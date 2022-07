Spis treści

Jaki nawilżacz powietrza wybrać? Nasze propozycje

Nawilżacz ultradźwiękowy Cecotec Pure Aroma 300 Yang

Rodzaj nawilżania: ultradźwiękowy

Moc [W]: 10

Max powierzchnia pomieszczenia [m2]: 15

Sterowanie: Elektroniczne

Pojemność zbiornika na wodę [l]: 0,3

Rodzaj mgiełki: zimna

Sterowanie aplikacją: Nie

Cecotec Pure Aroma 300 Yang to niewielkich rozmiarów nawilżacz ultradźwiękowy, który sprawdzi się w pomieszczeniach nie większych niż 15 m2. Dodatkowo, możemy cieszyć się świeżym i przyjemnym zapachem - do urządzenia możemy dolać olejki eteryczne, których zapach będzie wydobywał się wraz z zimną mgiełką. Nawilżacz został wyposażony w timer, który pozwala zaplanować pracę urządzenia do 6 godzin. Po tym czasie, sprzęt automatycznie się wyłączy. Za długi czas pracy odpowiada zbiornik na wodę o pojemności 300 ml.

Urządzenie prezentuje się oryginalnie i stylowo - powłoka nawilżacza imituje naturalne drewno. Nie zabrakło także podświetlenia LED, dzięki czemu nawilżacz będzie ciekawie prezentował się w wybranej przestrzeni - do wyboru jest siedem różnych kolorów.

Nawilżacz ewaporacyjny Philips HU4801/01

Rodzaj nawilżania: ewaporacyjne

Moc [W]: 14

Max powierzchnia pomieszczenia [m2]: 25

Sterowanie: Elektroniczne

Poziom hałasu [dB]: 26

Sterowanie aplikacją: Nie

Nawilżacz Philips to wydajne urządzenie przeznaczone do pomieszczeń ok. 25 m2. Wydajność nawilżania urządzenia to 200 ml/h, co oznacza rzadkie uzupełnianie zbiornika na wodę (2 l). Za pomocą pokrętła możemy ustawić dwie opcje nawilżania: cichą lub standardową. Jeśli zbiornik wody jest pusty i wymaga ponownego napełnienia, blokada ochrony zdrowego powietrza wyłącza nawilżacz i zapala się czerwony wskaźnik oznaczający zatrzymanie działania urządzenia.

Jak zapewnia producent, technologia NanoCloud, zmniejsza cząsteczki pary wodnej - jest ona zbyt mała, aby przenosić minerały. Drobna mgiełka jest lekka i utrzymuje się w powietrzu dłużej, co z kolei nie prowadzi do powstawania mokrych plam na meblach.

Wewnątrz znajdziemy filtr, który powinniśmy regularnie wymieniać co ok. 6 miesięcy.

Nawilżacz ewaporacyjny Stadler Form Oskar

Specyfikacja:

Rodzaj nawilżania: ewaporacyjne

Moc [W]: 14

Max powierzchnia pomieszczenia [m2]: 50

Sterowanie: Ręczne

Poziom hałasu [dB]: 39

Sterowanie aplikacją: Nie

Stadler Form to nawilżacz ewaporacyjny wyposażony w wiele ciekawych funkcji, w tym higrostat i dozownik zapachów. Urządzenie przeznaczone jest do większych pomieszczeń (ok. 50 m2) - posiada 3,5-litrowy zbiornik na wodę. Możemy regulować pracę nawilżacza za pomocą dwóch poziomów. Istnieje również tryb nocny, który umożliwia przygaszenie diod lub całkowite ich wyłączenie. Wbudowany higrostat umożliwia zmianę poziomu intensywności nawilżania, do którego utrzymania będzie dążyć urządzenie. Możemy wybrać: 40%, 45%, 50% i 55%. Co istotne, urządzenie zostało wyposażone w filtry antybakteryjne, które należy wymieniać po ok. 3 miesiącach. Do zestawu dołączono również kostkę z jonami srebra, której zadaniem jest hamowanie rozwoju bakterii w zbiorniku na wodę.

