Spis treści

Indeks czystości powietrza

Oczyszczacze powietrza. Najważniejsze parametry

Stosując oczyszczacz powietrza w małym mieszkaniu, niezależnie od modelu wybranego urządzenia, możemy liczyć na znaczną poprawę jakości powietrza. Przed zakupem takiego urządzenia warto jednak poświęcić chwilę na ocenę jego parametrów. Większość użytkowników wybierając oczyszczacz, kieruje się specyfikacją podaną przez producenta. Zazwyczaj najistotniejsza okazuje się cena urządzenia oraz powierzchnia mieszkania, w którym sprzęt ma działać. To błąd. Objętość powietrza wylicza się w metrach sześciennych, a nie kwadratowych. Różne wysokości pomieszczeń sprawiają, że podawanie deklarowanego metrażu jest za daleko idącym uproszczeniem. Parametr, na jaki warto zwrócić uwagę, dobierając oczyszczacz do pomieszczenia, to międzynarodowy wskaźnik CADR. Wskazuje on ilość czystego powietrza, jaką jest w stanie dostarczyć urządzenie w ciągu godziny. Wartość jest wskazywana w m3/h. Niestety, niektórzy producenci zamiast wskazania CADR informują jedynie o maksymalnym przepływie powietrza w m3/h. Jest to bezwartościowa informacja podająca jedynie wydajność zastosowanego wentylatora.

Kolejną istotną kwestią jest metoda filtracji. Podstawą jest zazwyczaj zestaw filtrów, na który składa się filtr HEPA i filtr węglowy. Pierwszy z nich oczyszcza powietrze z wszelkiego rodzaju drobinek, zanieczyszczeń i alergenów. Zadaniem drugiego jest pochłanianie dymu i brzydkich zapachów. Czasami producenci decydują się również na stosowanie filtru wstępnego, który zatrzymuje największe drobinki, wydłużając żywotność filtra HEPA. Można przyjąć założenie, że czym większy filtr, tym większa efektywność całego oczyszczacza powietrza. Ciekawym rozwiązaniem filtracji wstępnej jest również filtr elektrostatyczny. Cząsteczki przechodzą w tym wypadku przez silne pole elektrostatyczne. Naładowane drobinki są łatwiejsze do odseparowania z powietrza. Na rynku są urządzenia wykorzystujące wyłącznie filtrację elektrostatyczną lub elektrostatyczną i węglową. Mają one jednak zazwyczaj niższą wydajność niż oczyszczacze ze stałymi filtrami HEPA. W ich przypadku nie są również dokonywane pomiary CADR.

Stadler Form Roger 2 fot. Izabella Bandych/PCWorld Xiaomi Mi Air Purifier 3C fot. Izabella Bandych/PCWorld

Oczyszczacze powietrza. Filtry i dodatkowe wyposażenie

Istotnym aspektem dotyczącym filtrów jest ich żywotność. Podstawowe filtry HEPA utrzymują swoją sprawność do 12 miesięcy. Nieco dłuższy czas eksploatacji mogą zapewnić zmywalne filtry HEPA, które udaje się dość prosto oczyszczać. Żywotność filtrów węglowych jest zazwyczaj krótsza i zwykle wynosi od trzech do sześciu miesięcy. Warto podkreślić, że filtry stanowią największy koszt podczas eksploatacji urządzenia. Cena zestawu zamiennego może być bliska kwocie, za jaką zakupiono całe urządzenie. Dane te warto zweryfikować przed zakupem – tani model może okazać się w rezultacie niezwykle kosztownym wyborem.

Stadler Form Roger 2 fot. Izabella Bandych/PCWorld Electrolux Well A7 fot. Izabella Bandych/PCWorld

Dodatkowe elementy, takie jak: lampa UV, jonizator czy ozonator powietrza, można w większości wypadków traktować jako nieobowiązkowe dodatki. Ich obecność jest interesująca, ale nie będzie miała kluczowego wpływu na finalną jakość powietrza. Jednocześnie należy unikać urządzeń łączących funkcję nawilżacza i oczyszczacza powietrza. Nawilżanie miejsc, do których ściągane są z całego mieszkania cząsteczki organiczne, pył i alergeny, może zakończyć się niewesoło, szczególnie dla alergików.

