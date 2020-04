Spis treści

Stosując oczyszczacz powietrza w małym mieszkaniu, niezależnie od modelu wybranego urządzenia, możemy liczyć na znaczną poprawę jakości powietrza. Przed zakupem takiego urządzenia warto jednak poświęcić chwilę na ocenę jego parametrów. Większość użytkowników wybierając oczyszczacz, kieruje się specyfikacją podaną przez producenta. Zazwyczaj najistotniejsza okazuje się cena urządzenia oraz powierzchnia mieszkania, w którym sprzęt ma działać. To błąd. Objętość powietrza wylicza się w metrach sześciennych, a nie kwadratowych. Różne wysokości pomieszczeń sprawiają, że podawanie deklarowanego metrażu jest za daleko idącym uproszczeniem. Parametr, na jaki warto zwrócić uwagę, dobierając oczyszczacz do pomieszczenia, to międzynarodowy wskaźnik CADR. Wskazuje on ilość czystego powietrza, jaką jest w stanie dostarczyć urządzenie w ciągu godziny. Wartość jest wskazywana w m3/h. Niestety, niektórzy producenci zamiast wskazania CADR informują jedynie o maksymalnym przepływie powietrza w m3/h. Jest to bezwartościowa informacja podająca jedynie wydajność zastosowanego wentylatora.

Kolejną istotną kwestią jest metoda filtracji. Podstawą jest zazwyczaj zestaw filtrów, na który składa się filtra HEPA i filtr węglowy. Pierwszy z nich oczyszcza powietrze z wszelkiego rodzaju drobinek, zanieczyszczeń i alergenów. Zadaniem drugiego jest pochłanianie dymu i brzydkich zapachów. Czasami producenci decydują się również na stosowanie filtru wstępnego, który zatrzymuje największe drobinki, wydłużając żywotność filtru HEPA. Można przyjąć założenie, że czym większy filtr, tym większa efektywność całego oczyszczacza powietrza. Ciekawym rozwiązaniem filtracji wstępnej jest również filtr elektrostatyczny. Cząsteczki przechodzą w tym wypadku przez silne pole elektrostatyczne. Naładowane drobinki są łatwiejsze do odseparowania z powietrza. Na rynku są urządzenia wykorzystujące wyłącznie filtrację elektrostatyczną lub elektrostatyczną i węglową. Mają one jednak zazwyczaj niższą wydajność niż oczyszczacze ze stałymi filtrami HEPA. W ich przypadku nie są również dokonywane pomiary CADR.

Oczyszczacze powietrza. Filtry i dodatkowe wyposażenie

Istotnym aspektem dotyczącym filtrów jest ich żywotność. Podstawowe filtry HEPA utrzymują swoją sprawność do 12 miesięcy. Nieco dłuższy czas eksploatacji mogą zapewnić zmywalne filtry HEPA, które udaje się dość prosto oczyszczać. Żywotność filtrów węglowych jest zazwyczaj krótsza i zwykle wynosi od trzech do sześciu miesięcy. Warto podkreślić, że filtry stanowią największy koszt podczas eksploatacji urządzenia. Cena zestawu zamiennego może być bliska kwocie, za jaką zakupiono całe urządzenie. Dane te warto zweryfikować przed zakupem – tani model może okazać się w rezultacie niezwykle kosztownym wyborem.

Dodatkowe elementy, takie jak: lampa UV, jonizator czy ozonator powietrza, można w większości wypadków traktować jako nieobowiązkowe dodatki. Ich obecność jest interesująca, ale nie będzie miała kluczowego wpływu na finalną jakość powietrza. Jednocześnie należy unikać urządzeń łączących funkcję nawilżacza i oczyszczacza powietrza. Nawilżanie miejsc, do których ściągane są z całego mieszkania cząsteczki organiczne, pył i alergeny, może zakończyć się niewesoło, szczególnie dla alergików.

Oczyszczacze powietrza. Inne udogodnienia

Oprócz podstawowych parametrów warto analizować także dodatkowe udogodnienia dostępne w oczyszczaczach powietrza. Jednym z podstawowych jest harmonogram lub timer. Umożliwiają one zarządzanie pracą oczyszczacza w czasie nieobecności domowników. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest automatyczne wykrywanie zanieczyszczeń. Urządzenia tego typu aktywują się same po wykryciu spadku jakości powietrza. Jeśli automatyczne urządzenie ma pracować w sypialni, warto wybrać konstrukcję z czujnikiem światła albo funkcją zdefiniowania godzin nocnych. Dzięki temu podczas odpoczynku nie będą one włączały maksymalnych trybów wydajności, które mogłyby obudzić domowników. Ciekawym dodatkiem może okazać się również pilot zdalnej obsługi. Idealnym rozwiązaniem jest natomiast aplikacja do bezprzewodowego zarządzania urządzeniem. Nie dość, że efektywnie zastąpi pilota, to jeszcze pozwoli na weryfikowanie i definiowanie pracy sprzętu, kiedy jesteśmy poza domem.