Poza tym posiada on wbudowany dozownik zapachu - wystarczy użyć olejek zapachowy, aby w powietrzu rozchodził się ulubiony zapach podczas nawilżania powietrza.

Jak podkreśla producent, nawilżacz jest bezpieczny dla zwierząt domowych (nie wytwarza drażniących ultradźwięków). Chroni drewniane meble i podłogi przed pękaniem. Nie pozostawia białych śladów wokół urządzenia.

Nawilżacz ultradźwiękowy Deerma F600

Źródło: www.deerma.com.pl

Specyfikacja:

Rodzaj nawilżania: Ultradźwiękowy

Moc [W]: 25

Max powierzchnia pomieszczenia [m2]: 40

Rodzaj mgiełki: zimna

Sterowanie: mechaniczne

Pojemność zbiornika na wodę: 5 litrów

Poziom głośności: maks. 36 dB

Higrostat: nie

Deerma F600 to ultradźwiękowy nawilżacz powietrza, który najlepiej sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni do 40 metrów, a duży zbiornik na wodę (5 litrów) zapewnia długi czas pracy - do 15 godzin na jednym napełnieniu. Zbiornik na wodę został wyposażony w specjalną powłokę, która ma zapobiegać rozwojowi drobnoustrojów i zanieczyszczeń. Oprócz tego, jak podkreśla producent, znajdujące się tam jony srebra, pozwalają na maksymalny stopień oczyszczenia wody przed jej rozpyleniem. Co istotne, urządzenie wyposażone jest w system bezpieczeństwa, który chroni przed przegrzaniem, jeśli zbiornik na wodę będzie pusty.

Na obudowie znajdziemy panel sterujący z wyświetlaczem, na którym odczytamy informacje odnośnie trybu pracy urządzenia oraz temperatury powietrza w danym pomieszczeniu. Możemy zmieniać moc mgiełki w zależności od preferencji - dostępne są trzy tryby pracy. Nawilżacz wyposażony jest także w timer, dzięki któremu możemy ustawić, kiedy urządzenie ma się wyłączyć. Znajdziemy również funkcję trybu nocnego, co oznacza, że na urządzeniu nie jest wyświetlana temperatura otoczenia.

Urządzenie zostało skonstruowane w taki sposób, aby rozpraszać mgiełkę w promieniu 360 stopni.

Źródło: www.deerma.com.pl Źródło: www.deerma.com.pl

Cecotec BreezeCare 3500 Warm

Rodzaj nawilżania: parowy

Moc: 110 W

Powierzchnia nawilżania: 35 m2

Pojemność zbiornika na wodę: 5,5 litra

Rodzaj mgiełki: zimna i ciepła

Higrostat: tak

Funkcje dodatkowe: funkcję aromaterapii, panel dotykowy, tryb nocny, wyświetlacz LED

Cecotec BreezeCare 3500 Warm to nowość na rynku nawilżaczy. To urządzenie wyposażone w wbudowany higrometr, który pozwala utrzymywać wilgotność powietrza na preferowanej wysokości w przedziale 30-90%. Działa on na zasadzie podgrzewania wody, dzięki czemu powstaje para wodna. Istnieje możliwość regulowania temperatury mgiełki. Dodatkowo, jak podaje producent, ciepła mgiełka oprócz nawilżania powietrza niszczy większość bakterii w znajdujących się w powietrzu.

Na urządzeniu znajdziemy trzy poziomy regulacji prędkości wydobywanej mgiełki, tryb nocny, regulator czasowy oraz funkcję automatycznego wyłączania (czasowego oraz w przypadku opróżnienia zbiornika).

Pojemnik na wodę nawilżacza ma pojemność 5,5 litra. Dodatkowo urządzenie posiada wymienny ceramiczny filtr. Ponadto nawilżacz ma wyświetlacz LED i panel dotykowy oraz może być wykorzystywany do aromaterapii.

Nawilżacz powietrza - dlaczego warto?