Oczyszczacze powietrza. Inne udogodnienia

Oprócz podstawowych parametrów warto analizować także dodatkowe udogodnienia dostępne w oczyszczaczach powietrza. Jednym z podstawowych jest harmonogram lub timer. Umożliwiają one zarządzanie pracą oczyszczacza w czasie nieobecności domowników. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest automatyczne wykrywanie zanieczyszczeń. Urządzenia tego typu aktywują się same po wykryciu spadku jakości powietrza. Jeśli automatyczne urządzenie ma pracować w sypialni, warto wybrać konstrukcję z czujnikiem światła albo funkcją zdefiniowania godzin nocnych. Dzięki temu podczas odpoczynku nie będą one włączały maksymalnych trybów wydajności, które mogłyby obudzić domowników. Ciekawym dodatkiem może okazać się również pilot zdalnej obsługi. Idealnym rozwiązaniem jest natomiast aplikacja do bezprzewodowego zarządzania urządzeniem. Nie dość, że efektywnie zastąpi pilota, to jeszcze pozwoli na weryfikowanie i definiowanie pracy sprzętu, kiedy jesteśmy poza domem.

Od urządzenia za ponad 1000 zł należy oczekiwać, że będzie ono wyposażone w czujnik jakości powietrza zarządzający trybem pracy automatycznej. Rozwiązanie pozwoli zapomnieć o obecności oczyszczacza w domu, jednocześnie zapewniając optymalną efektywność. Obok wydajności należy przyjrzeć się również głośności pracy sprzętu. Mowa bowiem o urządzeniu, które może pracować całą dobę.

Oto modele oczyszczaczy powietrza, na które warto zwrócić uwagę i rozważyć ich zakup.

Promocja Samsung AX40R3030WM Samsung AX40R3030WM to oczyszczacz powietrza, który dostosuje się do twoich potrzeb i zabezpieczy przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami. Oczyszczacz powietrza Samsung AX40R3030WM to wydajne urządzenie, które jest dostępne w atrakcyjnej cenie w sklepie RTV Euro AGD za 899 zł - KLIKNIJ I KUP TANIEJ. Model ten jest w stanie utrzymać odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach o powierzchni 40 m2. Maksymalny przepływ powietrza (CADR) wynosi 311 m3/h. Urządzenie zostało wyposażone w 3-stopniowy standardowy system filtrujący: Filtr wstępny - wychwytuje sierść, grubszy kurz oraz inne większe zanieczyszczenia, które niepotrzebnie zapychałyby pozostałe filtry,

- wychwytuje sierść, grubszy kurz oraz inne większe zanieczyszczenia, które niepotrzebnie zapychałyby pozostałe filtry, Filtr węglowy (dezodoryzujący) - zatrzymuje zanieczyszczenia gazowe, takie jak formaldehyd czy benzen oraz neutralizuje nieprzyjemne zapachy,

- zatrzymuje zanieczyszczenia gazowe, takie jak formaldehyd czy benzen oraz neutralizuje nieprzyjemne zapachy, Filtr HEPA H13 - oczyszcza powietrze z pyłów zawieszonych, a także z alergenów, wirusów i bakterii. Żywotność filtrów HEPA i węglowego przewidziana jest na 12 miesięcy. Oczyszczacz powietrza Samsung AX40 może pracować w trzech prędkościach. Do tego istnieje możliwość uruchomienia trybu Auto, w którym urządzenie samo dostosowuje moc... Oczyszczacz powietrza Samsung AX40 może pracować w trzech prędkościach. Do tego istnieje możliwość uruchomienia trybu Auto, w którym urządzenie samo dostosowuje moc... Samsung AX40R3030WM - pełna recenzja »

Xiaomi Air Purifier Pro

Xiaomi Air Purifier Pro zapewnia doskonałą wydajność i posiada precyzyjny czujnik laserowy, który potrafi wykryć nawet najmniejsze zanieczyszczenia.