Od urządzenia za ponad 1000 zł należy oczekiwać, że będzie ono wyposażone w czujnik jakości powietrza zarządzający trybem pracy automatycznej. Rozwiązanie pozwoli zapomnieć o obecności oczyszczacza w domu, jednocześnie zapewniając optymalną efektywność. Obok wydajności należy przyjrzeć się również głośności pracy sprzętu. Mowa bowiem o urządzeniu, które może pracować całą dobę.

Oto czternaście modeli oczyszczaczy powietrza, na które warto zwrócić uwagę i rozważyć ich zakup.

Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Electrolux EAP300 849 zł Oczyszczacz powietrza Electrolux EAP300 1 095 zł ELECTROLUX EAP300 1 099 zł Electrolux EAP300 to model dedykowany alergikom. Jakie są jego zalety, a jakie wady? Sprawdzamy! Funkcja: oczyszczacz

Maksymalna powierzchnia działania: 41 m2

Maksymalna wydajność: 160 m3/h

Filtr: wstępny, HEPA 13, węglowy Electrolux EAP300 to zdalnie sterowany oczyszczacz dla alergików - zyskał pozytywną ocenę Stowarzyszenia Astmy i Alergii oraz British Allergy Foundation. Do skutecznego działania wykorzystuje technologię Pure Source i trzy filtry: wstępny, węglowy oraz HEPA 13, wspomagane przez jonizację PlasmaWave. Jest ponadto wyposażony w czujnik zapachów oraz jakości powietrza, który dostosowuje intensywność pracy do wykrytego poziomu zanieczyszczenia. Trzeci czujnik to czujnik światła – gdy wykryje, że robi się ciemno, obniża intensywności pracy do poziomu zaledwie 26 dB oraz zmniejsza podświetlenie panelu sterowania. Oczyszczacz powietrza Electrolux EAP300 może być sterowany za pomocą załączonego pilota, co zwiększa komfort użytkowania. Wskaźnik zużycia filtra informuje, kiedy należy wymienić filtr. I tu dochodzimy do największej wady – filtr węglowy powinien być wymieniany 3-4 razy w roku. Koszt jednego to wydatek ok. 150 złotych. Na szczęście to inwestycja... Oczyszczacz powietrza Electrolux EAP300 może być sterowany za pomocą załączonego pilota, co zwiększa komfort użytkowania. Wskaźnik zużycia filtra informuje, kiedy należy wymienić filtr. I tu dochodzimy do największej wady – filtr węglowy powinien być wymieniany 3-4 razy w roku. Koszt jednego to wydatek ok. 150 złotych. Na szczęście to inwestycja... Electrolux EAP300 - pełna recenzja » Zalety: Polecany dla alergików

Pure Source

Czujnik światła

Sterowanie pilotem

Wydajny Wady: Krótka żywotność filtra węglowego

Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Oczyszczacz powietrza PHILIPS AC2887/10 odbierz filtr za 1 zł przedłuż... 1 299 zł Oczyszczacz powietrza Philips AC2887/10 1 322 zł PHILIPS AC2887/10 seria 2000 1 459 zł PHILIPS AC2887/10 seria 2000 1 479 zł Philips AC2887/10 to oczyszczacz powietrza z żywotnymi filtrami. jakie jeszcze ma zalety? Funkcja: oczyszczacz, jonizator

Maksymalna powierzchnia działania: 47 m2

Maksymalna wydajność: 380 m3/h

Filtry: wstępny, HEPA E12, węglowy Philips AC2887/10 to oczyszczacz powietrza z zestawem trzech filtrów, mających za zadanie wyłapywać z powietrza bakterie, wirusy, pyłki, kurz, pyły, lotne związki organiczne czy sierść. Praca odbywa się automatycznie w jednym z trzech trybów – ogólnym, przeciwko alergenowym, przeciwko bakteriom i wirusom. Dzięki wbudowanemu czujnikowi AeraSense dopasowuje intensywność pracy do jakości wykrytego powietrza. Wyniki pomiarów pokazywane są za pomocą kolorów oraz wyświetlacza numerycznego. Philips AC2887/10 może pracować w trybie ciągłym lub być ustawiony na przerwanie działania po 1, 4 lub 8 godzinach. Zaletą modelu Philips AC2887/10 jest żywotność filtrów – HEPA określana jest na 2 lata, węglowy – 12 miesięcy – a także skuteczność w walce z alergenami, która potwierdza przyznany urządzeniu certyfikat ECARF Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA). W trybie pracy cichej emituje hałas 20 dB, czyli dość znośny, który nie powinien zbytnio... Zaletą modelu Philips AC2887/10 jest żywotność filtrów – HEPA określana jest na 2 lata, węglowy – 12 miesięcy – a także skuteczność w walce z alergenami, która potwierdza przyznany urządzeniu certyfikat ECARF Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA). W trybie pracy cichej emituje hałas 20 dB, czyli dość znośny, który nie powinien zbytnio... Philips AC2887/10 - pełna recenzja » Zalety: Żywotne filtry

Czujnik AeraSense

Trzy tryby pracy

Estetyczna konstrukcja

Skuteczny w walce z alergenami Wady: Przydałyby się kółka do transportu

