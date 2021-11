Spis treści

Stosując oczyszczacz powietrza w małym mieszkaniu, niezależnie od modelu wybranego urządzenia, możemy liczyć na znaczną poprawę jakości powietrza. Przed zakupem takiego urządzenia warto jednak poświęcić chwilę na ocenę jego parametrów. Większość użytkowników wybierając oczyszczacz, kieruje się specyfikacją podaną przez producenta. Zazwyczaj najistotniejsza okazuje się cena urządzenia oraz powierzchnia mieszkania, w którym sprzęt ma działać. To błąd. Objętość powietrza wylicza się w metrach sześciennych, a nie kwadratowych. Różne wysokości pomieszczeń sprawiają, że podawanie deklarowanego metrażu jest za daleko idącym uproszczeniem. Parametr, na jaki warto zwrócić uwagę, dobierając oczyszczacz do pomieszczenia, to międzynarodowy wskaźnik CADR. Wskazuje on ilość czystego powietrza, jaką jest w stanie dostarczyć urządzenie w ciągu godziny. Wartość jest wskazywana w m3/h. Niestety, niektórzy producenci zamiast wskazania CADR informują jedynie o maksymalnym przepływie powietrza w m3/h. Jest to bezwartościowa informacja podająca jedynie wydajność zastosowanego wentylatora.

Kolejną istotną kwestią jest metoda filtracji. Podstawą jest zazwyczaj zestaw filtrów, na który składa się filtr HEPA i filtr węglowy. Pierwszy z nich oczyszcza powietrze z wszelkiego rodzaju drobinek, zanieczyszczeń i alergenów. Zadaniem drugiego jest pochłanianie dymu i brzydkich zapachów. Czasami producenci decydują się również na stosowanie filtru wstępnego, który zatrzymuje największe drobinki, wydłużając żywotność filtra HEPA. Można przyjąć założenie, że czym większy filtr, tym większa efektywność całego oczyszczacza powietrza. Ciekawym rozwiązaniem filtracji wstępnej jest również filtr elektrostatyczny. Cząsteczki przechodzą w tym wypadku przez silne pole elektrostatyczne. Naładowane drobinki są łatwiejsze do odseparowania z powietrza. Na rynku są urządzenia wykorzystujące wyłącznie filtrację elektrostatyczną lub elektrostatyczną i węglową. Mają one jednak zazwyczaj niższą wydajność niż oczyszczacze ze stałymi filtrami HEPA. W ich przypadku nie są również dokonywane pomiary CADR.

Istotnym aspektem dotyczącym filtrów jest ich żywotność. Podstawowe filtry HEPA utrzymują swoją sprawność do 12 miesięcy. Nieco dłuższy czas eksploatacji mogą zapewnić zmywalne filtry HEPA, które udaje się dość prosto oczyszczać. Żywotność filtrów węglowych jest zazwyczaj krótsza i zwykle wynosi od trzech do sześciu miesięcy. Warto podkreślić, że filtry stanowią największy koszt podczas eksploatacji urządzenia. Cena zestawu zamiennego może być bliska kwocie, za jaką zakupiono całe urządzenie. Dane te warto zweryfikować przed zakupem – tani model może okazać się w rezultacie niezwykle kosztownym wyborem.

Dodatkowe elementy, takie jak: lampa UV, jonizator czy ozonator powietrza, można w większości wypadków traktować jako nieobowiązkowe dodatki. Ich obecność jest interesująca, ale nie będzie miała kluczowego wpływu na finalną jakość powietrza. Jednocześnie należy unikać urządzeń łączących funkcję nawilżacza i oczyszczacza powietrza. Nawilżanie miejsc, do których ściągane są z całego mieszkania cząsteczki organiczne, pył i alergeny, może zakończyć się niewesoło, szczególnie dla alergików.