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Air Purifier Pro to kompaktowe i wielofunkcyjne urządzenie. Sprawdzi się się w pomieszczeniach o powierzchni 60 m2 zapewniając wydajność CADR 500 m3/h, dzięki zoptymalizowanemu systemowi ciśnieniowemu. Jak zapewnia producent Mi Air Purifier Pro jest wyposażony w zaawansowany system sprężonego powietrza, który pozwala na jego wymianę w pokoju 8 razy na godzinę, do posiada 360-stopniowy system wlotu powietrza, który absorbuje niezdrowe zanieczyszczenia, takie jak pył lub cząstki PM2.5 i emituje czyste powietrze.

W oczyszczacz powietrza Xiaomi Air Purifier Pro został wbudowany wielopoziomowy system filtracji. Filtr wstępny pozwala przechwytywać duże cząsteczki, takie jak kurz czy sierść, natomiast filtr HEPA 13 pozwala to zneutralizować zanieczyszczenia o rozmiarach mniejszych niż mikrony (takie jak PM2.5), alergeny wziewne oraz wiele bakterii i wirusów. Natomiast filtr węglowy usuwa nieprzyjemne zapachy.

Podświetlany wyświetlacz OLED, informuje o stężeniu szkodliwych mikroorganizmów w powietrzu, wilgotności, temperaturze, ustawieniach Wi-Fi i innych informacjach. Jasność ekranu dopasowuje się do warunków oświetleniowych otoczenia. Woków krawędzi wyświetlacza znajduje się wielokolorowy wskaźnik, który informuje nas o rzeczywistej jakości powietrza (3 kolory). Istnieje możliwość uruchomienia trybu automatycznego, dzięki któremu urządzenie samo dostosowuje ustawienia na podstawie wyczuwalnych zanieczyszczeń w powietrzu. Inne funkcje to tryb uśpienia, możliwość ustawienia "ulubionego trybu", regulacja prędkości wiatru oraz włączenie zabezpieczenia przed dziećmi.

Ogromną zaletą oczyszczacza Xiaomi Air Purifier Pro jest możliwość zdalnego sterowania za pomocą smartfona lub tabletu, po zainstalowaniu aplikacji Mi Home. W ten sposób możemy zmieniać ustawienia nawet poza domem. W aplikacji pojawiają się wszystkie najważniejsze informacje na temat urządzenia oraz konieczności wymiany filtrów, których żywotność wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Funkcja: oczyszczacz

oczyszczacz Maksymalna powierzchnia działania: 60 m2

60 m2 Wydajność: 500 m3/h

500 m3/h Filtry: Wstępny, węglowy, HEPA H13

Wstępny, węglowy, HEPA H13 Rozmiar: 73,5 x 26 x 26 cm

Haus&Luft HL-OP-20

Pięciostopniowa filtracja powietrza, jonizacja i bardzo cichy tryb pracy. Zobacz, jakie inne funkcje posiada urządzenie Haus&Luft HL-OP-20.

Oczyszczacz powietrza Haus&Luft HL-OP-20 to urządzenie, które sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach domowych, jak i w niewielkich biurach - może obsługiwać powierzchnię do 50 m² z mocą 70W. Urządzenie zostało wyposażone w technologię OxyFrisch, która zapewnia skuteczne oczyszczenie powietrza (99,98%) z maksymalnym przepływem (CADR) do 481 m³/h. Za jakość oczyszczanego powietrza odpowiada 5-stopniowy system filtracji, który składa się z:

Filtra wewnętrznego (wymiennego) 3-warstwowego,

(wymiennego) 3-warstwowego, Filtra wstępnego odpowiedzialny za pierwszy etap procesu oczyszczania powietrza z kurzu i alergenów, włosów i sierści zwierząt,

odpowiedzialny za pierwszy etap procesu oczyszczania powietrza z kurzu i alergenów, włosów i sierści zwierząt, Filtra z węglem aktywnym , który eliminuje formaldehyd, benzen, szkodliwe gazy oraz zapachy,

, który eliminuje formaldehyd, benzen, szkodliwe gazy oraz zapachy, Filtra HEPA13 umożliwiającego zasadniczą filtrację z kurzu, pyłków, alergenów, zarodników grzybów oraz dymu,

umożliwiającego zasadniczą filtrację z kurzu, pyłków, alergenów, zarodników grzybów oraz dymu, Lampy UV, która pozwala na biologiczne oczyszczanie powietrza, eliminację bakterii, wirusów oraz mikroorganizmów.

