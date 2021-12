Spis treści

Nawilżacz powietrza - dlaczego warto?

Nadmiernie suche powietrze to przyczyna wielu dolegliwości związanych z układem oddechowych oraz odpornościowym. Przebywanie w nieodpowiednio nawilżonej przestrzeni może powodować kaszel, katar, bóle głowy czy alergie. Poza tym, zbyt niska wilgotność może negatywnie wpływać na naszą skórę oraz oczy, a także powodować kłopoty ze snem. Problem z nadmierną suchością pojawia się przede wszystkim zimą, w czasie sezonu grzewczego, kiedy uruchomione zostają kaloryfery. Niestety w tym czasie niskie temperatury na zewnątrz uniemożliwiają częste wietrzenie pomieszczeń. Dlatego najlepszym rozwiązaniem może okazać się odpowiedni nawilżacz powietrza, który pozwoli uregulować poziom wilgotności w naszym domu.

Jak sprawdzić poziom wilgotności powietrza?

Zanim postanowimy uruchomić nawilżacz powietrza, powinniśmy sprawdzić poziom wilgotności w danym pomieszczeniu. Idealnie jeśli stan nawilżenia będzie mieścił się w zakresie od 40% do 60%. Musimy zadbać o to, aby w żadną stronę nie przekraczać tej granicy. Zarówno zbyt suche powietrze, jak i nadmiernie wilgotne może powodować problemy.

może powodować suchość skóry, problemy z drogami oddechowymi, podrażnienia oczu, alergie, problemy ze snem. Poziom wilgotności powietrza powyżej 60% może być przyczyną szybszego rozwijania się bakterii, roztoczy i pleśni oraz prowadzić do niszczenia drewnianych podłóg czy mebli.

Aby kontrolować poziom nawilżenia powietrza w danym pomieszczeniu, powinniśmy wyposażyć się w specjalny miernik, tzw. higrometr. Takie urządzenie znajdziemy w sklepach budowlanych, z elektroniką czy online. Najczęściej możemy spotkać takie modele mierników, które oprócz poziomu wilgotności wskazują także temperaturę powietrza oraz inne parametry.

Możemy także znaleźć nawilżacz powietrza, który będzie miał wbudowany wskaźnik.

Rodzaje nawilżaczy powietrza

Nawilżacze powietrza możemy podzielić na:

parowe - jak sama nazwa wskazuje ich działanie polega na produkcji pary wodnej. Urządzenie jest wyposażone w specjalną grzałkę, która doprowadza do wrzenia wody, a następnie jej parowania (jak w czajniku elektrycznym). Minusem jednak może okazać się to, że wydobywająca się ciecz jest gorąco (nie we wszystkich modelach), a para wodna może skraplać się na meblach. Poza tym, tego typu urządzenia cechują się wysokim poborem prądu. Plusem nawilżaczy parowych jest to, że dobrze radzą sobie z eliminacją drobnoustrojów oraz bakterii, gdyż wysoka temperatura zabija patogeny.

ultradźwiękowe - do działania wykorzystują fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, które rozbijają wodę na mikroskopijne cząsteczki, a następnie wytwarzają mgiełkę, która rozprowadzana jest po pomieszczeniu. Niestety, ultradźwięki rozbijają wszystko, co znajdzie się w wodzie, czyli minerały, bakterie czy chemikalia, a przedostawanie się tych cząsteczek do powietrza może być problematyczne, dlatego w przypadku tego typu urządzeń musimy pamiętać o stosowaniu wyłącznie wody destylowanej albo demineralizowanej. Zaletą nawilżaczy ultradźwiękowych jest cicha praca oraz niski pobór mocy.

ewaporacyjne - to urządzenia, które wykorzystują naturalny proces odparowywania wody. Nawilżacz wyposażony jest w specjalny wentylator, który zasysa suche powietrze z pomieszczenia, następnie przepuszcza je przez filtr ewaporacyjny i uwalnia postaci chłodnej mgiełki. Zaletą tego rozwiązanie jest przede wszystkim, to że wszelkie zanieczyszczenia zatrzymywane są przez filtr, a wydobywająca się woda jest chłodna. To najczęściej wybierane urządzenia, ale też charakteryzujące się wyższą ceną.

Jaki nawilżacz powietrza wybrać? Nasze propozycje

Nawilżacz ultradźwiękowy Mi Smart Antibacterial Humidifier

Specyfikacja:

Rodzaj nawilżania: Ultradźwiękowe

Moc [W]: 25

Max powierzchnia pomieszczenia [m2]: 40

Sterowanie: Dotykowe

Poziom hałasu [dB]: 38

Sterowanie aplikacją: Tak

Mi Smart Antibacterial Humidifier to nawilżacz powietrza ze światłem UV-C, które zabija zarazki i drobnoustroje w wodzie. Urządzenie zostało wyposażone w pojemny zbiornik o pojemności 4,5 l, który zapewnia około 12-15 godzin ciągłej pracy. Stan wody można kontrolować za pomocą oświetlenia w pojemniku.

Dzięki 3-stopniowej regulacji poziomu mgiełki możemy dopasować pracę urządzenia do własnych preferencji. Poza tym, nawilżacz automatycznie reguluje poziom wilgotności za pomocą wbudowanego czujnika.

Sprzętem możemy sterować zdalnie z poziomu aplikacji Mi Home. W ten sposób nie ruszając się z miejsca, możemy np. zmieniać regulację poziomu mgiełki czy wyłączać lub włączać sprzęt.