Oprócz podstawowych parametrów warto analizować także dodatkowe udogodnienia dostępne w oczyszczaczach powietrza. Jednym z podstawowych jest harmonogram lub timer. Umożliwiają one zarządzanie pracą oczyszczacza w czasie nieobecności domowników. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest automatyczne wykrywanie zanieczyszczeń. Urządzenia tego typu aktywują się same po wykryciu spadku jakości powietrza. Jeśli automatyczne urządzenie ma pracować w sypialni, warto wybrać konstrukcję z czujnikiem światła albo funkcją zdefiniowania godzin nocnych. Dzięki temu podczas odpoczynku nie będą one włączały maksymalnych trybów wydajności, które mogłyby obudzić domowników. Ciekawym dodatkiem może okazać się również pilot zdalnej obsługi. Idealnym rozwiązaniem jest natomiast aplikacja do bezprzewodowego zarządzania urządzeniem. Nie dość, że efektywnie zastąpi pilota, to jeszcze pozwoli na weryfikowanie i definiowanie pracy sprzętu, kiedy jesteśmy poza domem.

Od urządzenia za ponad 1000 zł należy oczekiwać, że będzie ono wyposażone w czujnik jakości powietrza zarządzający trybem pracy automatycznej. Rozwiązanie pozwoli zapomnieć o obecności oczyszczacza w domu, jednocześnie zapewniając optymalną efektywność. Obok wydajności należy przyjrzeć się również głośności pracy sprzętu. Mowa bowiem o urządzeniu, które może pracować całą dobę.

Promocja Blueair HealthProtect 7440i Aktualne ceny w sklepach Blueair HealthProtect 7440i 2 199 zł Blueair HealthProtect 7440i 2 199 zł To urządzenie wyposażone w nowoczesne funkcje oraz zaawansowany system filtracji, zapewniający skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami i zarazkami znajdującymi się w naszym otoczeniu. Blueair HealthProtect 7440i to oczyszczacz, który jest w stanie obsłużyć powierzchnię do 38 m², zapewniając maksymalny przepływ powietrza (CADR) na poziomie 455-475 m³/h i przy założeniu, że powietrze jest wymieniane 5 razy na godzinę (standard AHAM). Specjalnie zaprojektowane wyloty powietrza SpiralAir™ mają zapewniać wielokierunkowy przepływ powietrza w 360° – szybko rozprowadzając czyste powietrze w całym pomieszczeniu. Innowacyjny system filtracji zapewnia skuteczną eliminację szkodliwych zanieczyszczeń. Urządzenie zostało wyposażone w: Dwa filtry wstępne, zatrzymujące większe zanieczyszczenia, takie jak kurz czy sierść zwierząt. Znajdują się po bokach oczyszczacza, w dolnej części - wystarczy przycisnąć mechanizm, aby wysunąć filtr.Filtr główny SmartFilter, który ma zapewniać najwyższą wydajność. Składa się z jednej warstwy filtra cząstek stałych - wychwytuje drobnoustroje, w tym groźne pyły (PM1.0, PM2.5 czy PM10), wirusy, bakterie oraz alergeny - i jednej warstwy filtra z węglem aktywnym, który neutralizuje lotne... Dwa filtry wstępne, zatrzymujące większe zanieczyszczenia, takie jak kurz czy sierść zwierząt. Znajdują się po bokach oczyszczacza, w dolnej części - wystarczy przycisnąć mechanizm, aby wysunąć filtr.Filtr główny SmartFilter, który ma zapewniać najwyższą wydajność. Składa się z jednej warstwy filtra cząstek stałych - wychwytuje drobnoustroje, w tym groźne pyły (PM1.0, PM2.5 czy PM10), wirusy, bakterie oraz alergeny - i jednej warstwy filtra z węglem aktywnym, który neutralizuje lotne... Blueair HealthProtect 7440i - pełna recenzja »