Nie zabrakło także jonizatora, który generuje jony ujemne, równoważąc niekorzystne dla samopoczucia jony dodatnie, emitowane przez obiekty elektryczne (TV, komputer).

Żywotność zintegrowanego filtra szacowana jest na ok. 9 miesięcy, natomiast lampa UV oczyszczacza powinna być wymieniana co dwa lata.

Funkcje

Oczyszczacz powietrza Haus&Luft HL-OP-20 został wyposażony w 4 tryby prędkości, umożliwiające regulację pracy wentylatora: Low, Med, High i Turbo; wybrana prędkość oczyszczania widoczna jest na wskaźniku prędkości umieszczonym na wyświetlaczu. Możemy także uruchomić tryb Auto - w zależności od stanu powietrza w danej chwili urządzenie będzie automatycznie dobierało najbardziej optymalną prędkość filtrowania - oraz funkcję Sleep, która pozwala wyciszyć pracę urządzenia do minimalnego poziomu (29 dB) oraz wygasić panel sterowania (wszystkie diody i iluminacje zostają wygaszone). Oprócz tego, urządzenie posiada Timer, dzięki któremu możliwe jest zaprogramowanie czasu pracy urządzenia na dwie, cztery lub osiem godzin - po danym czasie oczyszczacz wyłączy się samoczynnie.

Na panelu urządzenia znajdziemy wskaźnik wymiany filtra węglowego i filtra HEPA13 oraz wskaźnik jakości powietrza w otoczeniu – w zależności od poziomu zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu, urządzenie emituje poświatę w adekwatnym kolorze - czerwony oznacza, że powietrze jest mocno zanieczyszczone, kolor niebieski pojawia się, gdy powietrze jest maksymalnie

oczyszczone.

Dodatkowo, istnieje możliwość zablokowania panelu sterującego, aby chronić urządzenie przed przypadkowym wyłączeniem lub zmianą parametrów.

W zestawie znajdziemy pilota, którym możemy obsługiwać oczyszczacz z większej odległości.

Funkcja: oczyszczacz, jonizator

oczyszczacz, jonizator Maksymalna powierzchnia działania: 50 m²

50 m² Wydajność: 481 m³/h

481 m³/h Filtry: Wewnętrzny, wstępny, węglowy, HEPA H13, lampa UV

Wewnętrzny, wstępny, węglowy, HEPA H13, lampa UV Rozmiar: 43 x 40 x 15 cm

43 x 40 x 15 cm Waga: 12 kg

Przeczytaj naszą pełną recenzję oczyszczacza Haus&Luft HL-OP-20.

Sharp KC-G60EUW

Sharp KC-G60EUW to oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania. Jakie inne możliwości posiada?

Oczyszczacz powietrza SHARP KC-G60EUW został wyposażony w technologię Intelligent Automatic Operation, czyli tryb oczyszczania i nawilżania w oparciu o informacje z 7 czujników: kurzu, PM2.5, zapachu, temperatury, wilgotności, światła i ruchu. Do tego, system Plasmacluster pozwala wyeliminować z powietrza wirusy, bakterie, alergeny oraz grzyby. Urządzenie sprawdzi się w pomieszczeniach do 50 m2 - maksymalny nadmuch powietrza przy wyłączonej funkcji nawilżania wynosi 408 m3/godz. Maksymalna wydajność nawilżania to 630 ml/godz.

Oczyszczacz posiada następujący system filtracyjny:

Filtr wstępny

Filtr węglowy

Filtr nawilżający

Filtr HEPA13

Nie zabrakło funkcji monitorowania, dzięki której możemy kontrolować temperaturę oraz wilgotność w pomieszczeniu. Urządzenie posiada również timer, umożliwiający ustawienie konkretnego czasu działania. Natomiast w przypadku utraty zasilania po jego przywróceniu urządzenie podejmie pracę w ostatnim zapamiętanym trybie.

Wśród trybów oczyszczacza SHARP KC-G60EUW znajdziemy:

Tryb Spot - horyzontalny i regulowany wywiewu powietrza,

- horyzontalny i regulowany wywiewu powietrza, Tryb Pollen - antyalergiczny tryb przeciwpyłkowy wykorzystujący strumień jonów o wysokiej gęstości,

- antyalergiczny tryb przeciwpyłkowy wykorzystujący strumień jonów o wysokiej gęstości, Ion Shower - intensywny program oczyszczający przydatny podczas przygotowywania pomieszczeń przed snem.