Nadmiernie suche powietrze to przyczyna wielu dolegliwości związanych z układem oddechowych oraz odpornościowym. Przebywanie w nieodpowiednio nawilżonej przestrzeni może powodować kaszel, katar, bóle głowy czy alergie. Poza tym, zbyt niska wilgotność może negatywnie wpływać na naszą skórę oraz oczy, a także powodować kłopoty ze snem. Problem z nadmierną suchością pojawia się przede wszystkim zimą, w czasie sezonu grzewczego, kiedy uruchomione zostają kaloryfery. Niestety w tym czasie niskie temperatury na zewnątrz uniemożliwiają częste wietrzenie pomieszczeń. Dlatego najlepszym rozwiązaniem może okazać się odpowiedni nawilżacz powietrza, który pozwoli uregulować poziom wilgotności w naszym domu.

Jak sprawdzić poziom wilgotności powietrza?

Zanim postanowimy uruchomić nawilżacz powietrza, powinniśmy sprawdzić poziom wilgotności w danym pomieszczeniu. Idealnie jeśli stan nawilżenia będzie mieścił się w zakresie od 40% do 60%. Musimy zadbać o to, aby w żadną stronę nie przekraczać tej granicy. Zarówno zbyt suche powietrze, jak i nadmiernie wilgotne może powodować problemy.

Poziom wilgotności powietrza poniżej 40% może powodować suchość skóry, problemy z drogami oddechowymi, podrażnienia oczu, alergie, problemy ze snem.

może powodować suchość skóry, problemy z drogami oddechowymi, podrażnienia oczu, alergie, problemy ze snem. Poziom wilgotności powietrza powyżej 60% może być przyczyną szybszego rozwijania się bakterii, roztoczy i pleśni oraz prowadzić do niszczenia drewnianych podłóg czy mebli.

Aby kontrolować poziom nawilżenia powietrza w danym pomieszczeniu, powinniśmy wyposażyć się w specjalny miernik, tzw. higrometr. Takie urządzenie znajdziemy w sklepach budowlanych, z elektroniką czy online. Najczęściej możemy spotkać takie modele mierników, które oprócz poziomu wilgotności wskazują także temperaturę powietrza oraz inne parametry.

Możemy także znaleźć nawilżacz powietrza, który będzie miał wbudowany wskaźnik.

Rodzaje nawilżaczy powietrza

Nawilżacze powietrza możemy podzielić na:

parowe - jak sama nazwa wskazuje ich działanie polega na produkcji pary wodnej. Urządzenie jest wyposażone w specjalną grzałkę, która doprowadza do wrzenia wody, a następnie jej parowania (jak w czajniku elektrycznym). Minusem jednak może okazać się to, że wydobywająca się ciecz jest gorąco (nie we wszystkich modelach), a para wodna może skraplać się na meblach. Poza tym, tego typu urządzenia cechują się wysokim poborem prądu. Plusem nawilżaczy parowych jest to, że dobrze radzą sobie z eliminacją drobnoustrojów oraz bakterii, gdyż wysoka temperatura zabija patogeny.

ultradźwiękowe - do działania wykorzystują fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, które rozbijają wodę na mikroskopijne cząsteczki, a następnie wytwarzają mgiełkę, która rozprowadzana jest po pomieszczeniu. Niestety, ultradźwięki rozbijają wszystko, co znajdzie się w wodzie, czyli minerały, bakterie czy chemikalia, a przedostawanie się tych cząsteczek do powietrza może być problematyczne, dlatego w przypadku tego typu urządzeń musimy pamiętać o stosowaniu wyłącznie wody destylowanej albo demineralizowanej. Zaletą nawilżaczy ultradźwiękowych jest cicha praca oraz niski pobór mocy.

ewaporacyjne - to urządzenia, które wykorzystują naturalny proces odparowywania wody. Nawilżacz wyposażony jest w specjalny wentylator, który zasysa suche powietrze z pomieszczenia, następnie przepuszcza je przez filtr ewaporacyjny i uwalnia postaci chłodnej mgiełki. Zaletą tego rozwiązanie jest przede wszystkim, to że wszelkie zanieczyszczenia zatrzymywane są przez filtr, a wydobywająca się woda jest chłodna. To najczęściej wybierane urządzenia, ale też charakteryzujące się wyższą ceną.