Promocja Xiaomi Air Purifier Pro Xiaomi Air Purifier Pro zapewnia doskonałą wydajność i posiada precyzyjny czujnik laserowy, który potrafi wykryć nawet najmniejsze zanieczyszczenia. Oczyszczacz powietrza Xiaomi Air Purifier Pro to kompaktowe i wielofunkcyjne urządzenie, które możecie kupić w atrakcyjnie niskiej cenie w sklepie RTV Euro AGD za 1 049 zł - KLIKNIJ I KUP NAJTANIEJ. Sprawdzi się się w pomieszczeniach o powierzchni 60 m2 zapewniając wydajność CADR 500 m3/h, dzięki zoptymalizowanemu systemowi ciśnieniowemu. Jak zapewnia producent Mi Air Purifier Pro jest wyposażony w zaawansowany system sprężonego powietrza, który pozwala na jego wymianę w pokoju 8 razy na godzinę, do posiada 360-stopniowy system wlotu powietrza, który absorbuje niezdrowe zanieczyszczenia, takie jak pył lub cząstki PM2.5 i emituje czyste powietrze. W oczyszczacz powietrza Xiaomi Air Purifier Pro został wbudowany wielopoziomowy system filtracji. Filtr wstępny pozwala przechwytywać duże cząsteczki, takie jak kurz czy sierść, natomiast filtr HEPA 13 pozwala to zneutralizować zanieczyszczenia o rozmiarach mniejszych niż mikrony (takie jak... W oczyszczacz powietrza Xiaomi Air Purifier Pro został wbudowany wielopoziomowy system filtracji. Filtr wstępny pozwala przechwytywać duże cząsteczki, takie jak kurz czy sierść, natomiast filtr HEPA 13 pozwala to zneutralizować zanieczyszczenia o rozmiarach mniejszych niż mikrony (takie jak... Xiaomi Air Purifier Pro - pełna recenzja »

Aktualne ceny w sklepach Oczyszczacz powietrza PHILIPS AC1214/10 1 099 zł Oczyszczacz powietrza Philips AC1214/10 1 106 zł Philips AC1214/10 1 499 zł Philips AC1214/10 1 499 zł Philips AC1214/10 to wydajny oczyszczacz powietrza z funkcją zdalnego sterowania przez aplikację mobilną. Oczyszczacz powietrza Philips AC1214/10 sprawdzi się w pomieszczeniach do 32 m2. Jego współczynnik dostarczania czystego powietrza (CADR) osiąga 270 m3/h. Dzięki wbudowanemu wskaźnikowi powietrza (różne kolory) możemy na bieżąco obserwować stan alergenów w powietrzu. Do tego, na wyświetlaczu widoczna jest liczba od 1 do 12, która wskazuje poziom alergenów unoszących się w powietrzu. System filtracyjny urządzenia składa się z: Filtra wstępnego - odpowiedzialnego za wyłapywanie kurzu, włosów i sierści,

- odpowiedzialnego za wyłapywanie kurzu, włosów i sierści, Filtra z aktywnym węglem - usuwa szkodliwe gazy i nieprzyjemne zapachy,

- usuwa szkodliwe gazy i nieprzyjemne zapachy, Filtra NanoProtect HEPA - zatrzymuje niemal 100% mikrozanieczyszczeń takich jak cząsteczki PM2,5, PM10, alergeny - kurz, roztocza, zarodniki pleśni i grzyby oraz bakterie i wirusy. O stanie filtrów możemy dowiedzieć się, dzięki powiadomieniom na panelu sterowania lub w aplikacji mobilnej Clean Home + Do wyboru mamy prędkości 1, 2, 3 oraz tryb turbo. Można również ustawić działanie automatyczne. Do wyboru są dwa tryby, które różnią się ustawieniem czułości (tryb ogólny i tryb antyalergenowy). Znajdziemy również... Do wyboru mamy prędkości 1, 2, 3 oraz tryb turbo. Można również ustawić działanie automatyczne. Do wyboru są dwa tryby, które różnią się ustawieniem czułości (tryb ogólny i tryb antyalergenowy). Znajdziemy również... Philips AC1214/10 - pełna recenzja »

Aktualne ceny w sklepach Philips Combi 2w1 AC3829/10 2 089 zł Philips oczyszczacz powietrza AC3829/10 2 235 zł Oczyszczacz i nawilżacz powietrza w jednym urządzeniu. Sprawdź, jak prezentuje się Philips AC3829. Philips AC3829 to jeden z produktów typu Combi 2w1. Oprócz funkcji oczyszczania powietrza gwarantuje również skuteczne nawilżanie. Sprawdza się w pomieszczeniach do 37 m2, a współczynnik dostarczania czystego powietrza (CADR) osiąga 310 m3/h. Urządzenie zostało wyposażone w wysokiej jakości 4-stopniowy system filtrujący: Filtr wstępny , który odpowiada za wyłapywanie kurzu, włosów oraz sierści,