Panel sterowania może zostać zablokowany, np. przed dziećmi.

Dyson Pure Cool Link TP02

Dyson Pure Cool Link TP02 to nowoczesny i stylowy oczyszczacz powietrza z funkcją chłodzenia, którą możemy wyłączyć.

Oczyszczacz Dyson Pure Cool Link TP02 to urządzenie, które sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. Gwarantuje maksymalny przepływ powietrza na poziomie 1476 m3/h. Został wyposażony w technologię Air Multiplier™, która wzmacnia przepływ powietrza rozprowadzając do 412 litrów chłodnego powietrza na sekundę w całym pomieszczeniu. Do dyspozycji mamy 10 stopni podmuchu powietrza, ale urządzenie może działać również w trybie automatycznym - samodzielnie kontroluje jakość powietrza za pomocą specjalnych czujników i dostosowuje poziom pracy do aktualnych warunków. Możemy również skorzystać z trybu nocnego - praca urządzenia zostanie zredukowana do minimum, a wyświetlacz się wygasi. Oczyszczacz posiada zaawansowany system filtracji, na który składa się:

Filtr wstępny , który zatrzymuje największe zanieczyszczenia, takie jak: sierść zwierząt, włosy czy kurz.

, który zatrzymuje największe zanieczyszczenia, takie jak: sierść zwierząt, włosy czy kurz. Filtr HEPA , który - jak podkreśla producent - wykonany jest z mikrowłókien borokrzemianowych HEPA klasy H-13 o długości 6 metrów, z 333 szczelinami. Dzięki temu usuwa 99,95% cząsteczek o wielkości do 0,1 mikrona, w tym bakterie i wirusy.

, który - jak podkreśla producent - wykonany jest z mikrowłókien borokrzemianowych HEPA klasy H-13 o długości 6 metrów, z 333 szczelinami. Dzięki temu usuwa 99,95% cząsteczek o wielkości do 0,1 mikrona, w tym bakterie i wirusy. Filtr węglowy, który zatrzymuje lotne związki organiczne oraz nieprzyjemne zapachy.

Co ciekawe, oczyszczacz Dyson Pure Cool Link TP02 może działać zarówno jako oczyszczacz, jak i wentylator (delikatnie chłodzi powietrze, kiedy tego potrzebujemy). Na ekranie LCD oczytamy wskaźniki poziomu PM 2.5, PM10, NO2, LOZ, temperatury i wilgotności powietrza.

Urządzeniem możemy sterować za pomocą dołączonego pilota, który dodatkowo został wyposażony w powłokę magnetyczną, dzięki której możemy przyczepić go do obudowy oczyszczacza. Oprócz tego, możliwe jest także zarządzanie sprzętem z poziomu smartfona za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej Dyson Link.

Maksymalny poziom hałasu deklarowany przez producenta to 63 dB .

deklarowany przez producenta to . Waga: 3,7 kg

Wymiary: 1018 mm x 110 mm x 196 mm (Wysokość x Długość x Szerokość)

Philips AC1214/10

Philips AC1214/10 to wydajny oczyszczacz powietrza z funkcją zdalnego sterowania przez aplikację mobilną.

Oczyszczacz powietrza Philips AC1214/10 sprawdzi się w pomieszczeniach do 32 m2. Jego współczynnik dostarczania czystego powietrza (CADR) osiąga 270 m3/h. Dzięki wbudowanemu wskaźnikowi powietrza (różne kolory) możemy na bieżąco obserwować stan alergenów w powietrzu. Do tego, na wyświetlaczu widoczna jest liczba od 1 do 12, która wskazuje poziom alergenów unoszących się w powietrzu. System filtracyjny urządzenia składa się z:

Filtra wstępnego - odpowiedzialnego za wyłapywanie kurzu, włosów i sierści,

- odpowiedzialnego za wyłapywanie kurzu, włosów i sierści, Filtra z aktywnym węglem - usuwa szkodliwe gazy i nieprzyjemne zapachy,

- usuwa szkodliwe gazy i nieprzyjemne zapachy, Filtra NanoProtect HEPA - zatrzymuje niemal 100% mikrozanieczyszczeń takich jak cząsteczki PM2,5, PM10, alergeny - kurz, roztocza, zarodniki pleśni i grzyby oraz bakterie i wirusy.

