które z reguły posiadają matryce o znacznie mniejszej przekątnej, a dodatkowo ich obudowy są projektowane z myślą o ergonomii. W ten sposób, bez problemu zmieścicie nowy monitor na biurku. Co istotne, nie musicie przy tym rezygnować z rozdzielczości 4K, dla której idealnie sprawdzą się modele powyżej 28-cali (optymalnie 32-cale). Dlaczego? Obraz wyświetlany w FullHD zaczyna tracić na jakości przy ekranach powyżej 27-cali.

Powody, dla których warto wybrać TV:

Rozmiar ma znaczenie – duży wyświetlacz w dobrej cenie: Jedną z największych zalet telewizorów są ich rozmiary i mnogość wyboru. Obecnie, nabycie 40 lub nawet ponad 50-calowego modelu z ekranem 4K nie stanowi żadnego problemu. Co więcej, gros z nich możemy nabyć w bardzo atrakcyjnych cenach. Pod tym względem telewizory są bezkonkurencyjne i jeśli przestrzeń was nie ogranicza, to zakup dobrej jakości TV może być idealnym rozwiązaniem.

OLED i wyższa jakość obrazu: Monitory dla graczy z matrycą OLED to wciąż rzadkość. Natomiast w przypadku telewizorów, to niemalże standard. Bez problemu znajdziemy na rynku modele, które pozwolą nam stworzyć nasze wymarzone, multimedialne centrum rozrywki. Co takie gwarantuje nam technologia OLED i czy warto się nią przejmować? Jak najbardziej tak, matryce tego typu zapewnią nam: wierne odwzorowanie kolorów, głęboką czerń i jednolitą biel, wyższy kontrast, a także szerokie kąty widzenia. O wysokiej energooszczędności nie wspominając.

Łatwiej o HDMI 2.1: W przypadku telewizorów nie tylko łatwiej o duże modele z wysokiej jakości obrazem, ale również o nowe rozwiązania. Obecnie na rynku znajdziemy znacznie więcej modeli telewizorów wyposażonych w HDMI 2.1, niż ich mniejszych braci. Oczywiście, to będzie się z czasem zmieniać.

Zintegrowany system audio: Choć nie brakuje monitorów z wbudowanymi głośnikami, to w większości przypadków nie mogą się one równać z tym, co oferują w tym aspekcie telewizory. Wielu producentów wyjątkowo poważnie podchodzi do sfery audio i wyposaża swój sprzęt w wysokiej jakości głośniki wspierane przez liczne technologie, w tym m.in. Dolby Atmos. Oczywiście, jeśli zamierzacie większość czasu przy konsoli spędzić ze słuchawkami na uszach, to ten podpunkt traci nieco na wartości. Niemniej, do wspólnej zabawy przed ekranem TV nadaje się idealnie.

Jaki monitor lub TV do PS5 i Xbox Series X – wybrane modele

Wiemy już, na co zwracać uwagę przy wyborze idealnego sprzętu do PlayStation 5 czy Xbox Series X. Pora zatem na przyjrzenie się wybranym modelom, które pozwolą wam wejść w nową generację tak, jak należy.

LG OLED55CX3LA

Aktualne ceny w sklepach LG OLED55CX3LA 5 399 zł Telewizor LG 55" OLED55CX3LA (4K HDR SmartTV) Czarny 5 399 zł Telewizor LG OLED55CX3LA. Klasa energetyczna A 5 399 zł Telewizor LG OLED 2020 OLED55CX3LA 5 400 zł Marzenie każdego gracza – 4K, HDR, 100 Hz. Telewizory marki LG z serii OLED na 2020 rok to obecnie prawdopodobnie najlepsze urządzenia na rynku, przeznaczone dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X. Sugerowany przez nas model ma 55-calową przekątną ekranu, ale dostępne są również większe warianty (z 65 i 77-calowym wyświetlaczem). Obsługiwana rozdzielczość to oczywiście 4K (3840 x 2160 pikseli). Do tego możemy liczyć na pełne wsparcie dla HDR, czas reakcji matrycy na poziomie 1 ms oraz częstotliwość odświeżania ekranu wynoszącą 100 HZ. Jak przystało na produkt z najwyższej półki, LG OLED55CX3LA oferuje również wysokiej jakości system audio z głośnikami o mocy 40W i pełnym wsparciem technologii Dolby Atmos. Graczy (choć nie tylko) z pewnością ucieszą również takie funkcje, jak: HgiG, która dostosowuje parametry grafiki do zidentyfikowanych parametrów telewizora i jego możliwości oraz OLED Motion Pro, która likwiduje efekt poświaty (rozmazania obrazu w ruchu). Jak chwali się producent, telewizory z serii LG OLED 2020 jako pierwsze na rynku obsługują technologię Nvidia G-Sync, która gwarantuje płynny obraz podczas rozgrywki i zapobiega efektowi... Jak chwali się producent, telewizory z serii LG OLED 2020 jako pierwsze na rynku obsługują technologię Nvidia G-Sync, która gwarantuje płynny obraz podczas rozgrywki i zapobiega efektowi... LG OLED55CX3LA - pełna recenzja »

