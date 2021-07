Spis treści

Stosując oczyszczacz powietrza w małym mieszkaniu, niezależnie od modelu wybranego urządzenia, możemy liczyć na znaczną poprawę jakości powietrza. Przed zakupem takiego urządzenia warto jednak poświęcić chwilę na ocenę jego parametrów. Większość użytkowników wybierając oczyszczacz, kieruje się specyfikacją podaną przez producenta. Zazwyczaj najistotniejsza okazuje się cena urządzenia oraz powierzchnia mieszkania, w którym sprzęt ma działać. To błąd. Objętość powietrza wylicza się w metrach sześciennych, a nie kwadratowych. Różne wysokości pomieszczeń sprawiają, że podawanie deklarowanego metrażu jest za daleko idącym uproszczeniem. Parametr, na jaki warto zwrócić uwagę, dobierając oczyszczacz do pomieszczenia, to międzynarodowy wskaźnik CADR. Wskazuje on ilość czystego powietrza, jaką jest w stanie dostarczyć urządzenie w ciągu godziny. Wartość jest wskazywana w m3/h. Niestety, niektórzy producenci zamiast wskazania CADR informują jedynie o maksymalnym przepływie powietrza w m3/h. Jest to bezwartościowa informacja podająca jedynie wydajność zastosowanego wentylatora.

Kolejną istotną kwestią jest metoda filtracji. Podstawą jest zazwyczaj zestaw filtrów, na który składa się filtr HEPA i filtr węglowy. Pierwszy z nich oczyszcza powietrze z wszelkiego rodzaju drobinek, zanieczyszczeń i alergenów. Zadaniem drugiego jest pochłanianie dymu i brzydkich zapachów. Czasami producenci decydują się również na stosowanie filtru wstępnego, który zatrzymuje największe drobinki, wydłużając żywotność filtra HEPA. Można przyjąć założenie, że czym większy filtr, tym większa efektywność całego oczyszczacza powietrza. Ciekawym rozwiązaniem filtracji wstępnej jest również filtr elektrostatyczny. Cząsteczki przechodzą w tym wypadku przez silne pole elektrostatyczne. Naładowane drobinki są łatwiejsze do odseparowania z powietrza. Na rynku są urządzenia wykorzystujące wyłącznie filtrację elektrostatyczną lub elektrostatyczną i węglową. Mają one jednak zazwyczaj niższą wydajność niż oczyszczacze ze stałymi filtrami HEPA. W ich przypadku nie są również dokonywane pomiary CADR.

Oczyszczacze powietrza. Filtry i dodatkowe wyposażenie

Istotnym aspektem dotyczącym filtrów jest ich żywotność. Podstawowe filtry HEPA utrzymują swoją sprawność do 12 miesięcy. Nieco dłuższy czas eksploatacji mogą zapewnić zmywalne filtry HEPA, które udaje się dość prosto oczyszczać. Żywotność filtrów węglowych jest zazwyczaj krótsza i zwykle wynosi od trzech do sześciu miesięcy. Warto podkreślić, że filtry stanowią największy koszt podczas eksploatacji urządzenia. Cena zestawu zamiennego może być bliska kwocie, za jaką zakupiono całe urządzenie. Dane te warto zweryfikować przed zakupem – tani model może okazać się w rezultacie niezwykle kosztownym wyborem.

Dodatkowe elementy, takie jak: lampa UV, jonizator czy ozonator powietrza, można w większości wypadków traktować jako nieobowiązkowe dodatki. Ich obecność jest interesująca, ale nie będzie miała kluczowego wpływu na finalną jakość powietrza. Jednocześnie należy unikać urządzeń łączących funkcję nawilżacza i oczyszczacza powietrza. Nawilżanie miejsc, do których ściągane są z całego mieszkania cząsteczki organiczne, pył i alergeny, może zakończyć się niewesoło, szczególnie dla alergików.