O stanie filtrów możemy dowiedzieć się, dzięki powiadomieniom na panelu sterowania lub w aplikacji mobilnej Clean Home +

Do wyboru mamy prędkości 1, 2, 3 oraz tryb turbo. Można również ustawić działanie automatyczne. Do wyboru są dwa tryby, które różnią się ustawieniem czułości (tryb ogólny i tryb antyalergenowy). Znajdziemy również tryb nocny, powodujący zmniejszenie prędkości pracy i głośności wentylatora po wyłączeniu świateł.

Oczyszczacz posiada również blokadę rodzicielską.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Xiaomi Mi Air Purifier 3H to najnowszy oczyszczacz powietrza chińskiej marki, który gwarantuje wysoką skuteczność pozbywania się zanieczyszczeń. Zobacz, jakie funkcje posiada.

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3H został wyposażony w wysokiej klasy filtr HEPA H13, który gwarantuje maksymalny przepływ powietrza na poziomie 380 m3/h, w pomieszczeniach do 126 m2. Do tego posiada funkcję czyszczenia 360°, co pozwala na jeszcze skuteczniejsze pozbywanie się zanieczyszczeń z każdego miejsca w domu. Wbudowany został filtr wstępny PET, w postaci drobnej siateczki, który pozwala zatrzymać największe zanieczyszczenia, filtr HEPA H13 o skuteczności 99,97% usuwa najmniejsze zanieczyszczenia pyłowe np. pyły PM2,5 czy PM10 w smogu, alergeny, kurz, bakterie oraz filtr węglowy odpowiedzialny za usuwanie przykrych zapachów i szkodliwych gazów. Oczyszczacz został wyposażony również w laserowy czujnik jakości powietrza i wykrywa cząsteczki o wielkości nawet 0,3 mikrona.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H posiada 6 trybów działania: Automatyczny, tryb Sleep, tryb Ulubiony, Low Speed, Medium Speed, High Speed. Minimalna głośność działania urządzenia to 32,1 dB.

Poszczególne funkcje możemy uruchomić dotykowo na wyświetlaczu lub za pomocą aplikacji Mi Home na telefonie lub tablecie. Oczyszczacz współpracuje także z Google Assistant. Na smartfonie możesz monitorować jakość powietrza, temperaturę, wilgotność oraz zmienić siłę wentylatora. Aplikacja poinformuje również o wymianie filtra, których żywotność szacowana jest na 6-12 miesięcy.

Funkcja: oczyszczacz

oczyszczacz Maksymalna powierzchnia działania: 126 m2

126 m2 Wydajność: 380 m3/h

380 m3/h Filtry: Wstępny, węglowy, HEPA H13

Wstępny, węglowy, HEPA H13 Rozmiar: 54 x 24 x 24 cm.

Stadler Form Roger

Stadler Form Roger to oczyszczacz powietrza z podwójnym filtrem i o dużym zasięgu działania. Co potrafi?

Stadler Form Roger to oczyszczacz powietrza, przeznaczony do większych pomieszczeń - zasięg jego działania to 65 m2, a wydajność sięga do 521 m3/h. Zastosowano w nim filtr wstępny oraz Dual Filter (filtr podwójny), którego żywotność szacowana jest na 8-12 miesięcy, a który składa się z połączenia filtra węglowego oraz HEPA. Zaletą oczyszczacza Stadler Form Roger jest możliwość pracy w pięciu prędkościach. Został wyposażony w czujnik gazu oraz czujnik cząsteczek PM 2.5, dzięki czemu samoczynnie ocenia jakość powietrza i dostosowuje do niego efektywność swojej pracy. Jeśli użytkownik chce ustawić ją ręcznie, może odczytać wyniki pomiarów z diody - kolor niebieski oznacza dobre powietrze, pomarańczowy - średnie, czerwone - słabą jakość powietrza.