Nawilżacz ewaporacyjny Philips HU4801/01

Rodzaj nawilżania: ewaporacyjne

Moc [W]: 14

Max powierzchnia pomieszczenia [m2]: 25

Sterowanie: Elektroniczne

Poziom hałasu [dB]: 26

Sterowanie aplikacją: Nie

Nawilżacz Philips to wydajne urządzenie przeznaczone do pomieszczeń ok. 25 m2. Wydajność nawilżania urządzenia to 200 ml/h, co oznacza rzadkie uzupełnianie zbiornika na wodę (2 l). Za pomocą pokrętła możemy ustawić dwie opcje nawilżania: cichą lub standardową. Jeśli zbiornik wody jest pusty i wymaga ponownego napełnienia, blokada ochrony zdrowego powietrza wyłącza nawilżacz i zapala się czerwony wskaźnik oznaczający zatrzymanie działania urządzenia.

Jak zapewnia producent, technologia NanoCloud, zmniejsza cząsteczki pary wodnej - jest ona zbyt mała, aby przenosić minerały. Drobna mgiełka jest lekka i utrzymuje się w powietrzu dłużej, co z kolei nie prowadzi do powstawania mokrych plam na meblach.

Wewnątrz znajdziemy filtr, który powinniśmy regularnie wymieniać co ok. 6 miesięcy.

Nawilżacz ewaporacyjny Oskar Stadler Form

Rodzaj nawilżania: ewaporacyjne

Moc [W]: 14

Max powierzchnia pomieszczenia [m2]: 50

Sterowanie: Ręczne

Poziom hałasu [dB]: 39

Sterowanie aplikacją: Nie

Nawilżacz Stadler Form to droższe urządzenie przeznaczone do większych pomieszczeń (ok. 50 m2), wyposażone w 3,5-litrowy zbiornik na wodę. Możemy regulować pracę nawilżacza za pomocą dwóch poziomów. Istnieje również tryb nocny, który umożliwia przygaszenie diod lub całkowite ich wyłączenie. Wbudowany higrostat umożliwia zmianę poziomu intensywności nawilżania, do którego utrzymania będzie dążyć urządzenie. Możemy wybrać: 40%, 45%, 50% i 55%.

Co istotne, urządzenie zostało wyposażone w filtry antybakteryjne, które należy wymieniać po ok. 3 miesiącach. Do zestawu dołączono również kostkę z jonami srebra, której zadaniem jest hamowanie rozwoju bakterii w zbiorniku na wodę.

Poza tym posiada on wbudowany dozownik zapachu - wystarczy użyć olejek zapachowy, aby w powietrzu rozchodził się ulubiony zapach podczas nawilżania powietrza.

Nawilżacz powietrza Xiaomi SmartMi Evaporative Humidifier 2

Rodzaj nawilżania: ewaporacyjne

Moc [W]: 8

Max powierzchnia pomieszczenia [m2]: 35

Sterowanie: elektroniczne

Poziom hałasu [dB]: 34,7

Sterowanie aplikacją: Tak

Xiaomi SmartMi Evaporative Humidifier 2 to nawilżacz powietrza, który sprawdzi się w pomieszczeniu do 35 m2. Deklarowana przez producenta wydajność wynosi 260 ml/h. Pojemnik na wodę ma aż 4 litry, dzięki czemu urządzenie może działać bez przerwy przez ok. 15 godzin. Możemy wybrać jedną z trzech prędkości pracy. Poza tym mamy do dyspozycji tryb automatyczny - w tym przypadku sprzęt dąży do utrzymania wilgotności na poziomie 50%.

Wbudowany wyświetlacz LED zapewnia wygodny dostęp do najważniejszych informacji takich jak na przykład pozostała ilość wody w zbiorniku, procentowy poziom nawilżenia lub aktualny tryb pracy. Poza tym, urządzeniem możemy sterować z poziomu aplikacji - pozwala ona włączać i wyłączać urządzenie, wybierać prędkość pracy nawilżacza oraz tryb automatyczny, ustawić timer, a także decydować o jasności kontrolek. Tam znajdziemy również informacje dotyczące poziomu wilgotności oraz temperatury w pomieszczeniu.

Jak zapewnia producent, urządzenie nie generuje mgły ani większych cząsteczek wody, dlatego powoduje osiadania wilgoci na znajdujących się w pobliżu meblach, urządzeniach i ścianach. Nawilżacz jest niezwykle energooszczędny - przy ciągłej pracy zużywa jedynie około 8 W mocy. Co ważne, jest także bardzo cichy - jego minimalny poziom głośności wynosi około 35 dB.

Nawilżacz parowy Esperanza Cool Vapor

Rodzaj nawilżania: Parowe

Moc [W]: 25

Max powierzchnia pomieszczenia [m2]: 40

Sterowanie: Pokrętło

Sterowanie aplikacją: Nie

To tani i wydajny nawilżacz powietrza, który został wyposażony w przeźroczysty zbiornik na wodę o pojemności 2,6 l i ręczną regulację poziomu intensywności mgiełki. Za pomocą pokrętła możemy ustawić dowolną ilość wydobywającej się pary. Jak podaje producent, wydajność pary to 300 ml na godzinę. Co ważne, urządzenie pozwala na 8,5 godzin ciągłej pracy bez uzupełniania zbiornika. Spokojnie możemy zostawić włączony nawilżacz w czasie nocy.

Idealnie nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 40 m2 - możemy ustawić go w sypialni lub pokoju dziecka. Co ciekawe, posiada on 7-kolorowe podświetlenie LED wewnątrz pojemnika z wodą, więc ciekawie się prezentuje i może być alternatywą dla nocnej lampki. Niestety, podświetlenia nie możemy całkowicie wyłączyć.