Oczyszczacze powietrza. Inne udogodnienia

Oprócz podstawowych parametrów warto analizować także dodatkowe udogodnienia dostępne w oczyszczaczach powietrza. Jednym z podstawowych jest harmonogram lub timer. Umożliwiają one zarządzanie pracą oczyszczacza w czasie nieobecności domowników. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest automatyczne wykrywanie zanieczyszczeń. Urządzenia tego typu aktywują się same po wykryciu spadku jakości powietrza. Jeśli automatyczne urządzenie ma pracować w sypialni, warto wybrać konstrukcję z czujnikiem światła albo funkcją zdefiniowania godzin nocnych. Dzięki temu podczas odpoczynku nie będą one włączały maksymalnych trybów wydajności, które mogłyby obudzić domowników. Ciekawym dodatkiem może okazać się również pilot zdalnej obsługi. Idealnym rozwiązaniem jest natomiast aplikacja do bezprzewodowego zarządzania urządzeniem. Nie dość, że efektywnie zastąpi pilota, to jeszcze pozwoli na weryfikowanie i definiowanie pracy sprzętu, kiedy jesteśmy poza domem.

Od urządzenia za ponad 1000 zł należy oczekiwać, że będzie ono wyposażone w czujnik jakości powietrza zarządzający trybem pracy automatycznej. Rozwiązanie pozwoli zapomnieć o obecności oczyszczacza w domu, jednocześnie zapewniając optymalną efektywność. Obok wydajności należy przyjrzeć się również głośności pracy sprzętu. Mowa bowiem o urządzeniu, które może pracować całą dobę.

Oto modele oczyszczaczy powietrza, na które warto zwrócić uwagę i rozważyć ich zakup.

Blueair Blue Pure 411

Aktualne ceny w sklepach Oczyszczacz powietrza Blueair Blue Pure 411 (PA+C) 399 zł BLUEAIR BLUE PURE 411 399 zł BLUEAIR BLUE PURE 411 439 zł Blueair Blue Pure 411 to oczyszczacz przeznaczony do niewielkich pomieszczeń. Pracuje cicho i wydajnie. Oczyszczacz powietrza Blueair Blue Pure 411 to niewielkie urządzenie (425 x 200 x 200 mm), które sprawdzi się w pomieszczeniach do 15 m2. Filtruje powietrze z szybkością 5 wymian na godzinę (lub mniej więcej co 12 minut). Współczynnik dostarczania czystego powietrza (CADR) osiąga 200 m3/h. Urządzenie posiada trzystopniowy system filtracji: Filtr wstępny - stanowi pierwszy stopień ochrony; wychwytuje duże cząstki, takie jak sierść zwierząt domowych i kurz, wydłużając tym samym żywotność filtra podstawowego,

- stanowi pierwszy stopień ochrony; wychwytuje duże cząstki, takie jak sierść zwierząt domowych i kurz, wydłużając tym samym żywotność filtra podstawowego, Filtr Particle + Carbon - wykorzystuje warstwę węgla aktywnego do usuwania lekkich zapachów zwierząt domowych, gotowania i palenia,

- wykorzystuje warstwę węgla aktywnego do usuwania lekkich zapachów zwierząt domowych, gotowania i palenia, Filtr główny - przechwytuje unoszące się w powietrzu cząstki, takie jak pyłki, kurz, sierść i złuszczony naskórek zwierząt domowych i inne. Do tego, oczyszczacz powietrza Blueair Blue Pure 411 został wyposażony w technologię HEPASilent (połączenie filtracji elektrostatycznej i mechanicznej). Dzięki temu możliwe jest używanie filtrów, które są mniej gęste i wymagają niższego ciśnienia powietrza niż tradycyjne filtry HEPA, ale gwarantują taką... Do tego, oczyszczacz powietrza Blueair Blue Pure 411 został wyposażony w technologię HEPASilent (połączenie filtracji elektrostatycznej i mechanicznej). Dzięki temu możliwe jest używanie filtrów, które są mniej gęste i wymagają niższego ciśnienia powietrza niż tradycyjne filtry HEPA, ale gwarantują taką... Blueair Blue Pure 411 - pełna recenzja »

