Spis treści

Nie wiesz, jaki oczyszczacz powietrza wybrać i czym tak naprawdę różnią się poszczególne modele? Mam nadzieję, że mój test pomoże ci w podjęciu decyzji.

Jakość powietrza w naszych domach

O tym, jak ważne jest oddychanie czystym powietrzem, wie już niemal każdy z nas. Codziennie narażeni jesteśmy na wdychanie wielu różnych zanieczyszczeń – szerzej pisaliśmy o nich w tym artykule. Dziś skupimy się na cząsteczkach, których szczególnie obawiamy się jesienią i zimą. Mowa oczywiście o pyłach zawieszonych PM2,5 oraz PM10, których stężenie bywa w tym czasie naprawdę wysokie. Te szkodliwe cząsteczki unoszą się w powietrzu. Eksperci przestrzegają przede wszystkim przed tym pierwszym zanieczyszczeniem – średnica tych cząsteczek nie przekracza 2,5 mikrometra, co sprawia, że przenikają one do naszych płuc, a stamtąd przedostają się do krwiobiegu. Efektem mogą być oczywiście nowotwory, astma i inne choroby układu oddechowego. Z kolei pył PM10 jest nośnikiem metali ciężkich, które mogą przyczyniać się m.in. do rozwoju poważnych chorób.

Fot. Adobe Stock/220 Selfmade studio

Jak wybrać dobry oczyszczacz powietrza?

Wybierając oczyszczacz powietrza, należy przyjrzeć się kilku istotnym parametrom sprzętowym. Na co zwrócić szczególną uwagę? Dobrym wyznacznikiem wydajności urządzenia jest wskaźnik CADR, określający to, ile metrów sześciennych powietrza oczyszczacz jest w stanie przefiltrować w ciągu godziny. To właśnie on precyzyjnie wskaże, jaki model powinniśmy kupić, by prawidłowo oczyszczać powietrze w naszym domu. Warto bowiem pamiętać, że oprócz szerokości i długości, pomieszczenie ma jeszcze trzeci wymiar – wysokość. Dlatego informacja o powierzchni, na jaką przeznaczony jest dany produkt, nie powinna być naszym jedynym wyznacznikiem.

Jak to obliczyć? Załóżmy, że szukamy urządzenia, które będzie miało za zadanie filtrować powietrze w sypialni o powierzchni 10 m2. Przyjmiemy też, że wysokość tego pomieszczenia wynosi 2,5 m. Łącznie mamy więc do oczyszczenia 25 m3. Potrzebujemy zatem oczyszczacza o wydajności co najmniej 75 m3/h (3x 25 m3).

Wśród ważnych aspektów, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę, jest również system filtracji. Wieloetapowe oczyszczanie powietrza pozwala na usunięcie z niego zanieczyszczeń różnego pochodzenia. Za absolutnie niezbędny uważam filtr wstępny (zatrzymuje większe zanieczyszczenia), a także filtr HEPA (usuwa drobne cząsteczki pyłów zawieszonych). Powinien uzupełniać je filtr węglowy, odpowiadający za usuwanie zanieczyszczeń gazowych.

Dziś nieodzownym elementem oczyszczaczy są też zamontowane w nich specjalne czujniki. Zwykle można spotkać się z sensorem jakości powietrza, określającym zawartość PM2,5 w powietrzu. Niektóre z urządzeń wykrywają też znajdujące się w danym pomieszczeniu zanieczyszczenia gazowe. To właśnie na obecności czujników opiera się działanie trybu automatycznego. W chwili, gdy wykryte zostanie podwyższone stężenie pyłu zawieszonego, oczyszczacz uruchamia odpowiedni tryb i pracuje z wytężoną mocą aż do chwili, gdy jakość powietrza osiągnie odpowiedni poziom.

Więcej na temat wyboru odpowiedniego oczyszczacza powietrza przeczytasz pod tym linkiem.

Fot. Adobe Stock/myboys.me

Jak testowałam oczyszczacze?

