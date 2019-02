Jaki oczyszczacz powietrza kupić? Ranking oczyszczaczy powietrza 2019

Electrolux EAP300 to model dedykowany alergikom. Jakie są jego zalety, a jakie wady? Sprawdzamy!

Funkcja: oczyszczacz

Maksymalna powierzchnia działania: 41 m2

Maksymalna wydajność: 160 m3/h

Filtr: wstępny, HEPA 13, węglowy

Electrolux EAP300 to zdalnie sterowany oczyszczacz dla alergików - zyskał pozytywną ocenę Stowarzyszenia Astmy i Alergii oraz British Allergy Foundation. Do skutecznego działania wykorzystuje technologię Pure Source i trzy filtry: wstępny, węglowy oraz HEPA 13, wspomagane przez jonizację PlasmaWave. Jest ponadto wyposażony w czujnik zapachów oraz jakości powietrza, który dostosowuje intensywność pracy do wykrytego poziomu zanieczyszczenia. Trzeci czujnik to czujnik światła – gdy wykryje, że robi się ciemno, obniża intensywności pracy do poziomu zaledwie 26 dB oraz zmniejsza podświetlenie panelu sterowania.

Oczyszczacz powietrza Electrolux EAP300 może być sterowany za pomocą załączonego pilota, co zwiększa komfort użytkowania. Wskaźnik zużycia filtra informuje, kiedy należy wymienić filtr. I tu dochodzimy do największej wady – filtr węglowy powinien być wymieniany 3-4 razy w roku. Koszt jednego to wydatek ok. 150 złotych. Na szczęście to inwestycja...

Electrolux EAP300 - pełna recenzja »