Dyson Pure Cool TP04

Dyson Pure Cool TP04

Dyson Pure Cool Link TP04 to innowacyjny oczyszczacz powietrza z funkcją wentylatora - automatycznie chłodzi i oczyszcza powietrze. Oczyszczacz powietrza Dyson Pure Cool TP04 został wyposażony w wysokiej klasy filtr HEPA (Glass HEPA Media), gwarantujący maksymalny przepływ powietrza na poziomie 1296 m3/h w pomieszczeniach do 27 m2. Urządzenie wykrywa szkodliwe cząsteczki i gazy oraz informuje o ich występowaniu w czasie rzeczywistym. Dwa poziomy filtracji składają się z: Filtra węglowego , który usuwa nieprzyjemne zapachy oraz lotne związki organiczne (VOC),

, który usuwa nieprzyjemne zapachy oraz lotne związki organiczne (VOC), Filtra HEPA (poziom filtracji to 99,97%), który zwalcza najniebezpieczniejsze pyły PM2.5 Urządzenie zostało wyposażone w technologię Air Multiplier, która dostarcza 290 litrów oczyszczonego, chłodnego powietrza na sekundę za pomocą mocnego strumienia, rozprowadzając oczyszczone powietrze w całym pomieszczeniu. Strumień powietrza wydobywa się z tyłu urządzenia. Zastosowano 4 czujniki: czujnik pyłów, czujnik nieprzyjemnych zapachów, czujnik temperatury oraz czujnik wilgotności. Nie zabrakło także trybu nocnego oraz wyłącznika czasowego - urządzenie wyłączy się po wybranym czasie - od 15 minut do 9 godzin. Istnieje również możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota lub... Nie zabrakło także trybu nocnego oraz wyłącznika czasowego - urządzenie wyłączy się po wybranym czasie - od 15 minut do 9 godzin. Istnieje również możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota lub... Dyson Pure Cool TP04 - pełna recenzja »

Sharp KC-D60EUW

Sharp KC-D60EUW

Sharp KC-D60EUW to oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania. Jakie inne możliwości posiada? Oczyszczacz powietrza SHARP KC-G60EUW został wyposażony w technologię Intelligent Automatic Operation, czyli tryb oczyszczania i nawilżania w oparciu o informacje z 7 czujników: kurzu, PM2.5, zapachu, temperatury, wilgotności, światła i ruchu. Do tego, system Plasmacluster pozwala wyeliminować z powietrza wirusy, bakterie, alergeny oraz grzyby. Urządzenie sprawdzi się w pomieszczeniach do 50 m2 - maksymalny nadmuch powietrza przy wyłączonej funkcji nawilżania wynosi 408 m3/godz. Maksymalna wydajność nawilżania to 630 ml/godz. Oczyszczacz posiada następujący system filtracyjny: Filtr wstępny

Filtr węglowy

Filtr nawilżający

Filtr HEPA13 Nie zabrakło funkcji monitorowania, dzięki której możemy kontrolować temperaturę oraz wilgotność w pomieszczeniu. Urządzenie posiada również timer, umożliwiający ustawienie konkretnego czasu działania. Natomiast w przypadku utraty zasilania po jego przywróceniu urządzenie podejmie pracę w ostatnim zapamiętanym trybie. Wśród trybów oczyszczacza SHARP KC-G60EUW znajdziemy: Tryb Spot - horyzontalny i regulowany wywiewu powietrza,Tryb Pollen -... Tryb Spot - horyzontalny i regulowany wywiewu powietrza,Tryb Pollen -... Sharp KC-D60EUW - pełna recenzja »