W zestawieniu ujęłam 5 najciekawszych modeli oczyszczaczy, których cena nie przekracza 1000 zł. Ocenie podlegały parametry takie, jak obecność i różnorodność filtrów oraz sensorów, sposób obsługi urządzenia (pilot, aplikacja mobilna, intuicyjność panelu sterowania), różnorodność trybów i funkcje dodatkowe, a także szczegóły takie, jak wymiary oraz jakość wykonania urządzenia. Sprawdziłam zatem funkcjonalność, wygodę użytkowania oraz aspekty wizualne.

Ponadto, dokonałam rzeczywistych pomiarów emitowanego przez oczyszczacze hałasu oraz sprawdziłam zgodność pomiarów wykonywanych przez oczyszczacz (dot. oczyszczaczy wyposażonych w stosowne sensory) z pomiarami rzeczywistymi. Korzystałam z detektora smogu Webber SP86 oraz decybelomierza Voltcraft SL-100. Ocenie poddałam również prędkość oczyszczania powietrza. W tym celu użyłam aerozolu, który rozpylałam w pomieszczeniu w takiej samej ilości za każdym razem. Następnie po kolei włączałam oczyszczacze, ustawiając maksymalną prędkość ich pracy.

Każdy oczyszczacz testowany był w tym samym pomieszczeniu o powierzchni 16 m2. Warto wspomnieć, że mieszkam w Krakowie, słynącym z dużego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu. W tym kontekście test oczyszczaczy wydał mi się szczególnie interesujący.

Tabela testowa

Webber AP8700 Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Philips AC0830/10 Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Cecotec TotalPure 1500 Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld TCL KJ255F Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Samsung AX40R3030WM Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Cecotec TotalPure 1500

Ten model będzie doskonały wszędzie tam, gdzie każda wolna przestrzeń jest na wagę złota. Jego kompaktowe wymiary pozwalają na dość łatwe przenoszenie. Jest przeznaczony do pomieszczeń, których metraż nie przekracza 40 m2.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Podstawowe parametry:

Maksymalna powierzchnia pomieszczenia: 40 m2

Wskaźnik CADR: 160 m3/h

Filtry: wstępny, węglowy, o wysokiej wydajności

Tryby pracy: 2

Jakość wykonania i gabaryty

To najmniejszy spośród wszystkich testowanych przeze mnie oczyszczaczy. Jego kompaktowy rozmiar i stonowany, elegancki design sprawiają, że chętnie postawiłabym go np. w sypialni. Gdy jest nieużywany, łatwo można go schować. Ze względu na masę i gabaryty może zresztą stać nawet na komodzie, biurku lub blacie innego mebla. Wizualnie lekkości dodaje też profilowana podstawa i wgłębienie na pokrywie. Brakuje mi jakiegokolwiek uchwytu, który ułatwiałby podnoszenie urządzenia jedną ręką.

Tworzywo, z którego wykonano to urządzenie, jest przyjemne w dotyku. Sam oczyszczacz jest solidnej konstrukcji. Z przodu, w jego górnej części, usytuowano przyciski. Przy ich pomocy można włączyć sprzęt, zmienić tryb pracy urządzenia, a także połączyć je z siecią Wi-Fi. Przyciski są podświetlane.

System filtracji

W przypadku tego urządzenia zastosowano zintegrowany filtr w kształcie walca. Łączy on filtr wstępny oraz filtr węglowy, a także filtr o wysokiej wydajności. Jest on wyjmowany w dość niewygodny sposób – aby dostać się do filtra, należy obrócić oczyszczacz i odkręcić pokrywę (choć w tym wypadku można chyba właściwie mówić o podstawie). Przyznaję, że na początku miałam pewien problem, by zamknąć ją prawidłowo.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Funkcje i czujniki

W urządzeniu tym zastosowano czujnik jakości powietrza, którego zadaniem jest wykrywanie cząsteczek pyłu zawieszonego PM2,5. Dzięki temu w trybie automatycznym urządzenie może dostosować swoją pracę adekwatnie do odczytów tego czujnika.