Samsung QE55Q90TAT

Aktualne ceny w sklepach Samsung QLED QE55Q90TAT 4 999 zł Telewizor SAMSUNG QE55Q90TAT. Klasa energetyczna B 4 999 zł Topowy QLED, idealny do PlayStation 5 bądź Xbox Series X. Telewizor Samsung QE55Q90TAT ma wszystko, czego możemy oczekiwać od urządzenia klasy premium – znakomity design, mocne podzespoły i nowoczesne rozwiązania. Przekątna ekranu w tym konkretnym modelu wynosi 55-cali, jednak dostępne są również warianty wyposażone w większe wyświetlacze (65 i 75-cali). Rozdzielczość 4K (3840 x 2160 pikseli), wsparcie dla technologii HDR oraz matryca QLED gwarantują wysoką jakość obrazu zarówno podczas oglądania ulubionych seriali, jak i intensywnej rozgrywce na konsoli. Tej ostatniej sprzyjają również takie funkcje, jak: Real Game Enhancer+, FreeSync czy dynamiczny korektor czerni. Pierwsza z nich to autorskie, stworzone z myślą o graczach rozwiązanie Samsunga, które optymalizuje widoczność i dźwięk, redukuje opóźnienia i zniekształcenia oraz pozwala w pełni zanurzyć się w wirtualnych światach. FreeSync to dobrze znane wszystkim rozwiązanie, eliminujące efekt tzw. rozrywania ekranu. Natomiast dynamiczny korektor czerni, jak wskazuje sama nazwa, automatycznie dostosowuje odcień czerni w zależności od tego, co dzieje się na ekranie. Samsung QE55Q90TAT może pochwalić się również rozbudowanym... Samsung QE55Q90TAT może pochwalić się również rozbudowanym... Samsung QE55Q90TAT - pełna recenzja »

BenQ EX2780Q

ASUS Rog Swift PG349Q

Aktualne ceny w sklepach Monitor ASUS ROG Swift PG349Q 34.1 UWQHD IPS 4ms 4 799 zł Monitor gotowy na nową generację konsol. Asus od lat słynie z tworzenia znakomitych monitorów dla graczy. Tajwański producent często jest pionierem nowych rozwiązań i nie inaczej jest tym razem. Firma jest już gotowa na nadejście nowej generacji konsol, a to między innymi za sprawą nowej serii monitorów gamingowych z serii Rog Swift, której przedstawicielem jest opisywany przez nas model - PG349Q. Do naszej dyspozycji otrzymamy 34-calowy, zakrzywiony ekran (krzywizna 1900R) o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli i proporcjach 21:9. Z taką przestrzenią nie ucieknie nam żaden detal podczas rozgrywki. Co więcej, dzięki delikatniej krzywiźnie i nietypowych proporcjach, nasz wzrok łatwiej obejmuje cały ekran. Na uwagę zasługują jeszcze: częstotliwość odświeżania ekranu, wynosząca aż 120 Hz i czas reakcji matrycy - 4 ms. Na pokładzie tak znakomitego urządzenia nie mogło zabraknąć wsparcia dla technologii: Flicker-Free, Low Blue Light oraz Nvidia G-Sync. Asus zadbał również go zestaw dwóch głośników (2W każdy), efektowne podświetlenie Aura Sync oraz bogaty zestaw złączy. ASUS Rog Swift PG349Q jest jednym z pierwszych monitorów na rynku wyposażonych w złącze HDMI 2.1. Asus zadbał również go zestaw dwóch głośników (2W każdy), efektowne podświetlenie Aura Sync oraz bogaty zestaw złączy. ASUS Rog Swift PG349Q jest jednym z pierwszych monitorów na rynku wyposażonych w złącze HDMI 2.1. ASUS Rog Swift PG349Q - pełna recenzja »

ASUS TUF VG289Q

Aktualne ceny w sklepach Monitor ASUS TUF Gaming VG289Q 28 UHD 4K IPS 5ms 1 699 zł Monitor dla graczy z 4K i HDR - idealny na start nowej generacji konsol. Nie zawsze najdroższe oznacza najlepsze. Na rynku możemy obecnie znaleźć coraz więcej ciekawych monitorów, za które nie trzeba wydawać fortuny. Jednym z takich modeli jest ASUS TUF VG289Q, który może się okazać idealnym wyborem dla graczy poszukujących solidnego, jednak nieprzesadnie drogiego sprzętu. ASUS TUF VG289Q ma w zasadzie wszystko, czego możemy oczekiwać od monitora, który ma stać u boku PS5 bądź Xbox Series X. Producent przygotował dla nas ekran o przekątnej 28-cali i rozdzielczości 4K (3840 x 2160). Czas reakcji matowej matrycy nie odbiega od branżowych standardów i wynosi 5 ms. Nieco rozczarowywać może „jedynie” 60 Hz odświeżanie, ale trzeba pamiętać, że gros produkcji na nowych konsolach celować będzie optymalnie właśnie w jakość 4K i 60 Hz. Potwierdzono już, że będą to maksymalne wartości dla takich gier, jak: Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 czy Marvel's Avengers. Co więcej, niektóre tytuły na wyłączność PS5, jak choćby Demon's Souls, nie obsłużą nawet tego. Monitor Asusa zapewni nam również wsparcie dla technologii: HDR, AMD FreeSync, Flicker-Free oraz Low Blue Light. Dzięki temu, mamy... Monitor Asusa zapewni nam również wsparcie dla technologii: HDR, AMD FreeSync, Flicker-Free oraz Low Blue Light. Dzięki temu, mamy... ASUS TUF VG289Q - pełna recenzja »

Philips E-line 276E8VJSB

Samsung Odyssey G7