, który odpowiada za wyłapywanie kurzu, włosów oraz sierści, Filtr z aktywnym węglem , który umożliwia usuwanie szkodliwych gazów i nieprzyjemnych zapachów,

, który umożliwia usuwanie szkodliwych gazów i nieprzyjemnych zapachów, Filtr NanoProtect HEPA zatrzymujący niemal 100% mikrozanieczyszczeń, takich jak cząsteczki PM2,5, PM10, alergeny - kurz, roztocza, zarodniki pleśni i grzyby oraz bakterie i wirusy,

zatrzymujący niemal 100% mikrozanieczyszczeń, takich jak cząsteczki PM2,5, PM10, alergeny - kurz, roztocza, zarodniki pleśni i grzyby oraz bakterie i wirusy, Filtr NanoCloud, który pochłania suche powietrze, łączy go z cząsteczkami wody i uwalnia do otoczenia nawilżone powietrze. Specjalne powiadomienia wyświetlane na ekranie urządzenia informują o konieczności wymiany lub wyczyszczenia filtra. Oprócz tego pojawiają się dwa wskaźniki wyświetlania zanieczyszczeń: wskaźnik poziomu alergenów IAI w skali od 1 do 12 oraz wskaźnik... Specjalne powiadomienia wyświetlane na ekranie urządzenia informują o konieczności wymiany lub wyczyszczenia filtra. Oprócz tego pojawiają się dwa wskaźniki wyświetlania zanieczyszczeń: wskaźnik poziomu alergenów IAI w skali od 1 do 12 oraz wskaźnik... Philips AC3829 - pełna recenzja »

Aktualne ceny w sklepach Oczyszczacz powietrza Electrolux Pure A9 (PA91-604GY) 1 899 zł Electrolux Pure A9 PA91-604GY 2 299 zł Electrolux Pure A9 PA91-604GY 2 299 zł Electrolux Pure A9 to oczyszczacz wysokiej klasy dedykowany dla najbardziej wymagających użytkowników. Sprawdzamy jego wydajność, walory użytkowe i funkcje Smart. Czy oczyszczacz może być wart ponad 2000 zł? Społeczeństwo na przestrzeni ostatnich kilku lat stało się znacznie bardziej wrażliwe na problemy związane z ekologią i ochroną środowiska. Co roku w Polsce na przełomie jesieni i zimy powraca temat stanu jakości i poziomu zanieczyszczenia powietrza. Smog już na dobre zapisał się w krajobrazie naszego kraju niezależnie od tego czy mieszkamy w mieście, czy poza nim. Na terenie Polski pojawia się coraz więcej czujników monitorujących stan powietrza, a znaczna część społeczeństwa decyduje się na zakup oczyszczaczy powietrza, aby zadbać o jego jakość w swoim mieszkaniu. Oczyszczacze powietrza z miejsca stały się hitem sprzedażowym. Podobnie, jak w przypadku innych urządzeń na rynku dostępnych jest wiele modeli, które znacząco różnią się wydajnością, funkcjonalnością i jakością wykonania. Dziś sprawdzamy jeden z oczyszczaczy dostępnych na naszym rynku. Electrolux Pure A9 PA91-604GY to oczyszczacz dedykowany dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy nie godzą się na żadne kompromisy. Dodatkowo model ten... Oczyszczacze powietrza z miejsca stały się hitem sprzedażowym. Podobnie, jak w przypadku innych urządzeń na rynku dostępnych jest wiele modeli, które znacząco różnią się wydajnością, funkcjonalnością i jakością wykonania. Dziś sprawdzamy jeden z oczyszczaczy dostępnych na naszym rynku. Electrolux Pure A9 PA91-604GY to oczyszczacz dedykowany dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy nie godzą się na żadne kompromisy. Dodatkowo model ten... Electrolux Pure A9 PA91-604GY - pełna recenzja »