Do wyboru mamy 3 tryby:

auto

ręczny

nocny

Ponadto, dostępne są dwie prędkości nawiewu.

Aplikacja mobilna

Aby pobrać aplikację Cecotec, należy zalogować się do App Store lub Google Play, a następnie wyszukać program. Po zapisaniu aplikacji na urządzeniu, podczas pierwszego uruchomienia, musiałam się zarejestrować przy pomocy adresu mailowego, na którego przyszedł kod weryfikacyjny. Następnie wprowadziłam hasło i zaakceptowałam wymagane zgody.

Aplikacja pozwala na dodanie wielu różnych urządzeń ze środowiska Cecotec. Do wyboru są nie tylko oczyszczacze, ale i m.in. grzejniki oraz sprzęty kuchenne.

Kolejnym krokiem, który miałam zrobić zgodnie z instrukcją wyświetlaną przez aplikację, był restart oczyszczacza. W tym celu miałam kliknąć przycisk RESET (w tym wypadku był to środkowy przycisk na panelu sterowania). Po 2 minutach oczekiwania udało się pomyślnie dodać testowane urządzenie do aplikacji.

Co znalazłam w aplikacji Cecotec? Przede wszystkim można w niej sprawdzić aktualną jakość powietrza (PM2,5). Czeka tam też na nas wskazanie aktualnej temperatury oraz pogody w konkretnej lokalizacji (np. u mnie to był Kraków). Z poziomu aplikacji mamy również dostęp do zmiany trybów, prędkości nawiewu oraz informacji na temat stopnia zużycia filtra (w aplikacji jest też możliwość zresetowania filtra, gdy wymieniamy zużytą część na nową).

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Aplikacja Cecotec ma wszystko, co jest potrzebne do wygodnej zdalnej obsługi oczyszczacza. Moje jedyne zastrzeżenie dotyczy tłumaczenia, które w wielu miejscach jest nieprecyzyjne.

Eksploatacja

Urządzenie zostało przeze mnie sprawdzone pod kątem prędkości działania. Powietrze, po rozpyleniu aerozolu, zostało oczyszczone w ciągu 6 minut. To zadowalający wynik.

Oprócz tego, ocenie poddałam też zgodność odczytów urządzenia z rzeczywistym zanieczyszczeniem powietrza. I tu również się nie zawiodłam – podczas gdy zewnętrzny sensor wskazywał na stężenie PM2,5 na poziomie 3, oczyszczacz wskazywał na zawartość pyłu PM2,5 na poziomie 12. Nie jest to więc duża różnica odczytów.

Podsumowanie

Oczyszczacz Cecotec TotalPure 1500 to urządzenie, które dzięki niewielkim, kompaktowym wręcz rozmiarom doskonale sprawdzi się w nawet dość małych pomieszczeniach, jak pokój dziecięcy, sypialnia czy biuro. Uniwersalny, nowoczesny design sprawia, że nie rzuca się nadmiernie w oczy i nie dominuje całego pomieszczenia swoim wyglądem. Pełną funkcjonalność oczyszczacz uzyskuje, gdy zostanie za pośrednictwem Wi-Fi połączony z aplikacją mobilną, gdzie zyskujemy dostęp m.in. do odczytów pomiarów jakości powietrza.

Webber AP8700

Oczyszczacz ten doskonale sprawdzi się w większych pomieszczeniach oraz mieszkaniach, których powierzchnia nie przekracza 50 m2. Jest wysoki (mierzy aż 65 cm), co warto wziąć pod uwagę podczas zakupu.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Podstawowe parametry:

Maksymalna powierzchnia pomieszczenia: 50 m2

Wskaźnik CADR: 320 m3/h

Filtry: wstępny, węglowy, katalityczny, antybakteryjny, HEPA13

Tryby pracy: 3

Jakość wykonania i gabaryty

Po wyjęciu z opakowania mój wzrok od razu przykuł estetyczny panel sterowania na wygodnej wysokości – nie trzeba się nawet nadmiernie schylać, by włączyć urządzenie lub dostosować tryb jego pracy. Oczyszczacz został wykonany z materiałów wysokiej jakości. Całość wygląda elegancko. Jedyne zastrzeżenia mam do sposobu mocowania przedniej pokrywy – za każdym razem, gdy chciałam ją zdjąć, by dostać się do filtrów, obawiałam się uszkodzenia mocowania. Jednak dzięki temu, że pokrywa była tak solidnie przymocowana, nie było możliwości, żeby samoistnie się odczepiła.

Urządzenie jest dość wysokie (65 cm), jednak mimo to nie zajmuje nadmiernie dużo przestrzeni – podstawa ma bowiem wymiary 37x19 cm. Jeśli chodzi o przenoszenie, nie stanowi to żadnego problemu. Oczyszczacz waży co prawda aż 12,5 kg, jednak zadbano o wygodny uchwyt, który ułatwia podnoszenie urządzenia jedną ręką.

Uroczym akcentem, o którym warto moim zdaniem wspomnieć, są estetyczne ikonki, widniejące na panelu sterowania. Moje serce skradła szczególnie ikona trybu automatycznego. Po podłączeniu oczyszczacza i włączeniu go przy pomocy przycisku ON/OFF, panel sterowania podświetla się. Kolor podświetlenia jest zależny od pomiaru jakości powietrza – jeśli stężenie pyłów zawieszonych jest bardzo niskie lub niskie, oczyszczacz informuje nas o tym kolorem odpowiednio niebieskim bądź zielonym. Jeśli jest średnie lub wysokie, emitowane jest odpowiednio światło pomarańczowe lub czerwone.

System filtracji

Oczyszczacz został wyposażony w następujące filtry:

wstępny – zatrzymuje większe zanieczyszczenia powietrza, jak sierść czy kurz

– zatrzymuje większe zanieczyszczenia powietrza, jak sierść czy kurz węglowy – pochłania gazy oraz nieprzyjemne zapachy

– pochłania gazy oraz nieprzyjemne zapachy katalityczny – ma za zadanie usuwać z powietrza szkodliwe gazy, np. formaldehydy czy benzeny

– ma za zadanie usuwać z powietrza szkodliwe gazy, np. formaldehydy czy benzeny antybakteryjny – pomaga pozbyć się wirusów oraz bakterii

– pomaga pozbyć się wirusów oraz bakterii HEPA13 – usuwa z powietrza pyły zawieszone PM2,5 oraz PM10

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Filtry umieszczone są pod wspomnianą w poprzednim punkcie pokrywą. Ułożono je kolejno jeden pod drugim. Ważnym krokiem przy pierwszym uruchomieniu sprzętu jest usunięcie folii z każdego z nich. Na filtry naklejono naklejki, informujące o tym, gdzie przypada front elementu. Ich wyjmowanie, gdy już uporamy się z pokrywą, jest bardzo proste – wyposażono je w specjalne uchwyty ułatwiające tę czynność.

Funkcje i czujniki

Oczyszczacz ma oczywiście czujnik jakości powietrza. Jego zadanie to wykrywanie cząsteczek mniejszych od pyłu zawieszonego PM2,5. W trybie automatycznym urządzenie dostosowuje swoją pracę do odczytów sensora tak, by jak najefektywniej filtrować powietrze.

Aby dowiedzieć się, jaka jest jakość powietrza w naszym domu, nie musimy nawet zbliżać się do oczyszczacza. Dzięki kolorowemu podświetleniu urządzenie z daleka poinformuje nas o wynikach pomiaru.