Panasonic F-VXR90G-K

Blueair Blue 3210

Blueair Blue 3210

Niewielki i wydajny oczyszczacz powietrza, który idealnie sprawdzi się w Twojej sypialni, skutecznie usuwając wszelkie zanieczyszczenia. Blue 3210 to kompaktowy oczyszczacz powietrza, który jest przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni 17 m² - filtruje powietrze z częstotliwością około 5 wymian na godzinę (lub mniej więcej co 12 minut). Maksymalny przepływ powietrza (CADR) wynosi od 163 do 210 m³/h. Oczyszczacz waży niecałe 2 kg, a jego rozmiary to 425 x 200 x 200 mm. Możesz postawić go w sypialni obok łóżka lub w pokoju dziecka, aby zapewnić świeże i czyste powietrze w danym otoczeniu. Dzięki wlotowi powietrza 360 stopni nie musisz ustawiać urządzenia w konkretny sposób. Oczyszczacz został wyposażony w trzystopniowy system filtracji: Tkaninowy filtr wstępny, który wychwytuje duże cząstki, co wydłuża żywotność filtra podstawowego. Zatrzymuje największe zanieczyszczenia, m.in. kurz czy sierść zwierząt. Kiedy się zabrudzi, wystarczy zdjąć tkaninę i ją odkurzyć lub wrzucić do pralki. Warstwa z węglem aktywnym neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz lotne związki organiczne. Warstwa filtrująca cząsteczki przechwytuje unoszące się w powietrzu cząstki, takie jak pyłki (PM2.5 czy PM10), kurz,... Tkaninowy filtr wstępny, który wychwytuje duże cząstki, co wydłuża żywotność filtra podstawowego. Zatrzymuje największe zanieczyszczenia, m.in. kurz czy sierść zwierząt. Kiedy się zabrudzi, wystarczy zdjąć tkaninę i ją odkurzyć lub wrzucić do pralki. Warstwa z węglem aktywnym neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz lotne związki organiczne. Warstwa filtrująca cząsteczki przechwytuje unoszące się w powietrzu cząstki, takie jak pyłki (PM2.5 czy PM10), kurz,... Blueair Blue 3210 - pełna recenzja »

Philips AC1214/10

Samsung AX40R3030WM

Blueair HealthProtect 7440i

Blueair HealthProtect 7440i

To urządzenie wyposażone w nowoczesne funkcje oraz zaawansowany system filtracji, zapewniający skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami i zarazkami znajdującymi się w naszym otoczeniu. Blueair HealthProtect 7440i to oczyszczacz, który jest w stanie obsłużyć powierzchnię do 38 m², zapewniając maksymalny przepływ powietrza (CADR) na poziomie 455-475 m³/h. Specjalnie zaprojektowane wyloty powietrza SpiralAir™ mają zapewniać wielokierunkowy przepływ powietrza w 360° – szybko rozprowadzając czyste powietrze w całym pomieszczeniu. Innowacyjny system filtracji zapewnia skuteczną eliminację szkodliwych zanieczyszczeń. Urządzenie zostało wyposażone w: Dwa filtry wstępne, zatrzymujące większe zanieczyszczenia, takie jak kurz czy sierść zwierząt. Znajdują się po bokach oczyszczacza, w dolnej części - wystarczy przycisnąć mechanizm, aby wysunąć filtr.Filtr główny SmartFilter, który ma zapewniać najwyższą wydajność. Składa się z jednej warstwy filtra cząstek stałych - wychwytuje drobnoustroje, w tym groźne pyły (PM1.0, PM2.5 czy PM10), wirusy, bakterie oraz alergeny - i jednej warstwy filtra z węglem aktywnym, który neutralizuje lotne związki organiczne i nieprzyjemne zapachy. Co ważne, filtr można złożyć podczas... Dwa filtry wstępne, zatrzymujące większe zanieczyszczenia, takie jak kurz czy sierść zwierząt. Znajdują się po bokach oczyszczacza, w dolnej części - wystarczy przycisnąć mechanizm, aby wysunąć filtr.Filtr główny SmartFilter, który ma zapewniać najwyższą wydajność. Składa się z jednej warstwy filtra cząstek stałych - wychwytuje drobnoustroje, w tym groźne pyły (PM1.0, PM2.5 czy PM10), wirusy, bakterie oraz alergeny - i jednej warstwy filtra z węglem aktywnym, który neutralizuje lotne związki organiczne i nieprzyjemne zapachy. Co ważne, filtr można złożyć podczas... Blueair HealthProtect 7440i - pełna recenzja »

Xiaomi Air Purifier Pro

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Philips AC3829

Stadler Form Roger

Webber AP8400

Electrolux Pure A9 PA91-604GY