Oczyszczacz Roger może pracować w trybie nocnym - wówczas podświetlenie LED jest przyciemniane, a poziom emitowanego hałasu nie powinien przekraczać 30 dB. Gabarytowo mamy do czynienia z modelem o wymiarach 420x500x200 mm, a więc średniej wielkości. Zaletą jest dość ciekawy design - będzie się elegancko prezentować w różnych wnętrzach. Co można uznać za wadę główną, to jego cena dla osoby prywatnej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że jego przeznaczenie to większe pomieszczenia, jak biura czy firmy.

Webber AP8400

Webber AP8400 to oczyszczacz powietrza z dolnej półki cenowej, ale może pochwalić się jonizatorem i lampą UV. Czy warto go nabyć?

Webber AP8400 to oczyszczacz powietrza wyposażony w z trzy filtry wyłapujące zanieczyszczenia (takie jak okruchy, kurz albo sierść), mniejsze cząsteczki (w tym najbardziej niebezpieczne składniki smogu, a więc pyły PM2,5 i PM10), zanieczyszczenia gazowe i nieprzyjemne zapachy. Po przejściu przez filtry, powietrze poddawane jest dodatkowo działaniu jonizatora oraz lampy UV, dzięki czemu mamy pewność, że żaden, nawet najdrobniejszy pyłek, nie dostanie się z powrotem do obiegu. Webber AP8400 może pracować z trzema różnymi prędkościami – za pomocą timera możliwe jest ustawienie czasu jego pracy na 2, 4 lub 8 godzin. Emitowany hałas różni się w zależności od wybranej prędkości i wynosi odpowiednio 30, 40 lub 50 dB.

Oczyszczacz powietrza Webber AP8400 ma dwie główne wady – pierwszą jest brak czujników powietrza, drugą – brak trybu automatycznego. W porównaniu z droższymi modelami filtry szybciej się zużywają – czas ich żywotności waha się od 3 do 9 miesięcy, a o konieczności wymiany informuje specjalny wskaźnik. Choć jonizator i oczyszczacz powietrza Webber AP8400 nie ma tak wielu funkcji jak konkurencyjne modele, to jego zaletą jest atrakcyjna cena oraz skuteczność filtrów. W takiej kwocie trudno znaleźć inne urządzenie wyposażone w lampę UV oraz jonizator, dlatego jeśli nie oczekujemy zaawansowanych funkcji i nie chcemy przepłacać, Webber AP8400 to jedna z najciekawszych ofert z dolnej półki cenowej.

Funkcja: oczyszczacz, jonizator, lampa UV

Maksymalna powierzchnia działania: 30 m2

Maksymalna wydajność: 220 m3/h

Filtry: wstępny, HEPA, węglowy

Dyson Pure Cool TP04

Dyson Pure Cool Link TP04 to innowacyjny oczyszczacz powietrza z funkcją wentylatora - automatycznie chłodzi i oczyszcza powietrze.

Oczyszczacz powietrza Dyson Pure Cool TP04 został wyposażony w wysokiej klasy filtr HEPA (Glass HEPA Media), gwarantujący maksymalny przepływ powietrza na poziomie 1296 m3/h w pomieszczeniach do 27 m2. Urządzenie wykrywa szkodliwe cząsteczki i gazy oraz informuje o ich występowaniu w czasie rzeczywistym. Dwa poziomy filtracji składają się z:

Filtra węglowego , który usuwa nieprzyjemne zapachy oraz lotne związki organiczne (VOC),

, który usuwa nieprzyjemne zapachy oraz lotne związki organiczne (VOC), Filtra HEPA (poziom filtracji to 99,97%), który zwalcza najniebezpieczniejsze pyły PM2.5

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Air Multiplier, która dostarcza 290 litrów oczyszczonego, chłodnego powietrza na sekundę za pomocą mocnego strumienia, rozprowadzając oczyszczone powietrze w całym pomieszczeniu. Strumień powietrza wydobywa się z tyłu urządzenia.

Zastosowano 4 czujniki: czujnik pyłów, czujnik nieprzyjemnych zapachów, czujnik temperatury oraz czujnik wilgotności.

Nie zabrakło także trybu nocnego oraz wyłącznika czasowego - urządzenie wyłączy się po wybranym czasie - od 15 minut do 9 godzin. Istnieje również możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota lub aplikacji Dyson Link.