Ten model oczyszczacza wyposażono również w funkcję jonizacji (wydajność wynosi tu 10 000 000 jonów/cm3). Dzięki niej pozytywnie naładowane cząsteczki (emitowane np. przez inne sprzęty AGD i RTV) są neutralizowane. Dodatkowo, zadbano tu też o lampę UV-C, która ma za zadanie zabijać wszelkie patogeny. Testowałam to urządzenie akurat w czasie, gdy byłam przeziębiona, chętnie więc skorzystałam z tej funkcji. Światło UV ma też za zadanie zabijać zarodniki pleśni i grzybów, które szczególnie często pojawiają się w źle ocieplonych i nieodpowiednio wentylowanych budynkach.

Dodatkowym, choć dość standardowym już udogodnieniem jest tryb nocny (cichy oraz odpowiadający za wygaszenie panelu sterowania) – idealny, jeśli oczyszczacz zamierzamy nocą włączyć w sypialni lub pokoju dziecięcym. Co ważne, zadbano tu nawet o blokadę rodzicielską, co ma zapobiegać przypadkowemu przełączeniu trybów. Zauważyłam ponadto, że urządzenie przerywa pracę, gdy zostanie podniesione lub przechylone, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

Oczyszczacz dysponuje timerem, dzięki któremu możemy zaprogramować urządzenie, by filtrowało powietrze przez konkretny czas. Ustawić można zarówno krótki, 30-minutowy cykl, jak i nawet 12-godzinny.

Na koniec zostawiłam sobie intuicyjność obsługi. Dzięki temu, że oczyszczacz ten wyposażono w pilota, mogłam sterować jego pracą nie ruszając się z miejsca. Muszę przyznać, że szczególnie doceniłam to wieczorami, gdy nie chciało mi się wstawać tylko po to, by zmienić tryb pracy urządzenia. Wówczas poprzez naciśnięcie jednego guzika uruchamiałam tryb nocny.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Eksploatacja

Postanowiłam sprawdzić, jak ten oczyszczacz radzi sobie z zanieczyszczeniami. W tym celu rozpyliłam aerozol w pomieszczeniu, w którym następnie dokonywałam stałego pomiaru jakości powietrza, jednocześnie mierząc czas. Wyniki były bardzo satysfakcjonujące. Urządzenie potrzebowało zaledwie 3 minut, by poziom TVOC spadł do 0,002 mg/m3.

Nieco większe zastrzeżenia mam do zgodności odczytów oczyszczacza z rzeczywistym zanieczyszczeniem powietrza pyłem PM2,5. Gdy urządzenie wskazywało na zawartość PM2,5 na poziomie 38, zewnętrzny czujnik wskazywał na stężenie pyłu na poziomie zaledwie 3.

Podsumowanie

Oczyszczacz Webber AP8700 poleciłabym szczególnie osobom, które potrzebują niezawodnego, sprawnie działającego sprzętu. Intuicyjna obsługa, estetyczne wykonanie oraz tempo, w jakim urządzenie uzdatnia powietrze, to jego wiodące atuty. Ze względu na gabaryty nie rekomendowałabym go natomiast osobom mieszkającym w niewielkich pomieszczeniach – przestawianie oczyszczacza z miejsca na miejsce, by dostać się do jakiegoś mebla, może być naprawdę frustrujące.

TCL KJ255F

To stosunkowo niewielki oczyszczacz, który świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach do 31 m2. Jest lekki i niski, co ułatwia przechowywanie.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Jakość wykonania i gabaryty

Urządzenie jest naprawdę kompaktowych rozmiarów, choć brak jakiegokolwiek uchwytu powoduje, że przenoszenie go nie jest najwygodniejsze. Prostota i oszczędny design sprawiają, że ten oczyszczacz będzie dobrze wyglądał w pomieszczeniach urządzonych w dowolnym stylu. Obudowa z tworzywa sztucznego w dolnej części jest perforowana, co dodaje wizualnej lekkości. Uwagę zwraca kolorowe podświetlenie, zmieniające się w zależności od aktualnej jakości powietrza.

System filtracji

We wnętrzu tego urządzenia znajdziemy zintegrowany filtr w kształcie walca. Jest on połączeniem filtra wstępnego oraz filtra węglowego, a także filtra HEPA. Aby dostać się do środka oczyszczacza, należy go obrócić i odkręcić podstawę.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Funkcje i czujniki

Oczyszczacz wyposażono w czujnik jakości powietrza. Wyniki pomiarów prezentowane są na ekranie urządzenia oraz w aplikacji mobilnej. Dodatkowo, o zawartości zanieczyszczeń informuje nas kolorowe podświetlenie.

Kolor podświetlenia oznacza:

niebieski – doskonałe powietrze

– doskonałe powietrze zielony – przeciętne powietrze

– przeciętne powietrze żółty – złe powietrze

– złe powietrze czerwony – fatalne powietrze

Do dyspozycji użytkownika są 3 poziomy prędkości, a dodatkowo również tryb auto oraz tryb nocny. Ponadto, urządzenie posiada blokadę rodzicielską oraz wskaźnik wymiany filtra.

Aplikacja mobilna

Tym urządzeniem, oprócz standardowej obsługi przy pomocy panelu dotykowego, można też sterować za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Postanowiłam więc pobrać program „Smart Life” z App Store i przetestować jego działanie. Pierwszym krokiem po uruchomieniu aplikacji była oczywiście konieczność zarejestrowania się i udzielenia stosownych zgód.

Następnie aplikacja poprosiła o dodanie urządzenia. I tu zaczęły się schody. Wybrałam odpowiednie urządzenie z obszernej listy (aplikacji możemy bowiem używać do sterowania również innymi sprzętami i akcesoriami typu smart home). Następnie zostałam poproszona o zresetowanie urządzenia. Na panelu sterowania miała migać ikonka Wi-Fi – i w istocie migała. Niestety, dodawanie oczyszczacza do aplikacji nie powiodło się, bowiem… na moim urządzeniu zainstalowany był zbyt stary system operacyjny.

Nie poddałam się tak łatwo. Postanowiłam podjąć próbę zresetowania urządzenia krok po kroku. Niestety, nic to nie dało – system był zbyt stary i kropka.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Miałam na szczęście w domu inne urządzenia, które dysponowały nowszą wersją systemu. Aplikację ostatecznie pobrałam na jeden z iPadów. Co jednak, gdybym nie miała stosownego sprzętu, a na moim smartfonie nie dałoby się już zaktualizować systemu do wersji wymaganej przez tę aplikację? Jako klient zapewne byłabym rozczarowana, że nie mogę w pełni korzystać ze wszystkich funkcji oczyszczacza.

Sama aplikacja jest jednak bardzo estetyczna i intuicyjna. Z poziomu urządzenia mobilnego możemy wybrać tryb pracy oczyszczacza, dostosować jego prędkość oraz m.in. włączyć lub wyłączyć podświetlenie. Dodatkowo, zyskujemy na bieżąco podgląd stanu jakości powietrza w naszym domu. Nieco niżej, mniejszym druczkiem, wyświetlany jest też aktualny odczyt zawartości pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na zewnątrz.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Eksploatacja

Oczyszczacz oceniłam również pod względem sprawności oczyszczania powietrza. Wyniki okazały się być satysfakcjonujące – urządzenie potrzebowało zaledwie 4 minut, by usunąć z powietrza znajdujące się w nim zanieczyszczenia.

Jestem też pod wrażeniem zgodności odczytu czujnika zewnętrznego w zestawieniu z wbudowanym sensorem. Gdy ten pierwszy wskazywal zawartość PM2,5 na poziomie 4, oczyszczacz informował, że zawartość PM2,5 wynosi 6.

Podsumowanie

Oczyszczacz TCL KJ255F zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie i z pewnością poleciłabym go każdemu, kto od tego typu sprzętu oczekuje precyzji i sprawnego działania. Na minus jedynie problemy z parowaniem sprzętu ze smartfonem, więc warto przed zakupem upewnić się, że spełnia się odpowiednie wymagania sprzętowe.

Samsung AX40R3030WM

To największy oczyszczacz spośród wszystkich testowanych urządzeń (jego wymiary to aż 68x34x34 cm). Zastosowany w nim nowoczesny panel sterowania i efektowne podświetlenie są bardzo zachęcające.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Jakość wykonania i gabaryty

Zacznę od tego, że jest to sporych rozmiarów oczyszczacz, którego absolutnie nie schowam za fotelem czy w szafie. Dlatego moim zdaniem sprawdzi się raczej w większych pomieszczeniach. W mniejszych, w których liczy się każdy skrawek podłogi, może po prostu zawadzać. Na plus jednak, pomimo sporych gabarytów, jest fakt, że urządzenie nie jest bardzo ciężkie, a dodatkowo zostało wyposażone w bardzo wygodny uchwyt. Nieużywaną rączkę możemy złożyć, dzięki czemu sprzęt wygląda bardzo estetycznie. Natomiast gdy chcemy przenieść oczyszczacz w inne miejsce, możemy zrobić to dosłownie jedną ręką. Uchwyt ten uważam za najwygodniejsze rozwiązanie spośród wszystkich ocenianych w tym teście.

Jeśli chodzi o jakość wykonania, nie mam zastrzeżeń. Urządzenie jest bardzo estetyczne, wygląda nowocześnie i stylowo. Głównym atutem jest tu oczywiście efektowne podświetlenie, które w zależności od preferencji możemy włączyć bądź wygasić.

System filtracji

Urządzenie wyposażono w filtr wstępny – odpowiedzialny za wychwytywanie największych cząsteczek, filtr węglowy – usuwający nieprzyjemne zapachy, a także filtr HEPA, który zajmuje się wyłapywaniem najdrobniejszych zanieczyszczeń. Każdy z filtrów schowano za przednim, perforowanym panelem obudowy. Zdejmowanie go jest proste i nie stanowi żadnego problemu, choć wymaga użycia obu rąk.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Funkcje i czujniki

Ten oczyszczacz ma czujnik gazu oraz pyłu, który stanowi podstawę trybu automatycznego. O tym, jakiej jakości jest powietrze w danym pomieszczeniu, informuje nas wskaźnik na wyświetlaczu oraz, opcjonalnie, podświetlenie urządzenia.

Wśród kolorowych komunikatów wyróżniamy:

niebieski – dobra jakość powietrza,

– dobra jakość powietrza, zielony – średnia jakość powietrza,

– średnia jakość powietrza, żółty – zła jakość powietrza,

– zła jakość powietrza, czerwony – bardzo zła jakość powietrza.

Oczyszczacz wyposażono w bardzo estetyczny dotykowy panel sterowania. Poszczególne ikonki są tak naprawdę przyciskami, przy użyciu których możemy wybierać poszczególne tryby i włączać pożądane funkcje.

Do wyboru jest tryb auto oraz nocny – w tym ostatnim oczyszczacz pracuje nie tylko bardzo cicho, ale i całkowicie wygasza podświetlenie. Dodatkowo, możemy wybrać jeden z 3 poziomów prędkości. Urządzenie ma również timer, który pozwala na zaprogramowanie pracy oczyszczacza na określony czas.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Eksploatacja

Urządzenie z oczyszczeniem powietrza z rozpylonego przeze mnie aerozolu poradziło sobie doskonale. Osiągnięcie wskaźnika TVOC na poziomie 0,002 mg/m3 zajęło mu zaledwie 3 minuty.

Zastrzeżenia mam natomiast co do zgodności odczytów urządzenia z pomiarami rzeczywistymi. Podczas, gdy czujnik zewnętrzny wskazywał, że zawartość PM2,5 wynosi 5, oczyszczacz świecił na zielono, co oznacza zaledwie średnią jakość powietrza.

Podsumowanie

Oczyszczacz Samsung AX40R3030WM to jedno z tych urządzeń, których zdecydowanie nie należy kupować do małego mieszkania. Nie sposób go schować za kanapą czy ukryć pod biurkiem bądź w szafie. Jeśli jednak ma się do dyspozycji większą przestrzeń, warto rozważyć jego zakup, bowiem zarówno design, jak i jego działanie spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Philips AC0830/10

Jest lekki, niewielkich rozmiarów i jako jedyny z testowanych przeze mnie oczyszczaczy – ma ciemny kolor obudowy. To czyni go ciekawą propozycją dla osób, które w swoich wnętrzach unikają elektroniki wykończonej tworzywem w kolorze białym.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Podstawowe parametry:

Maksymalna powierzchnia pomieszczenia: 22 m2

Wskaźnik CADR: 190 m3/h

Filtry: wstępny, węglowy, NanoProtect

Tryby pracy: 3

Jakość wykonania i gabaryty

Jest niewielki, w kształcie przypominającym walec. Może stać na podłodze lub na meblach, a przenoszenie go z miejsca na miejsce nie jest problematyczne ze względu na jego wagę. Niestety, nie wyposażono go w żaden specjalny uchwyt, trzeba więc łapać urządzenie oburącz. Design jest raczej nowoczesny – perforowana obudowa z tworzywa i kratka u góry sprawiają, że całość wygląda niemal industrialnie, a jednocześnie elegancko.

System filtracji

W tym modelu zastosowano zintegrowany filtr, który ma kształt wydrążonego walca. Połączono w nim filtr wstępny, filtr węglowy, a także filtr NanoProtect HEPA. Producent zapewnia, że ten ostatni potrafi wychwycić nawet 99,5% cząsteczek o wielkości 0,003 mikrometra.

Aby móc go wyczyścić lub wymienić, należy obrócić urządzenie i odkręcić podstawę.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Funkcje i czujniki

Ten model oczyszczacza wyposażono w niezbyt rozbudowany panel sterowania – składa się na niego włącznik ON/OFF, który znajdziemy w dolnej części, z tyłu urządzenia, a także dotykowy, okrągły panel w jego górnej części. Umiejscowienie włącznika w takim miejscu uważam za niezbyt wygodne – aby się do niego dostać, trzeba albo obrócić oczyszczacz, albo wyszukać przycisk dłonią. Zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby był on np. z boku.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PC World

Zmiana trybu pracy odbywa się przy pomocy przełącznika usytuowanego u góry, który umożliwia wybór jednej z 3 opcji:

tryb automatyczny

tryb turbo

tryb snu

Oczyszczacz dysponuje czujnikiem jakości powietrza. Niestety, nie mamy dostępu do dokładnych pomiarów. O odczytach jesteśmy informowani przy pomocy koloru wskaźnika jakości powietrza (podświetlanego okręgu u góry urządzenia).

W zależności od pomiaru stężenia pyłów PM2,5, kolor może być:

niebieski (mniej niż 12 PM2,5),

(mniej niż 12 PM2,5), niebiesko-fioletowy (między 13 a 35 PM2,5),

(między 13 a 35 PM2,5), fioletowo-czerwony (między 36 a 55 PM2,5),

(między 36 a 55 PM2,5), czerwony (powyżej 55 PM2,5).

Eksploatacja

Ów oczyszczacz również poddałam ocenie pod względem prędkości uzdatniania powietrza. Niestety, wynik nie był zbyt zadowalający – aż 13 minut. Na tle pozostałych testowanych urządzeń jest to więc dość dużo.

Oczyszczacz wykazał się jednak poprawnie działającym sensorem jakości powietrza. Podczas, gdy czujnik zewnętrzny wskazywał na zawartość pyłu PM2,5 na poziomie 6, oczyszczacz emitował światło niebieskie, co oznacza stężenie pyłu na poziomie nieprzekraczającym 12.

Podsumowanie

Oczyszczacz Philips AC0830/10 poleciłabym osobom, którym nie zależy na ekspresowym oczyszczeniu powietrza, jednak cenią stonowany, niebanalny design. To również doskonała opcja dla osób, które oczekują od tego typu urządzenia precyzyjnie działającego trybu automatycznego.